مشاكلُ الوجهَة

تعدُّ القضايا الصحّية في الوجهة ذات أهمية خاصة للوقاية منها وتجنّبها في البيئات الدولية؛فبعضُ حالات العدوى شائعة عند السفر إلى مناطق معينة، وكثير من الناس يكونون أكثر قلقًا بشأن العدوى عندَ التفكير في رحلة في الخارج.ولكن حوادث السيارات وداء القلب هي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للوفاة بين المسافرين الدوليين.داءُ القلب هو السبب الأكثر شُيُوعًا للوفاة بين غير المسافرين كذلك، مما يشير إلى أنَّ الاهتمام بالصحة قبل مغادرة المنزل هو أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض في الخارج.
الإصاباتُ والوَفَيات خلال السفر
الإصاباتُ الناجمة عن حوادث السيارات هي السبب الأكثر شُيُوعًا للوفاة بين المسافرين الصغار ومتوسِّطي العمر.وهناك سببٌ شائع آخر للوفاة في أثناء السفر وهو الغرق.ويمكن اتخاذُ تدابير منطقية لمنع العديد من هذه الإصابات؛فعلى سَبيل المثال، يمكن للناس غير المرتاحين لأنماط حركة المرور غير المألوفة (مثل القيادة على الجانب الأيسر من الطريق في إنكلترا مقابل الجانب الأيمن في الولايات المتحدة) أن يأخذوا وسائلَ النقل العام أو أن يستعينوا بسائقين على دراية بالقوانين المحلِّية المتعلقة بالمرور والطرق.ويجب على المسافرين تجنّب سيّارات الأجرة المكتظة، أو العبّارات، أو وسائل النقل الأخرى، وتجنّب القيادة ليلاً والسباحة في المناطق سيِّئة الإضاءة.كما يجب عليهم ارتداء أحزمة الأمان حتى إذا كانوا من الركّاب، وينبغي أن يستخدموا خوذة عندَ ركوب الدرَّاجات.يجب على المسافرين تجنّب الدراجات النارية، وتجنّب الركوب على أسطح الحافلات، أو في سرير شاحنة مفتوحة.ولا ينبغي أبدًا أيضًا أن يتناولوا الكحول قبلَ القيادة أو السباحة، حتى عندما لا تحظر القوانين رسميًا مثلَ هذه الأعمال، أو حيث لا توجد قوانين بذلك.وينبغي للأشخاص أيضًا تجنّب الشواطئ ذات الأمواج المضطربة، لاسيَّما عندما لا يوجَد منقذون.
ُالعديدُ من المدن غير آمنة بعد حلول الظلام، وبعضها غير آمن حتى خلال النهار.ولذلك، يجب على المسافر تجنّب المشي وحدَه في الشوارع سيئة الإضاءة أو المهجورة في هذه المدن، وخاصَّة في البلدان التي يكون من الواضح أن المسافرَ غريب.
يكون المسافرون من أصحاب البشرة الفاتحة أكثر عرضة لحروق الشمس عند خطوط العرض الاستوائية وعلى المرتفعات الشاهقة.من المستحسن استخدام واقي شمسي مرتفع (عامل وقاية شمسي SPF 30 أو أعلى).عند استخدام كل من المستحضر الواقي من الشمس والمستحضر الطارد للحشرات، ينبغي تطبيق الواقي الشمسي أولًا، ثمَّ يُطبق طارد الحشرات بعد خمس عشرة دقيقة على الأقل.
هل تعلم...
إسهالُ المُسافرين Traveler’s Diarrhea
إسهال المسافرين هو مرضٌ معدٍ أكثر شُيُوعًا بين المسافرين الدوليين.ينجم عن بكتيريا أو فيروسات سببت تلوث الطعام أو الماء.
