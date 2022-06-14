مُعالجَة الألم

تُعد المسكنات الخيار الدوائي الرئيسي لعلاج الألم.يختار الطبيب مُسكن الألم بناءً على نوع ومدة الألم، والفوائد والمضاعفات المحتملة للدواء.تكون معظم مسكنات الألم فعالة في علاج ألم الأذية النسيجية (الناجم عن أذية)، إلا أنها تكون أقل فعالية في علاج ألم الاعتلال العصبي (الناجم عن اضطراب وظيفة الأعصاب، أو الحبل الشوكي، او الدماغ).بالنسبة للعديد من أنواع الألم، وخاصةً الألم المزمن، يكون من الضروري استخدام معالجات غير دوائية أيضًا.
في بعض الحالات، يمكن لعلاج السبب المستبطن أن يساعد على التخلص من الألم أو تخفيفه.على سبيل المثال، يمكن لوضع العظم المكسور في جبيرة أو إعطاء المضادات الحيوية لعلاج مفصل مصاب بالعدوى أن يساعد على تخفيف الألم.ولكن، حتى وإن جرى علاج السبب المُستبطن، فقد يكون من الضروري استخدام مُسكنات الألم للسيطرة عليه بسرعة.
(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الألم).
هل تعلم...
تُصنف الأدوية المستعملة في تسكين الألم ضمن ثلاث مجموعات:
المسكنات غير الأفيونية
المُسكنات الأفيونية (الأفيونيات أو المخدرات)
المُساندات (وهي الأدوية التي تستخدم عادة لعلاج مشاكل أخرى مثل الاختلاجات أو الاكتئاب ولكنها قد تخفف الألم أيضًا)
مُسكِّنات الألم غير الأفيوينة
تتوفر أنواع عديدة من مسكنات الألم غير الأفيونية.عادةً ما تكون هذه المُسكنات فعالة في علاج الألم الخفيف إلى المتوسط وفي بعض الأحيان الألم الشديد.عادةً ما تكون هذه الأدوية هي الخيار المفضل في علاج الألم.لا تُسبب هذه المُسكنات الاعتماد عليها، ولا يحدث تحمل لدى المرضى تجاه تأثيرها المُسكن.
يتوفر كل من الأسبرين والأسيتامينوفين (الباراسيتامول) للصرف دون الحاجة إلى وصفة طبية.كما تتوفر العديد من المُسكنات غير الأفيونية للصرف أيضًا بدون وصفة طبية (مثل إيبوبروفين، كيتوبروفين، نابروكسين)، ولكن الجرعات الأعلى منها قد تتطلب وصفة طبية.
تُعد مسكنات الألم التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية آمنة للاستخدام بشكل معقول لفترات قصيرة من الزمن.ينبغي على الأشخاص اتباع التعليمات المدونة على الملصق فيما يتعلق بالجرعة القصوى، وعدد مرات الاستعمال، وطول الفترة الزمنية التي ينبغي فيها أخذ الدواء.ينبغي استشارة الطبيب في حال عدم تحسن الألم أو في حال تفاقمه.
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs
تندرج العديد من المُسكنات غير الأفيونية الشائعة تحت فئة مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).من الأمثلة عليها الأسبرين، والإيبوبروفين، والنابروكسين.تُستعمل هذه الأدوية عادةً في علاج الألم الخفيف إلى المتوسط.إن فعالية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لا تقتصر فقط على تسكين الألم، إلا أنها قد تحد أيضًا من شدة الالتهاب المُصاحب للألم والذي يزيد من شدته.
غالبًا ما تؤخذ مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عن طريق الفم.كما يمكن استخدام بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عن طريق الحقن الوريدي أو العضلي (مثل كيتورولاك، وديكلوفيناك، وإيبوبروفين).يُمكن إعطاء الإندوميثاسين بشكل تحاميل شرجية.يتوفَّر الديكلوفيناك على شكل كريم أيضًا.
على الرغم من أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تُستخدم على نطاق واسع، إلا أنها قد تترك تأثيرات جانبية، وقد يكون بعضها خطيرًا.
