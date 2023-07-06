السُّلُوك الانتحاري Suicidal Behavior

الانتحار هو الموت الناجم عن فعل إيذاء للنفس يُقصد منه أن يكون مميتًا.يشمل السُّلُوكُ الانتحاري الانتحارَ المكتمل، ومحاولة الانتحار، والتفكير بالانتحار (الخواطر والأفكار).
ينجم الانتحار عادةً عن تفاعل العديد من العوامل، والتي قد يكون الاكتئاب أكثرها شيوعًا وخطورةً ولكنه ليس العامل الوحيد للانتحار.
من المرجح أن يؤدي استخدام بعضُ الطرائق، مثل الأسلحة النارية، إلى الموت؛ ولكنَّ اختيارَ طريقة أقلّ قدرة على القتل لا يعني بالضرورة أنَّ القصد كان أقلَّ جدِّية.
لذلك، فإنَّ أيَّ تعبير عن أفكار انتحارية أو محاولة للانتحار يجب أن تؤخذ على مَحمل الجدِّ، وأن تُقدَم للشخص المساعدة والدعم.
في الولايات المتحدة، يمكن للأشخاص الذين يمرون بأزمات أو يفكرون بالانتحار الاتصال هاتفيًا أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 988، وهو ما يوصّلهم بخدمة Lifeline Chat & Text، التي هي خط ساخن للأزمات.يتوفر دعم إضافي على المواقع التالية: 988 Suicide and Crisis Lifeline و American Foundation for Suicide Prevention.
(انظر أيضًا السُّلُوك الانتحاري عندَ الأطفال والمراهقين).
لقد تطورت المصطلحات المستخدمة لوصف الانتحار مع مرور الوقت لتعكس التقدم في الدراسة العلمية للسلوك الانتحاري، والدفاع المتزايد عن الضحايا والناجين من الانتحار، والحد من وصمة العار المرتبطة بهذا السلوك.
يشتمل السُّلُوكُ الانتحاري على ما يلي:
الانتحار المكتمل Completed suicide: الفعل المتعمَّد لإيذاء النفس الذي يؤدِّي إلى الموت.
محاولة الانتحار Attempted suicide: فعلٌ هدفه إيذاء النفس، ويُقصَد به أن يؤدي إلى الموت، ولكنَّه لم يؤدِّ إلى ذلك.قد تؤدي أو لا تؤدي محاولةُ الانتحار إلى الإصابة أو الأذى.
التفكير في الانتحار: هو الأفكار حول الانتحار والخطط والإجراءات الممهدة للقيام به.
إيذاء النفس غير الانتحاري (NSSI) هو فعل لإيذاء النفس لا يُقصَد به أن يؤدِّي إلى الموت.وتشتمل هذه الأفعالُ على الخدوش أو الجروح على الذراعين، وحرق الشخص لنفسه بالسيجارة، والجرعة الزائدة من الفيتامينات.قد تكون إصابة الذات غير الانتحاريَّة وسيلةً للحدِّ من التوتر، لأن الألم الجسدي قد يُخفف من الألم النفسي.كما قد تكون نداءً للمساعدة يطلقه أشخاص لا تزال لديهم الرغبة في العيش.ينبغي عدم الاستخفاف بهذه الأفعال، لأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من إيذاء النفس غير الانتحاري يرتفع لديهم خطر الانتحار على المدى الطويل.
يُعد السُّلُوكَ الانتحاري مشكلة صحية شائعة جدًّا.وهو يحدث عندَ الذكور والإناث من جميع الأعمار، والأعراق، والعقائد، ومستويات الدخل، والمستويات التعليمية، والتوجّهات الجنسية.لا يُوجد نموذج محدد للشخصية الانتحارية، على الرغم من أن بعض الأمثلة على مجموعات الأشخاص الذين ترتفع لديهم معدلات الانتحاء تتضمن الذكور في منتصف العمر وكبار السن، والشباب من الهنود الأمريكيين، والأشخاص الذين يعرفون أنفسهم على أنهم من مجتمع الميم (LGBTQ).
معدلات الانتحار حول العالم
يتوفَّى حوالى 800 ألف شخص حولَ العالم بالانتحار سنويًّا.
تشير الدلائل إلى أنه مقابل كل شخص يموت انتحارًا، هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار.وتختلف هذه النسبة بشكل كبير باختلاف البلد ، والمنطقة ، والجنس ، والعمر ، والطريقة.
