الهذيانُ هو اضطراب مفاجئ ومتقلِّب في الوظيفة الذهنية، ويُمكن الشفاء منه عادةً،وهُوَ يتسِم بعدم القدرة على الانتباه والتَوَهان وعدم القدرة على التفكير بوضوح وبتقلبات في مستوى اليقظة (الوعي).

هناك العديد من الاضطرابات، والأدوية، والعقاقير الترويحية، والسموم التي تُسبب الهذيان؛

ويقوم الأطباء بتشخيصه استنادًا إلى الأعراض ونتائج الفحص السريري، ويستخدمون اختبارات الدم والبول والفحوصات التصويرية للتعرف إلى السبب.

يُمكن الشفاء من هذا الاضطراب عادةً عن طريق التصحيح الفوري أو مُعالَجَة الحالة التي تُسببه.

(انظر لمحة عامة عن الهذيان والخرف أيضًا)

الهذيان هو حالة ذهنية غير طبيعية وليس مرضًا،وعلى الرغم من أن المصطلح له تعريف طبي نوعيّ، فإنه غالبًا ما يُستخدم لوصف أي نوع من التَّخليط الذهنِي.

على الرغم من أنَّ كلًا من الهذيان والخرف يُؤثِّران في التفكير، إلَّا أنهما مختلفان.

حيثُ يؤثر الهذيان في الانتباهِ بشكلٍ رئيسي، بينما يؤثر الخرف في الذاكرة بشكلٍ رئيسيّ.

يبدأ الهذيان فجأة، وغالبًا ما تكون له نقطة بداية محددة،بينما يبدأ الخرف تدريجيًا وليست له نقطة بداية محددة عادةً (انظر جدول مقارنة الهذيان والخرف).

الهذيانُ ليس طبيعيًا على الإطلاق، وغالبًا ما يُشير إلى مشكلة تكون خطيرة عادةً وظهرت حديثًا، خُصوصًا عندَ كبار السن.يحتاجُ مَرضى الهذيان إلى رعايةٍ طبية فورية؛وإذا جَرَى التعرُّف إلى سبب الهذيان ومعالجته بسرعة، فيمكن الشفاء منه عادةً،

ونظرًا إلى أنَّ الهذيان حالة مؤقتة، فإنه يصعُب تحديد عدد الأشخاص المُصابين به.يُصيبُ الهذيان ما يتراوح بين 15 إلى 50% من الأشخاص في المستشفيات.

قد يحدث الهذيان في أي عمر، ولكنه أكثر شُيُوعًا بين كبار السن،وهو شائعٌ بين المُقيمين في دُور العجزة.عندما يحدُث الهذيان عند اليافعين، فعادةً ما يكون سببه تعاطي أحد العقاقير (سواءً الموصوفة، أو التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية، والترويحية) أو اضطراب يُشكل تهديدًا للحياة.

