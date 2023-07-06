السُّلُوك الانتحاري Suicidal Behavior

أظهرت الأبحاث أن العديد من الأشخاص الذين أكملوا الانتحار كانت لديهم عوامل خطر متعددة عند الوفاة.تكون لدى حوالى 85-95٪ من الأشخاص الذين يموتون نتيجة الانتحار حالة صحية نفسية من الممكن تشخيصها قبيل الوفاة.

الحالة الصحية الأكثر شُيُوعًا التي تُسهم في السُّلوك الانتحاري هي الاكتئاب.

يسهم الاكتئاب، بما في ذلك الاكتئاب الذي يكون جزءًا منه الاضطراب ثنائي القطب، في أكثر من 50٪ من محاولات الانتحار ونسبة أعلى من حالات الانتحار المكتملة.يمكن أن يحدث الاكتئاب بشكلٍ غير متوقّع، وقد ينجُم عن خسارة حديثة أو حدث مؤلم آخر، أو ينجم عن مجموعة من العوامل.قد تؤدِّي المشاكلُ الزوجية، أو الاعتقال أو المشاكل القانونيَّة في الآونة الأخيرة، أو حالات الحبّ غير السعيدة أو المنتهية، أو النزاعات مع الوالدين (بين المراهقين)، أو فقدان أحد أفراد الأسرة مؤخَّرًا (وخاصَّة بين كبار السن) إلى الاكتئاب.ويكون خطرُ الانتحار أعلى إذا كان لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب حالات شديدة من القلقٌ، والسلوك الاندفاعي، واضطرابات استعمال المواد، واضطرابات النوم.

تزيد تجارب الطفولة الرضحية، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي، من خطر محاولات الانتحار.

تزيد العزلة من خطر السُّلُوك الانتحاري.ويعدُّ الأشخاصُ المنفصلون أو المطلَّقون أو الأرامل أكثرَ عرضةً للانتحار؛بينما يعدُّ الانتحارُ أقلَّ شُيُوعًا بين الأشخاص الذين هم في علاقة آمنة مقارنة بالذين يعيشون بمفردهم.

ويمكن أن يتعزَّز الاكتئابُ باستخدام الكحول، والذي بدوره، يجعل السُّلُوكَ الانتحاري أكثر احتمالًا.كما يقلِّل الكحولُ من ضبط النفس أيضًا ويزيد من الاندفاع.فحوالى 30٪ من المَرضَى الذين يحاولون الانتحارَ يشربون الكحول قبلَ المحاولة، ونحو نصفهم يكونون مخمورين في ذلك الوقت.وبما أنَّ استعمال الكحول، وخاصة الشرب بنهم، غالبًا ما يسبِّب مشاعر عميقة من الندم خلال فترات الابتعاد عنه؛ لذلك، يواجه الأشخاص الذين ينخرطون في استعمال غير صحي للكحول خطرًا أعلى للانتحار.

كما أنَّ جميع حالات الصحَّة النفسيَّة الأخرى، إلى جانب الاكتئاب، تجعل المَرضَى عرضةً لخطر الانتحار أيضًا.

فالأشخاصُ المصابون بانفصام الشخصية أو اضطرابات ذهانية أخرى قد يكون لديهم أوهام (معتقدات كاذبة ثابتة) بأنَّهم يجدون من المستحيل التكيٌّف معها، أو أنهم قد يسمعون أصواتًا (الهلوسة السمعية) تقودهم إلى قتل أنفسهم.كما يكون المصابين بالفصام عرضةً للاكتئاب أيضًا.ونتيجة لذلك، يموتون بسبب الانتحار بنسبة أعلى بكثير (10٪) من عموم الناس.

وكذلك فإنَّ المصابين باضطراب الشخصية الحدِّي أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وخاصَّة أولئك الذين لديهم تاريخ من الاندفاع، أو العدوانية، أو السُّلُوك العنيف، هم أكثر عرضة للانتحار أيضًا.يميل الأشخاص المصابين باضطرابات الشخصية هذه لأن يكونون أقل تحملًا للإحباط ويميلون للتعامل مع الشدَّة النفسية بشكلٍ مُتهوّر، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى إيذاء النفس أو السلوك العدواني.

