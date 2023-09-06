ارتفاعُ ضغط الدم

قياس ضغط الدم

للحصول على قراءات أكثر دقّة، مثل تلك المستخدمة لتشخيص حالة شخصٍ مصابٍ بارتفاع ضغط الدَّم بالمقارنة مع تلك المأخوذة من الفحوص العَرَضية، يتبع الأطباء بروتوكولاً محددًا عند قياس ضغط الدَّم (انظر قياس ضغط الدَّم).يجري قياسُ ضغط الدَّم بعدَ جلوس الشخص لمدَّة 5 دقائق.يجب أن يكون الشخص قد توقَّف عن ممارسة الجهد أو تناول الكافيين أو التدخين لمدة 30 دقيقة على الأقلّ قبل القياس.وتُعدُّ القراءة 130 / 80 ملم زئبقي أو أكثر مرتفعة، ولكن التَّشخيص لا يمكن أن يعتمدَ على قراءةٍ مرتفعةٍ واحدة.كما أنَّ عدَّة قراءاتٍ مرتفعة ليست كافية لوَضع التَّشخيص في بعض الأحيان، لاحتمال وجود اختلافاتٍ كبيرة في القراءات على سبيل المثال؛فإذا كانت قراءة الضغط الأوَّليَّة مرتفعة، ينبغي قياسه مرَّةً أخرى خلال نفس الزيارة، ثمَّ قياسه مرَّتين على الأقلّ خلال اليومين التاليين للتَّأكُّد من أن ارتفاع ضغط الدَّم لا يزال موجودًا.

قياسُ ضغط الدم

قياس ضغط الدم الصورة JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

ويمكن استعمالُ جهازٍ لمراقبة ضغط الدَّم على مدار 24 ساعة عند وجود شكٍّ في قياس ضغط الدَّم.وهو جهازٌ محمولٌ يعمل بالبطارية، يُحمَلُ فوق منطقة الورك ويتَّصلُ بكمِّ ضغط الدَّم الذي يُثبَّتُ على الذراع.يُسجِّل جهازُ مراقبة بشكلٍ مُتكرِّرٍ ضغط الدَّم طوال النهار والليل على مدار 24 ساعة أو 48 ساعة.لا يقتصر دورُ تسجيل القراءات على تحديد وجود ارتفاعٍ في ضغط الدَّم، ولكنَّه يُسجِّل مدى شدَّته أيضًا.

ارتفاع ضغط الدَّم الكاذب، هو ضغط الدم الذي يُقاس على أنَّه مرتفع عندما لا يكون كذلك، وهو يُصيب الذين يعانون من تصلبٍ شديدٍ في الشرايين (أكثر شيوعًا عند كبار السن).وتحدث هذه الظاهرةُ عندما يكون الشريان في الذراع شديدَ الصَّلابة بحيث يَصعُبُ ضغطه من قبل كُمِّ جهاز ضغط الدم؛ ونتيجةً لذلك، لا يمكن قياس ضغط الدَّم بِدِقَّة.

يحدث ارتفاع ضغط الدَّم المُقنَّع Masked hypertension عندما تكون نتيجة قياس الضغط طبيعيَّة، بينما يكون مرتفعًا في الواقع.تصل نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدَّم المُقنَّع إلى 10٪ من الأشخاص المصابين به فعلًا.وقد يكون من المستحيل تمييزُ هذا النَّوع من ارتفاع ضغط الدَّم ما لم يُقَس ضغط الدَّم في المنزل أو عندَ الاشتباه بحدوث إحدى المضاعفات (مثل فشل القلب) نتيجة ذلك.

وبعدَ الانتهاء من تشخيص ارتفاع ضغط الدَّم، يَجرِي تقييم تأثيره في الأعضاء الرئيسية عادةً، وخصوصًا الأوعية الدَّموية والقلب والدِّماغ والعينين والكلى.كما يتحرَّى الأطباءُ عن سبب ارتفاع ضغط الدَّم.يختلف عددُ ونوع الاختبارات التي تُجرى للتَّحرِّي عن الأعضاء المُتضرِّرة وتحديد سبب ارتفاع ضغط الدَّم الذي يختلف من شخصٍ لآخر.وعمومًا، ينطوي التقييمُ الروتيني للمصابين بارتفاع ضغط الدَّم على دراسة التَّاريخ الطبي والفحص السريري وتخطيط كهربائية القلب والفحوصٍ الدمويَّة (تنطوي على فحص الهيماتوكريت [الجزء المُكوَّن من خلايا الدم الحمراء في الدم] والبوتاسيوم والصوديوم وفحوص لوظائف الكلى) وفحوص بوليَّة.

وينطوي الفَحصُ السَّريري على تحرّي الإيلام في منطقة البطن فوق الكلى، ووضع سمَّاعة الطبيب على البطن للاستماع إلى اللغَط bruit (الصوت النَّاجم عن اضطراب جريان الدَّم في الشريان المتضيِّق) الصادر عن الشريان المُغَذِّي لكل كلية.

تُفحَصُ الشبكيَّة في كلِّ عينٍ بمنظار العين.وتُعدُّ شبكية العين الجزءَ الوحيدَ الذي يستطيع الأطباء من خلاله الاطِّلاع مباشرةً على تأثير ارتفاع ضغط الدَّم في الشُّرينات؛حيث يُفتَرض أنَّ التغيُّرات الحاصلة في شُرينات شبكية العين مماثلة للتغيُّرات الحاصلة في الشرينات والأوعية الدموية في أماكن أخرى من الجسم، كما هي الحالُ في الكُلى.ويمكن للأطبَّاء، من خلال تحديد درجة الضَّرر الذي لحقَ بشبكيَّة العين (اعتلال الشبكيَّة النَّاجم عن ارتفاع ضغط الدَّم)، تصنيف شدَّةِ ارتفاع ضغط الدَّم.

تُستَعمل سمَّاعة الطبيب لكشف أصوات القلب.ويُعدُّ صوتُ القلب غير الطبيعي، الذي يُسمى صوت القلب الرابع fourth heart sound، أحد تغيُّرات القلب المُبكِّرة النَّاجمة عن ارتفاع ضغط الدَّم.يصدر هذا الصوتُ لأنَّ الأُذين الأيسر من القلب يكون عليه أن يتقلَّص بشكل أقوى لملء البطين الأيسر المتضخِّم والمُتصلِّب، الذي يضخُّ الدَّم إلى سائر أنحاء الجسم، باستثناء الرئتين.

يُجرى تخطيطٌ لكهربيَّة القلب للتَّحرِّي عن التغيُّرات الحاصلة في القلب - وخصوصًا تَسمُّك (أو تَضَخُّم) عضلة القلب أو ضخامة القلب.قد يخضع الشخص لتخطيط صدى القلب عند الاشتباه بوجود ضخامةٍ فيه.

يمكن كشف تضرُّر الكلى من خلال إجراء فحوصٍ دمويَّة وبوليَّة؛حيث تستطيع اختبارات البول الكشفَ مبكِّرًا عن أدلَّة الضرَر في الكُلى.وقد يشيرُ وجود خلايا الدَّم والألبومين (البروتين الأكثر وفرة في الدَّم) في البول إلى مثل هذا الضَّرر.لا تظهر أعراض تضرُّر الكلى عند الأشخاص عادةً (مثل الخمول، ونقص الشهيَّة، والتَّعب) إلَّا في مرحلة تالية أكثر، وذلك عند فقدان معظم الوظيفة الكلوية.