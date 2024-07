لقاح المستدمية النزلية من النوع ب

يُعطى لقاح المستدمية النزلية النوع ب كحقنة في العضل.كجزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، تُعطى الجرعات في عمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور، حسب التركيبة المستخدمة.في كلتا الحالتين، تُعطى جرعة أخيرة في عمر 12 إلى 15 شهرًا (بإجمالي 3-4 جرعات).(See CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

يجب تحصين الأطفال كافة.

يُوصَى أيضًا بإعطاء لقاح المستدمية النزلية النوع ب للأطفال الأكبر سنًا، والمراهقين، والبالغين الذين لم يتم تطعيمهم ولديهم خطر متزايد للإصابة بالعدوى، مثل ما يلي:

الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أو أن الطحال لديهم لا يعمل بصورة سليمة

الأشخاص الذين خضعوا لعملية زراعة الخلايا الجذعية

في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).