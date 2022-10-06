اضطراب المناعة الذاتية هو خلل في الجهاز المناعي يدفعه إلى مهاجمة أنسجة الجسم نفسها.

لا يزال سبب تحفيز اضطراب المناعة الذاتية غير معروف.

تختلف الأَعرَاض اعتمادًا على نوع اضطراب المناعة الذاتية، وجزء الجسم المتأثر بالإصابة.

تُستخدم العديد من اختبارات الدَّم لتحري اضطرابات المناعة الذاتية.

يعتمد العلاج على نوع اضطراب المناعة الذاتية، وغالبًا ما يتضمن الأدوية التي تثبِّط نشاط الجهاز المناعي.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن ردات الفعل التحسسية.)

ينبغي على الجهاز المناعي التعرف أولاً إلى المواد الأجنبية أو الخطيرة قبل أن يتمكن من الدفاع عن الجسم ضدها.وتشمل هذه المواد البكتيريا، والفيروسات، والطفيليَّات (مثل الديدان)، وبعض الخلايا السرطانية، وحتى الأعضاء والأنسجة المزروعة.تمتلك هذه المواد جزيئات يمكن للجهاز المناعي التعرف عليها، وقد تحفز استجابته.تسمى هذه الجزيئات بالمستضدات.قد تتواجد المستضدات داخل الخلايا أو على أسطحها (مثل البكتيريا أو الخلايا السرطانية) أو قد تكون جزءًا من فيروس.وتكون بعض المستضدات، مثل غبار الطلع أو جزيئات الطعام، بُنى قائمة بذاتها.

عندما تواجه خلايا دم بيضاء معينة (الخلايا البائية و الخلايا التائية) المستضد، فإنها تتعلم كيفية مهاجمته، وبذلك فهي تدافع عن الجسم ضد المستضد الذي قد يكون خطيرًا.تُنتِجُ الخلايا البائية الأجسام المُضادَّة، وهي واحدة من الدفاعات المناعية الرئيسية في الجسم تجاه المستضدات.ترتبط الأجسام المضادة بإحكام بمستضد نوعي وتَسمه للهجوم عليه أو تحيّده بشكل مباشر.ينتج الجسمُ الآلاف من الأجسام المضادة المختلفة.يكون كلُّ جسم مُضاد نوعيًا لمستضد محدد.تتذكر خلايا الجهاز المناعي المستضد النوعي بحيث يمكنها مهاجمته بشكل أكثر كفاءة في المرة القادمة التي تواجهه فيه.

كما تمتلك الخلايا في أنسجة الجسم مستضدات أيضًَا.ولكن الجهاز المناعي لا يتفاعل عادةً إلا مع مستضدات المواد الأجنبية أو الخطرة، وليس مع المستضدات أنسجة الشخص نفسه.ولكن، قد يتعطل الجهاز المناعي في بعض الأحيان، فيتعرف على بعض أنسجة الجسم على أنها أجسام أجنبية ويقوم بإنتاج الأجسام المُضادَّة الذاتية أو الخلايا المناعية التي تستهدف وتهاجم تلك النسج.وتسمى هذه الاستجابة برد فعل المناعة الذاتية autoimmune reaction.تؤدي هذه الاستجابة إلى التهاب وتضرر الأنسجة.يمكن لهذه الآثار أن تشكل اضطراب مناعة ذاتي، ولكن في الكثير من الحالات يكون إنتاج الأجسام المُضادَّة الذاتية محدودًا بيحث لا يُسبب اضطراب مناعة ذاتي.إن وجود الأجسام المضادة الذاتية في الدم لا يعني أن الشخص مصاب باضطراب مناعة ذاتية.

هناك العديد من اضطرابات المناعة الذاتية.نذكر من اضطرابات المناعة الذاتية كلاً من داء غريفز، والتهاب المَفاصِل الروماتويدي، والتهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو، وداء السكَّري من النمط الأول ، والذئبة الحمامية الجهازية، والتهاب الأوعية الدموية.كما تشمل الاضطرابات الأخرى التي يعتقد بأنها أمراض مناعة ذاتية كلاً من داء أديسون، والتهاب العضلات، ومُتلازمة شوغرن، والتصلب الجهازي المُترقي، والعديد من الحالات التهاب كبيبات الكلى، وبعض حالات العُقم.

الجدول بعض اضطرابات المناعة الذاتية الجدول

أسباب اضطرابات المناعة الذاتية يمكن أن تتحفز ردة الفعل المناعية الذاتية بعدة طرق: تبدل طبيعة مادة الجسم العادية، بسبب فيروس، أو دواء، أو تعرض لضوء الشمس أو الإشعاعات.وبعدها قد يتعرف الجهاز المناعي على المادة المعدلة على أنها جسم أجنبي.على سبيل المثال، قد يُصاب الجسم بعدوى فيروسية تؤدي إلى تعديل بعض الخلايا في الجسم.تُحفز الخلايا المصابة بالفيروس الجهاز المناعي للهجوم عليها.

قد تدخل إلى الجسم مادة أجنبية تشبه مواد الجسم الطبيعية.وفي هذه الحالة قد يستهدف الجهاز المناعي المادة الأجنبية ومادة الجسم المماثلة على حد سواء.على سبيل المثال، تمتلك البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق مستضدًا يشبه المستضدات الموجودة في خلايا القلب البشري.ويمكن في حالات نادرة أن يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة قلب الشخص بعد التهاب الحلق (تكون ردة الفعل هذه جزءًا من الحُمَّى الروماتيزمية).