مشاكل في السبيل الهضمي: تميل جميع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إلى تهييج بطانة المعدة والتسبب بانزعاج معوي (مثل حرقة الفؤاد heartburn، وعسر الهضم، والغثيان، والنفخة، والإسهال، والألم المعدي)، والقرحات المَعِديّة، والنزف في السبيل الهضمي (النزف المعدي المعوي).تكون زمرة الكوكسيبات (مثبطات COX-2)، وهي إحدى أنواع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، أقل احتمالاً للتسبب بتخريش المعدة والتسبب بالنزف بالمقارنة مع غيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.قد يُساعد تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مع الطعام واستخدام مضادات الحموضة على الوقاية من تأثيراتها المُخرشة للمعدة.قد يُساعد دواء ميزوبروستول misoprostol على وقاية المعدة من التخريش والقرحات، إلا أنه قد يُسبب مشاكل أخرى، مثل الإسهال.كما تساعد مثبطات مضخة البروتون (مثل أوميبرازول) أو حاصرات الهيستامين-2 (H2)، مثل فاموتيدين الذي يُستخدم في علاج القرحات المعدية، على الوقاية من المشاكل المعدية الناجمة عن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
مشاكل النزف: تتداخل جميع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مع ميل الصفائح الدموية للتخثر (جزيئات تشبه الخلايا في الدم تساعد على وقف النزف عند إصابة الأوعية الدموية).ونتيجة لذلك، تزيد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من خطر النزف، وخاصة في السبيل الهضمي إذا سببت تخريش بطانة المعدة.تكون زمرة الكوكسيبات coxibs أقل احتمالاً للتسبب بالنزف بالمقارنة مع غيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
مشاكل احتباس السوائل أو مشاكل كلوية: يمكن لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية أن تؤدي أحيانًا إلى احتباس السوائل والتورم.يمكن للاستخدام المُنتظم لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية أن يزيد من خطر الإصابة باضطرابات كلوية، وقد تؤدي أحيانًا إلى فشل كلوي (اعتلال الكلية بالمُسكنات analgesic nephropathy).
زيادة خطر اضطرابات القلب والأوعية الدموية: أظهرت دراسات بأن جميع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ما عدا الأسبرين، قد تزيد من خطر النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والخثرات الدموية في الساقين.يبدو هذا الخطر أكثر وضوحًا عند استخدام تلك الأدوية لمدة أطول.كما إن الخطر يكون مترافقًا مع أنواع محددة من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أكثر من أنواع أخرى.يمكن لهذه المشاكل أن تكون متصلة بشكل مباشر بتأثير الدواء في التخثر، أو بشكل غير مباشر عن طريق الزيادة الضئيلة ولكن المستمرة في ضغط الدم بسبب الدواء.
يكون الأشخاص الذين يستعملون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لمدة طويلة أكثر عرضة للإصابة بهذه المشاكل.يحتاج مثل هؤلاء الأشخاص إلى زيارة الطبيب بمواعيد منتظمة للتحري عن ارتفاع ضغط الدم، والفشل الكلوي، والقرحات أو النزف في السبيل الهضمي، وتقييم خطر إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية.من غير المحتمل أن يؤدي تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لفترة قصيرة لأية مشاكل خطيرة.
قد يزداد خطر التأثيرات الجانبية عند بعض فئات البشر، مثل:
المُسنون
الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الكحولية بانتظام
المصابين بداء الشرايين التاجية، أو غيره من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، أو لديهم عوامل خطورة للإصابة بهذه الأمراض
بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من فشل القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الكلية أو الكبد، فيحتاج هؤلاء إلى مراقبة الطبيب عند تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.يمكن لبعض أدوية القلب وارتفاع ضغط الدم التي تصرف بموجب وصفة طبية ألا تعمل بصورة سليمة عند استعمالها بالتزامن مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
هل تعلم...
تتفاوت مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في سرعة مفعولها المُسكن للألم وديمومته.على الرغم من أن فعالية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية متشابهة تقريبًا، إلا أن الأشخاص يستجيبون لها بنسب متفاوتة.فقد يجد شخص ما بأن دواءً معينًا أكثر فعالية وأقل تأثيرات جانبية من دواء آخر.
أسبرين Aspirin
بدأ استخدام الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك acetylsalicylic acid) قبل حوالى 100 عام.يُعطى الأسبرين عن طريق الفم، ويُساعد على تسكين الآلام المتوسطة حتى 4-6 ساعات.
وبما أن الأسبرين قد يُهيِّجَ المعدة، فقد يجري دمجه مع مضاد للحموضة (يُسمى دارئ buffered) أو تجري تغطيته بغلاف بحيث يمر بسرعة من خلال المعدة ويذوب عندما يصل إلى الأمعاء الدقيقة (مغلف معويًا).تهدف هذه المنتجات إلى تقليل تهيّج المعدة.ولكن مع ذلك، يمكن للأسبرين الدارئ أو المغلف معويًا أن يُخرش المعدة لأن الأسبرين يُقلل أيضًا من إنتاج المواد التي تحمي بطانة المعدة من الحموض.وتسمّى هذه المواد بالبروستاغلاندينات.
يزيد الأسبرين من خطر النزف في أنحاء الجسم لأنه يقلل من الكفاءة الوظيفية للصفيحات الدموية.الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي شظايا خلوية في الدَّم وتُساعِد على تكوين الجلطة الدَّموية.وبالتالي، ينبغي على أي شخص لديه ميل للنزف (مصاب باضطراب مثل الناعور) أو يعاني من ارتفاع ضغط دم غير مضبوط أن يتجنب استعمال الأسبرين إلا تحت إشراف الطبيب.كما ينبغي مراقبة الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين ومضادات التخثر، مثل الوارفارين (وهي الأدوية التي تجعل الدم أقل قابلية للتخثر) عن كثب لتجنب حوادث النزف المهددة للحياة.ينبغي عدم تناول الأسبرين في الأسبوع الذي يسبق إجراء جراحة ما.
