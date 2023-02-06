عدوى فيروس العَوَز المَناعيّ البشري (HIV)

العدوى بفيروس العوز المناعي البشري (HIV) هي عدوى فيروسية تؤدي إلى تخريب تدريجي لكريات دم بيضاء معينة، ويمكن علاجها بالأدوية المضادة للفيروسات.في حال عدم علاجها، فيمكن أن تسبب متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز AIDS).

ينتقل فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV عن طريق تبادل سوائل الجسم (السَّائِل المنوي، والسوائل المهبلية، والدم، وحليب الثدي) مع شخص مصاب، ويكون ذلك عادةً عن طريق الجنس المهبلي أو الشرجي، أو مشاركة إبر الحقن، أو من الأم إلى الطفل (في أثناء الحمل، أو الولادة، أو الرضاعة الطبيعية).

يستطيع فيروس عوز المناعة البشري HIV تدمير أنواع محددة من الكريات البيضاء، وإضعاف الجهاز المناعي للجسم بمواجهة حالات العدوى والسرطان.

عند التقاط العدوى بالفيروس، تظهر على الشخص في البداية أعراض مثل الحمى، والاندفاعات الجلدية، وتورم العقد اللمفية، والإرهاق، وقد تدوم تلك الأعراض لعدة أيام أو أسابيع، وبعد ذلك قد لا تظهر لديهم أية أعراض لأكثر من عقد من الزمن.

يمكن للاختبارات الدموية التي تتحرى وجود الأجسام المضادة لفيروس HIV وتقيس مستويات فيروس HIV في الدم أن تؤكد التشخيص.

تتوفر اختبارات التحري عن فيروس HIV للبالغين والمراهقين، وخاصة النساء الحوامل، بغض النظر عن عوامل الخطر لديهم.

يمكن لأدوية فيروس HIV (الأدوية المُضادَّة للفيروسات القهقريَّة) أن تمنع تكاثر فيروس HIV، وتسمح بتقوية الجهاز المناعي، وبذلك تسمح للأشخاص بالعيش بدون حالات عدوى شديدة أو سرطانات مرتبطة بفيروس HIV.

يُصاب معظم الأشخاص غير المعالجين في النهاية بمتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، والتي تتظاهر بحالات عدوى خطيرة وسرطانات.

(انظر أيضًا العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري عند الأطفال).

يمكن لعدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV أن تنجم عن واحد أو اثنين من الفيروسات التقهقرية retroviruses، وهما HIV-1 أو HIV-2.يُسبب فيروس HIV-1 معظم حالات عدوى فيروس العوز المناعي البشري البشري في جميع أنحاء العالم، في حين يُسبب فيروس HIV-2 العديد من حالات عدوى فيروس العوز المناعي البشري في غرب أفريقيا.

تكون العدوى بنوع آخر من الفيروسات القهقرية، وهو الفيروس المنمي للمفاويات التائية البشرية (HTLV)، أقل شُيُوعًا، ولكن يُمكنها أن تُسبب أيضًا مرضًا خطيرًا.

ما هو الفيروس التقهقري Retrovirus؟

يدمر فيروس العوز المناعي البشري تدريجيًا أنواعًا معينة من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا الليمفاوية CD4+.تُساعد الخلايا اللمفية على الدفاع عن الجسم ضد الخلايا الأجنبية، والكائنات الدقيقة المُسببة للعدوى، والسرطانات.وبالتالي، فعندما يقوم فيروس HIV بتدمير الخلايا اللمفاوية CD4+، فإنه يجعل الشخص عُرضة للهجوم من قبل الكائنات الدقيقة الأخرى المُسببة للعدوى.غالبًا ما تنجم الكثير من مضاعفات عدوى HIV، بما في ذلك الوفاة، عن حالات العدوى الثانوية، وليس بشكل مباشر عن عدوى فيروس HIV.

يعود أصل الفيروس HIV-1 إلى مناطق وسط أفريقيا في أواسط القرن العشرين، عندما أصابت البشر عدوى فيروس مشابه جدًا يوجد في قردة الشمبانزي.وقد بدأ الانتشار العالمي لفيروس HIV-1 في فترة متأخرة من نهاية سبعينيات القرن الماضي، وجرى التعرف على الفيروس لأول مرة في العام 1981.

في العام 2021، تقريبًا

كان هناك نحو 38 مليون مصاب بعدوى فيروس العوز المناعي البشري البشري حول العالم، من بينهم 1.7 مليون طفل دون سن 15 عامًا، وكان ثلثيهم (25.6 مليون) يعيشون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.

توفي 650,000 شخصًا بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز في جميع أنحاء العالم، مقارنةً بـ 1.9 مليونًا في عام 2004 و 1.4 مليونًا في عام 2010.

سُجلت 1.5 مليون حالة عدوى جديدة بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري، منها حوالى 860,000 (57٪) في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.

كان 85٪ من المصابين بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري في عام 2021 يدركون إصابتهم به، وكان 75 ٪ منهم يحصلون على العلاج.

اعتبارًا من العام 2021، أثمرت الجهود الدولية في حصول نحو 28.7 مليون شخصًا مصابين بفيروس العوز المناعي البشري على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (مقارنةً بـ 8.8 مليون في عام 2010)، مما قلل بشكل كبير من الوفيات وانتقال العدوى في العديد من البلدان.

