مشاكلُ الوجهَة

الإصاباتُ الناجمة عن حوادث السيارات هي السبب الأكثر شُيُوعًا للوفاة بين المسافرين الصغار ومتوسِّطي العمر.وهناك سببٌ شائع آخر للوفاة في أثناء السفر وهو الغرق.ويمكن اتخاذُ تدابير منطقية لمنع العديد من هذه الإصابات؛فعلى سَبيل المثال، يمكن للناس غير المرتاحين لأنماط حركة المرور غير المألوفة (مثل القيادة على الجانب الأيسر من الطريق في إنكلترا مقابل الجانب الأيمن في الولايات المتحدة) أن يأخذوا وسائلَ النقل العام أو أن يستعينوا بسائقين على دراية بالقوانين المحلِّية المتعلقة بالمرور والطرق.ويجب على المسافرين تجنّب سيّارات الأجرة المكتظة، أو العبّارات، أو وسائل النقل الأخرى، وتجنّب القيادة ليلاً والسباحة في المناطق سيِّئة الإضاءة.كما يجب عليهم ارتداء أحزمة الأمان حتى إذا كانوا من الركّاب، وينبغي أن يستخدموا خوذة عندَ ركوب الدرَّاجات.يجب على المسافرين تجنّب الدراجات النارية، وتجنّب الركوب على أسطح الحافلات، أو في سرير شاحنة مفتوحة.ولا ينبغي أبدًا أيضًا أن يتناولوا الكحول قبلَ القيادة أو السباحة، حتى عندما لا تحظر القوانين رسميًا مثلَ هذه الأعمال، أو حيث لا توجد قوانين بذلك.وينبغي للأشخاص أيضًا تجنّب الشواطئ ذات الأمواج المضطربة، لاسيَّما عندما لا يوجَد منقذون.

ُالعديدُ من المدن غير آمنة بعد حلول الظلام، وبعضها غير آمن حتى خلال النهار.ولذلك، يجب على المسافر تجنّب المشي وحدَه في الشوارع سيئة الإضاءة أو المهجورة في هذه المدن، وخاصَّة في البلدان التي يكون من الواضح أن المسافرَ غريب.

يكون المسافرون من أصحاب البشرة الفاتحة أكثر عرضة لحروق الشمس عند خطوط العرض الاستوائية وعلى المرتفعات الشاهقة.من المستحسن استخدام واقي شمسي مرتفع (عامل وقاية شمسي SPF 30 أو أعلى).عند استخدام كل من المستحضر الواقي من الشمس والمستحضر الطارد للحشرات، ينبغي تطبيق الواقي الشمسي أولًا، ثمَّ يُطبق طارد الحشرات بعد خمس عشرة دقيقة على الأقل.