ما هو التَّخليطُ الذهنِي؟

أعراض الهذيان يبدأ الهذيان فجاةً ويستفحلُ خلال ساعاتٍ أو أيام عادةً؛وتختلف تصرفات المصابين بالهذيان ولكنها تشبه تقريبًا تصرفات الشخص الذي يُصبِح في حالة تسمم بالسُّكر أكثر وبشكلٍ مستفحل. السمة المميزة للهذيان هي: عدم القدرة على الانتباه، حيث لا يستطيع المصابين بالهذيان التركيز، وذلك يواجهون مشكلة في معالجة المعلومات الجديدة، ولا يمكنهم تذكر الأحداث الأخيرة،وبذلك لا يفهمون ما يدُور من حولهم،ويُصبِحون تائهين.قد يكون التَّخليط الذهنِي المفاجئ حول الوقت، وغالبًا حول المكان (أين يتواجد المرضى) علامةً مبكرة للهذيان؛وإذا كان الهذيان شديدًا، قد لا يعرف الأشخاص من يكونون أو من يكون الآخرون،ويُصبح تفكيرهم مشوشًا ويلقون الكلام على عواهنه، ويُصبح حديثهم غير مترابط أحيانًا. قد يتقلَّب مستوى الإدراك لدى مرضى الهذيان،أي أنَّهم قد يكونون في حالة تأهب بشكلٍ مفرطٍ في لحظة، ثم يصبحون في حالة نعاس وتلكُّؤ في لحظةٍ أُخرى؛وغالبًا ما تتغير الأعراض الأخرى في غضون دقائق أيضًا، وتميل إلى التفاقم في أثناء المساء (ظاهرة تسمَّى متلازمة الغروب sundowning). غالبًا ما يتململ المصابين بالهذيان في أثناء النوم أو تنعكس دورة النوم والاستيقاظ لديهم، بحيث ينامون في أثناء النهار ويبقون مستيقظين في الليل. قد يكون لدى الأشخاص هلاوس بصرية مخيفة وغريبة، حيث يرون أشياء وأشخاصًا غير موجودين؛ويحدث الزور paranoia (مشاعر لا مُبرر لها من التعرض للاضطهاد أو الظلم) عند بعض الأشخاص أو تكون لديهم توهُّمَات (معتقدات خاطئة تنطوي عادةً على سوء فهم التصورات أو الخبرات). قد تتغير الشخصية والمزاج،ويصبح بعض الأشخاص هادئين جدًّا ومنعزلين بحيث لا يُلاحظ أحد أنَّهم يُعانون من الهذيان،بينما يُصبِحُ آخرون سريعي الانفعال ومهتاجين ومتململين، وقد يزرعون المكان جيئةً وذهابًا.يكون المرضى الذين يُصابون بالهذيان من بعد أخذ مهدئات أكثر ميلاً لأن تُصيبهم حالة من النعاس الشديد، والعزلة الاجتماعية.بالنسبة إلى المرضى الذين أخذوا الأمفيتامينات أو الذين توقفوا عن أخذ المهدئات، قد يصبحون عدوانيين ولديهم فرط في النشاط؛ويحدث تناوُب بين نوعي السُّلُوك عند بعض الأشخاص. يمكن أن يستمر الهذيانُ لساعات أو أيام أو حتى لفترة أطول، وذلك استنادًا إلى الشدة والسبب؛وإذا لم يَجرِ التعرف إلى سبب الهذيان وعلاجه بسرعة، فقد تزداد لدى الأشخاص حالة النعاس الشديد وعدم الاستجابة، مما يتطلب تحفيزًا قويًا لاستثارتهم (حالة تسمى الذهول stupor)،وقد يؤدي الذهول إلى الغيبوبة أو الوفاة. هل تعلم...

تشخيص الهذيان تقييم الطبيب

اختبار الحالة الذهنية

اختبارات الدم والبول والفحوص التصويرية للتحرّي عن الأَسبَاب المحتملة يشتبه الأطباء في الهذيان استنادًا إلى الأعراض، خُصوصًا عندما لا يستطيع الأشخاص الانتباه وعندما تتقلب قدرتهم على الانتباه من لحظةٍ إلى أخرى؛ولكن، قد يكون من الصعب التعرف إلى الهذيان الخَفيف،وقد لا يتعرف الأطباءُ إلى الهذيان عند الأشخاص الذين يقيمون في المستشفى. يجري إدخال معظم الأشخاص الذي يُشتبه في إصابتهم بالهذيان إلى المستشفى لتقييم حالاتهم والحيلولة دُون أن يُسببوا إصابات لأنفسهم أو للآخرين،ويمكن القيام بالإجراءات التَّشخيصية بسرعة وأمان في المستشفى، ويمكن مُعالجة أية اضطرابات يجري التحري عنها بشكلٍ سريعٍ. نظرًا إلى أنَّ الهذيان قد يكون ناجمًا عن اضطرابٍ خطير يُمكن أن يقضي على حياة المريض بسرعة، يحاولُ الأطباءُ التعرف إلى السببِ في أسرعِ وقتٍ مُمكن،حيثُ أن مُعالَجَة السبب بمجرد التعرف إليه يُمكن أن تؤدي إلى الشفاء من الهذيان. يحاولُ الأطباءُ في البداية التفريق بين الهذيان والاضطرابات الأخرى التي تؤثر في الوظيفة الذهنية؛ويقومُ الأطباء بهذا من خلال جمع أكبر قدر ممكنٍ من المعلومات حول التاريخ الطبي للشخص، وعن طريق إجراء الفَحص السَّريري، وعن طريق الاختبارات. التَّاريخُ الطبِّي يسأل الأطباءُ الأصدقاءَ أو أفراد العائلة أو غيرهم من الأشخاص الذين هم على معرفة بوضع الشخص عن معلوماتٍ حوله، وذلك لأن المصابين بالهذيان لا يمكنهم الإجابة عن هذه الأسئلة عادةً،وتنطوي الأسئلة على ما يلي: كيف بدأ التَّخليط الذهنِي (فجأةً أو تدريجيًا)

