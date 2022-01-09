الإمساك عند البالغين

الإمساك هو تبرُّزٌ صعبٌ أو غير منتظم يكون فيه البراز قاسيًا، أو هو الشُّعور بأنَّ المستقيم ليس فارغًا بشكلٍ كاملٍ بعد التَّبرُّز (تفريغ غير كامل).(انظر أيضًا الإمساك عند الأطفال).
قد يكون الإمساك حادًّا أو مزمنًا.يبدأ الإمساك الحادُّ فجأةً وبشكلٍ ملحوظ.يمكن أن يبدأ الإمساك المزمن تدريجيًّا ويستمرُّ لعدَّة أشهر أو سنوات.
يعتقد الكثير من الأشخاص أنَّهم مُصابون بالإمساك إذا لم يتبرَّزوا يوميًّا.إلَّا أنَّ التبَّرُّزَ لا يحدث يوميًّا بشكلٍ طبيعي عند الجميع.حيث تتراوح عدد مرَّات التَّبرُّز الطبيعي بين 1-3 مرَّات يوميًّا إلى 2-3 مرَّات أسبوعيًّا.ولا يُشيرُ عدم انتظام التَّبرُّز اليومي بالضرورة إلى وجود مشكلة مالم يحدث تغيّرٌ كبير مقارنةً بالعادات السابقة.وينطبق الشيء نفسه على لون وحجم وتماسك البراز.ويُحمِّلُ الكثير من الأشخاص تَبعةَ ظهور الكثير من الأعراض غالبًا على الإمساك (مثل الشعور بانزعاج في البطن وتعب وغثيان ونقص الشهيّّة) والتي تكون ناجمة في الحقيقة عن اضطراباتٍ أخرى (مثل مُتلازمة القولون المُتهيِّج والاكتئاب).ينبغي ألَّا يتوقع الأشخاص زوالَ جميع الأَعرَاض عندما يصبح التَّبرُّز يوميًّا، ويجب عدم الإفراط في استعمال التدابير المساعدة على التَّّبرُّز، مثل المُليِّنات والحقن الشرجيَّة.إلَّا أنَّ تناول كميَّاتٍ أكبر من الفواكه والخضار والألياف والحبوب يمكن أن يساعد الأشخاص دون أو يُؤذيهم على تخفيف شدَّة الأعراض.ويمكن تصنيف الأطعمة التي يمكن أن تؤثِّر في تنظيم التَّبرُّز وفق جدول الأطعمة التي تؤثِّر في وظائف الجهاز الهضمي غالبًا.
المُضَاعَفات
تشمل مُضَاعَفات الإمساك على ما يلي:
انحشار البراز
يزيد الشَّدُّ المُفرط في أثناء التَّبرُّز من الضغط ِعلى الأوردة المُحيطة بفتحة الشرج وقد يؤدي إلى الإصابة بالبواسير وبروز المستقيم من خلال فتحة الشرج (تدلِّي المستقيم) في حالاتٍ نادرة.وقد يُسبِّبُ خروج البراز القاسي حدوث تشقُّقٍ في جلد فتحة الشَّرج (شِق شَرجي).يمكن لهذه المُضَاعَفات أن تجعلَ التَّبرُّزَ مزعجًا وتؤدِّي إلى شعور الأشخاص بالتَّردُّد عند الحاجة إلى التَّبرُّز.وقد تؤدِّي المماطلة في التَّبرُّز إلى الدُّخول في حلقةٍ مُفرَغةٍ من تفاقم الإمساك والمُضَاعَفات.
ويمكن أن تحدث إصابةٌ بداء رتجي في جدران الأمعاء الغليظة التي تضرَّرت عند زيادة الضغط المطلوب لتحريك كتل البراز الصلبة والصغيرة.تتسبَّبُ الأضرار التي لحقت بجدران الأمعاء الغليظة في تشكيل أكياسٍ شبيهة بالبالونات أو بالجيوب الخارجيَّة (الرتوج)، والتي قد تؤدِّي إلى حدوث التهاب (التهاب الرَّتج).يحدث نزفٌ في الرَّتج في بعض الأحيان وقد يحدثُ نزفٌ في حالاتٍ نادرة (ممَّا يتسبَّبُ بحدوث التهاب الصفاق).
