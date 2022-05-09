التغيرات الجسدية المرافقة للشيخوخة

كلما شاخت الخلايا، كلما تراجعت قدرتها على القيام بوظائفها.وفي النهاية، فإن الخلايا الهرمة يجب أن تموت، وذلك جزء طبيعي من وظيفة قيام الجسم بوظائفه.

قد تتموت الخلايا القديمة أحيانًا لأنها تكون مبرمجة كذلك.تقوم جينات الخلايا ببرمجة عملية ممنهجة يؤدي تحفيزها إلى تموت الخلية.يُعد هذا الموت الخلوي المبرمج، والذي يُسمى أيضًا بالاستماتة apoptosis، نوعًا من أنواع الانتحار الخلوي.تكون شيخوخة الخلية إحدى المحفزات التي تُثير هذه العملية.من الضروري أن تتموت الخلايا الهرمة لكي تفسح مكانًا للخلايا الجديدة.تشمل المُحفزات الأخرى كلاً من زيادة أعداد الخلايا، والضرر الخلوي.

كما قد تتموت الخلايا لأن قدرتها على الانقسام تكون بعدد محدود من المرات فقط.يكون هذا العدد مُبرمجًا بشكل مسبق في الجينات.عندما تعجز الخلية عن الانقسام، فإنها تنمو لحجم أكبر، وتبقى لفترة مُعينة، ثم تتموت.تتضمن الآلية التي تحد من عدد مرات انقسام الخلية بنية خلوية تُسمى القُسيم الطرفي telomere.تُستخدم القُسيمات الطرفية لتحريك المادة الوراثية للخلايا كاستعداد للانقسام الخلوي.في كل مرة تنقسم فيه الخلية، يقصر طول القُسيم الطرفي قليلاً.وفي النهاية، يُصبح القُسيم الطرفي قصيرًا جدًا بحيث لا يمكن للخلية الانقسام مجددًا.عندما تتوقَّف الخلية عن الانقسام، يُسمَّى ذلك بالشيخوخة senescence.

قد يُسبب الضرر الذي تتعرض له الخلية موتها بشكل مباشر في بعض الأحيان.قد تتضرر الخلية نتيجة تعرضها لمواد مؤذية، مثل عقاقير العلاج الكيميائي، أو التعرض للأشعة أو أشعة الشمس.كما يمكن للخلايا أن تتضرر نتيجة مواد مُعينة تطرحها عند القيام بنشاطها الاعتيادي.تُدعى هذه المواد الثانوية بالجذور الحرة، وتُطرح عندما تقوم الخلية بإنتاج الطاقة.