مدى سرعة استفحاله

كيف كانت تبدو الصحة البدنية والذهنية للشخص

ما هي العقاقير (بما فيها الكحول والعقاقير الترويحية، خُصوصًا إذا كان الشخص أصغر سنًا) والمكملات الغذائية (بما في ذلك الأعشاب الطبية) التي يستخدمها الشخص

ما إذا كانت هناك أية أدوية بدأ المريض باستخدامها أو توقّف عن استخدامها مؤخرًا كما قد يجري أيضًا الحصول على معلومات من السجلات الطبية أو الشرطة أو الموظفين في قسم الطوارئ، أو عن طريق الأدلة مثل علب الحبوب ووثائق معيَّنة،حيثُ يُمكن أن تُشيرُ الوثائق مثل دفتر الشيكات أو الرسائل الحديثة أو الإشعارات بالفواتير غير المدفوعة أو المواعيد الفائتة إلى حدوث تغيير في الوظيفة الذهنية. إذا كان الهذيان مصحوبًا بالهياج أو الهلاوس أو التوهمات أو الزور، فينبغي تفريقه عن الذُهان الذي يحدُث بسبب اضطرابٍ نفسي، مثل العِلَّة الهَوَسِيَّة الاكتِئابِيَّة manic-depressive illness أو الفصام.في الحالة العادية، لا يحدث تخليط ذهني أو فقدان للذاكرة عند المصابين بالذُهان الناجم عن اضطرابٍ نفسي، ولا يتغير مستوى الوعي لديهم.يُشيرُ السلوك الذُهاني الذي يبدأ في سن متأخرة إلى الهذيان أو الخرف عادةً. الجدول الهذيانُ أو الذُهان؟ الفحصُ السريري في أثناء الفَحص السَّريري، يتحرَّى الأطباء عن علامات لاضطرابات يُمكن أن تُسبب الهذيان، مثل حالات العدوى والتجفاف؛كما يقومون بفحص عصبيّ أيضًا. اختبار الحالة الذهنية يخضع المرضى الذين قد يكونونَ مُصابينَ بالهذيان إلى اختبار الحالة الذهنية،وفي البِداية، تُطرح عليهم أسئلة لتحديد ما إذا كانت المشكلة الرئيسية هي عدم القدرة على الانتباه؛فعلى سبيل المثال، يقوم الأطباءُ بقراءة قائمة قصيرة أمامهم ويطلبون منهم تكرارُها،وينبغي على الأطباء تحديد ما إذا كان الأشخاص يُسجِّلون ما يُقرأ لهم،فمرضى الهذيان لا يُمكنهم فعل ذلك.كما ينطوي اختبار الحالة الذهنية على أسئلة ومهام أخرى أيضًا، مثل اختبار الذاكرة القصيرة المدى والطويلة المدى وتسمية الأشياء وكتابة الجمل ونسخ الأشكال.قد يُعاني المصابين بالهذيان من التخليط الذهني أو الهياج أو العزلة بشكلٍ شديد بحيث يصعب عليهم الاستجابة إلى هذا الاختبار. الاختبارات يجري أخذ وتحليل عينات من الدَّم والبول عادةً للتحري عن اضطرابات يعتقدُ الأطباءُ أنها قد تُسبب الهذيان؛فعلى سبيل المثال، تُعدّ المشاكل في الكهارل ومستويات سكر الدم واضطرابات الكبد والكلى من الأَسبَاب الشائعة للهذيان؛ولذلك يقوم الأطباءُ بإجراء اختبارات للدم لقياس مستويات الكهارل وسكَّر الدم ولتقييم وظائف الكبد والكليتين عادةً.وإذا اشتبه الأطباءُ في اضطراب الغُدَّة الدرقية، قد يستخدمون اختبارات لتقييم وظيفة هذه الغدَّة؛أو إذا كان الأطباء يشتبهون في أن بعض الأدوية قد تكون السبب، فقد يقومون باختبارات لقياس مستويات الدواء في الدم.ويمكن أن تساعد هذه الاختبارات على تحديد ما إذا كانت المستويات مرتفعة بما يكفي ليكون لها تأثيرات ضارة، وما إذا أخذ الشخصُ جرعةُ زائدة. قد يستخدم الأطباء الاستنبات cultures للتحري عن حالات العدوى.وقد يستخدمون تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية لتحديد ما إذا كان الالتهاب الرئوي هو السبب في الهذيان، خصوصًا عند كبار السن الذين يتنفسون بسرعة، وما إذا كان لديهم حُمَّى أو سعال أو لم يكُن لديهم. يستخدِمُ الأطباءُ التصوير المقطعي المُحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للدماغ عادةً، ويقومون أحيانًا باختبارٍ يسجل النشاط الكهربائي للدماغ (تخطيط كهربية الدماغ electroencephalography) لتحديد ما إذا كان الهذيان ناجمًا عن اضطراب صرعيّ. قَد يجري استخدام تخطيط كَهربيَّة القلب وقياس التأكسج النبضي (باستخدام مجسّ يقيسُ مستويات الأكسجين في الدم)، وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية لتقييم وظائف القلب والرئتين. بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم حُمَّى أو صُداع، قد يستخدم الأطباء البزل القطنيّ للحصول على عينة من السَّائِل الشوكي للتحليل،حيثُ يُساعد مثل هذا التحليل الأطباء على استبعادِ العدوى أو النزف حول الدماغ والحبل الشوكي كأسباب محتملة.