ويمكن أن يحدث انحشار البراز عند الأشخاص الذين يُعانون من الإمساك في بعض الأحيان، حيث يتصلَّبُ البراز في المستقيم وفي الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة ويمنع بشكلٍ كاملٍ مرورَ أيَّ براز.يؤدي انحشار البراز إلى الشُّعور بالمغص وبألمٍ في المستقيم مع بذل جهود كبيرة وغير مُجدية للتَّبرُّز.يخرج مخاط مائي أو تسرُّب لبراز سائل من محيط الانسداد في بعض الأحيان، والذي يعطي انطباعًا كاذبًا بحدوث الإسهال (الإسهال الفائض).ومن الشَّائع حدوث انحشار البراز عند كبار السِّنِّ بشكلٍ خاص، وخصوصًا عند طريحي الفراش أو الذين تراجع نشاطهم البدني وعند النساء الحوامل والأشخاص الذين استعملوا الباريوم عن طريق الفم أو كحقنةٍ شرجيَّة لإجراء أنواعٍ معيَّنة من اختبارات الأشعَّة السينيَّة.
ويؤدي الاشتباه في انتظام التَّبرُّز إلى إساءة استعمال الكثير من الأشخاص للمُليِّنات والتحاميل والحقن الشرجية.فقد يؤدي الاستعمال المُفرط لهذه المُعالجَات إلى حدوث تثبيطٍ حقيقيٍّ للتقلُّصات الطبيعيَّة للأمعاء وإلى تفاقم الإمساك.يشعر الأشخاص المصابون بـاضطراب الوسواس القهري غالبًا بالحاجة إلى تخليص أجسامهم يوميًّا من الفضلات "غير النظيفة" أو "السموم". حيث يُضيع هؤلاء الأشخاص الكثير من الوقت غالبًا في المرحاض أو يُصبحوا مستعملين دائمين للمُليِّنات.
أسباب الإمساك
تشتمل الأَسبَاب الأكثر شيوعًا لحدوث الإمساك على ما يلي:
التغيُّرات في النظام الغذائي (مثل تناقص كميَّة السوائل المُتناوَلة أو اتِّباع نظام غذائي فقير بالألياف أو تناول الأطعمة التي تُسبِّب الإمساك)
استعمال الأدوية التي تُبطئ حركة الأمعاء
اضطرابات التَّبرُّز
مُتلازمة القولون المتهيِّج مع سيطرة الإمساك
الإفراط في استعمال المُليِّنات
تُعدُّ الأَسبَاب الغذائيَّة أحد الأَسبَاب الرَّئيسيَّة لحدوث الإمساك.ويُسبِّبُ التَّجفاف حدوث الإمساك نتيجة محاولة الجسم الاحتفاظ بالماء في الدَّم من خلال سحب الماء الفائض من البراز.يَصعُبُ خروج البراز المُحتوي على كمياتٍ أقل من الماء.تُعدُّ الفواكه والخضروات والحبوب وغيرها من الأطعمة المحتوية على الألياف مُسهلاتٍ طبيعية للجِّهاز الهضمي.يمكن أن يُصابَ الأشخاص الذين لا يتناولون كميَّاتٍ كافية من هذه الأطعمة بالإمساك.قد يؤدي نقص الألياف (الجزء غير القابل للهضم من الطعام) في النظام الغذائي إلى حدوث الإمساك لأنَّ الألياف تساعد على احتفاظ البراز بالماء وتزيد من كتلته، ممَّا يُسهِّلُ خروجه .
وتنطوي قائمة الأدوية الأكثر شُيُوعًا والتي يمكنها إبطاء عمليَّة التَّبرُّز على مجموعة المسكِّنات الأفيونية وأملاح الحديد والأدوية ذات التأثير المضاد للكولين (مثل الكثير من مضادَّات الهيستامين ومضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات - انظر الشريط الجانبي مُضَادّ للفِعلِ الكوليني: ماذا يعني ذلك؟).وتشتمل الأدوية الأخرى على هيدروكسيد الألومنيوم (استعماله شائعٌ في مضادَّات الحموضة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية) وتحت ساليسيلات البزموت وبعض الأدوية الخافضة لضغط الدَّم (خافضات ضغط الدَّم) والكثير من المُهدِّئات.