معدلات الانتحار في الولايات المتحدة
سُجلت في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 48,000 حالة انتحار تامة في العام 2019.ويبلغ عدد حالات الانتحار الوسطية يوميًا حوالى 132 حالة.يأتي الانتحار عادةً بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 عامًا وبين 25 إلى 34 عامًا.تراجع الانتحار إلى المرتبة 11 كسبب عام للوفاة في العام 2020 بسبب العدد الكبير من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
في العام 2021، كان معدل الانتحار أعلى مستوى بين الرجال البيض في منتصف العمر، حيث شكل ما يقرب من 70٪ من الوفيات.وكانت الأسلحة النارية مسؤولة عن أكثر من نصف حالات الوفاة الانتحارية.كان المدى العمري الذي ترتفع فيه معدلات الانتحار هو 25 إلى 34 عامًا و 75 إلى 84 عامًا، ولكنَّه كان الأعلى عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا.
في جميع الفئات العمرية، يفوق عدد الذكور الذين يموتون انتحارًا عدد الإناث بنحو 4 إلى 1 تقريبًا.والأسبابُ غير واضحة، ولكن يمكن أن تشتملَ على ما يلي:
يميل الذكور لأن يكونوا أكثر عدوانية ولاستخدام وسائلَ أكثر فتكًا عندما يحاولون الانتحار.
تعلم الذكور أن يتجلدوا عند مواجهة المصاعب ويكونون أقلَّ إقبالاً بشكل تقليدي على طلب المساعدة - من الأصدقاء و/أو ممارسي الرعاية الصحية.
كما أنَّ تعاطي الكحول واضطرابات تعاطي المواد، التي تساهم في السُّلُوك الانتحاري، تكون أكثر شُيُوعًا بين الرجال.
ينطوي عددٌ من حالات الانتحار عند الرجال على الانتحار في الجيش وبين قدامى المحاربين.وكلا المجموعتين لديهما نسبة أعلى من الذكور إلى الإناث.
في عام 2021، بلغت معدّلات الانتحار أرقامًا أعلى بين الأمريكيين الهنود من غير الهسبانيين أو سكان ألاسكا الأصليين.للحصول على أحدث الإحصائيات حول الانتحار، انظر البيانات التي تم جمعها من قبل المؤسسة الأمريكية للوقاية من الانتحار.
هل تعلم؟
محاولات الانتحار في الولايات المتحدة
في العام 2021، حاول ما يقدر بنحو 1.7 مليون بالغ أمريكي الانتحار.ويُقدر أن هناك 25 محاولة انتحار بمقابل كل حالة انتحار مكتملة.ويقوم كثيرٌ من الأشخاص بمحاولاتٍ متكرِّرة.ولكنَّ 5 إلى 10٪ فقط من الناس الذين يحاولون الانتحار يَموتون في نهاية المطاف به.تكون محاولاتُ الانتحار شائعة بشكل خاص بين الإناث المراهقات.تقوم أولئك اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا بمائة محاولة انتحار مقابل كل عملية انتحار كاملة.في جميع الفئات العمرية، تحاول الإناث الانتحار مرتين أو ثلاث مرات أكثر من الذكور، لكن الذكور أكثر عرضة بأربعة أضعاف للوفاة في محاولاتهم.بالنسبة للبالغين الأكبر سنًا، هناك 4 محاولات انتحار بمقابل كل حالة انتحار مكتملة.
أسباب السلوك الانتحاري
أظهرت الأبحاث أن العديد من الأشخاص الذين أكملوا الانتحار كانت لديهم عوامل خطر متعددة عند الوفاة.تكون لدى حوالى 85-95٪ من الأشخاص الذين يموتون نتيجة الانتحار حالة صحية نفسية من الممكن تشخيصها قبيل الوفاة.
الحالة الصحية الأكثر شُيُوعًا التي تُسهم في السُّلوك الانتحاري هي الاكتئاب.
يسهم الاكتئاب، بما في ذلك الاكتئاب الذي يكون جزءًا منه الاضطراب ثنائي القطب، في أكثر من 50٪ من محاولات الانتحار ونسبة أعلى من حالات الانتحار المكتملة.يمكن أن يحدث الاكتئاب بشكلٍ غير متوقّع، وقد ينجُم عن خسارة حديثة أو حدث مؤلم آخر، أو ينجم عن مجموعة من العوامل.قد تؤدِّي المشاكلُ الزوجية، أو الاعتقال أو المشاكل القانونيَّة في الآونة الأخيرة، أو حالات الحبّ غير السعيدة أو المنتهية، أو النزاعات مع الوالدين (بين المراهقين)، أو فقدان أحد أفراد الأسرة مؤخَّرًا (وخاصَّة بين كبار السن) إلى الاكتئاب.ويكون خطرُ الانتحار أعلى إذا كان لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب حالات شديدة من القلقٌ، والسلوك الاندفاعي، واضطرابات استعمال المواد، واضطرابات النوم.