علاج الهذيان مُعالَجة السبب

تدابير عامَّة

تدابير لضبط الهياج يجري إدخال معظم المصابين بالهذيان إلى المستشفى؛ولكن عندما يمكن تصحيح سبب الهذيان بسهولة (على سبيل المثال، عندما يكون السبب هو انخفاض مستوى السكر في الدم)، تجري مراقبة الأشخاص لفترة قصيرة في قسم الطوارئ، ويمكنهم بعد ذلك العودة إلى منازلهم. معالجة السبب حالما يجري التعرف إلى السبب، يقوم الأطباءُ بتصحيحه أو معالجته على الفور؛فعلى سبيل المثال، يُعالج الأطباء العدوى بالمضادَّات الحيوية ويُعالجون التَجفافٌ بالسوائل والكهارل التي تُعطى عن طريق الوريد، ويُعالجون الهذيان الناجم عن التوقف عن شرب الكحول بالبنزوديازيبينات (بالإضافة إلى تدابير لمساعدة الأشخاص على عدم العودة لشُرب الكحول مَرَّةً أخرى). تُساعد المعالجة الفورية للاضطراب الذي يُسبب الهذيان على الوقاية من الضررِ الدائم في الدماغ، وقد تُؤدي إلى شفاء كاملٍ عادةً. يجري إيقاف أية أدوية قد تكون السبب في تفاقم الهذيان إذا كان ذلك ممكنًا. التدابيرُ العامة التدابير العامة مهمةٌ أيضًا، حيث يقوم الأطباء بتأمين بيئة هادئةٍ ومريحة قدر الإمكان،وينبغي أن تكون مضاءة جيدًا لتمكين الأشخاص من التعرف إلى الأشياء والأشخاص في غرفتهم ومكان تواجدهم.يمكن أن يُساعد وضع ساعة وتقويم وصور عائلية في الغرفة على الاهتداء،وفي كلِ فرصة، ينبغي على الموظفين وأفراد الأسرة طمأنة الأشخاص وتذكيرهم بالوقتِ والمكان.ينبغي شرح الإجراءات قبل تنفيذها وبعد الانتهاء منها.ينبغي تمكين المرضى الذين يحتاجون إلى نظارات أو مُعينات للسمع من الحصول عليها. يكون المصابين بالهذيان عرضة للعديد من المشاكل، بما فيها التجفاف ونقص التغذية وسلس البول والسقوط وقرحات الضغط؛وتحتاج الوقاية من هذه المشاكل إلى رعاية دقيقة،وهكذا قد يستفيد الأشخاص وخُصوصًا كبار السن من المعالجة التي يُشرف عليها فريق متعدد الاختصاصات، وينطوي هذا الفريق على طبيب واختصاصي العلاج الطبيعي واختصاصي العلاج المهنيّ وممرضات وعاملين اجتماعيين. تَدبيرُ الهياج قد يتسبب المرضى الذين لديهم هياج شديد أو هلاوس بإصابة أنفسهم أو الأشخاص الذين يقدمون الرعاية إليهم؛ويمكن أن تُساعد التدابير التالية على الوقاية من مثل هذه الإصابات: تشجيع أفراد العائلة على البقاء مع الشخص.