يُشيرُ وجود اضطراب في التَّبرُّز (عُسر التَّغوُّط) إلى وجود مشكلة في قدرة الأمعاء على دفع البراز من المستقيم أو وجود صعوبة في إرخاء الألياف العضليَّة المُحيطة بالمستقيم وبالمَصرَّة الشرجيَّة الظَّاهرة في أثناء التَّبرُّز.يشعرُ الأشخاص المُصابون بعُسر التَّغوُّط بالحاجة إلى التَّبرُّز إلَّا أنَّهم يعجزون عن القيام بذلك.وقد يَصعُبُ عليهم إخراج البراز الطَّبيعي القوام.وقد يُعاني الأشخاص المصابون بمُتلازمة القولون المُتهيِّج من اضطراباتٍ في التَّبرُّز.
يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بمُتلازمة القولون المُتهيِّج من رخاوة البراز أو من اضطرابٍ في التَّغوُّط أو إمساك.إذا كان القولون المُتهيِّج مصحوبًا بالإمساك عادةً، فإنَّه يُسمَّى القولون المتهيِّج مع سيطرة الإمساك.
كما يفقدُ الأشخاص الذين اعتادوا على استعمال المُليِّنات أو الحقن الشرجيَّة القدرة على التَّبرُّز دون استعمالها غالبًا.قد تؤدي هذه الحلقة المُفرَغة من الإمساك إلى استعمال أكثرمن مُليِّن وبالتالي تفاقم الإمساك.
وتشتمل الأَسبَاب الأقلُّ شُيُوعًا للإمساك على الإصابة باضطرابات صحيَّة مُحدَّدة ( انظر جدول: بعض أسباب وملامح الإمساك) مثل انسداد الأمعاء واضطرابات استقلابيَّة مُعيَّنة واضطرابات عصبيَّة.كما قد يحدث الإمساك خلال فترة الإصابة بمرضٍ خطير يتطلَّب راحةً طويلةً في السرير (لأنَّ النَّشاط الجسدي يساعد على التَّبرُّز) مع انخفاض كميَّة الطعام المُتناوَلة واستعمال الأدوية التي قد تُسبِّبُ الإمساك وبعد التَّعرُّض لإصابةٍ في الرأس أو في الحبل الشوكي.إلَّا أنَّ سبب حدوث الإمساك مازال مجهولًا في الكثير من الحالات.
فقد ينجمُ الإمساك عن انسداد الأمعاء الغليظة في بعض الأحيان.ويمكن أن يحدث الانسداد نتيجة الإصابة بالسَّرطان، وخصوصًا في الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، ممَّا يمنع حدوث التبرُّز.وقد يحدث الانسدادٌ عند الأشخاص الذين سبق لهم الخضوع لجراحةٍ في البطن، وهو يحدث في الأمعاء الدقيقةعادةً، وذلك لإمكانيَّة تشكُّل أربطة من الأنسجة الليفيَّة (الالتصاقات) في محيط الأمعاء ممَّا يُعيقُ التَّبرُّز.
وتشتمل الاضطرابات والأمراض التي تُسبِّبُ الإمساكَ غالبًا على نقص نشاط الغدَّة الدرقيَّة (قصور الغدَّة الدَّرقيَّة) وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدَّم (فرط كالسيوم الدَّم) وداء باركنسون.تتضرَّر أعصاب الأشخاص المصابين بـ داء السكَّري في أغلب الأحيان (اعتلال أعصاب).فإذا أُصيبت أعصاب السبيل الهضمي بالاعتلال العصبي، يمكن أن يحدث بُطءٌ في حركة الأمعاء ممَّا يؤدي إلى حدوث الإمساك.كما قد تؤثِّر إصابة الحبل الشوكي في أعصاب الأمعاء ممَّا يؤدي إلى حدوث الإمساك.
تقييم الإمساك
ليس من الضروري الحصول على تَقيِيم الطَّبيب فورَ حدوث كلِّ نوبةٍ من نوبات الإمساك.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاصَ على تحديد مدى الحاجة إلى مراجعة الطبيب، وتساعدهم على توقُّع ما سيحصل في أثناء التقييم.
العَلامات التحذيريَّة
يُعدُّ ظهور بعض الأعراض والصفات عند الأشخاص المصابين بالإمساك مثيرًا للقلق.وهي تشتمل على ما يلي:
تورُّم وانتفاخ البطن
قيء
دم في البراز
نقص الوَزن
تفاقم الإمساك الشديد والجديد عند كبار السِّن
متى ينبغي مراجعة الطبيب
يجب أن يقوم الأشخاص الذين ظهرت عندهم علامات التَّحذير مراجعة الطبيب مباشرةً، مالم تقتصر علامات التحذير على نقص الوزن أو حدوث إمساكٍ جديد عند كبار السِّن.ولن يؤدِّي تأخير مراجعة الطبيب من بضعة أيَّام إلى أسبوع إلى حدوث ضررٍ في مثل هذه الحالات.