ويمكن تخفيضُ خطر إسهال المسافر باتِّخاذ التدابير التالية:
الشرب وتنظيف الأسنان من زجاجات ماء معبَّأة، أو مصفَّاة، أو مغليَّة، أو معالجة بالأشعَّة فوق البنفسجية ، أو مُكلوَرة
تجنّب الجليد
تناول الأطعمة الطازجة فقط إذا كان قد جَرَى تسخينها إلى درجات حرارة التبخير
تناول الفواكه والخضروات التي يمكن تقشرُها فقط
تجنّب الطعام من الباعة المتجوّلين
غسل اليدين بشكل متكرِّر
تجنّب جميع الأطعمة التي يحتمل أن تكون قد تعرَّضت للذباب
يمكن تناولُ بعض المضادَّات الحيوية التي تمنع إسهال المسافرين أيضًا.ولكنَّ هذا الاستخدامَ يحمل خطرَ التأثيرات الجانبية، وربما يزيد من فرص تطوير البكتيريا للمقاومة للمضادَّات الحيوية.وبذلك، يوصي الأطباء بالمضادَّات الحيوية الوقائية فقط للأشخاص الذين لديهم اضطراب نقص المناعة.
وفي معظم الحالات، ينحسر إسهالُ المسافر من تلقاء نفسه في نَحو 3-5 أيام، ولا يتطلَّب سوى كمية ثابتة من السوائل لمنع الجفاف.وتعدُّ السوائلُ الرائقة المعتادة (من دون الكافيين أو الكحول) كافية لمعظم الناس.وقد يستفيد الأطفالُ الصغار وكبار السنّ من خلائط التجفاف المسحوقة أو محلول إزالة الجفاف الفموي.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض معتدلة إلى شديدة (أعراض شديدة بما يكفي لتعطيل الأنشطة) التفكير في تناول مضاد حيوي ، خاصةً إذا كان لديهم قيء أو حمى أو تقلصات في البطن أو دم في البراز.ويعدُّ أزيثروميسين Azithromycin مناسبًا لمعظم البلدان، ويوصى به للأطفال والنساء الحوامل.يجب على المرضى الاتصال بالطبيب لوصف المضادَّات الحيوية قبلَ السفر.إذا كان الأشخاص بعمر 6 سنوات أو أكبر، وليس لديهم دم في البراز أو حمى أو ألَم في البَطن، يمكن أن يُعالجوا أيضًا باللوبيراميد المضاد للإسهال (الذي يتوفّر من دون وصفة طبِّية).
وبالنسبة للمسنِّين والأطفال الصغار، تتوفّر خلطات الإماهة المسحوقة للسفر.ولكن، إذا كانت هذه الخلطاتُ غير متوفرة، يمكن تحضير محلول معالجة الجفاف بإضافة 6 ملاعق صغيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الملح إلى 1 لتر من الماء.ولكن، ينبغي إعداد المحلول بعناية، لأن الأطفالَ الصغار يمكن أن يصبحوا مصابا بمرض خطير أو يموتوا اذا شربوا الكثيرَ من المحلول الممزوج بشكلٍ غير صحيح (على سبيل المثال، إذا لم يَجرِ تخفيف مزيج الإماهة بالكامل).
الملاريا عندَ المسافرين
تكون الملاريا شائعة في جميع المناطق المدارية.تجري الوقاية من المَلاريا عن طريق تجنّب لدغات البعوض، وأخذ الأدوية المُضادَّة للملاريا.
وتُمنَع لدغات البعوض عن طريق التدابير التالية:
ارتداء القمصان طويلة الأكمام والسراويل الطويلة (وخاصَّة عند الفجر والغسق، عندما يكون البعوض أكثرَ نشاطًا)
النوم تحت شبكة البعوض أو الناموسيَّة
وضع المبيد الحشري بيرميثرين على الملابس أو شراء الملابس المشبعة بالبيرميثرين
استخدام طاردات الحشرات التي تحتوي على ثنائي إيثيل تولواميد diethyltoluamide (DEET) أو بيكاريدين picaridin
ويمكن أن تساعدَ طاردات الحشرات أيضًا في الوقاية من الأمراض الأخرى التي ينقلها البعوض، مثل حمَّى الضنك وزيكا والحمَّى الصفراء.
