داء المُقَوَّسَات Toxoplasmosis

داء المُقَوَّسَات هو مرض يسبِّبه طفيلي من الأوالي يُسمّى المُقَوَّسَة الغُوندِيَّة.تحدث العدوى عندما يبتلع الشخص عن غير قصد كيسات المقوسات الموجودة في براز القطط أو اللحوم الملوثة.لا تسبِّب العدوى أعراضًا في العادة، ولكنَّ بعضَ المَرضَى يكون لديهم توُّرم في العُقَد اللِّمفِية وحمَّى وتوعُّك غامض، وفي بعض الأحيَان يحدث التهابٌ في الحلق أو تشوُّش في الرؤية وألم في العين.في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب الإيدز أو حالة أخرى، يمكن أن يتنشّط داء المقوّسات، ويصيب الدماغ عادة.يمكن أن تؤدّي العدوى التي أعيدَ تنشيطها إلى الضعف أو التخليط أو الاختلاجات أو الغيبوبة أو تنتشر في جميع أنحاء الجسم.يمكن للأمهات الحوامل نقل العدوى إلى الجنين (يُطلق على ذلك العدوى الخلقية)، وقد يعاني الأطفال المصابون بالعدوى من عيوب خلقية، وفقدان الرؤية، والاختلاجات، والإعاقة الفكرية، وغيرها من الشذوذات.
يُصَاب المَرضَى بالعَدوى عن طريق انتقال بيوض الطفيليَّات من جسم ملوَّث ببراز قطط مصابة إلى فم الشخص أو عن طريق تناول الطعام الملوَّث.
وفي معظم حالات العدوى، لا تُوجَد أيُّ أعراض أو يظهر عددٌ قليل منها.
قد تنقل النساءُ المصابات بالعدوى في أثناء الحمل الطفيليَّ إلى الجنين، ممَّا يَتسبَّب في بعض الأحيان بالإجهاض أو ولادة جنين ميِّت أو بمشاكل خطيرة في الجنين.
لا تحدث أعراضٌ شديدة إلاَّ عندَ الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي عادة، وينجم ذلك عن التهاب الدماغ عادة، حيث قد يسبِّب ضعفًا على جانبٍ واحد من الجسم أو تخليطًا ذهنِيًا أو غيبوبة.
وفي حالاتٍ أقل شيوعًا، تُصَاب أعضَاء أخرى في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.
يضع الأطباءُ تشخيصَ العدوى عادة عن طريق القيام اختبارات للدَّم تكشف الأجسامَ المُضادَّة للطفيليَّات.
لا يحتاج معظم الأشخاص الأصحاء المصابين بداء المُقَوَّسَات إلى مُعالجة، ولكن يُعالج البالغون الذين يعانون من إصابة في العين، أو أعراض شديدة أو مستمرة، أو ضعف في الجهاز المناعي، والنساء الحوامل، وحديثي الولادة الذين يعانون من عدوى خلقية.
يُعالج الأشخاص المصابون بالإيدز أو غيرهم من الحالات التي تُضعف الجهاز المناعي إلى أن يصبح المرض تحت السيطرة، ثم يُوضعون على العلاج الوقائي إلى أن يتعافى العوز المناعي لديهم عن طريق العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (للمصابين بالإيدز) أو تدابير أخرى.
وممَّا يساعد على منع انتشار العدوى طهيُ اللحوم جيِّدًا أو تجميدها، وغسل اليدين جيدًا بعدَ التعامل مع اللحوم النيِّئة أو التربة أو القطط.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).
تُوجَد المُقَوَّسَة الغُوندِيَّة في جميع أنحاء العالم أينما كانَ هناك قطط.كما يصيب الطفيليُّ عددًا كبيرًا من الحيوانات، وكذلك البشر.وهناك العديدُ من المَرضَى المصابين بالعدوى في الولايات المتحدة، على الرغم من قلَّة من تظهر لديهم أعراض.لا تحدث عدوى شَديدة إلاَّ في الأجنة والأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي عادة (مثل المصابين بالإيدز أو السرطان) أو الذين يستعملون أدوية لتَثبيط الجهاز المناعي (مثبِّطات المناعَة)، لاسيَّما المستخدمة لمنع رفض الأعضاء المزروعة (انظر الجدول الاضطرابات التي قد تسبب العوز المناعي و بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب عوز المناعة).