في نهاية عام 2019، قُدر عدد المصابين بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري في الولايات المتحدة بـ 1,189,700 شخصًا يبلغون من العمر 13 عامًا أو أكثر، بما في ذلك نحو 158,500 (13٪) من الأشخاص الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بالعدوى.في عام 2020، جرى تشخيص أكثر من 30,600 حالة عدوى بفيروس العَوَز المَناعي البشري في الولايات المتحدة، كانت 20,758 حالة منها ناجمة عن الاتصال الجنسي بين ذكرين.ينبغي تفسير بيانات عام 2020 بحذرٍ بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على إمكانية الوصول إلى اختبارات التحري عن فيروس HIV، والخدمات ذات الصلة بالرعاية، وأنشطة رصد الحالات.

انتقال عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري يتطلب انتقال عدوى فيروس HIV تماساً لسطح مفتوح (مثل جرح) عند الشخص غير المصاب مع سوائل الجسم الحاوية على الفيروس أو الخلايا المصابة بالعدوى.يمكن أن تظهر فيروسات HIV في جميع سوائل الجسم تقريبًا، ولكن تحدث العدوى بشكل رئيسي عن طريق الدم، أو المني، أو السائل المهبلي، أو حليب الثدي.وعلى الرغم من أن الدموع، والبول، واللعاب قد تحتوي على تراكيز ضعيفة من فيروس HIV، إلا أن انتقال العدوى عن طريق هذه السوائل نادر جدًّا، أو ربما معدوم. لا تنتقل عدوى فيروس HIV عن طريق الاحتكاك العرضي الذي لا ينطوي على تبادل سوائل الجسم (مثل الملامسة، أو المصافحة، أو القبل الجافة)، أو التماس غير الجنسي (كملامسة سطح أو جسم).لم تُعزَ حتى الآن أية إصابة بعدوى الإيدز نتيجة استنشاق ذرات العطاس أو السعال من شخص مصاب، أو لدغة بعوضة.كما إن انتقال العدوى من طبيب بشري أو طبيب أسنان مُصاب إلى المريض هو حالة نادرة جدًا. عادةً ما تنتقل العدوى بفيروس الإيدز بالطرق التالية: الاتصال الجنسي مع شخص مصاب، عندما يكون الغشاء المخاطي المُبطن للفم، أو المهبل، أو القضيب، أو المستقيم مُعرضًا لسوائل الجسم مثل المني، أو السوائل المهبلية الحاوية على فيروسات HIV، تمامًا كما يحدث عند ممارسة الجنس دون استخدام واقيات

حقن دم ملوث، كما يحدث في حال التشارك بإبرة واحدة لحقن المخدرات، أو تعرض أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية لوخزة بإبرة ملوثة بفيروس HIV

انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الطفل قبل الولادة، أو في أثناء الولادة، أو بعد الولادة من خلال حليب الثدي

الإجراءات الطبية، مثل نقل الدم الحاوي على فيروسات HIV، أو الإجراءات الطبية بواسطة أدوات غير معقمة جيدًا، أو زراعة عضو من متبرع مُصاب يزداد احتمال انتقال العدوى بفيروس HIV في حال كان كان الغشاء المخاطي ممزقًا أو متضررًا، حتى وإن كان بشكل محدود.في أثناء ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي، قد تحدث جروح صغيرة في الأعضاء التناسلية أو الجلد المحيط، حتى لو لم يكن الشخص على علم بحدوث الجرح. تنتقل مُعظمُ حالات العدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري من خلال الاتصال الجنسي المتغاير، ولكن تختلف عوامل الخطر باختلاف المنطقة الجغرافية.على سبيل المثال، يكون انتقال العدوى بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الطريقة الأكثر شُيُوعًا عادةً لحدوث العدوى في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير عن طريق الحقن يتأثرون بشكل غير متكافئ في جنوب آسيا. في المناطق التي يكون فيها انتقال العدوى من خلال الاتصال الجنسي المتغير بشكل رئيسي، تتبع عدوى HIV مسارات التجارة، والمواصلات، والهجرة الاقتصادية إلى المدن وتنتشر بشكلٍ ثانويٍّ إلى المناطق الريفية. من الممكن الوقاية بشكل كامل من انتقال العدوى بفيروس HIV بالطرق الأكثر شيوعًا لانتشاره، وهي الاتصال الجنسي أو التشارك في الحقن. هل تعلم... من خلال الاتصال الجنسي يكون خطر انتقال عدوى HIV أعظميًا في أثناء الجنس المهبلي أو الشرجي مع عدم استخدام واقي ذكري أو استخدامه بشكل خاطئ.كما يمكن أن تنتقل عدوى HIV عن طريق الجنس الفموي، على الرغم من خطر ذلك يكون أقل من خطر الانتقال عن طريق الجنس المهبلي أو الشرجي. يتزايد خطر عدوى HIV عندما تحتوي السوائل المهبلية أو المني على كميات كبيرة من فيروس HIV و/أو عند وجود تقرحات أو جروح، حتى وإن كانت صغيرة، في البشرة أو الغشاء المخاطي المبطن للأعضاء التناسلية، أو الفم، أو المستقيم.وهكذا، فإن انتقال العدوى يكون أكثر احتمالاً في الحالات التالية: الأسابيع الأولى بعد التقاط العدوى، بسبب احتواء سوائل الجسم والدم على كميات كبيرة من فيروس HIV

الاتصال الجنسي العنيف الذي يُلحق الضرر بالبشرة أو الأغشية المخاطية المبطنة للأعضاء التناسلية، أو الفم، أو المستقيم

