داء المُقَوَّسَات Toxoplasmosis

اختبارات الدَّم لكشف الأجسام المُضادَّة للطفيلي

وإذا كان الدماغُ قد أُصيب، يمكن إجراءُ التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي، ثم بزل الحبل الشوكي (البزل القطني)

يجري فحص نسيجٍ من الدماغ أو الأعضاء الأخرى المصابة مجهريًا، ويُختبَر بالنسبة للحمض النووي للطفيلي

يستند تَّشخيصُ داء المقوسات عادة إلى فحوصات الدَّم التي تكشف الأجسام المُضادَّة للطفيلي.(الأجسام المُضادَّة أو الأضداد هي بروتيناتٌ يُنتِجُها الجهازُ المَناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد أيِّ هجوم، بما في ذلك الطفيليات).يمكن أن يُلجأ إلى اختبارات الدَّم لتشخيص العدوى الجديدة.

كما يمكن للطبيب أن يقُومَ بهذه الاختبارات الدَّموية في الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي، ولكن ليس لديهم أعراض داء المُقَوَّسَات.تُجرى الاختباراتُ للبحث عن دليل على عدوى سابقة، والتي يمكن أن تتنشَّط عندما يضعف الجهازُ المناعي أكثر من ذلك.ولكن، إذا ضعفَ الجهازُ المناعي لدى الشخص بسبب الإيدز، قد تشير اختباراتُ الدَّم إلى عدم وجود عدوى رغم وُجودِها (نتائج سلبيَّة كاذبة).

وفي بعض الأحيان، تُجرى اختباراتٌ للتحري عن المادة الوراثية للطفيلي على عينات من الدم، أو نسيج من خزعة، أو السائل الدماغي الشوكي (السائل الذي يحيط بالدماغ أو الحبل الشوكي) المأخوذ من خلال البزل النخاعي.

إذا ذكرَ المَرضَى حدوثَ مشاكل في العين لديهم، يقوم الأطباءُ بفحص العينين بحثًا عن الضرر الناجم عن داء المُقَوَّسَات عادة، ويطلبون اختبارات دموية لتحرّي أضداد الطفيلي.

ولتحديد ما إذا كان الجنينُ مصابًا بالعدوى، يمكن للطبيب أخذ عَيِّنَة من السائل حول الجنين (السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين) لتحليلها (إجراء يسمّى بزل السائل الأمنيوسي).يَجرِي اختبارُ السائل للتَّحرِّي عن الأجسام المُضادَّة للطفيلي وعن المادة الجينية للطفيلي.نظرًا إلى أنَّ تشخيصَ داء المُقَوَّسَات في أثناء الحمل أو في الجنين أو حديث الولادة صعب، فغالبًا ما يتشاور الأطباءُ مع أحد الخبراء.

وعندَ الاشتباه بداء المُقَوَّسَات في الدماغ، يُجرَى التصويرُ المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، ثم يُتبَع بالبَزل النُّخاعي (البزل القطني) عادة، للحصول على عيّنة من السائل النخاعي وإجراء اختبارات عليها.ويمكن، بدرجة أقلّ شيوعًا، أخذ قطعة من نسيج الدماغ المصاب بالعدوى وفحصها تحت المجهر لتحديد الطفيليَّات واختبار المادّة الوراثية للطفيلي.