تزيد تجارب الطفولة الرضحية، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي، من خطر محاولات الانتحار.
تزيد العزلة من خطر السُّلُوك الانتحاري.ويعدُّ الأشخاصُ المنفصلون أو المطلَّقون أو الأرامل أكثرَ عرضةً للانتحار؛بينما يعدُّ الانتحارُ أقلَّ شُيُوعًا بين الأشخاص الذين هم في علاقة آمنة مقارنة بالذين يعيشون بمفردهم.
ويمكن أن يتعزَّز الاكتئابُ باستخدام الكحول، والذي بدوره، يجعل السُّلُوكَ الانتحاري أكثر احتمالًا.كما يقلِّل الكحولُ من ضبط النفس أيضًا ويزيد من الاندفاع.فحوالى 30٪ من المَرضَى الذين يحاولون الانتحارَ يشربون الكحول قبلَ المحاولة، ونحو نصفهم يكونون مخمورين في ذلك الوقت.وبما أنَّ استعمال الكحول، وخاصة الشرب بنهم، غالبًا ما يسبِّب مشاعر عميقة من الندم خلال فترات الابتعاد عنه؛ لذلك، يواجه الأشخاص الذين ينخرطون في استعمال غير صحي للكحول خطرًا أعلى للانتحار.
كما أنَّ جميع حالات الصحَّة النفسيَّة الأخرى، إلى جانب الاكتئاب، تجعل المَرضَى عرضةً لخطر الانتحار أيضًا.
فالأشخاصُ المصابون بانفصام الشخصية أو اضطرابات ذهانية أخرى قد يكون لديهم أوهام (معتقدات كاذبة ثابتة) بأنَّهم يجدون من المستحيل التكيٌّف معها، أو أنهم قد يسمعون أصواتًا (الهلوسة السمعية) تقودهم إلى قتل أنفسهم.كما يكون المصابين بالفصام عرضةً للاكتئاب أيضًا.ونتيجة لذلك، يموتون بسبب الانتحار بنسبة أعلى بكثير (10٪) من عموم الناس.
وكذلك فإنَّ المصابين باضطراب الشخصية الحدِّي أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وخاصَّة أولئك الذين لديهم تاريخ من الاندفاع، أو العدوانية، أو السُّلُوك العنيف، هم أكثر عرضة للانتحار أيضًا.يميل الأشخاص المصابين باضطرابات الشخصية هذه لأن يكونون أقل تحملًا للإحباط ويميلون للتعامل مع الشدَّة النفسية بشكلٍ مُتهوّر، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى إيذاء النفس أو السلوك العدواني.
تساهم الاضطرابات الطبية العامة، وخاصة المؤلمة والمزمنة، فيما نسبته 20٪ من حالات الانتحار عند البالغين الأكبر سنًا.يمكن لاضطرابات طبية جرى تشخيصها مؤخرًا، مثل مرض السكّري، والتصلُّب المتعدِّد، والسرطان، والعدوى، أن تزيد أيضًا من خطر الانتحار.يمكن لبعض الحالات الصحية مثل الإيدز، وصرع الفصّ الصدغي، و إصابات الرأس أن تؤثر بشكلٍ مباشر في وظائف الدماغ عند الأشخاص، وبالتالي تزيد من خطر الانتحار.
يترك شخص واحد تقريبًا من بين كل ستة أشخاص يقتلون أنفسهم رسالة انتحار، وهو ما يُوفرأحيانًا دليلًا على سبب الإقدام على ذلك.تشتمل الأسبابُ المقترحة على المرض النفسي، ومشاعر اليأس، والخشية من تشكيل عبء على الآخرين، وعدم القدرة على التعامل مع ضغوطات الحياة المختلفة.
مُضادَّاتُ الاكتئاب وخطرُ الانتِحار
يعدُّ خطرُ محاولات الانتحار هو الأكبر في الشهر قبل بدء العلاج المضادّ للاكتئاب، وخطرُ الموت عن طريق الانتحار ليس أعلى بعدَ بدء إعطاء مضادَّات الاكتئاب.ومع ذلك، فإن مضادات الاكتئاب تزيد أحيانًا بشكل طفيف من تكرار الأفكار والمحاولات الانتحارية (ولكن ليس الانتحار الكامل) لدى الأطفال، والمراهقين، والبالغين الشباب.لذلك ينبغي تحذير آباء الأطفال والمراهقين حول هذا الخطر، وينبغي تحري لتأثيرات الجانبية التالية بعناية عند الأطفال والمراهقين، وخاصةً خلال الأسابيع القليلة الأولى من البدء في تناول الدواء:
زيادة القلق
الهِياج
التملمُل
التهيج
الغضب
يُعد التحول إلى الهوس الخفيف (عندما يشعر الشخص أنه مفعم بالطاقة والحيوية مع كونه سريع الغضب، أو الهياج، أو تشتت الانتباه) أحد الآثار الجانبية المهمة التي يجب الانتباه إليها أيضًا.