هل تعلم...
وعلى الرغم من أنَّ الطفيلي يمكن أن ينمو في أنسجة العديد من الحيوانات، لكنَّه يُنتِج البيُوض (الكيسات البيضية oocysts) في خَلايا بطانة الأمعاء لدى القطط فقط.تمرُّ البيُوض في براز القطط، وتصبح قادرةً على التسبُّب بالعدوى بعد يوم إلى 5 أيام.يمكن للبيوض في التربة أن تسبّب العدوى لعدة أشهر.قد تبتلع الطيورُ البرِّية والقوارض والغزلان والعديد من الحيوانات الأليفة (وخاصَّة الخنازير والأغنام) البيُوضَ في الطَّعَام أو التربة الملوَّثة ببراز القطط.وتُطلِق البيُوضُ أشكالًا من الطفيلي تُدعى الحيوانات السَّريعة (السَّوارِع).تنتشر الحيوانات السَّريعة (السَّوارِع) في أنسجة الحيوان، وتشكل في نهاية المطاف الكيسَات.
دورةُ حياة المُقَوَّسَة الغُوندِيَّة
انتقال داء المقوسات
قد يكتسب المَرضَى العدوى بعدة طرائق:
تناول الطَّعَام أو الماء أو المواد الأخرى (مثل التربة) التي تلوثت ببراز القطط الذي يحتوي على بيوض المُقَوَّسَة Toxoplasma
تناول اللحوم التي تحتوي على كيسَات المُقَوَّسَة Toxoplasma
الانتشار من الأم المصابة حديثًا إلى الجنين
وفي حالاتٍ نادرة يُصاب البشر عندَ نقل الدَّم أو زرع الأعضاء التي تحتوي على الطفيلي.
قد يبتلع الأشخاصُ بيُوضَ المُقَوَّسَة Toxoplasma بعد أن يلمسوا فضلات القطط الملوَّثة أو التربة أو غير ذلك من الأشياء، ومن ثم يلمسون الفم، أو يتعاملون مع الطعامَ أو يتناولونه دون غسل أيديهم.ويمكن أن يبتلع الناسُ الكيسَات عندما يأكلون اللحوم النيِّئة أو غير المطبوخة (لحم الخنزير أو لحم الضأن عادة) من الحيوانات المصابة بالعدوى.
وفي حالاتٍ نادرة، ينتقل الطفيلي عن طريق نقل الدَّم أو عن طريق العضو المزروع من شخصٍ مصاب.
داءُ المُقَوَّسَات خلال الحمل
يمكن أن تنقلَ المرأة، التي تكتسب العدوى في أثناء الحمل، المُقَوَّسَة الغُوندِيَّة Toxoplasma gondii إلى جنينها عبرَ المشيمة.تكون العدوى أكثرَ شِدَّةً إذا أُصيب الجنين بها في وقتٍ مبكرٍ من الحمل.قد تكون النتيجة جنينًا ينمو ببطء، أو ولادة مبكّرة، أو إجهاضًا، أو ولادة جنين ميت، أو ولادة طفل بعيوب خلقية.يمكن أن يسبّب داء المُقَوَّسَات الخلقي مشاكل في الرؤية واختِلاجَات وإعاقات فكرية في وقت لاحق من الحياة.
أمَّا المرأةُ التي أُصيبَت قبلَ الحمل، فلا تمرِّر الطفيلي إلى جنينها إلا إذا ضعف جهازُها المناعي (على سبيل المثال، عن طريق العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري)، مما يؤدِّي إلى إعادة تنشيط العدوى لديها.
داءُ المُقَوَّسَات في المصابين بضعف الجهاز المناعي
يعدُّ الأشخاصُ الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، لاسيَّما أولئك الذين لديهم مرض الإيدز أو السرطان أو الذين يتناولون عقاقير لكبت رفض الأعضاء المزروعة بشكلٍ رَئيسيَ، في خطر من داء المُقَوَّسَات.وإذا كانوا قد أُصيبوا في الماضي، فإنَّ حدوثَ اضطراب يُضعِف الجِهاز المَناعيّ لديهم أو أخذ دواء يثبِّطه (كابتات المَناعة) قد يسبِّب إعادةَ تنشيط العدوى.
غالبًا ما تحدث العدوى التي أعيدَ تنشيطها في الدماغ، ولكنها قد تصيب العين، أو تنتشر في جميع أنحاء الجسم.