وينبغي على الأشخاص المصابين بالإمساك دون ظهور علامات التَّحذير الاتِّصال بطبيبهم، الذي يمكنه المساعدة على تحديد توقيت المراجعة.فقد يُوصي الأطبَّاء بتحديد موعدٍ للمراجعة خلال بضعة أيَّام أو قد يوصون بمجرَّد محاولة إجراء تغييراتٍ في النِّظام الغذائي أو استعمال مُليِّن خفيف، وذلك بحسب الأعراض الأخرى والاضطرابات المعروفة التي يُعاني منها الشَّخص.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
سوف يقوم الأطبَّاء في البداية بالاستفسار عن الأعراض التي يُعاني منها الشخص وعن تاريخه الصحِّي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.تُشير نتائج الفحص السريري ومعرفة التَّاريخ الصِّحِّي للشخص إلى معرفة سبب الإمساك والاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها غالبًا ( انظر جدول: بعض أسباب وملامح الإمساك).
ويهتمُّ الأطبَّاء خلال استفسارهم عن تاريخ الشخص الصِّحِّي بمعرفة ما يلي:
عدد مرَّات التَّبرُّز وتماسك البراز وضرورة الضَّغط أو المناورة (مثل الدَّفع على المنطقة بين كيس الصفن أو المهبل والشرج [العجان] في أثناء التَّبرُّز)
الشعور بعدم اكتمال التَّفريغ
الشُّعور بالرضى بعد التَّبرُّز، والذي ينطوي على مدَّة وعدد مرَّات استعمال المُليِّنات أو الحقن الشَّرجيَّة
النظام الغذائي و مستوى النشاط الجسدي، وخصوصًا إحداث أيِّ تغيير في هذه العَوامِل
استعمال أدوية وصفيَّة أو غير وصفيَّة (وخصوصًا الأدوية المعروفة بتسبُّبها في حدوث إمساك)
كما يستفسر الأطبَّاء عن الأعراض الاستقلابيَّة (مثل قصور الغُدَّة الدرقية وداء السُّكّري) والاضطرابات العصبيَّة (مثل إصابة الحبل الشوكي).
يتحرَّى الأطبَّاء خلال الفحص السَّريري ما يلي:
علامات مرض يشمل كامل الجسم (جهازي)، بما في ذلك نَقص الوَزن والحمَّى ووهن العضلات والأنسجة الدُّهنية (الدَّنَف)
البطن للتَّحرَّي عن التَّورُّمات والكتل
المستقيم للتَّحرِّي عن الشقوق أو البواسير أو الدَّم أو الكتل (بما فيها انحشار البراز) وكذلك مقوِّية (توتُّر) عضلة الشَّرج والإحساس
الاختبارات
تعتمد ضرورة إجراء الاختبارات على نتائج الفحص السريري وعلى مراجعة التاريخ الصِّحِّي للشَّخص، وخصوصًا عند وجود علامات تحذيريَّة.حيث يقوم الأطبَّاء غالبًا بمعالجة الأعراض دون إجراء أيِّ اختبارٍعندما يكون سبب الإمساك واضحًا (مثل استعمال الأدوية أو الإصابة أو الراحة في الفراش).
بينما يخضع المرضى الذين لديهم أعراض انسداد الأمعاء إلى تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة وربَّما التَّصوير المقطعي المُحوسَب.وينبغي إجراء اختباراتٍ لمعظم الأشخاص الذين ليس لديهم سببٌ واضح أو الذين لم تَزُل أعراضهم بالعلاج.ويُوصي الأطبَّاء عادةً بإجراء تنظيرٍ للقولون (للتَّحرِّي عن السرطان) واختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن نقص نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة (قصور الغدَّة الدَّرقيَّة) أو عن ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدَّم (فرط كالسيوم الدَّم).