الاتصال الجنسي عندما يكون أي من الشريكين الجنسيين يعاني من عدوى بالهربس التناسلي، أو الزُهري، أو غيرها من أنواع العدوى المنتقلة بالجنس التي قد تُسبب تقرحات أو تشققات في البشرة، أو التهابًا في الأعضاء التناسلية يمكن للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية أن تُقلل من أعداد فيروسات HIV في المني والسوائل المهبلية.وبالتالي، يمكن لعلاج العدوى بواسطة هذه الأدوية أن يُقلل بشكل واضح من احتمال انتقال العدوى. تنطوي الأنشطة الجنسية التي يمكن أن تضر بالأغشية المبطنة للأعضاء التناسلية أو الفم أو المستقيم على إدخال معظم أو كامل قبضة اليد في المستقيم أو المهبل، واستخدام الألعاب الجنسية. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري الذين يُعالجون بمضاد الفيروسات القهقرية ولديهم حمل فيروسي غير قابل للاكتشاف (كبت فيروسي) لا ينقلون الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي إلى شركائهم. الجدول ما هو خطر انتقال عدوى HIV عن طريق الاتصال الجنسي؟ من خلال الإبر أو غيرها من الأدوات يواجه عمال الرعاية الصحية الذين تعرضوا لوخزة بإبرة ملوثة بفيروس HIV خطرًا بحدود 1 من أصل 300 للإصابة بعدوى HIV مالم تُعالج الحالة بأسرع وقت ممكن.يمكن لهذا العلاج أن يُقلل من الاحتمال إلى أقل من 1 لكل 1500 حالة.يزداد الخطر إذا دخلت الإبرة بشكل عميق في الأنسجة، أو إذا كانت الإبرة مجوفة واحتوت على دم ملوث بالفيروس داخلها (كما هيَ الحال في الإبر المتسخدمة لتعاطي المخدرات)، وليس مجرد وجود بقايا دموية على سطحها (كما هيَ الحال في الإبر المستخدمة لإجراء قطع في الجلد). انتقال العدوى من خلال رش سوائل تحتوي على الفيروسات على الوجه ضئيل، ولا يزيد عن 1 بالألف. من خلال الأم إلى الطفل لقد أدت الزيادة في أعداد النساء في سن الإنجاب المصابات بعدوى HIV إلى زيادة أعداد الأطفال المصابين بالعدوى ذاتها. يمكن لعدوى فيروس العوز المناعي البشري أن تنتقل من الأم المصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري إلى الطفل بالطرق التالية: في أثناء الحمل، إلى الجنين من خلال المشيمة

في أثناء الولادة، إلى المولود في أثناء عبوره من خلال قناة الولادة

إلى الرضيع في أثناء الرضاعة من حليب الثدي يتراوح الخطرُ التراكمي الإجمالي لانتقال العدوى من الأم إلى الطفل بدون الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية بين 35-45٪. يمكن لعلاج النساء المصابات بالعدوى باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية أن يُقلل بشكل كبير من خطر انتقال العدوى.ينبغي على النساء الحوامل والمصابات بعدوى فيروس العوز المناعي البشري أن يخضعن للعلاج في أثناء الثلث الثاني والثالث من الحمل، وفي أثناء الولادة، وفي أثناء الإرضاع.تُقلل العملية القيصرية وعلاج الطفل لعدة أسابيع بعد الولادة من خطر انتقال العدوى. يُطرح فيروس العوز المناعي البشري في حليب الثدي.ينبغي على الأمهات المصابات بعدوى فيروس العوز المناعي البشري تجنب إرضاع الطفل من حليب الثدي إذا كُن يعشن في مناطق يتوفر فيها حليب الأطفال بنوعية جيدة.أما في المناطق التي تنتشر فيها الأمراض المعدية وسوء التغذية، فقد لا يتوفر حليب الأطفال الجيد بأسعار معقولة، وهنا تنصح منظمة الصحة العالمية بالعلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مع الرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرًا على الأقل.ففي هذه الحالة، يمكن الموازنة بين الوقاية التي يوفرها حليب الثدي الطبيعي ضد أنواع العدوى القاتلة المحتملة مع خطر انتقال العدوى بفيروس HIV. وبما أن العديد من النساء المصابات بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري وأطفالهنّ الرضع يعالَجوا أو يستعملوا أدوية للوقاية من عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ فقد انخفض تعداد الأطفال الذين يُصابوا بالإيدز في العديد من البلدان. من خلال نقل الدم أو زرع الأعضاء في الوقت الحالي، يمكن لعدوى فيروس العوز المناعي البشري أن تنقل في حالات نادرة عن طريق نقل الدم أو زرع الأعضاء. اعتباراً من العام 1985، أصبح الدم المُتبرع به يخضع لاختبار تحري وجود عدوى HIV في جميع الدول ذات الموارد المرتفعة، كما قد تُجرى معالجة بعض كميات الدم بالحرارة للقضاء على أي احتمال لوجود عدوى HIV.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تراجع خطر حدوث العدوى بفيروس العوز المناعي البشري بسبب نقل الدم إلى أقل من حالة واحدة لكل مليونين حالة، حيث يجري فحص الدم المُتبرع منه للتحري عن وجود عدوى فيروس العوز المناعي البشري وغيره من الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.أما في البلدان ذات الموراد المنخفضة، فإن عينات الدم ومشتقاته قد لا تخضع دائمًا لاختبارات التحري عن فيروس HIV بنفس الدرجة من الصرامة.وبالتالي، فإن خطر انتقال العدوى عن طريق نقل الدم يكون عاليًا. كما جرى تسجيل حالات انتقال عدوى HIV عند زرع أعضاء من متبرعين مصابين بعدوى HIV دون العلم بذلك.من غير الشائع انتقال عدوى HIV عند زرع القرنية أو النسج المُعالجة بطريقة خاصة (مثل العظام). الإمناء الاصطناعي من المحتمل أيضًا انتقال عدوى HIV عند أخذ نطاف من متبرع مصاب بالعدوى لتخصيب امرأة سليمة.ولكن في الولايات المتحدة، جَرَى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر.حيث توقف استخدام النطاف الطازجة لإجراء التخصيب الصناعي.وإنما تُجمد النطاف لمدة 6 أشهر أو أكثر قبل استخدامها.وبعد ذلك يجري إعادة فحص النطاف المُتبرَّع بها قبل استخدامها. إذا كان المُتبرع بالحيوانات المنوية مصابًا بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، فإن غسل الحيوانات المنوية يُعد وسيلة فعالة لإزالة الفيروس من الحيوانات المنوية.