وفي الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، يعدُّ داءُ المُقَوَّسَات خطرًا جدًّا، وقد يكون قاتلًا إذا لم يُعالَج.
أعراض داء المُقَوسَات
في معظم المَرضَى الذين لديهم جهازٌ مناعيّ سَليم، لا يظهر سوى القليل من أعراض داء المُقَوَّسَات، ويشفى تمامًا.يُعاني حَوالى 10 إلى 20٪ من هؤلاء الأشخاص من تورُّم العقد اللمفيَّة دون أن تُسبِّب الألم.كما يُعاني عددٌ قليلٌ منهم من حمَّى خفيفة متقطِّعة، وشعور بتوعّك غامض، وألم في العضلات، والتهاب الحلق أحيانًا.تزول الأعراض من تلقاء نفسها، خلال عدة أسابيع عادةً.
داءُ المُقَوَّسَات الخلقي Congenital toxoplasmosis
قد يكون الأطفالُ الذين يُولدون مصابين بداء المُقَوَّسَات الخلقي بحالة مرضية شديدة، ويموتون بعدَ مدّة وجيزة من الولادة، أو قد لا تظهر لديهم عيوب خلقية.ولكنَّ بعضَهم لا يُصابون بالمرض أبدًا.ويبدو آخرون أصحّاء في البداية، ولكن تظهر عليهم أعراض (مثل الاختلاجات، أو الإعاقة الذهنية، أو مشاكل الرؤية) بعدَ أشهر أو حتّى سنوات.
تحدث الأعراضُ النموذجية في أعلى البطن، وتشمل:
عدوى في بطانة الجزء الخلفي من مقلة العين والشبكية (التهاب المشيمية والشبكية chorioretinitis)
تضخُّم الكبد والطحال
الطفح الجلدي
سهولة حدوث الكدمات
النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات
قد ينجم كِبَر الرأس عن تراكم السوائل في الدماغ (موه الرأس).
الرأس الصغير (صغر الرأس)
تتضمن الأعراضُ العينية كلاً من الدماع (سيلان الدمع)، وتشوّش الرؤية، والألم العيني، والحساسية للضوء، وفقدان الرؤية.
الأعراضُ عند المصابين بضعف الجهاز المناعي
تعتمد أعراضُ داء المُقَوَّسَات في المصابين بضعف الجهاز المناعي على موقع العدوى، كما يلي:
داء المُقَوَّسَات في الدماغ (التهاب الدماغ): تظهر أعراض مثل الضعف على جانب واحد من الجسم، واضطراب في الكلام، ومشاكل في الرؤية, فضلًا على الصداع والتَّخليط الذهنِي والاختِلاجَات والغيبوبة
داء المُقَوَّسَات الذي انتشرَ في جميع أنحاء الجسم (داء المُقَوَّسَات الحادّ المنتشر): طفح جلدي، وحمى، وقشعريرة، وصعوبة في التنفُّس، وتعب
بالنسبة إلى بعض الأشخاص (الذين يعانون من ضعفٍ كبيرٍ في الجهاز المناعي عادةً)، يُؤدِّي داءُ المُقَوَّسَات إلى التهاب الرئتين (الالتهاب الرئويّ) أو القلب (التهاب عضلة القلب) أو الكبد (التهاب الكبد).قد يتوقف العضوُ المصاب عن العمل بشكلٍ مناسب (يسمى ذلك فشل العضو).يُعدُّ هذا الشكل من داء المقوسات قاتلًا إذا لم يخضع المريض إلى مُعالجة.
تشخيص داء المقوسات
اختبارات الدَّم لكشف الأجسام المُضادَّة للطفيلي
وإذا كان الدماغُ قد أُصيب، يمكن إجراءُ التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي، ثم بزل الحبل الشوكي (البزل القطني)
يجري فحص نسيجٍ من الدماغ أو الأعضاء الأخرى المصابة مجهريًا، ويُختبَر بالنسبة للحمض النووي للطفيلي
يستند تَّشخيصُ داء المقوسات عادة إلى فحوصات الدَّم التي تكشف الأجسام المُضادَّة للطفيلي.(الأجسام المُضادَّة أو الأضداد هي بروتيناتٌ يُنتِجُها الجهازُ المَناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد أيِّ هجوم، بما في ذلك الطفيليات).يمكن أن يُلجأ إلى اختبارات الدَّم لتشخيص العدوى الجديدة.
