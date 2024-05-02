يُعدُّ البلع من الإجراءات المُعقَّدة رغم اعتقاد معظم الأشخاص بأنَّه أمرٌ مفروغٌ منه.وحتَّى يحدث البلع بشكلٍ طبيعي، ينبغي أن يعمل الدِّماغ على إجراء تنسيقٍ لا إرادي لعمل الكثير من العضلات الصغيرة في الحلق والمريء.حيث يجب أن تتقلَّص هذه العضلات بشدَّةٍ وفي تسلسلٍ صحيحٍ لدفع الطعام من الفم إلى الجزء الخلفي من الحلق ثم نحو الأسفل إلى المريء.يرتخي الجزء العلوي من المريء مُتيحًا دخول الطعام إلى المريء.وأخيرًا، يجب أن يسترخيَ الجزء السفلي من المريء مُتيحًا دخول الطعام إلى المعدة.وبالتَّالي، يمكن أن تنجم صعوبة البلع عمَّا يلي:

اضطرابات في الدماغ أو في الجهاز العصبي

اضطرابات في العضلات بشكلٍ عام

اضطرابات في المريء (انسداد فيزيائي أو اضطراب في الحركات [حركي]).

وتشتمل اضطرابات الدِّماغ والجهاز العصبي التي تُسبِّب صعوبة البلع على السكتة الدماغيَّة وداء باركينسون والتصلُّب المُتعدِّد والتصلُّب الجانبي الضُّموري.ويكون لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات أعراضٌ أخرى بالإضافة إلى صعوبة البلع عادةً.وقد جَرَى بالفعل تشخيص الكثير منها مع هذه الاضطرابات.

وتنطوي الاضطرابات العضليَّة العامة التي تُسبِّبُ صعوبة البلع على الوهن العضلي الوبيل والتهاب الجلد والعضلات والحَثل العضلي .

ويمكن أن يحدث انسداد فيزيائي للمريء نتيجة الإصابة بسرطان المريء، أو حلقات أو شبكات الأنسجة عبر لمعة المريء، وتندُّب المريء النَّاجم عن الارتجاع الحمضي المزمن أو عن ابتلاع سائل كاوي.التهاب المريء اليوزيني يُسبِّبُ (التهاب المريء النَّاجم عن زيادة عدد اليوزينيات عن المعتاد ، وهو نوع معيَّن من خلايا الدَّم البيضاء) عسر البلع النَّاجم عن تضيُّق المريء.قد يقوم عضوٌ أو بنيةٌ قريبةٌ بالضَّغط على المريء في بعض الأحيان مثل غدَّة درقيَّة مُتضخِّمة أو بروز في الشريان الكبير في الصدر (أم دم أبهريَّة) أو ورم في منتصف الصَّدر.

وتشتمل الاضطرابات الحركيَّة للمريء على تعذُّر الارتخاء (حيث تنخفض التقلصات المنتظمة للمريء بشكل كبير ولا ترتخي عضلة المريء السفلية بشكل طبيعي للسماح بمرور الطعام إلى المعدة) والتشنُّج المريئي.كما قد يتسبَّب التصلُّب المجموعي (تصلُّب الجلد) في حدوث اضطراب الحركة.