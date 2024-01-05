حديثو الولادة الصغار بالنسبة للعُمُر الحَملِي

إن معظم الأطفال حديثي الولادة الذين يكون حجمهم صغيرًا بالنسبة إلى العمر الحملي يتمتعون بصحة جيدة ولكن أحجامهم صغيرة.تكون أحجام بعضهم صغيرة لأن نموهم في الرحم كان مقيدًا بعوامل مختلفة.تقييد النمو هو الحالة التي لا ينمو فيها الجنين في الرحم كما هو متوقع.

يمكن تصنيف حالات تحدد النُّمو على الشكل التالي:

متناظرة: يكون حجم المولود الجديد صغيرًا نسبيًا، أي أنَّ وزنه وطوله وحجم رأسه يكون متدنيًا أو صغيرًا بشكلٍ متناسب.

غير متناظر: لا يتأثر الوزن، أو الطول، أو حجم الرأس بشكل متساوٍ (على سبيل المثال، قد يستمر حجم الرأس في النمو كما هو متوقع، ولكن قد يكون الوزن أو الطول أقل من المتوقع).

في حالة تحدد النُّمو المتناظر، من المحتمل أن يكون السبب قد حدث في وقت مبكر من الحمل عندما يؤثِّر في جميع خلايا جسم المولود الجديد.قد ينجم تحدد النُّمو غير المتناظر عن المشاكل التي تحدث في مرحلة متقدِّمة من الحمل، وذلك لأنَّ بعض الأنسجة تتطور في وقت أسرع من غيرها، ولا تتأثر جميعها بنسبةٍ متساوية.

لا يكون جميع الرضَّع الذين تقيد نموهم في الرحم صغارًا بالنسبة إلى العمر الحملي.

وتنطوي عواملُ خطر تقييد النُّمو على العوامل التي تشتمل على صحة الأم الكامنة، وتلك التي تنطوي على الحمل أو الجنين.