كما يمكن للطبيب أن يقُومَ بهذه الاختبارات الدَّموية في الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي، ولكن ليس لديهم أعراض داء المُقَوَّسَات.تُجرى الاختباراتُ للبحث عن دليل على عدوى سابقة، والتي يمكن أن تتنشَّط عندما يضعف الجهازُ المناعي أكثر من ذلك.ولكن، إذا ضعفَ الجهازُ المناعي لدى الشخص بسبب الإيدز، قد تشير اختباراتُ الدَّم إلى عدم وجود عدوى رغم وُجودِها (نتائج سلبيَّة كاذبة).
وفي بعض الأحيان، تُجرى اختباراتٌ للتحري عن المادة الوراثية للطفيلي على عينات من الدم، أو نسيج من خزعة، أو السائل الدماغي الشوكي (السائل الذي يحيط بالدماغ أو الحبل الشوكي) المأخوذ من خلال البزل النخاعي.
إذا ذكرَ المَرضَى حدوثَ مشاكل في العين لديهم، يقوم الأطباءُ بفحص العينين بحثًا عن الضرر الناجم عن داء المُقَوَّسَات عادة، ويطلبون اختبارات دموية لتحرّي أضداد الطفيلي.
ولتحديد ما إذا كان الجنينُ مصابًا بالعدوى، يمكن للطبيب أخذ عَيِّنَة من السائل حول الجنين (السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين) لتحليلها (إجراء يسمّى بزل السائل الأمنيوسي).يَجرِي اختبارُ السائل للتَّحرِّي عن الأجسام المُضادَّة للطفيلي وعن المادة الجينية للطفيلي.نظرًا إلى أنَّ تشخيصَ داء المُقَوَّسَات في أثناء الحمل أو في الجنين أو حديث الولادة صعب، فغالبًا ما يتشاور الأطباءُ مع أحد الخبراء.
وعندَ الاشتباه بداء المُقَوَّسَات في الدماغ، يُجرَى التصويرُ المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، ثم يُتبَع بالبَزل النُّخاعي (البزل القطني) عادة، للحصول على عيّنة من السائل النخاعي وإجراء اختبارات عليها.ويمكن، بدرجة أقلّ شيوعًا، أخذ قطعة من نسيج الدماغ المصاب بالعدوى وفحصها تحت المجهر لتحديد الطفيليَّات واختبار المادّة الوراثية للطفيلي.
علاج داء المُقَوَّسَات
بيريميثامين، وإما سلفاديازين، أو كلينداميسين، أو أتوفاكون، بالإضافة إلى ليوكوفورين؛ أو بشكل بديل تريميثوبريم-سلفاميثاكسازول.
في عدوى العين، الأدوية فعَّالة تجاه داء المُقَوَّسَات وأحد الكورتيكوستيرويدات
لا يحتاج معظمُ المَرضَى المصابين بالعدوى من دون أعراض، وبوجود جهاز مناعي سليم، إلى العِلاج.
أمَّا الأشخاصُ الذين يُعانون من أعراض فيمكن علاجُهم بالبيريميثامين والسلفاديازين واللوكوفورين.يُستَعملُ ليوكوفورين للمساعدة على الوقاية من انخفاض إنتاج خلايا الدَّم في نقِي العِظام ، وهو تأثير جانبي للبيريميثامين.إذا كان المَرضَى لا يستطيعون تناول سلفاديازين، يمكن استخدامُ الكليندامايسين، أو أتوفاكون، بدلاً من ذلك.عندما لا يتوفر البيريميثامين، يُستخدم تريميثوبريم-سلفاميثوكسازول.
وإذا كان جهازُ المناعة لديهم طبيعيًا، يُعالجون لبضعة أسابيع عادة.
يعَالَج الأشخاصُ المصابون بمرض الإيدز أو غيره من الحالات التي تضعف الجِهاز المَناعيّ بالأدوية نفسها، ولكن لمدّة أطول (لمدة 6 أسابيع عادة) حتى تختفي جميع علامات العدوى.تُعدُّ حالاتُ الانتكاس شائعة، وهناك عدد من الخيارات للمعالجة المزمن المحافظة أو الصائنة، التي تستمرّ حتى يتحسن جهاز المناعة لديهم.