ينبغي على اختصاصيي الصحة النفسية، والمرضى، والعائلات أن يضعوا في حسبانهم أن الانتحار هو سمة رئيسية من سمات الاكتئاب (سواءً كان على شكل خواطر وأفكار أو استغراقًا في التفكير بالموت، لا سيما عن طريق الانتحار).تقلل علاجات الاكتئاب من خطر الانتحار.
وبسبب التحذيرات الصحية العامَّة حول العلاقة المحتملة بين تناول مضادَّات الاكتئاب وزيادة خطر الانتحار، بدأ الأطباءُ بتقليل معدلات تشخيص الاكتئاب والتقليل من وصف مضادات الاكتئاب بنسبة 30٪ عند الأطفال والشباب.ولكن، في الوقت نفسه، ارتفعت معدَّلاتٌ الانتحار بين الشباب بشكلٍ مؤقَّت بنسبة 14٪.وهكذا، فمن الممكن أن يؤدي التحذير من استعمال الأدوية لعلاج الاكتئاب إلى زيادة أعداد الوفيات بالانتحار، وليس تقليلها.
عندما يُعطَى الأشخاصُ الذين يعانون من الاكتئاب مضادَّات الاكتئاب، يتَّخذ الأطباء بعضَ الاحتياطات للحدِّ من خطر السُّلُوك الانتحاري عن طريق:
إعطاء المَرضَى مضادَّات الاكتئاب بمقادير لا تسبِّب الموت
جدولة زيارات أكثر تكرارًا عندَ بدء العلاج
تحذير واضح للأشخاص وأفراد أسرهم والأشخاص الآخرين المهمِّين من أن يكونوا في حالة استعداد لتفاقم الأَعرَاض، أو الهياج، أو الأرق، أو التفكير الانتحاري
توجيه المَرضَى وأفراد أسرهم والأشخاص الآخرين المهمِّين للاتصال فورًا بالطبيب الذي وصف مضادَّ الاكتئاب أو للحصول على الرِّعاية في أي مكان آخر إذا تدهورت الأَعرَاضُ أو عندما تحدث الأفكارُ الانتحاريَّة
هل تعلم؟
أسباب الانتحار عند المراهقين
في تسعينيات القرن الماضي، انخفضت معدلات الانتحار عند المراهقين بعد ارتفاعها بثبات لأكثر من عقد من الزمان، ثم عادت لترتفع من جديد في بدايات القرن الحادي والعشرين.اشتمل هذا الاتجاه التصاعدي على زيادة الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية.هناك العديد من العوامل التي تساهم في هذه الزيادة، بما فيها ما يلي:
حالات الصحة النفسية غير المعالجة (بما في ذلك اضطراب اكتئابي رئيسي، و/أو اضطراب ثنائي القطب، و/أو اضطرابات تعاطي المواد، و/أو ذهان، و/أو اضطرابات الأكل، و/أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط [ADHD]، و/أو اضطرابات القلق، و/أو الرضوض نفسية)
الحالات الصحية مثل أذية الدماغ أو اضطرابات طيف التوحد
الأحداث الضائرة في الطفولة (بما في ذلك سوء المعاملة والإهمال)
تجارب الرضوض النفسية أو الفقد (بما في ذلك بيئة المنزل غير المستقرة؛ أو النشأة مع كون أحد الوالدين يعاني من مرض نفسي؛ أو التعرض لتجربة انتحار أحد الأصدقاء أو الأقارب؛ أو التعرض للتنمر أو التمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الميول الجنسية)
عدوى الانتحار
يشير مصطلح عدوى الانتحار إلى الحالة التي تشجع فيها إحدى حالات الانتحار أشخاصًا آخرين في المجتمع، أو المدرسة، أو مكان العمل على القيام بالشيء ذاته.يمكن لحالات الانتحار التي انتشرت أخبارها على نطاق واسع أن تترك تأثيرًا كبيرًا.يكون الأطفال، والمراهقون، والبالغون الشباب معرضون بشكل خاص لتأثيرات العدوى السلوكية.يمكن لهذا التعرض أن يكون مباشرًا عندما يكونون على معرفة بشخص حاول الانتحار أو مات بسببه.أو قد يكون التعرض غير مباشر من خلال متابعة تغطية إعلاميَّة مصوَّرة ومؤثرة على مدار الساعة لوفاة أحد المشاهير انتحارًا.وعلى العكس من ذلك، يمكن للتغطية الصحفية التي تتضمن رسائل إيجابية حول الموت انتحارًا أن تقلل من خطر عدوى الانتحار عند الشباب المعرضين للخطر.تتضمن الرسائل الإيجابية حديثًا عن الفقدان المأساوي لأحد أفراد المجتمع مع التعبير عن الدعم للأشخاص المكلومين بهذا الفقد.ينبغي أن تؤكد الرسائل الإيجابية على أن مشاكل الصحة النفسية هي جزء من الحياة، وأن طلب المساعدة والعلاج لا يترافقا بأي وصمة.يمكن لمثل هذه المقاربة تجاه مشاكل الصحة النفسية والانتحار أن تكون ذات تأثير إيجابي على الصحة العامة، بدلاً من أن تزيد من خطر الانتحار عند الأشخاص المؤهبين للإقدام عليه.