من الضَّروري إجراء المزيد من الاختبارات للأشخاص الذين كانت نتائج اختباراتهم الأوَّلية طبيعيَّة مع استمرار معاناتهم من الأعراض رغم استعمال العلاج.أمَّا إذا كان العَرَض الرئيسي هو صعوبة التَّبرُّز، فيوصي الأطباء بقياس الضغط داخل الشَّرج والمستقيم (يُسمى قياس الضغط الشرجي المستقيمي).يقوم الأطبَّاء عندما يكون العَرَض الرئيسي هو التغوُّط غير المتكرر بقياس المدة التي يستغرقها البراز لمغادرة الأمعاء من خلال جعل الأشخاص يبتلعون أشياء صغيرة مشعة قليلاً يمكن تتبعها باستعمال ماسح ضوئي (أحد أنواع المسح الضَّوئي بالنوكليدات المُشِعة)، أو ابتلاع محفظة متحرِّكة لاسلكية يجري تَتَبُّعها لفترة 4 أيَّام.
علاج الإمساك
يجب معالجة أيِّ اضطرابٍ كامنٍ يُؤدِّي إلى حدوث الإمساك.وينبغي إيقاف استعمال الأدويَّة المُسبِّبة للإمساك أو استبدالها إن أمكن.
وتُعدُّ الطريقة الأفضل للوقاية من حدوث الإمساك هي المزج بين ممارسة التمارين الرياضيَّة واتِّباع نظام غذائي غنيٍّ بالألياف مع تناول كميَّة كافية من السوائل.يوصي الأطبَّاء في كثيرٍ من الأحيان باستعمال مُليِّن ودعم النظام الغذائي بالألياف والسوائل بدلًا من انتظار حدوث الإمساك عند وصف استعمال الأدوية المُسبِّبة للإمساك الشديد أو عند إراحة الشخص في الفراش.
توجد ثلاثة أساليب لمعالجة الأشخاص الذين يُعانون من الإمساك:
النِّظام الغذائي والسُّلُوك
المُليِّنات
الحُقَن الشَّرجيَّة
يكون الأطبَّاءُ حذرين عند وصفهم استعمال المُليِّنات والتحاميل والحُقن الشرجيَّة لأنَّها قد تُسبِّبُ الإسهال أو التَّجفاف أو المغص أو الاعتياد على استعمالها.يجب عدم استعمال المُليِّنات أو الحقن الشرجيَّة عند الأشخاص المصابين بألَم البَطن المفاجئ المجهول السبب أو من اضطرابات معويَّة التهابيَّة أو انسداد الأمعاء أو نزف معدي معوي أو انحشار البراز.
النِّظام الغذائي والسُّلُوك
يحتاج الأشخاص إلى تناول كمية كافية من الألياف ضمن نظامهم الغذائي (من 15-20 غرامًا في اليوم الواحد عادةً) لضمان تشكُّل كتلة كافية من البراز.وتُعدُّ الخضار والفواكه والنخالة مصادرَ ممتازة للألياف.وقد وجد الكثير من الأشخاص أنَّه من المناسب نثرُ 2 أو 3 ملاعق صغيرة من نخالة ميلر غير المكررة على الحبوب الغنيَّة بالألياف أو على الفاكهة وذلك 2- 3 مرَّات في اليوم.ينبغي تناول الألياف مع الكثير من السوائل حتَّى تقوم بعملها جيِّدًا.
يجب أن يحاول الأشخاص إجراءَ تغييراتٍ في سلوكهم.فمثلًا، يجب أن يحاول الأشخاص التَّبرُّزَ في نفس التَّوقيت يوميًّا، ويُفضَّل أن يكون بعد 15 - 45 دقيقة من تناول وجبة الإفطار، وذلك لأنَّ تناول الطعام يُنبِّه الحركةَ في القولون.كما قد يكون استعمال تحاميل الغليسيرين مفيدًا للأشخاص الذين يكون تبرُّزهم منتظمًا وبطيئًا.
وينبغي أن يُوضِّحَ الأطباءُ للأشخاص أهميَّة تعديل السُّلُوك والنظام الغذائي عند مُعالَجَة الإمساك.كما يجب أن يُوضِّحَ الأطبَّاء أنَّ التَّبرُّز اليوميَّ ليس ضروريًّا، وأنَّه ينبغي إعطاء فرصةٍ للأمعاء حتى تعمل، وأنَّ تكرار استعمال المُليِّنات والحقن الشرجيَّة (أكثر من مرَّة كل 3 أيام) يُفوِّتُ على الأمعاء تلك الفرصة.يُعالَجُ الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري من هذا الاضطراب.
قد يحتاج المصابون بخلل التآزر في أثناء التغوط إلى استشارة معالجين متخصصين للتدرب على الارتجاع البيولوجي (biofeedback).