آلية انتقال العدوى بفيروس HIV حالما يصل فيروس HIV إلى الجسم، فإنه يرتبط بعدة أنواع من كريات الدم البيضاء.ولعل النوع الأكثر أهمية هو الخلايا اللمفاوية التائية المساعدة (الخلايا التائية).تقوم الخلايا اللمفاوية التائية المساعدة بتفعيل بقية خلايا الجهاز المناعي والتنسيق معها.تمتلك هذه الخلايا على سطحها مستقبلات تُدعى CD4، تمكن فيروسات HIV من الارتباط بها.وهكذا، فإن هذه الخلايا اللمفاوية تكون موسومة بـ CD4+. ينتمي فيروس HIV إلى زمرة الفيروسات القهقرية retrovirus.ويعني ذلك، أنه يقوم بتخزين معلوماته الوراثية بشكل حمض ريبي نووي (RNA).حالما يصل الفيروس إلى داخل الخلية اللمفاوية CD4+، فإنه يقوم باستخدام إنزيم خاص يُدعى المُنتسخة العكسية reverse transcriptase لإنتاج نسخة من مادته الوراثية RNA، ولكن بصيغة حمض ريبي نووي منزوع الأكسجين (DNA).يتكاثر فيروس HIV بسهولة عند هذه النقطة، لأن إنزيم المنتسخة العكسية يكون عرضة لارتكاب أخطاء (طفرات) في أثناء تحويل المادة الوراثية RNA إلى صيغة DNA.تجعل هذه الطفرات فيروس HIV أكثر صعوبة للتحكم، لأن العديد من الطفرات تزيد من فرصة إنتاج فيروسات قادرة على مقاومة هجوم الجهاز المناعي للجسم و/أو مضادات الفيروسات القهقرية. يجري دمج المادة الوراثية DNA للفيروس ضمن المادة الوراثية DNA للخلية اللمفاوية المصابة.ومن ثم تقوم الآليات الجينية في الخلية اللمفاوية المصابة بإعادة إنتاج الفيروس.وفي نهاية المطاف، تتخرب الخلية اللمفاوية المصابة.تقوم كل خلية لمفاوية مصابة بإنتاج آلاف الفيروسات، والتي تقوم بدورها بنقل العدوى إلى خلايا لمفاوية جديدة، وتدمرها أيضًا.في غضون أيام أو أسابيع، يصبح الدم والسوائل التناسلية حاوية على عدد ضخم جدًا من فيروسات HIV، وقد يتراجع عدد الخلايا اللمفاوية CD4+ بشكل كبير.وبما أن مستويات الفيروس HIV في الدم والسوائل التناسلية يكون ضخمًا جدًا بعد العدوى بفيروس HIV، فإن الأشخاص المُصابين حديثًا بعدوى HIV ينقلون العدوى إلى أشخاص آخرين بسهولة كبيرة. تبسيط دورة حياة فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV عندما تتمكن عدوى HIV من تدمير الخلايا اللمفاوية CD4+، فإنها تُضعف الجهاز المناعي للجسم، ويُعرضها بالتالي للإصابة بأنواع كثيرة من العدوى والسرطانات.ويُعد ذلك السبب في عدم قدرة الجسم على التخلص من فيروس HIV حالما يدخل إلى الجسم.ولكن، يكون بوسع الجهاز المناعي للجسم القيام باستجابة مناعية أخرى.ففي غضون شهر أو اثنين بعد العدوى، يقوم الجسم بإنتاج خلايا لمفاوية وأجسام مضادة تساعد على خفض أعداد فيروسات HIV في الدم، والسيطرة على العدوى.ولهذا السبب، فقد لا تُسبب عدوى HIV أية أعراض، أو مجرد أعراض خفيفة لمدة وسطية تبلغ 10 سنوات (تتراوح من 2-15 سنة) كما يُصيب فيروس العَوَز المَناعي البَشَري خلايا أخرى أيضًا، مثل خلايا الجلد والدماغ والسبيل التناسلي والقلب والكلى، مُسببًا المرض في تلك الأعضاء. تعداد الخلايا اللمفاوية CD4 يُساعد معرفة تعداد الخلايا اللمفاوية CD4+ في الدم على معرفة ما يلي: مدى فعالية الجهاز المناعي في وقاية الجسم من العدوى

