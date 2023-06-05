متلازماتُ الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة (MEN)

تُعدُّ متلازماتُ الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من الاضطرابات الوراثيَّة النَّادرة التي يُصابِ فيها عددٌ من الغدد الصمَّاوية بأورامٍ غير سَرطانية (حميدة) أو سَرطانيةً (خبيثة)، أو تنمو بشكلٍ مُفرطٍ من دُون أن تُشكِّل أورامًا.
وتنجُم هذه المُتلازِماتُ عن طفراتٍ جينيَّةٍ، ولذلك تميلُ إلى أن تسري بين العائلات،
هناك العديد من أنواع مُتلازِمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة (MEN)، بما في ذلك النوع 1 (MEN 1)، والنوع 2A (MEN 2A)، والنوع 2B (MEN 2B)، والنوع 4 (MEN 4).
وَتختلِفُ الأَعرَاض استنادًا إلى الغُدد المصابَة.
يُمكن إجراءُ فُحوصات تحري جينيَّة لتأكيد التشخيص وتحديد أفراد العائلة المصابين بمُتلازمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة.
لا يُوجد شفاء لهذا الاضطراب، ولكن يقُوم الأطباءُ بمُعالجة التغيُّرات في كل غدَّةٍ عند حدوثها، وذلك عن طريق الجراحة أو الأدوية لضبط الإنتاج المُفرِط للهرمونات.
يُمكن أن تحدُث متلازمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة عند الرُّضَّع أو الأشخاص في أي فترة من حياتهم.وتنتقل هذه المُتلازِمَات عن طريق الوراثة عادة.
تُنتِجُ الأورَام والغدد الضخمة بشكلٍ غير طبيعيٍّ هرمونات زائدة عادةً،وعلى الرغم من أنَّ الأورَام أو حالات النمو غير الطبيعيَّة قد تحدُث في أكثر من غدَّة واحدة في نفس الوقت، تحدث التغيُّرات مع مُرور الوقت عادةً.
تنجم متلازمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة عن طفرات جينية، والتي عادة ما تكون موروثة من أحد الوالدين.وقد جرَى التعرُّف إلى جينٍ واحدةٍ مسؤول عن النوع الأول من هذه المتلازمات (MEN 1).تم تحديد التشوهات في جين مختلف لدى الأشخاص المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 2A و MEN 2B، وجين ثالث مسؤول عن المتلازمة من النوع MEN 4.
أنواع متلازمات الرجال
تحدُث هذه المُتلازمات بأربعة نماذج تُسمَّى MEN 1، و MEN 2A، و MEN 2B، و MEN 4، على الرغم من أنَّ هذه النماذج تتداخل أحيانًا.
متلازمة الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النوع 1 (MEN 1)
بالنسبة إلى المصابين بالأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النَّوع 1، تظهر لديهم أورام أو فرط في نمو ونشاط اثنتين أو أكثر من الغدد التالية:
الغُدَد الدُّرَيقيَّة parathyroid glands (الغُدَد الصغيرة المُجاورة للغُدَّة الدرقية في قاعدة العُنق)
البنكرياس
الغدد الكظرية (تُصاب بشكلٍ أقلّ)
يكُون لدى جميع المصابين بالأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النَّوع 1 تقريبًا أورام في الغدد الدُّرَيقيَّة،وتكون مُعظمُ هذه الأورام غير سَرطانيَّة، ولكنها تُؤدِّي إلى أن تُنتِج الغُدد الكثير من الهرمون الدَّرَيقيّ (فرط الدَّرَيقات الأوَّلي).يزيدُ الهرمون الدُّرَيقيّ من مُستويات الكالسيوم في الدَّم غالبًا، ويُؤدِّي إلى حصى الكلى أحيانًا،
بالنسبة إلى العديد من المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1 (من 30 إلى حوالى 90%)، تظهر لديهم أيضًا أورام في الخلايا المُنتِجة للهرمون (الخلايا الجزيريَّة islet cells) في البنكرياس (تُسمَّى أيضًا الأورام العصبيَّة الصماوية البنكرياسية).