المُليِّنات
يكون الاستعمال الطويل الأمد لبعض المُليِّنات آمنًا.بينما يجب أن يكون استعمال مُليِّنات أخرى مُتقطِّعًا.يكون استعمال بعض المُليِّنات مفيدًا للوقاية من حدوث الإمساك، بينما يُفيد استعمال بعضها الآخر في علاجه.توجد أصنافٌ كثيرةٌ من المُليِّنات، نذكر منها:
العَوامِل الحجميَّة
مُليِّنات البراز
العَوامِل التناضحيَّة
المُنبِّهات
المستقبلات الأفيونية-ميو
العَوامِل الحجميَّة مثل النخالة و بِزرُ القَطُوناء ( جِنسٌ مِنَ النَّباتات) (متوفِّرٌ أيضًا في ألياف الكثير من الخضروات) والذي يُضيف كتلةً إلى البراز ويَمتصُّ الماء.تؤدِّي زيادة الكتلة إلى تنبيه حدوث تقلُّصات طبيعيَّة في الأمعاء، ويكون قوام الكتل البرازيَّة المحتوية على كميَّة أكبر من الماء أكثر ليونةً ممَّا يُسهِّل خروجها من الجسم.يكون تأثير العَوامِل الحجميَّة بطيئًا ولطيفًا ويُعَدُّ من أسلم الطُّرق لتعزيز التَّبرُّز الطبيعي.تُستَعملُ هذه العَوامِل بكميَّاتٍ صغيرةٍ في البداية عادةً.ثمَّ يجري زيادة الجرعة تدريجيًّا حتى الوصول إلى الانتظام.ويجب على الأشخاص الذين يستعملون العَوامِل الحجميَّة أن يشربوا الكثير من السوائل بشكلٍ دائم.وقد يؤدي استعمال هذه العَوامِل إلى حدوث مشاكل مع زيادة تشكُّل الغازات (تكوُّن الغازات) وتطبُّل البطن.
مُليِّنات البراز مثل دواء دوكيوسات أو الزيوت المعدنية، والتي تعمل ببطء لتليين البراز، ممَّا يُسهِّلُ مروره.بالإضافة إلى أنَّ الزيادة القليلة للكتلة النَّاجمة عن استعمال هذه الأدوية تنبِّه التقلُّصات الطبيعية للأمعاء الغليظة، وبالتالي تُعزِّز طرحها بسهولة.إلَّا أنَّ بعض الأشخاص يجدون أن التليين الطبيعي للبراز لا يكون مريحًا.ويكون استعمال مُليِّنات البراز هو الطريقة الأفضل عند الأشخاص الذين عليهم تجنُّبُ الشَّد، مثل الأشخاص المصابين بالبواسير الشرجيَّة أو الذين أُجريَت لهم جراحة حديثة في البطن.
تعمل العَوامِل التَّناضحيَّة على سحب كمياتٍ كبيرةٍ من الماء إلى الأمعاء الغليظة، مما يجعل البراز ليِّنًا ورخوًا.كما يعمل السَّائِل الفائض على تمطيط جدران الأمعاء الغليظة، ممَّا يُنبِّه التَّقلُّصات.تتكوَّن هذه المُليِّنات من الأملاح أو السُّكريَّات القليلة الامتصاص.وقد تَتَسبَبُ في حدوث احتباسٍ في السوائل عند الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو بفشل القلب، وخصوصًا عند استعمالها بجرعاتٍ كبيرةٍ أو مُتكرِّرة.يكون استعمال المُليِّنات التَّناضحيَّة آمنًا بشكلٍ عام حتَّى عند استعمالها بانتظام.ولكن، يجري امتصاص العَوامِل التَّناضحيَّة المحتوية على المغنيزيوم والفوسفات جزئيًّا إلى مجرى الدَّم، الأمر الذي يمكن أن يُلحقَ الضَّرر بكبار السن والأشخاص المُصابين بالفشل الكلوي أو بأمراض الكلى وبالأشخاص الذين يستعملون الأدوية التي تؤثِّر في وظائف الكِلى (مثل مُدرَّات البول ومُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيتونسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2).ويمكن أن تحدث في حالاتٍ نادرة إصابةٌ بالفشل الكلوي عند بعض الأشخاص نتيجة استعمالهم مليِّنات فوسفات الصُّوديوم عن طريق الفم لإفراغ الأمعاء من البراز قبل إجراء صورةٍ بالأشعَّة السينيَّة للجهاز الهضمي أو قبل إجراء تنظير للقولون.