في المصابين بالإيدز، يميل داءُ المقوسات إلى النُّكس، لذلك يجب أن تستمرّ الأدوية للسيطرة على الداء إلى أجل غير مسمّى، ما لم يتحسن الجهاز المناعي (يُعرَف ذلك من خلال زيادة تعداد الخلايا CD4 إلى درجة مقبولة) وتتلاشى الأعراض.كما يتأكَّد الأطباء من استخدام العقاقير المُضادَّة للفيروسات الأكثر فعَّالية.
كما يمكن إعطاء الأشخاص، الذين يعانون من عدوى العين، دواء بيريميثامين، بالإضافة إلى السلفاديازين (أو الكليندامايسين) ولوكوفورين.تريميثوبريم-سلفاميثوكسازول هو خيار بديلويُعطى البريدنيزون أو كورتيكوستيرويد آخر في الوقت نفسه عادة، لتخفيف الالتهاب في داخل العين.
يجب على النساء اللواتي يُصَبنَ بداء المُقَوَّسَات في أثناء الحمل أن يراجعنَ طبيبًا متخصِّصًا في ذلك.يكون اختيارُ الأدوية معقدًا، ويعتمد على الوقت الذي أُصيبَت فيه المرأة الحامل بالعدوى (أي مرحلة منه)، وما إذا كان الجنين قد أُصيبَ بالفعل.يمكن أن يُسبِّب بيريميثامين Pyrimethamine عيوبًا خِلقيَّة، ولذلك لا يَجرِي استخدامه خلال الثلث الأوَّل من الحمل.يمكن استخدامُ سبيراميسين (المضادَّات الحيوية) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل للمساعدة على منع انتشار داء المُقَوَّسَات من المرأة إلى الجنين.ولكنَّ هذا الدواءَ غير متوفِّر في الولايات المتحدة.
ولكن، في العادة، يُعطى حديثو الولادة الذين أصيبوا قبل الولادة بيريميثامين وسلفاديازين ولوكوفورين لمدة عام بعدَ الولادة.
هل تعلم...
الوقاية من داء المقوسات
يجب على النساء الحوامل تجنُّب مخالطة القطط.وإذا كانت المخالطةُ لا مفرَّ منها، يجب عليهنّ تجنُّب تنظيف صناديق فضلات القطط، أو ارتداء قفازات عندَ القيام بذلك على الأقلّ.كما ينبغي ارتداء القفازات في أثناء أعمال البستنة لتجنب ملامسة التربة.
كما يجب طهيُ اللحوم جيِّدًا، لدرجة حرارة تتراوح من 165 إلى 170 درجة فهرنهايت (74 إلى 77 درجة مئوية)، وينبغي غسلُ اليدين جيدًا بعد التعامل مع اللحوم النيِّئة أو التربة أو القطط.
وينبغي اختبارُ المتبرِّعين المحتملين للأعضاء لمنع انتشار الطفيليّ من خلال الأعضاء المزروعة.
ويمكن استخدامُ تريمثوبريم - سلفاميثوكسازول Trimethoprim-sulfamethoxazole (مُضادّ حَيَويّ) لمنع عودة تنشيط داء المُقَوَّسَات في بعض الأشخاص المصابين بالإيدز أو غيره من الحالات التي تتسبَّب في إضعاف جهاز المناعة.والأشخاص الذين لا يستطيعون تناولَ هذا الدواءَ يمكن أن يُعطوا بيريميثامين (دواء مضاد للطفيليات)، بالإضافة إلى سلفاديازين أو كليندامَيسين (من المضادَّات الحيوية).وهناك خياراتٌ أخرى هي أتوفاكون (دواء مضادّ للأوالي) مع أو من دون بيريميثامين، أوالدابسون مع بيريميثامين.ولكن بما أنَّ بيريميثامين يمكن أن يقلِّلَ من إنتاج خلايا الدم في نقِي العِظام، لذلك يُعطَى لوكوفورين (يُسمى حمض الفولينيك أيضًا) معه للمساعدة على الوقية من هذا التأثير الجانبي.
كما يُعطى الأشخاصُ المُصابون بمرض الإيدز العقاقير المُضادَّة للفيروسات، أيضًا، ممَّا يساعد على تقوية الجِهاز المَناعيّ لديهم، وتقليل مخاطر عودة تنشيط داء المُقَوَّسَات.
للمَزيد من المعلومات
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مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: داء المقوَّساتToxoplasmosis