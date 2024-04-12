قصور الغدة الدرقية عند الرُّضع والأطفال

يكون قصور الغدة الدرقية الخلقي موجودًا منذ الولادة

يحدث قصور الغدة الدرقية الخلقي عندما لا تتطور الغدة الدرقية أو لا تعمل بشكل صحيح قبل الولادة.يحدث هذا النوع من قصور الغدة الدرقية بنسبة 1 لكل 2,000 إلى 4,000 حالة ولادة حية.تحدث معظم الحالات بشكل عفوي، إلا أن حوالى 10-20% منها تكون موروثة.

تحدث أكثر من نصف الحالات الخلقية من قصور الغدة الدرقية بسبب غياب الغدة الدرقية، أو عدم تطورها بشكل كافٍ، أو توضعها في مكان خاطئ.وفي حالات أقل شيوعًا، قد تتطور الغدة الدرقية بشكل طبيعي ولكنها لا تقوم بإنتاج الكميات الاعتيادية من الهرمون الدرقي.

في بعض البلدان، يحدث قصور الغدة الدرقية الخلقي عندما لا تحصل الأم على كميات كافية من اليود في طعامها (عوز اليود) في الوقت الذي يحتاج فيه جسد المرأة للمزيد من اليود عندما تكون حاملًا.يُعدُّ نقص اليود من الحالات النادرة في مناطق العالم التي يُضاف فيها اليود إلى ملح الطعام، ولكنه أكثر شُيُوعًا في المناطق التي لا يحصل فيها الأشخاص على كمية كافية من اليود في نظامهم الغذائي.

وفي حالات نادرة، يمكن لأنواع محددة من الأجسام المضادة عند الأم أو الأدوية التي تأخذها الأم وتقلل من إنتاج الغدة الدرقية للهرمون الدرقي أن تعبر المشيمة وتُسبب قصور الغدة الدرقية الخلقي بشكل مؤقت.

وفي حالات نادرة أخرى، قد يحدث خلل في تشكل الغدة النخامية وتفشل في تحفيز الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات الدرقية.يُسمى ذلك قصور الغدة الدرقية المركزي.كما يمكن أن يحدث هذا النمط من الشذوذات الدرقية عند الأطفال الذين يتناولون أدوية معينة (مثل الأدوية المضادة للاختلاج والأدوية التي تساعد الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها) أو الذين يعانون من أمراض معينة.بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من مرضٍ، تستعيد الغدة الدرقية وظيفتها الطبيعية بعد تعافي المرض.

يواجه الأطفال المصابون بمتلازمة داون خطرًا متزايدًا للإصابة بقصور الغدة الدرقية الوراثي.