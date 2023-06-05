متلازماتُ الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة (MEN)

بالنسبة إلى المصابين بالأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النَّوع 1، تظهر لديهم أورام أو فرط في نمو ونشاط اثنتين أو أكثر من الغدد التالية:

الغُدَد الدُّرَيقيَّة parathyroid glands (الغُدَد الصغيرة المُجاورة للغُدَّة الدرقية في قاعدة العُنق)

البنكرياس

الغدَّة النخامية pituitary gland

الغدد الكظرية (تُصاب بشكلٍ أقلّ)

يكُون لدى جميع المصابين بالأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النَّوع 1 تقريبًا أورام في الغدد الدُّرَيقيَّة،وتكون مُعظمُ هذه الأورام غير سَرطانيَّة، ولكنها تُؤدِّي إلى أن تُنتِج الغُدد الكثير من الهرمون الدَّرَيقيّ (فرط الدَّرَيقات الأوَّلي).يزيدُ الهرمون الدُّرَيقيّ من مُستويات الكالسيوم في الدَّم غالبًا، ويُؤدِّي إلى حصى الكلى أحيانًا،

بالنسبة إلى العديد من المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1 (من 30 إلى حوالى 90%)، تظهر لديهم أيضًا أورام في الخلايا المُنتِجة للهرمون (الخلايا الجزيريَّة islet cells) في البنكرياس (تُسمَّى أيضًا الأورام العصبيَّة الصماوية البنكرياسية).

تُنتِجُ أكثر من نصف أورام الخلايا الجزيريَّة كميةً زائدة من هرمون الغاسترين gastrin، ممَّا يُحرِّضُ المعِدَة على فرط إنتاج الحمض،وبشكلٍ عام، يُصابُ المرضى الذين لديهم أورَام تُنتِجُ هرمون الغاسترين بقرحاتٍ هضميَّة peptic ulcers تنزف عادةً وتُؤدِّي إلى حدوث ثقوب (انثِقاب) وإلى تسرُّب مُحتَويات المعدة إلى البطن أو إلى انسداد المعدة.تُؤثِّر المُستويات المرتفعة من الحمض في نشاط الإنزيمات التي تفرزها البنكرياس غالبًا، ممَّا يُؤدِّي إلى الإسهال وبراز دهنيّ برائحة كريهةٍ (إسهال دهني steatorrhea).تُنتِجُ بعض هذه الأورامُ مُستويات مرتفعة من الأنسولين، ولذلك، تُصبِح مستويات سكَّر الدم منخفضة جدًا (انخفاض سكَّر الدَّم)، خُصوصًا إذا لم يتناوَل الشخص طعامًا لساعات عديدة.قد تُنتِجُ أورام الغدد الجزيريَّة المُتبقِّية هرمونات أخرى، مثل عَديد الببتيد المعويّ الفعَّال في الأوعية vasoactive intestinal polypeptide، والذي يُمكن أن يُسبِّب الإسهال الشديد، ويُؤدِّي إلى التّجفاف.لا تُنتِجُ بعضُ أورام الغدد الجزيريَّة أيَّة هرمونات على الإطلاق،

وتكون بعضُ هذه الأورام سَرطانيةً وقادرةً على الانتقال (نقيليَّةً) إلى مناطق أخرى من الجسم.بالنسبة إلى المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1، تميلُ أورام الخلايا الجزيريَّة السرطانية إلى النمو بشكلٍ أبطأ من أورام الخلايا الجزيرية السرطانية التي تحدث عند المصابين الذين ليس لديهم هذه الحالة.

تحدُث أورام الغدَّة النخاميَّة عندَ بعض المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1.وتُنتِجُ بعض هذه الأورام هرمون البرولاكتين، ممَّا يُؤدِّي إلى اضطراب في الطمث وإلى مُفرَزاتٍ من الثدي غالبًا (ثَرّ اللبن galactorrhea) عند النِّساء غير المُرضِعات، وإلى ضعف الرغبة الجنسيَّة وخلل وظيفيّ في الانتصاب (عَنانة) عند الرِّجال.تُنتِجُ أورامٌ أخرى هرمونَ النموّ، ممَّا يُؤدِّي إلى ضَخامة النِّهَايات acromegaly).تُنتِجُ نسبة صغيرة من أورام الغدة النخاميَّة الُموجِّهَة القشريَّة corticotropin، ممَّا يُؤدِّي إلى فرط في تحريض الغدد الكظريَّة ويجعل هذه الغُدد تُنتِجُ مُستويات عالية من هرمونات الستيرويدات القشرية و يُسبب مُتلازِمة كوشينغ Cushing syndrome.لا يُنتِج عددٌ قليل من أورام الغدَّة النخامية أيَّة هرمونات على الإطلاق.تُؤدِّي بعض أورام الغدَّة النخامية إلى الصُّداع وضعف الرؤية وتراجع وظيفة الغدة النخاميَّة عن طريق الضغط على الأجزاء المجاورة من الدِّماغ.

بالنسبة إلى بعض المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1، تحدث أورام أو فرط في نمو ونشاط الغدة الدرقية.ويظهر نوع مُختلف للورم يُسمَّى الأورام السرطاوية carcinoid tumors عند نسبة صغيرة من الأشخاص،كما تظهر أيضًا أورامٌ غير سرطانية تحت الجلد مُباشرةً عند بعض الأشخاص.

بالنسبة إلى النساء المصابات بالمتلازمة من النوع MEN 1 فقد يواجهن خطرًا أعلى للإصابة بسرطان الثدي.