قد تكون عدوى الانتحار عاملاً مؤثرًا في حوالى 1 إلى 5٪ من جميع حالات انتحار المراهقين.يمكن للإداريين في المدارس، والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وغيرهم من قيادات المجتمع التدرب على استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لوقف انتشار عدوى الانتحار.هناك استراتيجيتان هامتان للوقاية من المزيد من حالات الانتحار في المدارس ومقرات العمل، وهما التبليغ الدقيق وتدابير ما بعد الكارثة (إجراءات تُتخذ بعد حدوث الانتحار).
طرق الانتحار
غالبًا ما يتأثر اختيارُ الطريقة بالعوامل الثقافية وتوفُّر الوسائل المميتة (مثل الأسلحة النارية).وقد يعكس ذلك أو لا يعكس خطورةَ أو أهمِّية النَّوايا.وبعضُ تلك الطرائق (مثل القفز من مبنى شاهق) تجعل البقاءَ على قيد الحياة أقل احتمالًا، في حين أنَّ أساليب أخرى (مثل الجرعة الزائدة من الأدوية) تجعل الإنقاذ أكثر احتمالًا.ولكن، حتَّى لو كان الشخصُ يستخدم طريقة ثبتَ أنَّها غيرُ قاتلة، قد يكون القصدُ بنفس الخطورة مثل الشخص الذي يستخدم طريقةً مميتة.
وغالبًا ما تنطوي محاولاتُ الانتحار على جرعةٍ زائدة من الأدوية والتسمُّم الذاتي.أمَّا الطرائقُ العنيفة، مثل إطلاق النار والشنق، فهي غير شائعة بين محاولات الانتحار، لأنها تؤدِّي إلى الموت عادة.
تنطوي حوالى 50% من حالات الانتحار المكتملة في الولايات المتحدة على استعمال المسدسات.ويستخدم الذكور هذه الطريقة أكثر من الإناث.وتشتمل الطرائق الأخرى على الشنق والتسمُّم والقفز من ارتفاع شاهق والقطع.
يكون التسمم بالمبيدات الحشرية مسؤولًا عن نسبة كبيرة من حالات الانتحار على مستوى العالم، لاسيَّما في القارة الآسيوية، حيث تكون المبيدات الحشرية الخطيرة متوفرة على نطاق واسع.
هناك عدة تصنيفات أخرى للانتحار ولكنها نادرة جدًا:
الانتحار الجماعي
ارتكاب الجريمة ثم الانتحار
"الانتحار على يد الشرطة" (نتيجة قيام الضحية باستفزاز متعمد لضباط إنفاذ القانون لدفعهم لاستخدام القوة المميتة)
تدبير السلوك الانتحاري
يأخذ اختصاصيو الرعاية الصحية أيَّ فعل انتحاري على محمل الجد.تُكيف خطة السلامة والمعالجة وفقًا لحالة الشخص.
إذا قام الأشخاصُ بإصابة أنفسهم بجروح خطيرة، يقوم الأطباءُ بتقييم وعلاج الإصابة، ويدخلون الشخص إلى المستشفى.وإذا أخذ الأشخاصُ جرعةُ زائدة من الأدوية المميتة المحتملة، يقوم الأطباءُ على الفور باتِّخاذ خطواتٍ لمنع امتصاص الدواء، وتسريع تخلُّص الجسم منه.كما يُعطَى الأشخاصُ أيضًا أيّ ترياق متاح، مع توفير الرعاية الداعمة، مثل أنبوب التنفُّس.
وبعدَ التقييم الأولي، يُحال الأشخاص الذين حاولوا الانتحارَ إلى طبيب نفسي، حيث يحاول تحديدَ المشاكل التي ساهمت في المحاولة ووضع خطَّة العلاج المناسب.
