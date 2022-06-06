المتلازمات التاجية الحادَّة (نوبة قلبية، احتِشاء عَضَلِ القَلب، الذَّبحة الصدريَّة غير المُستقرَّة)

تتشابه أعرَاضُ مُتَلازِمَات الشريان التاجي الحادة، ويكون من المستحيل عادةً التمييز بين المتلازمات استنادًا إلى الأَعرَاض وحدها.

تكون أعراضُ الذبحة الصدرية غير المستقرة مماثلة لأعراض الذبحة الصدرية angina pectoris - عادةً ما يكون لدى الأشخاص ضغطٌ متقطِّع أو وجعٌ تحت عظم الصدر (القَصّ).يُفسِّر الأشخاص الإحساس غالبًا على أنَّه انزعاجٌ أو ثِقَلٌ بدلًا من الألم.كما قد يحدث انزعاجٌ إمَّا في الكتف أو في أحد الذراعين عبر الظهر وفي الحلق أو الفكِّ أو الأسنان.ولكن، تحدث تغيُّراتٌ في النَّمط عند الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدريَّة غير المستقرة.يعاني المرضى من نوباتٍ متكررة أكثر أو نوبات أكثر شدة للذبحة الصدرية، أو تحدث نوبات عند الراحة أو بعدَ بذل أقل مجهود بدني.يعاني حوالى ثلثي الأشخاص المصابين بنوبة قلبية من الذبحة الصدرية غير المستقرة أو من ضيق النفُّس أو التعب قبلَ بضعة أيام أو أسابيع.وقد يُتوَّج مثلُ هذا التغيّر في نمط الانزعاج أو الألم الصدري بحدوث نوبة قلبية.

وعندَ حدوث النوبة القلبية يكون العَرَض الأكثر تميُّزًا هو ألم منتصف الصدر الذي قد ينتشر إلى الظهر أو الفك أو الذراع الأيسر.كما ينتشر الألمُ إلى الذراع اليمنى في حالاتٍ قليلة.قد يحدث الألم في مكانٍ أو أكثر من هذه المواضع، ولكن بعيدًا عن الصَّدر.يكون الألمُ الناجم عن النوبة القلبية شبيهًا بالألم النَّاجم عن الذبحة الصدرية، ولكنَّه يكون أكثر شدَّةً عادةً، ويستمرُّ فترةً أطول ولا يزول بالراحة أو باستعمال النِتروغِليسِرين.ويُشعَرُ في بعض الأحيان بالألم في البطن حيث يُعتقد بشكل خاطيء أنه ناجمٌ عن عُسر الهضم، لاسيَّما إذا أدَّى التَّجشُّؤ إلى تخفيف الألم بشكلٍ جزئيٍّ أو مؤقَّت.ولأسبابٍ غير معروفة، تظهر عند النساء غالبًا أعراضٌ مُختلفة، توصف أحيانًا على أنها ألم صدري غير نمطي، تكون معها أقل احتمالاً لتشخيصها بدقة كمشكلة قلبية.

لا يعاني حوالى ثلث الأشخاص الذين يُصابون بنوبةٍ قلبيَّة من ألمٍ في الصدر.يزداد احتمالُ أن يكون مثل هؤلاء الأشخاص من النساء، ومن الأشخاص من غير العرق الأبيض، ومن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، والأشخاص المصابين بفشل القلب أو داء السُّكَّري، والأشخاص الذين أُصيبوا بسكتةٍ دماغيَّة.

تنطوي الأعراضُ الأخرى على الشعور بالإعياء أو بحدوث إغماء وحدوث تعرُّق غزير ومفاجئ وغثيان وضيق في النَّفس والنبض الشديد للقلب (الخفقان).

في أثناء النوبة القلبيَّة، قد يصبح الشخصُ متململًا ومتعرِّقًا وقلقًا، ويمكن أن يُعاني من إحساسٍ باقتراب وفاته خلال النَّوبة القلبيَّة.قد يحدث تحوُّلٌ بسيطٌ في لون الشفتين أو اليدين أو القدمين إلى اللون الأزرق.

ويمكن أن تظهرَ عند كبار السِّنِّ أعراضٌ غير مألوفة.يُعدُّ عُسرُ التَّنفُّس أكثرَ الأعراض وضوحًا عند الكثير من الأشخاص.وقد تماثل الأَعرَاضُ أعراضَ الانزعاج المعدي أو السكتة الدماغية.ويمكن أن يُعاني كبار السِّنِّ من اضطراب التوجّه.كما يُعاني حوالى ثلثي كبار السن من ألمٍ في الصدر كما يحدث عند الشباب.يحتاج كبارُ السن - لاسيَّما النساء - غالبًا إلى فترةٍ أطول مقارنةً بالأشخاص الأصغر سنًّا للإقرار بأنهم أشخاص أو لطلب المساعدة الطبية.

ورغم جميع الأَعرَاض المحتملة، فإنَّ شخصًا من كل خمسة أشخاص أُصيبوا بنوبة قلبية عانى من أعراضٍ خفيفة أو لم تظهر عنده أيَّة أعراض.قد يكون تمييزُ مثل هذه النوبة القلبية الصامتة مقتصرًا على الحالات التي تُكتَشفُ عند إجراء تخطيط كهربية القلب روتيني بعد ذلك.

يمكن سماعُ نَفخات قلبية وغيرها من أصوات القلب غير الطبيعية عبر سماعة الطبيب في أثناء الساعات المبكرة التالية لحدوث النوبة القلبية.