الأدويَة المُضادَّة للملاريا
حتى عندما يتخذ الأشخاص تدابير لتجنّب لدغات البعوض، فإنه لا يزال من الضروري استعمال الأدوية لمنع الملاريا (مثل الميفلوكين، أو الكلوروكين، أو دوكسيسايكلين، أو أتوفاكون/بروغوانيل) عندَ السفر إلى أجزاء كثيرة من العالم.وهناك معلوماتٌ حول السفر إلى مواقع محددة متاحة من مَراكز مُكافَحة الأَمرَاض والوقاية منها (الملاريا والمسافرون CDC: Malaria and Travelers).
ينبغي أن تنظر النساء الحوامل في تأخير السفر إلى المناطق التي تكون فيها المَلاريا شائعة، لأنّ المَلاريا تكون أكثر خطورة وتهدد الحياة بين الحوامل بالمقارنة مع النساء غير الحوامل، حتى عندما تستخدم العقاقير الوقائيَّة.أمَّا النساءُ الحوامل اللواتي لا يستطيعن تأجيلَ السفر إلى مناطق العالم التي تشيع فيها المَلاريا، فيجب أن يوازنَّ مخاطر تناول العقاقير الواقية التي لا تعرف آثارها على الحمل بشكلٍ جيِّد مع مخاطر السفر من دون حمايَة كافية.
على الرغم من أن لقاح المَلاريا الجديد RTS,S/AS01 (RTS,S) يوصى به للأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تنتشر فيها الملاريا الناجمة عن المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة بشكل متوسط إلى مرتفع، إلا أنه لا ينصح بهذا اللقاح للمسافرين إلى تلك المناطق.
العدوى المنتقلة بالجنس
تعدُّ العدوى المنتقلة بالجنس، بما في ذلك عدوى فيروس العوز المناعي البشري، والسَّيَلان، ومرض الزهري، وداء المُشَعَّرات، والتهاب الكبد B، أكثرَ شُيُوعًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.يمكن الوقايةُ منها جميعًا من خلال الامتناع عن ممارسة الجنس أو بالاستخدام الصحيح والمتَّسق للواقي الذكري من اللاتكس (انظر الوقاية من العدوى المنتقلة بالجنس).وبما أنَّ فيروسَ العَوَز المَناعي البَشَري والتهاب الكبد B ينتقلان أيضًا عن طريق الدَّم والإبر، فلا ينبغي للمسافر الدولي أن يقبل نقل الدَّم دون ضمان أن الدَّم قد جَرَى اختبارُه بالنسبة للعدوى.وينبغي أيضًا عدمُ قبول الحقن إلا من خلال إبر تُستعمَل مرة واحدة فقط.
كوفيد-19
كوفيد-19 هو مرض تنفُّسي حاد يمكن أن يكون شديدًا، وينجم عن فيروس كورونا الذي يُسمَّى سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2).وقد استدعت جائحة كوفيد-19 حدّ السفر من وإلى بلدان مختلفة.تتغير متطلبات الدخول بشكل متكرر (على سبيل المثال، الاختبارات، والتطعيمات، والحجر الصحي)، وينبغي على المسافرين التحقق من مواقع الويب الخاصة بوكالة الصحة في دولتهم (على سبيل المثال، في الولايات المتحدة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها) بالإضافة إلى للاطلاع على التوصيات الحالية في بلدان الوجهة.
حمَّى الضنك dengue
حمى الضَّنك dengue هي عدوى فيروسيَّة منقولة بالبعوض، تُسبِّب الحُمَّى وأوجاعًا عامَّة في الجسم، وإذا كانت شديدة تُسبِّبُ نزفًا خارجيًّا وداخليًّا (تسمى حُمَّى الضَّنك النَّزفيَّة).ومن الشائع حدوث حمَّى الضَّنك في المناطق المدارية وشبه الاستوائية في حول العالم.تكون أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا ولكنَّها أصبحت شائعة أكثر في أمريكا الوسطى والجنوبيَّة ودول أخرى.وقد ظهرت في منطقة البحر الكاريبي (بما في ذلك بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية) وفي أوقيانوسيا Oceania وشبه القارة الهندية.