تساهم الاضطرابات الطبية العامة، وخاصة المؤلمة والمزمنة، فيما نسبته 20٪ من حالات الانتحار عند البالغين الأكبر سنًا.يمكن لاضطرابات طبية جرى تشخيصها مؤخرًا، مثل مرض السكّري، والتصلُّب المتعدِّد، والسرطان، والعدوى، أن تزيد أيضًا من خطر الانتحار.يمكن لبعض الحالات الصحية مثل الإيدز، وصرع الفصّ الصدغي، و إصابات الرأس أن تؤثر بشكلٍ مباشر في وظائف الدماغ عند الأشخاص، وبالتالي تزيد من خطر الانتحار.

يترك شخص واحد تقريبًا من بين كل ستة أشخاص يقتلون أنفسهم رسالة انتحار، وهو ما يُوفرأحيانًا دليلًا على سبب الإقدام على ذلك.تشتمل الأسبابُ المقترحة على المرض النفسي، ومشاعر اليأس، والخشية من تشكيل عبء على الآخرين، وعدم القدرة على التعامل مع ضغوطات الحياة المختلفة.

عواملُ الخطر في السلوك الانتحاري

مُضادَّاتُ الاكتئاب وخطرُ الانتِحار يعدُّ خطرُ محاولات الانتحار هو الأكبر في الشهر قبل بدء العلاج المضادّ للاكتئاب، وخطرُ الموت عن طريق الانتحار ليس أعلى بعدَ بدء إعطاء مضادَّات الاكتئاب.ومع ذلك، فإن مضادات الاكتئاب تزيد أحيانًا بشكل طفيف من تكرار الأفكار والمحاولات الانتحارية (ولكن ليس الانتحار الكامل) لدى الأطفال، والمراهقين، والبالغين الشباب.لذلك ينبغي تحذير آباء الأطفال والمراهقين حول هذا الخطر، وينبغي تحري لتأثيرات الجانبية التالية بعناية عند الأطفال والمراهقين، وخاصةً خلال الأسابيع القليلة الأولى من البدء في تناول الدواء: زيادة القلق

الهِياج

التملمُل

التهيج

الغضب يُعد التحول إلى الهوس الخفيف (عندما يشعر الشخص أنه مفعم بالطاقة والحيوية مع كونه سريع الغضب، أو الهياج، أو تشتت الانتباه) أحد الآثار الجانبية المهمة التي يجب الانتباه إليها أيضًا. ينبغي على اختصاصيي الصحة النفسية، والمرضى، والعائلات أن يضعوا في حسبانهم أن الانتحار هو سمة رئيسية من سمات الاكتئاب (سواءً كان على شكل خواطر وأفكار أو استغراقًا في التفكير بالموت، لا سيما عن طريق الانتحار).تقلل علاجات الاكتئاب من خطر الانتحار. وبسبب التحذيرات الصحية العامَّة حول العلاقة المحتملة بين تناول مضادَّات الاكتئاب وزيادة خطر الانتحار، بدأ الأطباءُ بتقليل معدلات تشخيص الاكتئاب والتقليل من وصف مضادات الاكتئاب بنسبة 30٪ عند الأطفال والشباب.ولكن، في الوقت نفسه، ارتفعت معدَّلاتٌ الانتحار بين الشباب بشكلٍ مؤقَّت بنسبة 14٪.وهكذا، فمن الممكن أن يؤدي التحذير من استعمال الأدوية لعلاج الاكتئاب إلى زيادة أعداد الوفيات بالانتحار، وليس تقليلها. عندما يُعطَى الأشخاصُ الذين يعانون من الاكتئاب مضادَّات الاكتئاب، يتَّخذ الأطباء بعضَ الاحتياطات للحدِّ من خطر السُّلُوك الانتحاري عن طريق: إعطاء المَرضَى مضادَّات الاكتئاب بمقادير لا تسبِّب الموت

جدولة زيارات أكثر تكرارًا عندَ بدء العلاج

تحذير واضح للأشخاص وأفراد أسرهم والأشخاص الآخرين المهمِّين من أن يكونوا في حالة استعداد لتفاقم الأَعرَاض، أو الهياج، أو الأرق، أو التفكير الانتحاري

توجيه المَرضَى وأفراد أسرهم والأشخاص الآخرين المهمِّين للاتصال فورًا بالطبيب الذي وصف مضادَّ الاكتئاب أو للحصول على الرِّعاية في أي مكان آخر إذا تدهورت الأَعرَاضُ أو عندما تحدث الأفكارُ الانتحاريَّة هل تعلم؟