يمكن للخلايا التي تتحكم في إنتاج الأجسام المُضادَّة -مثل الخلايا البائية (إحدى أنواع كريات الدم البيضاء)- أن تصاب بخلل، وتنتج أجسامًا مضادة غير طبيعية تهاجم بعض خلايا الجسم.

قد تتعطل وظيفة الخلايا التائية أيضًا، وهي نوع آخر من الخلايا البيضاء التي تشارك في الاستجابة المناعية، فتلحق الضرر بخلايا الجسم.

فيجري تحرير مادة معينة في مجرى الدم يكون تحريرها في العادة مقتصرًا على منطقة معينة (فتكون بالتالي مخفية عن الجِهاز المَناعيّ).على سبيل المثال، قد تؤدي ضربة على العين إلى تسرب السوائل في مقلة العين إلى مجرى الدم.فيحفز السائل الجهاز المناعي للتعرف على العين كما لو كانت جسمًا أجنبيًا والهجوم عليه. لا يزال من غير المعروف لماذا تحفز مادة معينة ردة فعل المناعية الذاتية عند شخص معين، ولا تحفزها عند شخص آخر.ولكن، يمكن للعوامل الوراثية أن تمارس دورًا في ذلك أحيانًا.يمتلك بعض الأشخاص جينات تجعلهم أكثر عرضة قليلًا للإصابة باضطرابات المناعة الذاتية.ويزيد ذلك قليلَاً من قابلية الشخص للإصابة بأحد اضطرابات المناعة الذاتية بشكل عام، وليس بمرض مناعة ذاتية بعينه.غالبًا ما تتحفز الإصابة باضطراب المناعة الذاتية عند الأشخاص المعرضين للإصابة، بعدوى فيروسية أو ضَرَر نسيجي. الكثير من اضطرابات المناعة الذاتية تكون أكثر شُيُوعًا بين النساء.

أعراض اضطرابات المناعة الذاتية تختلف الأَعرَاض تبعًا للاضطراب، وجزء الجسم المتضرر.تؤثر بعض اضطرابات المناعة الذاتية في أنواع معينة من الأنسجة المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، مثل الأوعية الدموية، أو الغضاريف، أو الجلد.في حين أن أنواعًا أخرى من اضطرابات المناعة الذاتية تؤثِّر في عضو معين في الجسم.يمكن لأي عضو تقريبًا أن يُصاب بمرض مناعة ذاتية، بما في ذلك الكليتين، والرئتين، والقلب، والدماغ.يمكن للالتهاب وضرر الأنسجة الناجم أن يُسبب الألم، وتشوه المَفاصِل، والضعف، واليرقان، والحكة، وصعوبة التنفُّس، وتراكم السوائل (وذمة)، والهذيان، وحتى الموت.

تشخيص اضطرابات المناعة الذاتية الاختبارات الدموية قد يشتبه الأطباءُ بوجود اضطرابٍ مناعة ذاتية بناءً على أَعرَاض الشخص.ويطلبون عددًا من الفُحوص المخبرية للمساعدة على تأكيد التَّشخيص. يمكن للاختبارات الدَّموية التي تكشف وجود الالتهاب أن تشير إلى وجود اضطراب مناعة ذاتية.وتشمل هذه الاختبارات ما يلي: معدل تثفل الكريات الحمر (ESR): يقيس هذا الاختبار مدى سرعة استقرار كريات الدَّم الحمراء في الجزء السفلي من أنبوب الاختبار الحاوي على الدم.عندما يكون الالتهاب موجودًا، فغالبًا ما يرتفع مستوى تثفل الكريات الحمر، لأن البروتينات التي يجري إنتاجها كاستجابة للالتهاب تتداخل مع قدرة كريات الدَّم الحمراء على البقاء معلقة في الدم.

تعداد الدَّم الكامل (CBC): يقيس هذا الاختبار عدد كريات الدَّم الحمراء في الدم.كثيرًا ما ينخفض هذا العدد (فقر الدم) بسبب تدني إنتاج كريات الدَّم الحمراء عند وجود التهاب. وبما أن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الالتهاب (والعديد منها لا ينجم عن اضطراب مناعة ذاتي)، فغالبًا ما يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات دموية لتحري الأجسام المضادة التي تتشكل في الجسم، والتي قد تُشير إلى اضطرابات مناعة ذاتية محددة.ومن الأمثلة على هذه الأجسام المضادة الأجسام المُضادَّة للنوى (antinuclear antibodies)، والتي عادة ما تظهر عند الإصابة بالذئبة الحمامية الجهازية

العامل الروماتويدي أو أضداد الببتيد الستروليني الحلقي anti-cyclic citrullinated peptide، والتي توجد عادة في التهاب المَفاصِل الروماتويدي ولكن قد تتواجد هذه الأجسام المُضادَّة أحيانًا في الأشخاص الذين لا يعانون من اضطراب مناعة ذاتية، وهو ما يدفع الأطباء عادة لاستخدام مزيج من الاختبارات وتحري مختلف الأعراض لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا باضطراب مناعة ذاتية أم لا. هل تعلم...

مآل اضطرابات المناعة الذاتية قد تتعافى بعض اضطرابات المناعة الذاتية من تلقاء نفسها، دون تفسير واضح لآلية ذلك.ولكن معظم اضطرابات المناعة الذاتية تكون مزمنة.وغالبًا ما يحتاج المريض لتناول الأدوية طوال حياته للسيطرة على أعراضها. يتباين المآل بحسب الاضطراب.