للحدّ من مخاطر حدوث مشكلات، يقوم الأطباء النفسيون عادةً بما يلي:
الاستماع إلى قصة الشخص وتاريخه الذي أفضى إلى محاولة الانتحار أو الأزمة
محاولة فهم عوامل الخطر المستبطنة للانتحار، وما هي الحوادث المحددة التي دفعته إلى المحاولة، ومكان وكيفية حدوثها
اسأل عن اعراض حالات الصحة النفسية التي قد تزيدُ من خطر السُّلوك الانتحاريّ
السؤال عمَّا إذا كان الشخص يُعالج من مرض نفسي، بما في ذلك ما إذا كان الشخص يأخذ أي أدوية لعلاجه، أو إذا كان قد خضع لمعالجة بأي شكل.
تقييم الحالة الذهنية للشخص، والبحث عن علامات الاكتئاب، والقلق، والذهان، والهياج، ونوبات الهلع، والأرق الشديد، وغيرها من الأمراض النفسية، وتعاطي الكحول أو المخدرات
إلقاء نظرة شاملة على التاريخ الطبي والعائلي
الاستفسار عن العلاقات الشخصية والأسرية، بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية، لأنها غالبًا ما تكون ذات صلة بمحاولة الانتحار ومتابعة العلاج
التحدُث إلى أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وسؤالهم عن تعاطي الشخص للكحول، والماريجوانا، ومسكنات الألم أو العقاقير غير المشروعة
مساعدة الشخص على تحديد الأوضاع، أو الحوادث، أو الأماكن، أو الأفكار، أو الحالات العاطفية التي تثير أفكار الانتحار لديه، وعلى التخطيط لطرائق للتعامل مع هذه العوامل
وبما أنَّ الاكتئابَ يزيد من خطر السُّلُوك الانتحاري، يقوم الأطباء بمراقبة دقيقة للمَرضى الذين يعانون من الاكتئاب بالنسبة للسُّلوك والأفكار الانتحاريَّة.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، يمكن أن يزداد خطر الانتحار خلال الفترات التي يكون فيها الاكتئاب أكثر شدة، وكذلك عند وجود العديد من عوامل الخطر الأخرى.قد يتمكن الأطباء من علاج الاكتئاب بشكل فعَّال باستخدام االأدوية و/أو العلاج النفسي، وبالتالي تقليل الخطر الإجمالي للانتحار.
تُشير بعضُ الأدلة إلى أنّ استخدام الليثيوم، ومضادَّات الاكتئاب، ومضادَّات الذهان الأحدث لمُعالَجة اضطرابات المزاج عند الأشخاص الذين يُواجهون خطر الانتحار ، قد يُقلِّل من عدد حالات الانتحار المكتملة.تُقلِّلُ معالجة الفصام بالكلوزابين من خطر الانتحار.
يمكن لخطر الانتحار أن يتبدل مع مرور الوقت، ويستمر الخطر الأكثر شدة بين ساعات لأيام.في معظم حالات الانتحار، يكون الأشخاص المنتحرون قد جرت معاينتهم في عدة مراكز للرعاية الصحية قبل إقدامهم على الانتحار، دون النجاح في الكشف عن خطر الانتحار.تُبرز هذه النتائج أهمية اعتماد استراتيجيات صحية عامة للحد من خطر الانتحار عند هؤلاء الأشخاص.فعلى سبيل المثال، ينبغي على الأطباء اتخاذ الإجراءات التالية:
فحص الأشخاص بشكل روتيني للتحري عن الأفكار الانتحارية، والاكتئاب، وغير ذلك من أعراض الكرب النفسي
أن تعكس الاستجابة الرغبة بتقديم الرعاية، والدعم، وعدم الانتقاد
اتخاذ إجراءات تداخلية لضمان سلامة الشخص، مثل خطة السلامة وتقديم المشورة بشأن الوسائل المميتة
التواصل مع عائلة الشخص
تتضمن التداخلات الأخرى التي تقلل من خطر الانتحار عند الأشخاص من ذوي الخطر المرتفع على العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج السلوكي الحواري، وبعض أشكال العلاج الأسري مثل العلاج الأسري القائم على الارتباط.ينبغي تشجيع الأشخاص الذين جرى تصنيفهم على أنهم يواجهون خطرًا مرتفعًا للانتحار على اتِّباع إحدى هذه الطرائق العلاجية والتفكير باستعمال أدوية تتوافق مع احتياجاتهم.وكما هيَ الحال مع أيَّة حالةٍ صحِّية، يُعدُّ تعديل العلاج عند الضرورة والمتابعة المستمرة طريقتين مهمتين لتحسين العلاج.
