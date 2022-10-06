الحصبة الألمانية (الحميراء) عندَ حديثي الولادة

الحصبة الألمانيَّة (الحميراء) هي إحدى حالات العدوى الفيروسية الخفيفة النَّموذجيَّة التي تحدث في سن الطفولة ولكن قد تكون لها عواقب مُدمِّرة عندَ الرُّضَّع المُصابين بها قبل الولادة.

ينجم الحصبة الألمانيَّة عن عدوى فيروسيَّة عادةً.

قد يكون لدى الجنين أو المولود الجديد أعراضٌ اعتمادًا على وقت حدوث العدوى في أثناء الحمل.

يمكن إجراء اختبارات دمويَّة واختبارات لعيّنات أخرى للتَّحرِّي عن الفيروس في الجنين أو المولود الجديد أو الأم.

يمكن لتطعيم الأم قبل الحمل أن يقي من العدوى في الجنين.

ولا توجد مُعالَجَة نوعيَّة للعدوى.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات العدوى عند حديثي الولادة والحصبة الألمانية عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين).

عندما يولد الطفل مصابًا بالحصبة الألمانية، فإنّ العدوى تسمّى الحصبة الألمانية الخلقية.في الحصبة الألمانية الخلقية، تنقل المرأةُ، التي أُصيبَت بالعدوى خلال الأسابيع الستَّة عشر الأولى (وخصوصًا الأسابيع الثمانية إلى العشرة الأولى) من الحمل، العدوى إلى الجنين غالبًا.تُسبِّبُ هذه العدوى عند الجنين حدوث الإسقاط، أو الإملاص، أو عيوبًا ولادية شديدة مُتعدِّدة.كلما حدثت العدوى في وقت مبكّر من الحمل، ازداد خطر حدوث شذوذات شديدة.

الحصبة الألمانية الخلقية نادرة الحدوث في الولايات المتحدة لأنّ التطعيم بالحصبة الألمانية للفتيات والشابات أصبح روتينيًا.

أعراض الحصبة الألمانية عند حديثي الولادة اعتمادًا على وقت إصابة الجنين بالعدوى خلال الحمل، فقد لا يكون لديه أي أعراض أو قد يُولد ميتًا (الإملاص).قد يعاني الرضع الناجون من عيوب ولادية متعددة.يشار إلى هذه العيوب الخلقية باسم متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (CRS). تشتمل الأعراضُ الأكثر شيوعًا لمُتلازمة الحصبة الألمانية الخِلقيَّة عند حديثي الولادة على ما يلي: نقص الوزن عند الوِلادة

الرأس الصغير

التهاب الدماغ

السَّاد

تأذي شبكية العين (البنية الشفافة والحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين)

نقص أو فقد السمع

عيوب القلب

تضخُّم الكبد والطُّحال

الكدمات أو البقع الجلدية الأخرى

العُقد اللمفية المتضخمة

تشخيص الحصبة الألمانية عند حديثي الولادة اختبارات لقياس مستويات الأضدَّاد في دم الأمّهات

قد يحتوي السائل الأمنيوسي على آثار من دم الجنين.

اختبارات لقياس مستويات الأضدَّاد وتحرّي الفيروس عندَ الجنين يجري فحص النساء الحوامل بشكلٍ روتينيٍّ عن طريق الاختبارات الدَّمويَّة في وقت مبكّر من الحمل للتأكد من مناعتهنّ تجاه الحصبة الألمانيَّة.يُكرَّر الاختبار عند النساء اللواتي ليس لديهنَّ أجسام مُضادَّة لفيروس الحصبة الألمانيَّة والمُصابات بأعراض الحصبة الألمانيَّة. وقبلَ الولادة، يمكن وَضع التَّشخيص عندَ الجنين من خلال فحص السَّائل الأمنيوسي أو دم الجنين. ينبغي إجراء اختبارات دمويَّة في حديثي الولادة الذين يُشتبه في أنَّهم مصابون بمُتلازمة الحصبة الألمانية الخِلقيَّة لقياس مستويات الأجسام المُضادَّة، كما يمكن أخذ عينات واختبارها للتَّحرِّي عن الفيروس. قد تشتمل الاختباراتُ الأخرى عند حديثي الولادة على البزل النخاعي، والتصوير بالأشعَّة السِّينية للعظام للتَّحرِّي عن الشذوذات الناجمة عن مُتلازمة الحصبة الألمانية الخِلقيَّة.كما ينبغي أيضًا إجراء فحص شامل للعينين والقلب عندَ حديثي الولادة.

الوقاية من الحصبة الألمانية عند حديثي الولادة قد يؤدي إعطاء لقاح الحصبة الألمانية لجميع النساء في سنِّ الإنجاب قبل الحمل إلى وقايتهنَّ من الإصابة بالعَدوَى. يجب على النساء الحوامل غير المحصّنات ضد الحصبة الألمانية أن يتجنبن أي شخص مصاب بها، ومن ثم يجري إعطاؤهن اللقاح فورَ ولادتهن حتى يكنّ محصّنات خلال أي حمل في المستقبل.ولكن، يجب ألَّا تعطى النساء الحوامل لقاح الحصبة الألمانيَّة لاحتواء اللقاح على فيروسٍ حيٍّ (لكن ضعيف) قد يُصيبُ الجنينَ بالعدوى.وبسبب هذا الخطر، يجب على جميع النساء اللواتي يتلقين لقاح الحصبة الألمانية التأكد من عدم حملهن لمدة 28 يومًا على الأقلّ بعد التطعيم. إذا تعرَّضت الأمُّ الحامل التي لم يجرِ تلقيحها لمخالطةٍ حميمةٍ مع شخصٍ مصابٍ بالعدوى، في مرحلة مبكّرة من الحمل، فقد تُعطى حقنة من الغلوبولين المناعي لمحاولة المساعدة على منع العدوى.