شدة الضرر الذي ألحقته عدوى HIV بالجسم يكون تعداد الخلايا اللمفاوية CD4+ عند معظم الأشخاص السليمين بحدود 500-1000 خلية بكل 1 ميكروليتر من الدم.وبشكل عادي، فإن تعداد الخلايا اللمفية CD4+ يتراجع في الأشهر الأولى من الإصابة بالعدوى.وبعد 3-6 أشهر، فإن تعداد الخلايا اللمفاوية CD4+ يصبح ثابتًا، ولكن في حال عدم علاج العدوى، فإن تعدادها يستمر بالتراجع بوتيرة بطيئة أو سريعة. إذا تراجع تعداد الخلايا اللمفاوية CD4+ إلى ما دون 200 خلية في كل 1 ميكروليتر من الدم، فإن الجهاز المناعي يُصبح أقل قدرة على مكافحة العدوى (مثل الالتهاب الرئوي بالمُتَكَيِّسَةُ الرِّئَوِيَّة الجيروفيسيَّة).تكون معظم هذه الأنواع من العدوى نادرةً عند الأشخاص الأصحاء.ولكنها تكون شائعة عند الأشخاص المصابين بضعف في الجهاز المناعي.يُطلق على مثل هذه الأنواع من العدوى اسم العدوى الانتهازية، لأنها تستغل ضعف الجهاز المناعي وتهاجم الجسم. إذا انخفض تعداد الخلايا اللمفاوية CD4+ إلى ما دون 50 خلية في كل 1 ميكروليتر من الدم، فإن ذلك يكون مؤشرًا أكثر خطورة، لأن المزيد من حالات العدوى الانتهازية يمكن أن تحدث بسرعة، وتُسبب انخفاضًا شديدًا في الوزن، وفقدان البصر، أو تُفضي إلى الوفاة في حالات كثيرة.تتضمن هذه الأنواع من العدوى كلاً من: عدوى الفيروس المُضخّم للخلايا Cytomegalovirus

حالات العدوى بمعقّد المتفطرة الطيرية الحِمل الفيروسي Viral load يُطلق على تعداد فيروسات HIV في الدم (وخاصةً عدد نسخ المادة الوراثية RNA من فيروس HIV) بالحِمل الفيروسي viral load. يُعبر الحِمل الفيروسي عن مدى سرعة فيروسات HIV في التكاثر.في بداية الإصابة بالعدوى، يرتفع مؤشر الحمل الفيروسي بسرعة.وبعد حوالى 6 أشهر، ينخفض مؤشر الحمل الفيروسي، ويبقى في مستوى ثابت (وهو ما يُسمى نقطة التضبيط set point).يتباين هذا المستوى بشكل كبير من شخص لآخر، إذ يمكن أن يتراوح بين بضع مئات إلى أكثر من مليون نسخة في كل 1 ميكروليتر من الدم. كما يُقدم مؤشر الحمل الفيروسي معلومات عن: شدة عدوائية العدوى (قدرتها على الانتشار وإصابة أشخاص جدد)

معدل تراجع أعداد الخلايا اللمفاوية CD4

مدى سرعة ظهور الأعراض كلما ارتفعت نقطة التضبيط للحِمل الفيروسي، كلما تراجع تعداد الخلايا اللمفاوية CD4 بسرعة إلى المستويات المنخفضة التي تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الانتهازية (أقل من 200)، حتى عند الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض. تساعد المعالجة الناجحة على تراجع مؤشر الحمل الفيروسي إلى مستويات ضئيلة جدًا أو لا يمكن قياسها (أقل من 20-40 نسخة في كل 1 ميكروليتر من الدم).ولكن تبقى البراعم الفيروسية الهاجعة ضمن الخلايا، وفي حال توقف العلاج، تبدأ فيروسات HIV بالتكاثر مجددًا ويرتفع مؤشر الحمل الفيروسي. في حال حدوث زيادة في مؤشر الحمل الفيروسي في أثناء العلاج، فإن ذلك يعني واحدًا مما يلي: استطاع فيروس HIV من تطوير مناعة ضد الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.

لا يتناول الشخص الدواء الموصوف له.

كلا الاحتمالين السابقين هل تعلم...

أعراض عدوى فيروس HIV

العدوى الأولية لا تترافق العدوى الأولية بأعراض ملموسة عند الكثير من الأشخاص، إلا أنه وبعد 1-4 أسابيع، قد يعاني الشخص من حمى، أو طفح جلدي، أو التهاب حلق، أو تورم في العقد اللمفية، أو إرهاق، أو مجموعة متنوعة من الأعراض غير الشائعة.تدوم الأعراض الرئيسية للعدوى الأولية بفيروس HIV عادةً لمدة تتراوح بين 3-14 يومًا.

فترة التناوب بين الأعراض الخفيفة وعدم وجود أعراض بعد تلاشي الأعراض الأولية، حتى ولو بدون علاج، فإن معظم الأشخاص يمرون بمرحلة من عدم وجود الأعراض أو أعراض خفيفة بين حين وآخر.تستمر فترة التناوب بين ظهور أعراض خفيفة وعدم وجود أية أعراض لمدة تتراوح بين 2-15 سنة.تتضمن الأعراض الأكثر شيوعًا التي تظهر في هذه المرحلة كلاً مما يلي: تورم العقد اللمفية، حيث يشعر بها المريض على هيئة كتل صغيرة غير مؤلمة في الرقبة، أو تحت الإبط، أو أعلى الفخذ

بقع بيضاء في الفم (سُلاق) بسبب داء المُبيضات (عدوى خمائر)

القوباء shingles

الإسهال

الإرهاق

حمى مترافقة بتعرّق في بعض الأحيان

الفقدان التدريجي للوزن

فقر الد يفقد بعض الأشخاص أوزانهم تدريجيًا ويعانون من حمى خفيفة أو إسهال. يمكن لهذه الأعراض أن تنجم عن عدوى بفيروس HIV أو من حالات عدوى انتهازية تتطور بسبب إضعاف فيروس HIV للجهاز المناعي.