الوقاية من السلوك الانتحاري
يمكن للأشخاص الذين يمرون بأزمة أو يفكرون في الانتحار الاتصال هاتفيًا أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 988، والذي يُوصلهم بخدمة Lifeline Chat & Text، وهي خط ساخن للأزمات.يتوفر دعم إضافي على المواقع التالية: 988 Suicide and Crisis Lifeline و American Foundation for Suicide Prevention.
على الرغم من أنَّ بعضَ محاولات الانتحار أو الانتحار الكامل تُسبب صدمة لأفراد العائلة والأصدقاء، إلا أن الكثيرَ من الأشخاص يعطون تحذيراتٍ واضحة.تنطوي علامات الكرب أو الأفكار الانتحارية التي ينبغي التحري عنها على أي تغيير في النمط السلوكي المعتاد للشخص، مثل تغيرات المزاج، أو السلوك، أو النوم، أو النشاط.ونظرًا إلى أنَّ معظمَ الأشخاص من ذوي الميول الانتحارية لا يتحدَّثون غالبًا عن أفكارهم وكربهم، فمن المهم ملاحظة العلامات التي تشير إلى شعورهم باليأس، أو القهر، أو العجز، أو تشكيل عبء على الآخرين.تنطوي التغيُّرات السُّلُوكية على الانسحاب من الأنشطة المعتادة، أو الهياج، أو نوبات الغضب، أو النزق، أو تعاطي المشروبات الكحولية أو المخدرات بصورة أكثر من المعتاد، أو السُّلُوكيات الغريبة الأخرى، مثل قول الوداع أو التخلي عن الممتلكات.يجب أن يُؤخَذ أيُّ ذكر للأفكار الانتحارية على محمل الجد —حتى وإن أخذ طابع المزاح، فضلاً عن محاولة الانتحار.فإذا جَرَى تجاهل ذلك، قد تُفقَد الحياة.
وإذا كان الشخصُ يهم فعلاً بالانتحار أو حاول الانتحار مسبقًا، ينبغي الاتصال بالسلطات على الفور (الرقم 911 في الولايات المتحدة الأمريكية) حتى تتمكن خدمات الطوارئ من الوصول في أقرب وقت ممكن.وإلى أن تصلَ المساعدة، يجب البقاء مع الشخص والتحدُّثُ إليه بطريقةٍ هادئة، وغير نقدية، وداعمة.
كما يمكن للطبيب أن يُدخِل الأشخاص الذين هددوا أو حاولوا الانتحار إلى المستشفى.تسمح معظمُ الولايات للأطباء بإدخال الأشخاصَ إلى المستشفى بخلاف رغباتهم إذا اعتقدوا أنَّهم شكلون خطرًا كبيرًا على أنفسهم أو غيرهم.
تستخدم سياسات الصحة العامة الأحدث والأكثر شموليةً طرائق متعددة للوقاية من الانتحار، بما في ذلك التدريب على الوقاية من الانتحار وتوفير أقران مُدرَّبين في المدارس وأماكن العمل لذات الغرض. يتضمن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية النفسية توفير المداخلات السريرية التي تقلل من خطر الانتحار في مراكز رعاية الصحة النفسية، وكذلك في مراكز الرعاية الأولية وأقسام الطوارئ. وفي الآونة الأخيرة، ساعد تطوير الذكاء الاصطناعي في منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الأشخاص المعرضين للخطر وتقديم المساعدة لهم في الوقت المناسب. تُعد سياسات الصحة العامة التي تصعب الوصول إلى أدوات القتل من التدابير الوقائية أيضًا.
آثار الانتحار
يترك الانتحار تأثيرًا نفسيًا ملحوظًا لدى جميع المحيطين بالشخص المنتحر.فقد تشعر العائلة والأصدقاء والأطبَّاء بالذنب والعار والندم لعدم منعهم الشخص من الانتحار.كما قد يشعرون بالغضب تجاه الشخص.في نهاية المطاف، قد يتجاوزون هذه التجارب الحزينة المعقدة ويتغلبون على شعور الفقد.
وفي بعض الأحيان، يمكن لمرشد التفجُّع أو مجموعة الدعم تقديم المساعدة للعائلة والأصدقاء على التعامل مع مشاعر الشعور بالذنب والحزن.يمكن لطبيب الرعاية الأوَّلية أو خدمة الصحَّة النفسيَّة المحلِّية (على سبيل المثال، على مستوى المقاطعة أو الولاية) أن يساعدا في كثير من الأحيان على تحديد هذه الموارد.وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ المنظماتُ الوطنية، مثل المؤسَّسة الأمريكيَّة للوقاية من الانتحار، بقوائم لمجموعات الدعم للأشخاص الذين واجهوا حالات فقد بسبب الانتحار.وهناك مَصادرُ متاحةٌ على شبكة الإنترنت أيضًا.