يتوفر اللقاح في المكسيك والبرازيل وتايلند وبعض البلدان الأخرى (وليس في الولايات المتحدة)، ولكن يقتصر استخدامه على الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بحمى الضنك.
تعد الوقاية من لسعات البعوض أمرًا مهمًا للأشخاص الذين يسافرون إلى مناطق تشيع فيها حمَّى الضَّنك.
ارتداء الملابس التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم
ارتداء الملابس التي جرى تطبيق المبيد الحشري بيرميثرين عليها والنوم تحت ناموسية معالجة بالبيرميثرين إذا لم تكن أماكن النوم مُكيَّفة بالهواء
استعمال طاردات الحشرات مثل ثنائي إيثيل تولواميد DEET أو بيكاريدين
تجنُّب التعرُّض إلى البعوض أو القراد قدرَ المستطاع
كما توفر هذه التدابير الحماية من الأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الحشرات بما في ذلك زيكا و شيكونغونيا.(انظر CDC: Prevent Mosquito Bites.)
الأنفلونزا
الأنفلونزا (النَّزلَةُ الوافِدَة) هي عدوى فيروسية في الرئتين والمسالك الهوائية بأحد فيروسات الأنفلونزا.وتكون شائعة عند المسافرين من جميع أنحاء العالم.يُعدُّ لقاح الأنفلونزا السنوي الطريقة الأفضل للوقاية من الأنفلونزا.
داءُ البِلْهارْسِيَّات Schistosomiasis
داءُ البِلْهارْسِيَّات هو عدوى شائعة وخطرة يحتمل أن يسببها طفيلي يعيش في المياه العذبة في أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، والصين، وأمريكا الجنوبية الشرقية.ويمكن الحدّ من خطر داء البلهارسيات بتجنّب أنشطة المياه العذبة في المناطق التي تشيع فيها البلهارسيا.ينبغي على المسافرين الذين لا يعانون من أعراض والذين تعرضوا إلى المياه العذبة في المناطق التي يشيع فيها داء البلهارسيا، أن يخضعوا لاختبارات التحري عن الطفيلي بعد عودتهم من هذه المناطق.
القَملُ والجَرب Lice and Scabies
فيروسُ زيكا Zika Virus
تسبِّب العدوى بفيروس زيكا أعراضًا قليلة أو خفيفة فقط عندَ البالغين.ومع ذلك، فعدوى زيكا خلال فترة الحمل يمكن أن تسبِّب عيوبًا خلقية خطيرة في الطفل.
تنتشر عدوى فيروس زيكا بواسطة البعوض، وعن طريق الاتصال الجنسي ونقل الدَّم من شخص مصاب أيضًا.وقد انتشرَ المرضُ على نطاق واسع عبرَ أمريكا الجنوبية والوسطى، والكاريبي وجنوبي آسيا وشرقها وجزر الباسفيك.أفادت مراكزٌ مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا بأن جميع حالات عدوى فيروس زيكا في الولايات المتحدة كانت في المسافرين العائدين من المناطق المصابة.ولم ترد تقارير عن انتشار عدوى فيروس زيكا عن طريق البعوض المحلي أو عن طريق الاتصال الجنسي.توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بأن تنظر النساء الحوامل في تأجيل السفر إلى المناطق التي يشيع فيها عدوى فيروس زيكا (انظر أيضًا CDC: Zika Virus: For Pregnant Women و CDC Zika Travel Information).
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
صحَّة المُسافرين التابع لمَراكز مُكافَحة الأَمرَاض والوقاية منها Centers for Disease Control and Prevention: Travelers' Health