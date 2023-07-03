يساعد لقاح المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) على الوقاية من العدوى البكتيرية بسبب المستدمية النزلية من النوع ب، مثل الالتهاب الرئوي والالتهاب السحائي.قد تكون هذه العدوى خطيرة بالنسبة للأطفال.ساعد استخدام اللقاح على التقليل من حالات عدوى المستدمية النزلية من النوع ب الخطيرة عند الأطفال بنسبة 99%.لا تكون هذه الأنواع من العدوى شائعة عند البالغين الذين يتمتعون بجهاز مناعة وطحال سليمين.
تتوفر تركيبات مختلفة من اللقاح.
للمزيد من المعلومات، انظر بيان معلومات لقاح المستدمية النزلية النوع ب الصادرة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها Haemophilus Influenzae type b (Hib) vaccine information statement.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)
إعطاء لقاح المستدمية النزلية من النوع b
يُعطى لقاح المستدمية النزلية النوع ب كحقنة في العضل.كجزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، تُعطى الجرعات في عمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور، حسب التركيبة المستخدمة.في كلتا الحالتين، تُعطى جرعة أخيرة في عمر 12 إلى 15 شهرًا (بإجمالي 3-4 جرعات).(See CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).
يجب تحصين الأطفال كافة.
يُوصَى أيضًا بإعطاء لقاح المستدمية النزلية النوع ب للأطفال الأكبر سنًا، والمراهقين، والبالغين الذين لم يتم تطعيمهم ولديهم خطر متزايد للإصابة بالعدوى، مثل ما يلي:
الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أو أن الطحال لديهم لا يعمل بصورة سليمة
الأشخاص الذين خضعوا لعملية زراعة الخلايا الجذعية
في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).
لقاح المستدمية النزلية من النوع ب
أحيانًا، يصبح موضع الحقن مؤلمًا ومتورمًا وبه احمرار.قد يعاني الأطفال بعد تطعيمهم من الحُمّى والبكاء والتهيّج.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hib vaccine information statement
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Haemophilus Influenzae Type B Infection: Recommended vaccinations