عوامل خطر الإصابة بالسرطان

وإن وجود كروموزوم زائد أو شاذ قد يزيد من خطر الإصابة بالمرض.على سبيل المثال، يكون لدى الأشخاص المصابين بالشكل الأكثر شيوعًا من متلازمة داون ثلاث نسخ من الكروموزوم 21 بدلًا من نسختين، وهو ما يُضاعف من خطر الإصابة بابيضاض الدم الحاد من 12 إلى 20 مرة، ولكنه يُقلل في الوقت ذاته من خطر تطور سرطانات أخرى.

تساهم الشذوذات (الطفرات) التي تؤثر في الجينات الهامة في الإصابة بمرض السرطان.تُنتج هذه الجينات البروتينات المسؤولة عن تنظيم عمليات النمو والانقسام الخلوي وغير ذلك من الخصائص الخلوية الأساسية.

تحدث الطفرات الجينية المسببة لمرض السرطان نتيجة المؤثرات الضارة للمواد الكيميائية وأشعة الشمس والأدوية والفيروسات وغيرها من العوامل البيئية الأخرى.وفي بعض العائلات، تكون الشذوذات الجينية المسببة للسرطان موروثة.

هناك نوعان رئيسيان من الجنيات التي تمارس دورًا في السرطانات

الجينات الورمية

الجينات الكابتة للورم

الجينات الورمية هي أشكال طافرة أو متضخمة من جينات وظيفتها في الحالة الطبيعية تنظيم نمو الخلايا.وتشتمل هذه الأورام على: HER2، الذي يسبب سرطان الثدي و EGFR، الذي يُسبِّبُ بعض أنواع سرطان الرئة.قد تقوم بعض الجينات الورمية بتحفيز الخلايا على الانقسام بطريقة غير منضبطة، مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.لا تزال آلية تحول الجينات الطبيعية الى جينات ورمية عبر الطفرات غير مفهومة بشكل كامل، ولكن هناك بضعة عوامل تساهم في حدوثها، مثل:

التصوير بالأشعة السينية

أشعة الشمس

السموم المتواجدة في أماكن العمل أو الهواء أو في المواد الكيميائية (مثل السموم في دخان التبغ)

العوامل المعدية مثل بعض الفيروسات

تقوم الجينات الكابتة للورم في الحالة الطبيعية بمنع حدوث السرطان عن طريق ترميز البروتينات التي تقوم بإصلاح الحمض النووي المتضرر أو تكبح نمو الخلايا السرطانية.وتزداد احتمالية الإصابة بالسرطان عندما يحدث خلل في الحمض النووي بما يؤثر في عمل الجينات الكابتة للورم، وهو ما يسمح للخلايا المتأثرة كي تنقسم وتتضاعف بشكل مستمر.قد تقف طفرات الجينات الكابتة للورم الموروثة من أحد الوالدين وراء نسبة معينة من حالات سرطان الثدي، وعادة ما تحدث في سن مبكرة وتصيب أكثر من فرد من أفراد العائلة.