ويعدُّ تأثيرُ محاولة الانتحار مماثلًا للانتحار نفسه.ولكنَّ، يكون لدى أفرادَ العائلة والأصدقاء فرصة لتجاوز المشاعر السلبية من خلال تعلم المزيد حول الانتحار، وعلاج المشاكل النفسية، وطرق الاستجابة وتقديم الدعم للأشخاص.
المساعدةُ الطبية على الاحتضار (المساعدة على الانتحار سابقًا)
تشير المساعدةُ الطبية على الموت إلى المساعدة التي يقدِّمها الأطباءُ إلى الأشخاص الذين يرغبون في إنهاء حياتهم.وهذ أمرٌ مثير للجدل للغاية، لأنَّه يعاكس هدفَ الطبيب المعتاد، وهو الحفاظ على الحياة.ولكن، تكون المساعدة الطبية على الموت قانونية في حوالي 12 ولاية في الولايات المتحدة ولا تزال قيد النظر في العديد من الولايات الأخرى.أمَّا في بقيَّة الولايات المتحدة، فيمكن للأطباء توفير العلاج لتقليل المعاناة الجسدية والعاطفية، ولكنَّهم لا يستطيعون أن يعجِّلوا الموت عمدًا.
يُعد الانتحار بمساعدة الطبيب قانونيًا أيضًا في كل من هولندا، وسويسرا، وبلجيكا، وكولومبيا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، ونيوزيلندا، وأستراليا، وألمانيا، وكندا.
للمَزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
988 Suicide & Crisis Lifeline: يوفر الدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص الذين يعانون من كرب نفسي.يوفر معلومات مخصصة للصم والأشخاص الذين يواجهون صعوبة في السمعيتوفر المحتوى باللغة الأسبانية أيضًا.
المؤسَّسة الأمريكيَّة للوقاية من الانتحار (AFSP):: تزود الأشخاص الذين عانوا أو يعانون مع الانتحار - بمن فيهم أولئك الذين فقدوا أحباباً بسببه - بالوصول إلى مجموعات الدعم وخط المساعدة على التعامل مع الأزمات؛ معلومات حول تطبيق برامج التحرِّي، وتأسيس برامج وقائية في المدارس، ومناصرة سياسات الوقاية من الانتحار؛ وحقائق حول الانتحار بما في ذلك الإحصائيات ومعدلات الانتشار وصولاً إلى أولويات السياسة العامة.
Blueprint for Youth Suicide Prevention: مسعى مشترك بين كل من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) والمؤسسة الأمريكية للوقاية من الانتحار (AFSP).
Centers for Disease Control and Prevention, Suicide Prevention: يوفر وصولًا إلى صحائف الحقائق، ومعلومات عن عوامل الخطر والعوامل الوقائية، واستراتيجيات الوقاية، وغيرها من منظمات الوقاية من الانتحار.تتوفر مصادر باللغة الأسبانية أيضًا.
Children, Teens, and Suicide Loss: دليل للتحدث مع الأطفال والمراهقين بعد حوادث الانتحار.
خط الرسائل الخاص بالأزمات: يوفر الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الرسائل النصية القصيرة لأي شخص يواجه ضائقة في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا.
Now Matters Now: موقع على شبكة الإنترنت يستند إلى الأبحاث، ويوفر استراتيجيات الرعاية الذاتية للأشخاص الذين يعانون من أفكار انتحارية، بما في ذلك التدريب على تطوير المهارات الصغيرة اللازمة لممارسة اليقظة الذهنية والمشاركة في العلاج السلوكي الجدلي.
Psych Hub Educational Video Library: مورد لمقاطع الفيديو، والبودكاست، والأدلة الإرشادية المصممة لتمكين جميع المهتمين بتعزيز الصحة النفسية والحفاظ عليها.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) Treatment Finder: مورد يوفر السرية والخصوصية للأشخاص الباحثين عن العلاج النفسي وعلاج اضطرابات تعاطي المواد في الولايات المتحدة وتبعيّاتها (التقسيمات الإدارية التابعة لها).
Suicide Prevention Resource Center: يُحدِّدُ هذا المورد نطاقَ مشكلة الانتحار، بالإضافة إلى الخطوط العريضة لاستراتيجيات الوقاية الفعَّالة.
Surviving a Suicide Loss: Resource and Healing Guide: دليل للتعافي للأشخاص الذين مروا بتجارب فقدان أحبة بسبب الانتحار، ويغطي استراتيجيات التعامل مع الفجيعة وتجاوزها، والمنظمات التي يمكن أن تقدم المساعدة على شكل مجموعات دعم ومواد تعليمية عبر الإنترنت، وفهارس لموارد مفيدة عن الانتحار والمرض النفسي.