الأعراض الأكثر شدة بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن الأعراض الأولى تكون تلك المتعلقة بالإصابة بمتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) AIDS يُعرّف الإيدز بأنه تطور أعراض عدوى انتهازية خطيرة جدًا أو إصابة سرطانية، مماثلة لتلك التي تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من تراجع تعداد الخلايا اللمفية CD4 لأقل من 200 خلية في كل 1 ميكروليتر من الدم. يمكن لأنواع العدوى الانتهازية والسرطانات التي تحدث أن تُسبب الكثير من الأعراض.تحدث هذه الأعراض بشكل أكثر، أو تكون أكثر شدة عند الأشخاص المصابين بعدوى HIV بالمقارنة مع الأشخاص غير المصابين بهذه العدوى. يمكن لحالات العدوى الانتهازية الخطيرة أن تُسبب أعراضًا متنوعة بناءً على العضو المصاب: الرئتين: حمى، أو سعال، أو ضيق تنفس

الدماغ: صداع، أو ضعف، أو فقدان التنسيق الحركي، أو تدهور القدرات الذهنية

السبيل الهضمي: ألم، أو إسهال، أو نزف كما يمكن لعدوى فيروس HIV أن تُسبب أعراضًا عندما تُصيب النسج أو الأعضاء بشكل مباشر، كما في الأمثلة التالية: الدماغ: تضرر دماغي مع فقدان ذاكرة، صعوبة في التفكير والتركيز، أو كلاهما، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بالخرف إذا لم تُعالج عدوى فيروس العوز المناعي البشري، بالإضافة إلى الضعف، أو الرجفان، أو صعوبة المشي

الكليتين: فشل كلوي مترافق بتورم في الساقين والوجهن، وإرهاق، وتغيرات في البول، ولكن غالبًا ما لا تظهر هذه الأعراض إلا عندما تشتد العدوى

القلب: فشل قلبي مترافق مع ضيق في التنفس، وأزيز تنفسي، وإرهاق (غير شائع)

الأعضاء التناسلية: تراجع مستويات الهرمونات الجنسية، والذي يؤدي إلى إرهاق، وخلل الأداء الجنسي عند الرجال قد يكون فيروس HIV مسؤولاً بشكل مباشر عن فقدان كبير في وزن الجسم عند بعض الأشخاص (هزال الإيدز)كما قد ينجم الهزال عند المصابين بالإيدز عن سلسلة من إصابات العدوى، أو عن عدوى السبيل الهضمي المستمرة وغير المعالجة. الجدول أنواع العدوى الانتهازية الشائعة المترافقة مع الإيدز

السرطانات الشائعة لدى الأشخاص المصابين بعدوى HIV ساركومة كابوزي، سرطان ينجم عن عدوى بفيروس الهربس الذي ينتقل بالجنس، ويتظاهر بشكل بقع جلدية غير مؤلمة، يتراوح لونها بين الأحمر والقرمزي، ومرتفعة قليلاً.تحدث العدوى بشكل رئيسي عند الرجال المثليين. ساركومة كابوزي (المرتبطة بالإيدز) الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Sol Silverman, Jr., عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. قد تحدث سرطانات في الجهاز المناعي (أورام لمفية lymphomas، وعادةً ما تكون أورام لمفية لا هدجكونية non-Hodgkin lymphoma)، وقد تكون بداية ظهورها أحيانًا في الدماغ.عند إصابة الدماغ، يمكن لهذه السرطانات أن تُسبب ضعفًا في الذراع أو الساق، أو صداعًا، أو تشويشًا ذهنيًا، أو تغيرات في شخصية الشخص. تزيد الإصابة بمتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) من خطر هذه السرطانات.تشتمل هذه السرطانات على سرطان عنق الرحم، وسرطان الشرج، وسرطان الخصية، وسرطان الرئة، بالإضافة إلى الورم الميلاني melanoma وغيره من السرطانات الجلدية.يكون الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال عرضة للإصابة بسرطان المستقيم بسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الذي يُسبب سرطان عنق الرحم لدى النساء.

سبب الوفاة عادةً ما تنجم الوفاة عن التأثيرات التراكمية للعدوى الانتهازية، أو السرطانات، أو الهزال، أو الخرف، أو مزيج من ذلك كله.

تشخيص عدوى فيروس HIV اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس HIV في عينة من الدم أو اللعاب

