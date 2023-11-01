لمحةٌ عامة عن حَالات العَدوَى الفطريَّة

الفطرياَّت هي كائنات حية، ولكنها ليست من النباتات ولا الحيوانات.تُصنف جميع الكائنات الحية في مجموعات تسمى الممالك، والفطور لها مملكتها الخاصة.

تُسبِّبُ بعض الفطريات حالات عَدوى عند الأشخاص:

يمكن لبعض الفطريات أن تسبب العدوى الجلدية (انظر أيضًا عدوى الجلد الفطرية).

يُمكن أن تنمو الفطريات في شكلين:

الخمائر: خلايا كرويَّة وحيدة

العفن: تُشكِّل العديد من الخلايا خُيوطاً فطرية رقيقة hyphae

تتواجد بعض الفطريات خلال دورة حياتها بالشكلين معًا.تُسمى هذه الفطريات باسم الفطريات ثنائية الشكل (dimorphic fungi).

وتنمو الفطريات غالبًا في الترابِ وفي النباتات المُتحلِّلَة.يُمكن رؤية العديد من الفطريات، ومن بينها عفن الخبز والفطر mushrooms بالعين المُجرَّدة.

هل تعلم...

تتكاثر الفطريات عن طريق نشر أبواغ مجهريَّة،وتكون هذه الأبواغ موجودةً في الهواء والتراب غالبًا، حيث يُمكن أن يستنشقها الشخص أو تُلامس سُطوح جسمه، أي الجلد بشكلٍ أوَّلي،ولذلك، تبدأ العدوى الفطريَّة في الرئتين أو على الجلد عادةً.

هناك طيف واسع من الأبوَاغ التي تهبط على الجلد أو يجري استنشاقها إلى الرئتين، ولكن معظمها لا تُسبِّبُ العَدوى.وتُسبِّبُ أنواع قليلة العدوى فقط عند الأشخاصِ الذين لديهم واحدة من المشاكل التالية:

ضعف الجهاز المناعي

مادَّة غريبة في الجسم، بما فيها الاجهزة الطبيَّة (مثل مفصل اصطناعيّ أو صمَّام للقلب)

قد يضعف الجهاز المناعي عندما يأخذ الأشخاص أدويَة تكبحُ الجِهاز المَناعيّ (مثبطات المناعة)، مثل المُعالجة الكِيميائيَّة أو الأدوية المستخدمة للوِقاية من رفض عضو مزروع، أو عندما يُعانون من اضطراب يسبب نقص المناعة مثل الإيدز.يمكن للمرضى الذين يقضون أيامًا عديدة في وحدة العناية المركزة أن يُصابوا بضعف الجهاز المناعي نتيجة الإجراءات الطبية، أو الاضطرابات المستبطنة، أو سوء التغذية، أو مزيج من ذلك.

من النادر أن تنتقل العدوى الفطريَّة من شخصٍ إلى آخر باستثناء بعض أنواعها السطحيَّة.

يمكن للعدوى الفطرية أن تصيب منطقة واحدة من الجسم (موضعية) أو عدة مناطق من الجسم (جهازية).

تُصِيبُ العدوى الفطرية الموضعية منطقةً واحدة من الجسم فقط،تُصيب عادةً الجلد والأظافر، أو المهبل، أو الفم وقد تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

تحدث العدوى الفطرية الموضعية أحيانًا عندما يختل توازن مزيج الكائنات الحية الدقيقة الأخرى (مثل البكتيريا) التي تعيش بشكل طبيعي في أجزاء معينة من الجسم (وتسمى أيضًا الميكروبيوم).فعلى سبيل المثال، تكُون أنواع مُعيَّنة من الفطور (مثل المبيضات Candida) موجودةً بشكلٍ طبيعيٍّ على سُطوح الجسم أو في الأمعَاء.تعملُ البكتيريا الموجودة بشكلٍ طبيعيٍّ في السبيل الهضميّ والمهبل على الحدِّ من نموّ هذه الفطور في تلك المَناطق،وعندما يأخذ الأشخاص مُضادَّات حيويَّة، يُمكن أن تموت البكتيريا المُفيدة، ممَّا يسمح بنمو الفطور من دُون رادع،ويُمكن أن يُؤدِّي هذا النمو المفرط للفطور إلى ظهور أعرَاض تكون خفيفةً عادةً.عندما تنمو البكتيريا من جديد، تجري استعادة التوازن وتنتهي المشكلة عادةً.