تحتوي المُليِّنات المنبِّهة (مثل الفينولفثالين وبيساكوديل و الأنثراكينونات) على مواد مُهيِّجة، مثل السَّنا والكسكارة.تُنبِّه هذه المواد جدران الأمعاء الغليظة، مُؤدِّيةً إلى تقلُّصها وحدوث التَّبرُّز.فهي تساعد على منع حدوث الإمساك عند الأشخاص الذين يستعملون الأدوية التي تتسبَّب في حدوث الإمساك، مثل المُسكِّنات الأفيونيَّة.كما تُستَعملُ المُليِّنات المُنبِّهة لتفريغ الأمعاء الغليظة قبل إجراء الاختبارات التَّشخيصيَّة غالبًا.
تُسبِّبُ المُليِّنات المُنبِّهة التي تُستَعملُ عن طريق الفم حدوث تبرُّزٍ شبه صلب في غضون 6 - 8 ساعات، ولكنَّها غالبًا ما تتسبَّبُ بالشعور بالمغص أيضًا.ويبدأ تأثير المُليِّنات المُنبِّهة غالبًا خلال 15 - 60 دقيقة، كما هي الحال في التَّحاميل.وقد يؤدي استعمال المُليِّنات المنبِّهة لفترةٍ طويلة إلى تشكيل رواسب غير طبيعية من الصباغ الداكن في بطانة الأمعاء الغليظة (تسمَّى الحالة الدَّاء الميلانيني القولوني).وتشتمل الآثار الجانبية الأخرى على حدوث ردَّات فعل تحسُّسيَّة ونقص في كهارل الدَّم.كما قد تصبح الأمعاء الغليظة معتادةً على استعمال الملينات المنبِّهة، ممَّا يؤدِّي إلى الإصابة بمُتلازمة كسل الأمعاء.لذلك، ينبغي أن يكون استعمال المُليِّنات المُنبِّهة مقتصرًا على فتراتٍ محدودة.
ويُعدُّ بيساكوديل من الأدوية الفعَّالة في تدبير الإمساك المزمن.وقد عُثِرَعلى الأنثراكينونات في السَّنا والكاسكارة المباركة والأَلُوَّة والراوند وهي مُكَوِّناتٌ شائعٌ استعمالها في المُليِّنات العشبية والمُليِّنات التي يمكن الحصول عليها دون وصفة طبيَّة.يعمل لوبيبروستون من خلال جعل الأمعاء الغليظة تُنتج كميَّةً إضافيَّةً من السوائل، ممَّا يُسهِّل مرورَ البراز.وخلافًا للمُليِّنات المُنبِّهة الأخرى، يكون الاستعمال طويل الأمد للوبيبروستون آمنًا.
مناهضات المُستقبلات الأفيونيَّة-ميو (مثل ميثيلنالتريكسون methylnaltrexone ونالوكسيغول naloxegol ونالديميدين naldemedine وألفيموبان alvimopan) والتي تُستَعملُ في علاج الإمساك الناجم عن المواد الأفيونية الذي لا يُخفَّف من خلال تدابير أخرى.وقد صُممت هذه الأدوية لحجب تأثيرات المسكنات الأفيونية في الأمعاء دون التدخل في تخفيف الألم الذي توفرها المواد الأفيونيَّة.تنطوي التأثيراتُ الجانبية الأكثر شُيُوعًا على ألم المعدة والإسهال والغثيان والتقيؤ والصُّداع.
الحُقَن الشرجيَّة
يعمل محتوى الحقن الشرجية على دفع البراز ميكانيكيًّا من المستقيم والجزء السُّفلي من الأمعاء الغليظة.يمكن الحصول على حقنٍ شرجيَّة صغيرة الحجم في زجاجات قابلة للضَّغط من الصيدليَّة.كما يمكن إجراؤها باستعمال أداة كرويَّة يمكن ضغطها وإعادة استعمالها.إلَّا أنَّ استعمال الحقن الشرجيَّة صغيرة الحجم لا يكون كافيًّا في أغلب الأحيان، وخصوصًا عند كبار السِّن الذين يتَّسع المستقيم عندهم مع تقدُّمهم في السن، ممَّا يجعل تمطُّط المستقيم أكثرَ سهولة.يمكن استعمال حقنٍ شرجيَّةٍ أكبرُ حجمًا من خلال استعمال حقنةٍ شرجيَّةٍ على شكل كيس.