اختبارات لتحري المادة الوراثية RNA لفيروس HIV في عينة من الدم يُعد التشخيص المبكر لعدوى HIV ضروريًا، لأنه يساعد على علاج الحالة بشكل مبكر.وبدوره، يزيد العلاج المبكر من احتمال أن يعيش الشخص حياة طبيعية أطول، وأن يكون أقل عرضة لنقل عدوى HIV لأشخاص آخرين. عادةً ما يستفسر الأطباء عن عوامل الخطر لعدوى HIV (مثل التعرض المحتمل للفيروس في مكان العمل، أو القيام بممارسات جنسية عالية الخطورة، أو تعاطي المخدرات عن طريق الحقن) والأعراض التي يشتكي منها المريض (مثل الإرهاق، والاندفاعات الجلدية، وخسارة الوزن). يُجري الطبيب أيضا فحصًا سريريًا شاملًا للمريض للتحري عن أية علامات لعدوى انتهازية، مثل تورم العقد اللمفية، أو وجود بقع بيضاء داخل الفم (بما يُشير إلى الإصابة بالسلاق)، أو علامات إصابة بساركومة كابوزي على الجلد أو الفم. اختبارات التحري والتشخيص إذا اشتبه الطبيب بتعرض المريض لعدوى HIV، فسوف يقوم بإجراء اختبارات لتحري فيروس HIV.يقترح الأطباء إجراء اختبار التحري عند جميع البالغين والمراهقين، وخاصة النساء الحوامل، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود عوامل الخطورة لديهم.كما يمكن لأي شخص يشتبه بالتقاطه عدوى فيروس HIV أن يطلب إجراء اختبار تحري الفيروس.تكون نتائج مثل هذه الاختبارات سرية وغالبًا ما تُجرى مجانًا. اختبار مختبري DO NOT USE: HIV Screening Test يتحرى اختبار التحري المُركب الحالي (الجيل الرابع) عن أمرين يُشيران إلى عدوى HIV: الأجسام المُضادَّة لفيروس HIV

مستضدات فيروس HIV (المستضد p24) الأجسام المُضادَّة هي بروتيناتٌ يُنتِجُها الجهازُ المَناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد أيِّ هجوم، مثل هجوم فيروسات HIV.المُستضدَّاتُ Antigens هي موادّ أجنبية يُمكنها أن تُحرِّض استجابة مناعيَّة. يستغرق الجسم عدة أسابيع لإنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة التي يمكن للاختبار اكتشافها، لذلك تكون نتائج اختبار الأجسام المضادة سلبية في الأسابيع القليلة الأولى بعد دخول الفيروس إلى الجسم (تُعرف باسم "فترة النافذة" window period لعدوى HIV الحادة)ولكن، يمكن أن تكون نتائج اختبار المستضد p24 إيجابية في غضون أسبوعين من العدوى الأولية.يمكن إجراء الاختبارات المركبة بسرعة من قبل المختبر.كما يمكن إجراء أحد أنواع هذه الاختبارات في عيادة الطبيب أيضًا (تسمى الاختبارات قرب السرير).إذا كانت النتائج إيجابية، فسوف يقوم الأطباء بإجراء اختبار للتمييز بين HIV-1 و HIV-2 واختبار للكشف عن كمية الحمض النووي RNA لفيروس HIV في الدم (الحِمل الفيروسي). يتميز اختبار التحري المركب بأنه أكثر سرعةً وأقل تعقيدًا من اختبارات التحري القديمة التي تستخدم مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس HIV، ومن ثم تأكيد النتائج الإيجابية باستخدام اختبار منفصل أكثر دقة، مثل اختبار لطخة ويستيرن Western blot test. كما تتوفر أشكالٌ أُخرى قديمة وسريعة من الاختبارات التي تجرى في العيادة (قرب السرير).يمكن إجراء هذه الاختبارات بواسطة عينة من الدم أو اللعاب.إذا كانت نتائج اختبارات التحري السريع هذه إيجابية، فيتم تأكيدها عن طريق مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) (مع أو من دون لطخة ويستيرن) أو عن طريق تكرار واحد أو أكثر من الاختبارات السريعة الأخرى. إذا أظهر الاختبار نتيجة سلبية عند شخص من ذوي الخطر المنخفض للإصابة بعدوى HIV، فلا داعٍ لتكرار الاختبار ما لم يطرأ تغيير على عوامل الخطورة لديه.إذا كان الشخص من ذوي الخطورة المرتفعة للإصابة بعدوى HIV وكانت نتيجة الاختبار إيجابية (وخاصةً إذا كان الشخص نشيط جنسيًا، ولديه عدة شركاء جنسيين، أو لا يمارس الجنس بطرق أكثر أمنًا)، فينبغي تكرار الاختبار بعد 6 إلى 12 شهرًا. يمكن لاختبار HIV RNA أن يؤكد النتائج الإيجابية لاختبار الأجسام المضادة أو يكشف دليلًا على عدوى HIV إذا كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة سلبية.عادةً ما تستخدم اختبارات HIV RNA تقنياتٍ لإنتاج نسخ عديدة من المادة الوراثية للكائن الدقيق (تضخيم الحمض النووي).يمكن لهذه الاختبارات اكتشاف المقادير الضئيلة جدًا من المادة الوراثية RNA لفيروس HIV في الدم، وتكون دقيقة جدًا. المراقبة في حال تشخيص العدوى بفيروس HIV، فينبغي إجراء الاختبارات الدموية بانتظام لقياس ما يلي: تعداد الخلايا اللمفاوية CD4

الحِمل الفيروسي إذا كان تعداد الخلايا اللمفاوية CD4 منخفضًا، فيكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بحالات عدوى خطيرة، ومضاعفات أخرى للعدوى بفيروس HIV، مثل أنواع محددة من السرطانات.يساعد مؤشر الحِمل الفيروسي على توقع معدل انخفاض تعداد الخلايا اللمفاوية CD4 عبر السنوات القليلة التالية. يساعد هذان الاختباران الأطباء على تحديد ما يلي: متى ينبغي البدء بإعطاء الأدوية المضادة للفيروسات

