لمحة عامة عن العدوى البكتيرية عند الأطفال

البكتيريا (الجراثيم) هي كائنات حيّة مجهرية وحيدة الخلية.لا تُسبب جميع أنواع البكتيريا المرض عند الإنسان، وإنما أنواع محددة منها فقط.في حين تعيش أنواع أخرى من البكتيريا داخل السبيل المعوي، والمجاري البولية التناسلية، وعلى سطح الجلد دون أن تسبب أي ضرر.كما يُعتقد بأن أنواعًا من البكتيريا تساعد الإنسان في الحفاظ على صحته.

هل تعلم...

تُعد عدوى الجلد البكتيرية النوع الأكثر شيوعًا من العدوى البكتيرية عند الأطفال (بما في ذلك القوباء impetigo) وعدوى الأذن، وعدوى الحلق (التهاب الحلق).تعالج هذه العدوى البكتيرية والعديد من أنواع العدوى البكتيرية الأخرى الأقل شيوعًا بشكل مماثل عند البالغين والأطفال، والتي تُناقش في فصول أخرى من هذا المرجع.كما تحدث أنواع أخرى من العدوى عند جميع الأعمار، إلا أنها تكون ذات اعتبارات خاصة عندما تُصيب الأطفال.يمكن الوقاية من العديد من أنواع العدوى البكتيرية عن طريق التطعيمات التي تؤخذ في سنوات الطفولة الأولى.

خطر العدوى البكتيرية عند الأطفال تكون بعض فئات الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأنواع محددة من العدوى البكتيرية. الأطفال من ذوي الخطورة العالية مثل الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر

الأطفال الذين لا يوجد لديهم طحال

الأطفال المصابون باضطراب في الجهاز المناعي

الأطفال المصابون بفقر الدم المنجلي

الأطفال المصابون بالسرطان

الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات الموصى بها

تشخيص العدوى البكتيرية عند الأطفال فحص واختبار عينات من الدم، أو سوائل أو أنسجة الجسم

الاستنبات أو الزرع (عادةً ما يتم ذلك باستعمال مسحة صغيرة) قد يتمكن الطبيب في بعض الأحيان من تشخيص العدوى البكتيرية عندما تكون لدى الطفل الأعراض النمطية التي تُسببها.ولتأكيد التشخيص، لا بد من العثور على البكتيريا في عينات من النسج، أو الدم، أو سوائل الجسم، مثل البول، أو القيح، أو السائل الدماغي الشوكي (السائل الذي يحيط بالحبل الشوكي).يمكن في بعض الأحيان الكشف عن البكتيريا في هذه العينات، سواءً تحت المجهر أو بواسطة اختبارات الكشف السريع مثل الاختبارات التي تتحرى المادة الوراثية لأنواع محددة من البكتيريا.ولكنها عادةً ما تكون قليلة جدًا أو صغيرة جدًا بحيث تصعب رؤيتها، ولذلك يحاول الطبيب تنمية (زرع) تلك البكتيريا مخبريًا.عادةً ما يستغرق نمو البكتيريا في المزرعة البكتيرية من 24 إلى 48 ساعة. كما قد يُستخدم الزرع البكتيري لاختبار حساسية البكتيريا تجاه المضادات الحيوية المختلفة.ويمكن لنتيجة هذا الاختبار أن تساعد الطبيب على اختيار المضاد الحيوي الأكثر فعالية في علاج العدوى البكتيرية عند الطفل.

علاج العدوى البكتيرية عند الأطفال المضادَّات الحيوية

الجراحة في بعض الأحيان أيضًا تُستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى البكتيرية.هناك العديد من المضادات الحيوية المُختلِفة.يكون كل نوع من المضادات الحيوية فعالًأ ضد نوع محدد من البكتيريا فقط، على الرغم من أن بعضها يكون فعالًا ضد مجموعة أوسع من البكتيريا بالمقارنة مع أنواع أخرى.غالبًا ما تتمكن المضادات الحيوية بمفردها من القضاء على العدوى البكتيرية.ولكن، إذا سببت العدوى تجمعًا كبيرًا للقيح، فقد يحتاج الشخص للجراحة لتصريف القيح.تتضمن مثل هذه العدوى الخراجات وعدوى المَفاصِل. يمكن للطبيب أن يبدأ بمعالجة بعض أنواع العدوى الخطيرة عند الأطفال بالمضادات الحيوية قبل ظهور نتائج الزرع المخبري.وعند ظهور نتائج الزرع المخبري، فقد يقوم الطبيب بتعديل وصفة المضادات الحيوية أو الاستمرار بها بحسب الحاجة.وفي حال عدم العثور على بكتيريا، فينبغي التوقف عن تناول المضادات الحيوية.