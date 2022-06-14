مُعالجَة الألم

تترك المُسكنات الأفيونية تأثيرات جانبية.يمكن لهذه التأثيرات الجانبية أن تحدث عند بعض المُصابين بأمراض محددة، مثل الفشل الكلوي، أو الاضطرابات الكبدية، أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن COPD، أو توقف التنفس في أثناء النوم غير المعالج، أو الخرف، أو غيره من الاضطرابات الدماغية.

من الشائع حدوث الأعراض التالية عند استخدام المُسكنات الأفيونية:

النعُاس

التشوش الذهني

الغثيان والتقيّؤ

الإمساك

تتضمن التأثيرات الجانبية الأقل شيوعًا للأفيونيّات

احتباس البول

التقلص اللاإرادي للعضلات (الرّمَع العضلي myoclonus)

الحكة

التباطؤ الخطير في معدل التنفس

الوفاة

يُعد النعاس التأثير الجانبي الشائع للمُسكنات الأفيونية.تتراجع شدة النعاس عند بعض الأشخاص الذين يتناولون المُسكنات الأفيونية في غضون أيام قليلة من بدء تناول المُسكن.إذا استمر الشخص بالشعور بالنعاس، فيمكن استبدال المُسكن الأفيوني بمُسكن أفيوني آخر، وذلك لأن درجة النعاس التي تُسببها المُسكنات الأفيونية تتباين من دواء إلى آخر.قبل حدث مهم يتطلب اليقظة والانتباه، يمكن وصف دواء مُنبه للشخص (مثل ميثيل فينيدات methylphenidate أو مودافينيل modafinil) للتغلب على النعاس.بالنسبة لبعض الأشخاص، يساعد شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين على مقاومة النعاس.في حال الشعور بالنعاس بعد تناول المُسكن الأفيوني، ينبغي على الشخص تجنب قيادة المركبات، والانتباه لعدم السقوط أو الوقوع في حوادث.

يمكن للشخص أن يعاني أيضًا من التشوش الذهني بعد تناول المُسكن الأفيوني، وخاصةً إذا كان كبيرًا في السن.تزيد المُسكنات الأفيونية من خطر السقوط عند كبار السن.

قد يحدث الغثيان أحيانًا عند الأشخاص الذين يعانون من الألم، ويمكن للمُسكنات الأفيونية أن تزيد من هذا الغثيان.يمكن للأدوية المضادة للقيء التي تؤخذ عن طريق الفم، أو بشكل تحاميل، أو حقن أن تساعد على تخفيف الغثيان.نذكر من الأدوية الشائعة المضادة للتقيؤ كلاً من ميتاكلوبراميد metoclopramide، وهيدروكسيزين hydroxyzine، وبروكلوببيرازين prochlorperazine.

يمكن تخفيف الحكة الناجمة عن تناول المُسكنات الأفيونية عن طريق تناول مُضادات الهيستامين، مثل ديفينهيدرامين diphenhydramine عن طريق الفم أو بالطريق الوريدي.

كثيرًا ما يُصاب الأشخاص بالإمساك، وخاصةً إذا كانوا كبارًا في السن.يمكن استخدام ِالأدوية المُليّنة، مثل سينا senna، للمساعدة على تجنب الإمساك أو علاجه.كما إنه من المفيد في هذا الصدد الإكثار من السوائل أو زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي.يمكن للعوامل التناضحية، مثل بولي إيثيلين غليكول polyethylene glycol، أن تكون مفيدة أيضًا.تعمل هذه العَوامِل على سحب كمياتٍ كبيرةٍ من الماء إلى الأمعاء الغليظة، لتحفيز عملية التغوّط.قد يحتاج بعض الأشخاص للحقن الشرجية enemas.عندما لا تكون هذه الإجراءات فعالة، فيمكن للطبيب وصف دواء يثبط التأثيرات المعدية والمعوية للمُسكنات الأفيونية دون أن يؤثر على فعاليتها المُسكنة للألم (مثل ميثيل نالتريكوسن methylnaltrexone).

قد ينجم احتباس البول عن تناول الأفيونيّات، وخاصةً عند الرجال الذين يعانون من تضخم البروستات.كما قد يكون من المفيد أن يحاول المريض التبول مرة أخرى بعد انقطاع بسيط (إفراغ مزودج double voiding) أو تطبيق ضغط بسيط على الجزء الأسفل من البطن (المنطقة فوق المثانة) في أثناء التبول.يمكن أحيانًا استخدام أدوية مرخية لعضلات المثانة (مثل تامسولوسين tamsulosin).