تُنتِجُ أكثر من نصف أورام الخلايا الجزيريَّة كميةً زائدة من هرمون الغاسترين gastrin، ممَّا يُحرِّضُ المعِدَة على فرط إنتاج الحمض،وبشكلٍ عام، يُصابُ المرضى الذين لديهم أورَام تُنتِجُ هرمون الغاسترين بقرحاتٍ هضميَّة peptic ulcers تنزف عادةً وتُؤدِّي إلى حدوث ثقوب (انثِقاب) وإلى تسرُّب مُحتَويات المعدة إلى البطن أو إلى انسداد المعدة.تُؤثِّر المُستويات المرتفعة من الحمض في نشاط الإنزيمات التي تفرزها البنكرياس غالبًا، ممَّا يُؤدِّي إلى الإسهال وبراز دهنيّ برائحة كريهةٍ (إسهال دهني steatorrhea).تُنتِجُ بعض هذه الأورامُ مُستويات مرتفعة من الأنسولين، ولذلك، تُصبِح مستويات سكَّر الدم منخفضة جدًا (انخفاض سكَّر الدَّم)، خُصوصًا إذا لم يتناوَل الشخص طعامًا لساعات عديدة.قد تُنتِجُ أورام الغدد الجزيريَّة المُتبقِّية هرمونات أخرى، مثل عَديد الببتيد المعويّ الفعَّال في الأوعية vasoactive intestinal polypeptide، والذي يُمكن أن يُسبِّب الإسهال الشديد، ويُؤدِّي إلى التّجفاف.لا تُنتِجُ بعضُ أورام الغدد الجزيريَّة أيَّة هرمونات على الإطلاق،
وتكون بعضُ هذه الأورام سَرطانيةً وقادرةً على الانتقال (نقيليَّةً) إلى مناطق أخرى من الجسم.بالنسبة إلى المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1، تميلُ أورام الخلايا الجزيريَّة السرطانية إلى النمو بشكلٍ أبطأ من أورام الخلايا الجزيرية السرطانية التي تحدث عند المصابين الذين ليس لديهم هذه الحالة.
تحدُث أورام الغدَّة النخاميَّة عندَ بعض المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1.وتُنتِجُ بعض هذه الأورام هرمون البرولاكتين، ممَّا يُؤدِّي إلى اضطراب في الطمث وإلى مُفرَزاتٍ من الثدي غالبًا (ثَرّ اللبن galactorrhea) عند النِّساء غير المُرضِعات، وإلى ضعف الرغبة الجنسيَّة وخلل وظيفيّ في الانتصاب (عَنانة) عند الرِّجال.تُنتِجُ أورامٌ أخرى هرمونَ النموّ، ممَّا يُؤدِّي إلى ضَخامة النِّهَايات acromegaly).تُنتِجُ نسبة صغيرة من أورام الغدة النخاميَّة الُموجِّهَة القشريَّة corticotropin، ممَّا يُؤدِّي إلى فرط في تحريض الغدد الكظريَّة ويجعل هذه الغُدد تُنتِجُ مُستويات عالية من هرمونات الستيرويدات القشرية و يُسبب مُتلازِمة كوشينغ Cushing syndrome.لا يُنتِج عددٌ قليل من أورام الغدَّة النخامية أيَّة هرمونات على الإطلاق.تُؤدِّي بعض أورام الغدَّة النخامية إلى الصُّداع وضعف الرؤية وتراجع وظيفة الغدة النخاميَّة عن طريق الضغط على الأجزاء المجاورة من الدِّماغ.
بالنسبة إلى بعض المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1، تحدث أورام أو فرط في نمو ونشاط الغدة الدرقية.ويظهر نوع مُختلف للورم يُسمَّى الأورام السرطاوية carcinoid tumors عند نسبة صغيرة من الأشخاص،كما تظهر أيضًا أورامٌ غير سرطانية تحت الجلد مُباشرةً عند بعض الأشخاص.
بالنسبة إلى النساء المصابات بالمتلازمة من النوع MEN 1 فقد يواجهن خطرًا أعلى للإصابة بسرطان الثدي.
مُتلازِمة الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النوع 2A (MEN 2A)
تظهر عند المصابين بالأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النَّوع 2 ألف أورام أو فرط في نمو ونشاط اثنتين أو 3 من الغدد التالية:
الغُدَد مجاورات الدرق (الغدد الدَّرَيقيَّة)
تحدُث حالة جلدية تُسبِّبُ الحكَّة أحيانًا، تُسمَّى الداء النشواني الجلدي المُسطَّح، عند المصابين بمُتلازِمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من المتلازمة من النوع 2A (MEN 2A).ويكون داء هيرشسبرونغ موجودًا عند نسبةٍ تتراوح بين 2 إلى 5% من المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 2A.
© Springer Science+Business Media
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD.