تصيب العدوى الفطرية الجهازيَّة أعضاءً مثل الرئتين، والعينين، والكبد، والدماغ ويمكن أن تؤثر في الجلد أيضًا.عادةً ما تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

تكون حالات العَدوَى الفطريَّة إما

حالات العدوى الفطريَّة الانتهازية تستغلّ العدوى الفطرية الانتهازية ضعف الجهاز المناعيّ،وبالتالي، فإنها تحدث عادةً عند الأشخاص الذين يضعف جهازهم المناعي بسبب اضطرابات مثل الإيدز أو بسبب الأدوية التي تثبط جهاز المناعة.تنتشر العدوى الفطرية الانتهازية في مختلَف أنحاء العالم. تتضمن الأمثلة على العدوى الفطرية الانتهازية داء الرشاشيات aspergillosis

دَاء المبيضات candidiasis

الفُطار العفنيّ mucormycosis يُمكن أن تكون العدوى الفطرية الانتهازيَّة عدوانية جدًا وتنتقل إلى أعضاء أخرى وغالبًا ما تكون مميتة. عَوامل خطر الإصابة بالعَدوى الفطريَة الانتهازية

العَدوى الفطريَّة الأولية يُمكن أن تُصيب حالات العَدوَى الفطريَّة الأولية الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعيّ سليم، وتُؤدِّي إلى عواقب خطيرة احياناً.عادةً ما تحدث هذه العدوى بعد استنشاق الأبواغ الفطرية، والتي قد تسبب الالتهاب الرئوي في الرئتين كأول علامة للعدوى. تكُون بعض العدوى الفطرية الأوَّلية أكثر شُيُوعًا في مناطق جغرافيَّة مُعيَّنة، مثل ما تنطوي عليه الأمثلة التالية: يَشيعُ داء النَّوسَجات histoplasmosis خُصوصًا في أوهايو ووديان نهر الميسيسيبي ونيويورك المركزيَّة وتكساس في الوِلايات المتَّحدة،كما يحدُث أيضًا في أجزاء من أمريكا الوسطى والشمالية وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

يَشيعُ الفُطار البرعميّ blastomycosis خُصوصًا في شرقي ووسط الوِلايات المتَّحدة،ويحدث أيضًا في أفريقيا وفي وادي نهر سانت لورانس في كندا.

يحدُث الفُطار الكُروانيّ (coccidioidomycosis) بشكل حصري تقريبًا في الجنوب الغربي، وولاية واشنطن في الولايات المتحدة وفي شمال المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية.

يحدُث الفُطار نظير الكرواني paracoccidioidomycosis بشكلٍ رئيسيّ في جنوب أمريكا. يتباين الوقت بين انتقال العدوى وحدوثها، لذلك قد تظهر لدى المسافرين أعراض بعد عودتهم من هذه المناطق. يحدُث العديد من أنواع العدوى الفطرية الأوَّلية ببطء، ولذلك قد تمرُّ أشهُر وسَنوات قبل أن يسعى الأشخاص للحُصول على عناية طبيةٍ،وعادةً، إذا كان الجهاز المناعيّ سليماً، لا تنتشر العدوى الفطرية إلى أعضاء عميقة في الجسم.

تشخيص العَدوَى الفطريَّة استنبات عينة وتفحصها

اختبارات الدم إذا اشتبه الأطباء في عدوى فطرية أوَّلية، قد يطرحون على الأشخاص أسئلةً يُمكن أن تُساعدَ على وضع التشخيص، مثل الآتي: المكان الذي سافروا إليه وعاشوا فيه لتحديد ما إذا كانوا قد تعرَّضوا لأنواع معيَّنة من الفطريات، حتى وإن تعرضوا لها منذ سنوات مضت.

ما إذا كانوا يأخذون أدويةً يُمكن أن تثبِّط الجِهاز المَناعيّ

ما إذا كان لديهم اضطراب يُضعف الجِهاز المَناعيّ ومن ثمَّ يأخذُ الأطباءُ عيِّنةً لاستنباتها في المُختَبر (استنبات) وتفحُّصها تحت المجهر.قد تكون العينة من البلغم أو الدَّم، ولكن في بعض الأحيان، ينبغي على الأطباء أخذ عَيِّنَة من الرئتين.ولأخذ عَيِّنَة من الرئتين، يقوم الأطباء بإدخال أنبوب مُعايَنة مرن (منظار القصبات) عن طريق الفم إلى المَسالِك الهَوائيَّة.يجري رش سائلٍ عبرَ الأنبوب، ومن ثم شفطه إلى داخله، وهكذا يحمل السائل معه الخلايا وأية فطريات (أو مكروبات أخرى).في بعض الأحيان يكون من الضروري أخذ خزعة أو القيام بجراحة للحُصول على عيِّنةٍ. إذا بقي التَّشخيص غير واضح، قد يستخدم الأطباءُ الاختبارات الدَّموية.وتتحرى هذه الاختبارات عن الأجسام المُضادَّة (التي يُنتجها الجهاز المناعي عند الشخص كاستجابة للمواد الغريبة، بما في ذلك الفطريات)، أو المستضدات (جزيئات من مواد غريبة يمكن أن تُحرِّضَ استجابة مناعية في الجسم)، أو دليل آخر على الفطريات. كما تُجرَى الاختبارات التي تتحرَّى عن المادَّة الجينيَّة في الميكروبات مع بعض أنواع العدوى الفطرية أيضًا.