يُعدُّ الماء العادي أفضل السوائل التي يمكن استعمالها كحقنةٍ شرجيَّة في أغلب الأحيان.وينبغي أن تكون درجة حرارته مماثلة لدرجة حرارة الغرفة أو أعلى قليلًا، أي ألَّا يكون ساخنًا أو باردًا.يجري دفع ما بين 5 إلى 10 أونصة (150-300) مل بلطفٍ في المستقيم مباشرةً.( الحذر من خطورة استعمال قوَّةٍ مفرطة) حيث يقوم الأشخاص بقذف الماء خارجًا حاملًا معه البراز.
يمكن إضافة مُكَوِّنات مختلفة إلى الحقن الشرجيَّة في بعض الأحيان.تحتوي الحقن الشرجيَّة المُعبَّأة مُسبقًا على كميَّاتٍ صغيرةٍ من الأملاح غالبًا، والذي يكون الفوسفات على الأغلب.بينما تحتوي حقنٌ شرجيَّة أخرى على كميَّاتٍ صغيرة من الصابون (حقن رَغويَّة)، والتي لها تأثير المُليِّن المُنِّبه أو الزيت المعدني.ويكون تميُّز هذه الحقن عن حقن المياه العاديَّة طفيفًا.
ويجري استعمال الحقن الشرجيَّة الضخمة الحجم والتي تُسمَّى الحقن الشرجيَّة القولونيَّة في حالاتٍ نادرة خلال الممارسة الطبيَّة.حيث يستعمل الأطباء الحقن الشرجيَّة القولونية عند الأشخاص المصابين بالإمساك الشديد (الإمساك المُعنِّد).يستعمل بعض ممارسي الطب البديل الحقنَ الشرجيَّة القولونيَّة وهم يعتقدون بأنَّها مُفيدةٌ لتنظيف الأمعاء الغليظة.تجري إضافة الشاي والقهوة وغيرها من المواد إلى الحقن الشرجية القولونية غالبًا دون أن تكون لها فائدة صحيَّة مؤكَّدة وقد يكون هذا الإجراء خطيرًا.
انحشار البراز
لا يمكن مُعالَجَة انحشار البراز من خلال تعديل النظام الغذائي أو استعمال المُليِّنات.تبدأ معالجة انحشار البراز باستعمال حقنٍ تحتوي على ماء الصُّنبور يتبعها استعمال حقن صغيرة من المحاليل المُحضَّرة تجاريًّا.وإذا فشلت هذه الحقن في تدبير انحشار البراز، فينبغي على الطبيب أو الممرِّضة نزع البراز الصلب باستعمال الإصبع.يكون هذا الإجراء مؤلمًا، لذلك يَجرِي تطبيق مُخدِّر (مثل مرهم ليدوكائين 5٪) في كثيرٍمن الأحيان.ويحتاج بعض الأشخاص إلى استعمال مُهدِّئات.ثمَّ يَجرِي عادةً استعمال حقنة شرجيَّة بعد إزالة البراز الصلب.
بعض الأمور الأساسية التي تخص كبار السن
يتوسَّع المستقيم مع التَّقدُّم بالعمر، ممَّا يعني زيادة تخزين البراز في المستقيم وبالتالي يحتاج كبار السن غالبًا إلى وجود مخزون أكبر من البراز في المستقيم حتى يشعرون بالحاجة إلى التَّبرُّز.كما تؤدي زيادة حجم المستقيم إلى حدوث انحشار البراز.
وتشتمل العَوامِل الشائعة الأخرى عند كبار السن والمؤدِّية إلى حدوث الإمساك على زيادة استعمال الأدوية المُسبِّبة للإمساك واتِّباع نظام غذائي فقيرٍ بالألياف والتعايش مع حالات صحيَّة (مثل داء السُّكَّري وقصور الغدة الدَّرقيَّة) وتراجع النشاط البدني.كما يكون لدى الكثير من كبار السن مفاهيمَ خاطئة حول عادات التَّبرُّز الطبيعيَّة وعن استعمال المُليِّنات في كثيرٍ من الأحيان.
النُّقاط الرئيسيَّة
أسباب دوائيَّة معروفة (مثل استعمال مضادَّات الكولين أو الأدوية الأفيونية).
يتحرَّى الأطباء عن وجود انسدادٍ في الأمعاء عندما يكون الإمساك مفاجئًا وشديدًا.
يمكن معالجة الأعراض عند عدم وجود علامات تحذيريَّة وعند فشل الأطبَّاء في اكتشاف ما يُثبت وجود اضطرابات في التَّبرُّز.