ويُصاب جميع مرضى المتلازمة من النوع MEN 2A تقريبًا بسرطان الغدَّة الدرقيَّة النخاعي.تحدُث أورام مُعيَّنة في الغدة الكظرية (أورام القواتم pheochromocytomas) عند نسبة تتراوح بين 40 إلى 50% من المرضى تقريبًا، وهي تزيد من ضغط الدَّم عادة بسبب هرمون الإبينفرين epinephrine ومواد أخرى تُنتِجها،وقد يكون هذا الارتفاع في ضغط الدَّم مُتقطِّعًا أو مستمرًا، ويكون شديدًا جدًا غالبًا.
يُعاني بعض المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 2A من فرط نشاط الغدد الدُّرَيقيَّة.وتُؤدِّي المستويات المرتفعة للهرمون الدُّرَيقيّ إلى زيادة مستويات الكالسيوم في الدَّم،ولا تُسبِّبُ هذه المستويات المرتفعة أيَّة أعراض غالبًا، ولكنها تُؤدِّي إلى حصى الكلى عند حوالى 25% من الأشخاص.
مُتلازِمة الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النوع 2B (MEN 2B)
يُمكن أن يتكوَّن الورم الغدِّي الصمَّاويّ المتعدِّد من النوع 2 باء من:
أورام حول الأعصاب (أورام عصبية)
لا يكون لدى العديد من المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 2B تاريخ عائليّ لهذا الاضطراب.يكون المرضُ عند هؤلاء الأشخاص ناجمًا عن عيب جيني جديد (طفرة جينيَّة).
يميلُ سرطان الغدَّة الدرقية النخاعي الذي يحدُث في المرض من المتلازمة من النوع MEN 2B إلى الظهور في عُمرٍ مُبكِّر، وقد جرى تشخيصه عند رُضَّع في الشهر الثالث من العُمر.تنمُو أورام الغدة الدرقية اللبيَّة في بالمتلازمة من النوع MEN 2B، وتنتشر بشكلٍ أسرَع من تلك التي تحدث في المتلازمة من النوع MEN 2A.
تحدُث أورام عصبيَّة في الأغشية المخاطيَّة عند مُعظم المصابين بالمتلازمة من النوع MEB 2B.وتظهر هذه الأورام على شكل عُقَيدات لامِعة حول الشفتين واللسان وبِطانة الفم،كما قد تظهَر هذه الأورام أيضًا على الجفون والسطوح اللامعة للعينين، بما فيها المُلتحِمة conjunctiva والقرنية cornea.قد تتثخَّن الجفون والشفاه، وقد تنقلب الشفاه للخارج everted.
© Springer Science+Business Media
تُؤدِّي الحالات غير الطبيعية في السبيل الهضميّ إلى الإمسَاك والإسهَال،وفي بعض الأحيان، تحدث عرى كبيرة ومتوسِّعة في القولون (تضخُّم او توسُّع القَولُون megacolon).وربَّما تنجُم هذه الحالات غير الطبيعيَّة عن أورام عصبية تنمُو على أعصاب الأمعاء.
تحدث تشوُّهات في العمود الفقري عند المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 2B غالبًا، خُصوصًا انحناء العمود الفقريّ.كما قد يُعانون أيضًا من تشوُّهات في عظام الجمجمة والقدمين والفخذين.يكون لدى معظم المصابين بالمتلازمة من النوع MEB 2B أطراف طويلة ومفاصل رخوة ويبدون نحيفين جدًا.وتُشبهُ بعض هذه التشوُّهات ما يحدُث في متلازمة مارفان Marfan syndrome.
مُتلازِمة الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة من النوع 4 (MEN 4)
تشبه متلازمة الأورام الغدية الصماوية المتعددة من النوع 4 (MEN 4) تلك التي من النوع 1 (MEN 1) ولكنها ناجمة عن شذوذ جينات مختلفة وتكون أقل شيوعًا.يُصاب مرضى المتلازمة من النوع MEN 4 بأورام سرطانية.
الغدد جارات الدرق (المُجاورة للغدة الدرقيَّة)
البنكرياس
الغدة النخامية Pituitary gland
تتأثر واحدة فقط من الغدد جارات الدرق (الدريقات) عند المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 4.في المتلازمة من النوع MEN 1، تُصابُ عدَّة غدد جارات الدرق.كما لا يُعاني المصابون بالمتلازمة من النوع MEN 4 من نفس الأعراض الجلديَّة التي تظهر عند المصابين بالمتلازمة من النوع MEN 1.
