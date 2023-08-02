المُتلازمة الكُلائيَّة

تشتمل الأَعرَاضُ المبكرة على ما يلي:

نَقص الشَّهية

شعور عام بالمرض (توعُّك)

تورّم الأجفان والأنسجة (وذمة) بسبب زيادة احتباس الصوديوم والماء

ألم بطني

بول رَغوي

قد يتورَّم البطن نتيجة تجمُّع كميَّة كبيرة من السَّوائِل في تجويفه (استسقاء البطن).يمكن أن يحدث ضيقٌ في النَّفس نتيجة تجمُّع السَّائِل في الحيِّز المحيط بالرئتين (انصباب جنبي).وقد تشتمل الأعراض الأخرى على تورم الشفرين (عند الإناث) أو كيس الصفن (عند الذكور).يتأثَّر السَّائِل المُسبِّبُ لتورُّم الأنسجة بالجاذبيَّة غالبًا، وبذلك يتحرَّك فيها؛فخلال الليل، يتجمَّع السَّائِل في الأجزاء العُليا من الجسم، مثل الأجفان.بينما يتجمَّع السَّائِل خلال النهار في الأجزاء السُّفلى من الجسم، مثل الكاحلين، وذلك عند جلوس الشخص أو وقوفه.قد يحجبُ التَّورُّم هُزال العضلات الذي يتفاقم في الوقت نفسه.

يكون ضغط الدَّم منخفضًا عند الأطفال بشكلٍ عام، ويمكن أن يحدث هبوطٌ فيه عند وقوف الطفل (انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي).وتحدث الصدمةٌ في حالات نادرة.ويمكن أن يكون ضغط الدَّم عند البالغين منخفضًا أو طبيعيًّا أو مرتفعًا.

قد ينقص إنتاج البول، ويمكن أن يحدث الفشل الكلوي (خسارة معظم الوظيفة الكُلوية) إذا كان تسرُّب السوائل من الأوعية الدَّموية إلى الأنسجة يستنزف السَّائِل المُكوِّن للدَّم ويُخفِّض إمدادات الدَّم إلى الكليتين.يحدث الفشلُ الكُلوي مع الانخفاض المفاجئ في إنتاج البول فجأة في أحيان نادرة.

قد يحدث نقصٌ في التغذية نتيجة طرح العناصر الغذائيَّة في البول.ويمكن أن يتوقَّف النُّمو عند الأطفال.قد تفقد العظامُ الكالسيوم الذي تحتوي عليه، ويمكن أن يُعاني الأشخاص من نقصٍ في فيتامبن D، ممَّا يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.يمكن أن يصبح الشعر والأظافر مُتقصِّفين، وقد يتساقط بعض الشعر.وقد تظهر خطوطٌ بيضاء أفقيَّة في أسِرَّة الأظافر لأسبابٍ مجهولة.

قد يصبح الغشاءُ المُبطِّن لجوف وأعضاء البطن (الصِّفاق) مُلتهبًا ومصابًا بالعدوى.وتكون الإصابة بحالات العدوى الانتهازيَّة - حالات العدوى النَّاجمة عن الجراثيم غير الضارَّة عادةً - شائعةً.ويعتقد أن احتمالَ حدوث العدوى يكون أعلى، لأنَّه يجري طرح الأجسام المُضادَّة التي تكافح حالات العدوى عادةً في البول أو لا يجري إنتاجها بالكميَّات الطبيعيَّة.يزداد الميلُ إلى تجلُّط الدَّم (خُثار)، لاسيَّما داخل الأوردة الرئيسيَّة التي تُنزح الدَّم من الكُلى.وفي حالاتٍ أقلُّ شيوعًا، قد لا يتجلَّط الدَّم عند الحاجة إلى حدوث التَّجلُّط، ممَّا يؤدي إلى حدوث نزفٍ شديدٍ عادةً.ويحدث ارتفاعٌ في ضغط الدَّم مترافقٌ مع مضاعفاتٍ تُصيبُ القلبَ والدِّماغ على الأرجح عندَ المصابين بداء السّكَّري أو بالذئبة الحماميَّة المجموعيَّة.