وضع الشخص في غرفة بالقرب من قسم الممرضات.

قد يُؤمِّنُ المستشفی مُرافقًا يبقى مع الشخص.

تُبسّط الخطة العلاجية الدوائية للشخص بقدر الإمكان.

لا يجري استخدام أجهزة مثل الخطوط الوريدية أو قثاطر المثانة أو الأربطة (القيود) المُبطَّنة إن أمكن، وذلك لأنها يمكن أن تزيد من التشويش عند الشخص وتُضايقه، مما يزيد من خطر الإصابة، ولكن في بعض الأحيان وفي أثناء فترة الإقامة في المستشفى، ينبغي استخدام مثل هذه الأربطة، وذلك لمنع الشخص من سحب الخطوط الوريدية ووقايته من السقوط على سبيل المثال.يجري تطبيق الأربطة أو القيود بعناية من قبل أحد الموظفين المدربين على استخدامها، وتجري إزالتها على فتراتٍ منتظمة، ويجري التوقف عن استخدامها في أقرب وقتٍ ممكن لأنها يمكن أن تُزعج الشخص وتُفاقم من الهياج. يجري استخدام أدوية لضبط الهياج فقط من بعد أن تكون جميع التدابير الأخرى غير فعالة،ويجري عادةً استخدام نوعين من الأدوية لضبط الهياج، ولكن لا يُعدُّ أي منهما مثاليًا: يجري استخدام الأدوية المُضادَّة للذهان في مُعظَم الأحيان.ولكنها قد تطيل فترة الهياج أو تفاقمه، ويكون لبعض هذه الأدوية تأثيرات مضادة للكُولين، بما في ذلك التخليط الذهني وتغيُّم الرؤية والإمساك وجفاف الفم وخفَّة الرأس و صعوبة البدء والاستمرار في التبوُّل وضعف في ضبط عملية التبول.يكون لمُضادَّات الذهان الحديثة، مثل ريسبيريدون risperidone وأولانزابين olanzapine والكويتيابين quetiapine، تأثيرات جانبية أقل من مضادَّات الذهان القديمة، مثل هالوبيريدول haloperidol؛ولكن إذا جرى استخدامها لفترة طويلة، فقد تُسبب الأدوية الحديثة زيادة في الوزن ومستويات غير طبيعية من الشحوم فرط شحوم الدم)، وزيادة خطر السكري من النوع الثاني.بالنسبة إلى كبار السن الذين لديهم ذهان وخرف، قد تزيدُ هذه الأدوية من خطر السكتة والوفاة.

يجري استخدام البنزوديازيبينات (وهي نوع من المهدئات)، مثل لورازيبام، عندما يكون الهذيان ناجمًا عن السحب عن مهدئ أو الكحُول،ولا تستخدم البنزوديازيبينات لعلاج الهذيان الناجم عن حالات أخرى، وذلك لأنها يمكن أن تُفاقم من التخليط الذهني أو النعاس أو كليهما عند الأشخاص، ولذلك يكون الأطباء حذرين عند وصفِ هذه الأدوية، خُصوصًا لكبار السن.ويستخدمونَ أقل جرعة ممكنة ويوقفون الدواء في أقرب وقت ممكن.