تشخيص متلازمات الرجال
الاختبارات الجينية
مستويات الهرمون في الدَّم والبول
الفُحوصات التصويريَّة أحيانًا
يستخدِمُ الأطباء اختبارات للتعرُّف إلى الخلل الجينيّ الموجود في كل واحدةٍ من مُتلازِمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة،ويقومون بإجراء بهذه الاختبارات الوراثية عادة على الأشخاص الذين لديهم واحدٌ من الأورام النموذجية للأورَام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة، وعند أفراد العائلة للأشخاص الذين جرى تشخيص إصابتهم بواحدةٍ من هذه المتلازمات في السابق.من المهمّ إجراء فحوصات تصويرية لأفراد العائلة وحتى قبل الولادة أحيانًا، وذلك لأنَّ حوالى نصف أطفال أشخاص متلازمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة يرِثُون المرض.في حالاتٍ نادرة، قد يكون لدى الشخص المصاب بالأورام الغديَّة الصمَّاوية المتعددة نتائج طبيعية للاختبارات الجينية.
تُجرى اختبارات الدم والبول للتحرِّي عن الارتفاع في المستويات الهرمونية،
كما يحتاج الأطباء أيضًا إلى استخدام فُحوصات تصويريَّة مثل تخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزتروني، وذلك للمساعدة على تحديد مواضع الأورام.
علاج مُتلازمات الرجال
استئصال الوَرَم
استئصال الغدَّة الدَّرقية غالبًا
الأدوية
لا يُعرَف حدوث شفاء تام لأيَّة من مُتلازِمات الأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدَة.ولكن يقُوم الأطباء بمُعالَجَة التغيُّرات في كل غدَّة بشكلٍ مُنفرِدٍ.
تجري مُعالَجة الوَرم عن طريق استئصاله جراحيًا إن أمكَن؛لا يجري استئصالُ بعض أورام الخلايا الجزيرية البنكرياسية الصغيرة مباشرةً، ولكن تجري مراقبتها لمعرفة ما إذا كانت تتزايد ويقوم الأطباء بمُعالجتها إذا أصبحت كبيرة بما يكفي للتسبب في مشاكل.وقبل الاستئصال أو إذا كان الاستئصال غيرَ مُمكن، يُعطي الأطباءُ المرضى أدويةً لتصحيح اختلال التوازن الهرمونيّ النَّاجم عن فرط نشاط الغدَّة.تجري مُعالَجة فرط تضخُّم ونشاط الغدَّة من دُون ورم عن طريق أدويةٍ لإيقاف تأثيرات فرط النشاط.
نظرًا إلى أنَّ سرطان الغدَّة الدرقية النخاعي يُؤدِّي إلى الوفاة في نهاية المطاف إذا لم يُعالَج، يميل الأطباء بشكلٍ كبيرٍ إلى النصح باستئصال جراحيّ وقائيّ للغدة الدرقية إذا بيَّنت الفُحوصات الجينيَّة دليلاً على ورمٍ غدِّي صمَّاوي مُتعدِّد من النوع 2 ألف أو النَّوع 2 باء؛ويُجرون هذه الجراحة الوقائيَّة حتى إذا لم يُوضَع تشخيص سرطان الغدَّة الدرقية النخاعي قبل الجراحة.وعلى العكس من أنواع أخرى لسرطان الغدة الدرقية، لا يُمكن مُعالجة هذا النوع العدوانيّ لسرطان الغدَّة الدرقية باليُود المُشعّ radioactive iodine،وحالما يجري استئصال الغدَّة الدرقيَّة، ينبغي على الأشخاص أخذ هرمون الدرقيَّة لبقية حياتهم.إذا انتشر سرطان الغدة الدرقية، يمكن أن تُساعِد مُعالَجات أخرى (مثل المُعالجة الكِيميائيَّة أو أدوية أخرى) المرضى على العيش لفترةٍ أطوَل.ينبغي استئصال أورام القواتم جراحيًا بعدَ ضبط ضغط الدَّم عند المرضى عن طريق الأدوِيَة المُناسِبة.
ونظرًا إلى أنَّ الأورام قد لا تحدث كلها في الوقت نفسه، قد يُصبِح المصابين بالأورام الغديَّة الصمَّاوية المُتعدِّدة قلقين حول متى سيحدث ورم آخر أو ما إذا كان سيحدث.تُعد المراقبة الدورية باختبارات الدم والفحوصات التصويرية مهمةً ولكنها قد تساهم في زيادة الشعور بالقلق.وقد تكون هناك حاجة إلى تقديم المشورة لمساعدة الأشخاص على فهم المرض بشكل أفضل والتعامل مع هذا القلق.