تتراجع شدة الغثيان والحكة عند معظم الأشخاص في غضون بضعة أيام.ولكن الإمساك واحتباس البول عادة ما يكون تحسنهما بطيئًا أكثر، وقد لا يتحسنا مطلقًا.

يمكن أن تحدث تأثيرات جانبية خطيرة عندما يتناول الشخص جرعات عالية من المُسكنات الأفيونية.يمكن لهذه الأعراض الجانبية أن تتضمن التباطؤ الخطير في معدل التنفس (التثبيط التنفسي) أو حتى السبات.يزيد ما يلي من خطر التثبيط التنفُّسي والوفاة جراء النوبة التنفُّسية:

وجود اضطرابات مُعيَّنة (مثل الاضطرابات الكبدية، أو الكلويَّة، أو التنفسية، أو اضطرابات الصحة النفسية)

وجود اضطراب تعاطي المَوادّ

تناول أدوية أخرى تُسبب النعاس (مثل البنزوديازيبينات)

شرب الكحول

يمكن عكس بعض هذه التأثيرات الجانبية بإعطاء النالوكسون naloxone، وهو ترياق يُعطى عادةً عن طريق الوريد أو كبخاخ عن طريق الأنف.

بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون زيادةً في خطر الآثار الجانبية للأفيون (بما في ذلك التثبيط التنفُّسي)، قد يصف الأطباء النالوكسون مع المسكنات الأفيونية.يجب على الممرضات مع أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية مراقبة الآثار الجانبية الخطيرة للأفيونيّات، وإذا حدثت مثل هذه الآثار الجانبية، فينبغي أن يكونوا مستعدين لحقن النالوكسون أو رشه في أنف الشخص.يقوم الأطباء أو الصيادلة عادةً بتدريب الشخص على استعمال المُسكِّن الأفيوني، وتدريب أفراد أسرته أو مقدمي الرعاية على كيفية إعطائه النالوكسون.

قد يحدث تَحمّل عند بعض الأشخاص الذين يتناولون الأفيونيّات مع مرور الوقت (تراجع فعالية الدواء).وفي هذه الحالة، قد يحتاج المريض إلى تناول جرعة أكبر من الدواء، وذلك لأن جسمه اعتاد على الدواء، وأصبح يستجيب بصورة أضعف له.ولكن، بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن نفس الدواء الأفيوني يبقى فعالاً لديهم لفترة طويلة.في كثير من الحالات، تكون الحاجة لاستخدام جرعة أعلى من الدواء تعني بأن المرض يتفاقم، وليس أن المريض قد حدث لديه تحمل للدواء.

كثيرًا ما يحدث اعتماد جسدي على الأفيونيّات عند الأشخاص الذين يتناولونها لفترة طويلة.ويعني ذلك حدوث أعراض سحب في حال التوقف عن تناول الدواء.تشمل أعراض السحب كلاً من القشعريرة، والتشنجات البطنية، والإسهال، ومشاكل النوم، والإحساس بالتوتر العصبي.عند الحاجة للتوقف عن تناول المُسكنات الأفيونية بعد فترة طويلة من استخدامها، قد يلجأ الطبيب إلى إنقاص جرعتها بالتدريج عبر مدة من الزمن، للتقليل من خطر حدوث مثل هذه الأعراض.

ويختلف الاعتماد الجسدي عن اضطراب استعمال الأفيونيات (الإدمان)يتسم الاعتماد بتوق كبير لتناول الدواء، واستخدامه بصورة قهرية، وغير منضبطة، على الرغم من الضرر الذي قد لحق بالشخص وغيره من الأشخاص.إن معظم الأشخاص الذين يتناولون المُسكنات الأفيونية للسيطرة على آلامهم ولم تكن لديهم مشكلة سابقة في الإدمان على العقاقير، لا يُدمنون على المُسكنات الأفيونية.بغض النظر عن ذلك كله، يقوم الطبيب بمراقبة الأشخاص الذين يتناولون المُسكنات الأفيونية بشكل دوري لتحري ظهور أية علامات على الإدمان.