مدى الفعالية المتوقعة للعلاج

مدى الحاجة لاستخدام أدوية أخرى للوقاية من العدوى يساعد العلاج الناجح على خفض مؤشر الحِمل الفيروسي بشكل كبير جدًا في غضون بضعة أسابيع، وعودة تعداد الخلايا اللمفاوية CD4 إلى مستوياته الطبيعية بشكل تدريجي. تشخيص متلازمة العوز المناعي المكتسب AIDS يجري تشخيص متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) عندما يهبط تعداد الخلايا اللمفاوية CD4 إلى أقل من 200 خلية لكل 1 ميكروليتر من الدم، أو عندما يُصاب المريض بهزال شديد، أو بحالات عدوى انتهازية أو سرطانات محددة خطيرة. تشخيصُ الحالات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري يمكن إجراء اختبارات متنوعة للتحري عن الحالات التي قد تُرافق عدوى فيروس العوز المناعي البشري.وتنطوي هذه الاختبارات على: بزل أو خزعة النقي العظمي: لمزيد من التقييم لانخفاض تعداد خلايا الدم (بما في ذلك فقر الدم)، والذي قد يكون ناجمًا عن الأورام اللمفاوية، والسرطانات، وحالات العدوى الانتهازية

التصوير المقطعي المحوسب مع عامل التباين أو التصوير بالرنين المغناطيسي: للتحقق من وجود ضرر في الدماغ أو الحبل الشوكي

مآل عدوى فيروس العوز المناعي البشري لا يؤدي التعرض إلى فيروس HIV إلى العدوى دائمًا، وقد يتعرض الشخص لأكثر من مرة للفيروس في أثناء حياته ولا يُصاب بالعدوى.وعلاوةً على ذلك، يمكن للعديد من الأشخاص الذين يُعالجون بالأدوية المُضادَّة للفيروسات القهقرية التعامل مع عدوى فيروس HIV على أنها مرض مزمن، ولا يُصابوا بالإيدز.مع المعالجة الفعالة، قد تتراجع مستويات المادة الوراثية RNA لفيروس HIV إلى درجة لا يمكن قياسها مخبريًا، ويرتفع تعداد الخلايا اللمفاوية CD4 بشكل واضح، ويمكن للشخص أن يعيش حياة طبيعية نشيطة.قد يتراجع خطر المرض والوفاة، ولكنه يبقى عمومًا أعلى من خطره عند الأشخاص السليميين من نفس الفئة العمرية.ولكن، في حال لم يتمكن الشخص من تحمل العلاج أو تناوله بشكل مستمر، فقد تتفاقم عدوى HIV وعوز المناعة، مما يُسبب مضاعفات وأعراضًا خطيرة. ويبقى العديد من المصابين بعدوى HIV وغير المعالجين بصحة جيدة لأكثر من عشر سنوات.بقي عدد قليل جدًا من المصابين بعدوى HIV وغير المعالجين بصحة جيدة لأكثر من 20 سنة.ولا يزال من غير المفهوم لماذا تتراجع صحة بعض المصابين بالعدوى بشكل أسرع من سواهم، ولكن يبدو بأن عددًا من العوامل الجينية تؤثر في كل من الأهبة لالتقاط العدوى وتفاقمها إلى متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) بعد العدوى. في حال عدم علاج الأشخاص المصابين بالعدوى، فإن معظمهم يُصاب بالإيدز لاحقًا.ولكن تختلف سرعة تناقص عدد الخلايا اللمفاوية CD4 وتفاقم عدوى HIV إلى مرض الإيدز بشكل كبير من شخص لآخر.بشكل عام، يُقدر الخبراء أنه في حال عدم تقديم العلاج للمصابين بالعدوى، فإن معدلات حدوث الإيدز ستكون على النحو التالي: في السنوات الأولى بعد الإصابة بالعدوى: 1-2% كل سنة

كل سنة بعد ذلك: 5-6%

في غضون 10-11 سنة: 50%

في نهاية المطاف: أكثر من 95%، إذا عاشوا عمرًا كافيًا لا تُسبب عدوى HIV الوفاة بشكل مباشر عادةً.ولكن بدلًا من ذلك، فإنها تُسبب خسارة كبيرة في الوزن (هزال)، وعدوى انتهازية، وسرطانات، وغير ذلك من الاضطرابات التي تُفضي إلى الوفاة. يُعتقد حتى الآن بأن الشفاء من هذه العدوى هو أمر مستحيل، على الرغم من أن الأبحاث المكثفة مستمرة لمعرفة كيفية التخلص من جميع فيروسات HIV الهاجعة في أجسام المصابين بالعدوى.

مسائل نهاية الحياة بما أن الوفاة نادرًا ما تحدث بشكل مفاجئ عند المصابين بالإيدز، فغالبًا ما يمتلك الشخص وقتًا كافيًا لاعتماد وصيته حول الرعاية الصحية في حال ساءت حالته.بأية حال، ينبغي على الأشخاص تدوين مثل هذه الرغبات بشكل رسمي وقانوني، وأن يتضمن ذلك تعليمات واضحة حول نوع الرعاية الصحية التي يرغبون بها (توجيهات مسبقة). يعاني الكثير من الأشخاص من الألم وغيره من الأعراض (مثل الهياج) وغالبًا ما يفقدون شهيتهم للطعام.في البلدان ذات الدخل المرتفع تكون برامج رعاية المحتضرين مصممة خصيصًا بحيث يمكنها التعامل مع مثل هذه المشاكل.ويمكن لهذه البرامج توفير الدعم الشامل الذي يُركز على تدبير الأعراض، ومساعدة المُحتضرين على الاحتفاظ باستقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم قدر الإمكان، ودعم مزودي الرعاية لهم.