كما يمكن للأسبرين أن يفاقم من حالة الربو.يكون الأشخاص الذين يعانون من ناميات أنفية أكثر عرضة للإصابة بالأزيز التنفسي عند تناولهم الأسبرين.هناك نسبة ضئيلة من الأشخاص الذين يتحسسون من الأسبرين، والذين يواجهون ردات فعل تحسسية شديدة (تأق) عند تناوله، مما يؤدي إلى طفح جلدي، وحكة، ومشاكل تنفسية شديدة، أو صدمة.تتطلب مثل ردات الفعل التحسسية هذه معالجة طبية إسعافية.
عند تناول الأسبرين بجرعات عالية جدًا، يمكن أن يترك تأثيرات جانبية خطيرة، مثل مشاكل التنفس، أو الحمى، أو التشوش الذهني.إحدى العلامات الأولى لفرط جرعة الأسبرين هي الطنين في الأذن.
ينبغي عدم إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين، لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة راي إذا كان الطفل أو المراهق يعاني من الأنفلونزا أو جدري الماء أو تعافى منذ فترة قريبة من أحدهما.يمكن في حالات نادرة أن تؤدي متلازمة راي إلى عواقب خطيرة أو حتى مميتة.
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الموضعية
تتوفر بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل كريم أو هلام يمكن تطبيقه بشكل مباشر على الجلد فوق المنطقة المؤلمة.على سبيل المثال، يمكن تطبيق هلام الديكلوفيناك فوق جلد المفصل لتسكين الألم الناجم عن الفُصال العظمي والمساعدة على تحسين الحركة.كما يتوفر الديكلوفيناك بشكل لُصاقة يمكن استخدامها لتسكين الألم الناجم عن حالات الشد أو الوثي أو الكدمات البسيطة.
الإيبوبروفين، والكيتوبروفين، والنابروكسين
يُعتقد بأن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل إيبوبروفين، وكيتوبروفين، ونابروكسين أكثر لطفًا على المعدة من الأسبرين، على الرغم من أن دراسات قليلة قد قارنت بينها في هذا الخصوص.وشأنها شأن الأسبرين، يمكن لهذه الأدوية أن تُسبب انزعاجًا هضميًا، وقرحات، ونزفًا معديًا معويًا.كما يمكن لهذه الأدوية أن تفاقم من حالة الربو وتزيد من ضغط الدم.يمكن لتناول أحد هذه الأدوية أن يزيد بشكل طفيف من خطر السكتة الدماغية، والنوبة القلبية، والخثرات الدموية في شرايين الساقين.قد يكون الخطر المترافق مع نابروكسين أقل مقارنة مع غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.وهكذا، قد يكون النابروكسين خيارًا أفضل عندما يضطر الأشخاص الذين يواجهون خطرًا مرتفعًا للإصابة بهذه الاضطرابات إلى استعمال مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
على الرغم من أن الإيبوبروفين، والكيتوبروفين، والنابروكسين تؤثر في تخثر الدم بشكل أقل من الأسبرين عمومًا، إلا أنه ينبغي على الأشخاص تجنب تناول هذه الأدوية بالتزامن مع تناول مُضادات التخثر (مثل الوارفارين) إلا إذا كان ذلك تحت إشراف ومراقبة الطبيب.
يمكن للأشخاص الذين يتحسسون تجاه الأسبرين أن يتحسسوا أيضًا تجاه الإيبوبروفين، والكيتوبروفين، والنابروكسين.إذا عانى المريض من طفح جلدي، أو مشاكل في التنفس، أو صدمة إثر تناول أحد هذه الأدوية، فينبغي طلب الرعاية الطبية بشكل فوري.
الكوكسيبات (مثبطات COX-2)
الكوكسيبات، (مثل سيليكوكسيب)، هي مجموعة من الأدوية التي تختلف عن غيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.حيث تعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى على تثبيط الإنزيمين التاليين:
COX-1، الذي يمارس دورًا في إنتاج البروستاغلاندينات التي تقي المعدة وتمارس دورًا مهمًا في الوقاية من الخثرات الدموية
COX-2، الذي يمارس دورًا في إنتاج البروستاغلاندينات التي تُفضي إلى حدوث الالتهاب
تميل الكوكسيبات إلى تثبيط أنزيمات COX-2 بشكل رئيسي.ولذلك، فإن الكوكسيبات تكون فعاليتها مماثلة لفعالية مضادات الالتهاب غير الستيريويدية الأخرى في علاج الألم والالتهاب.إلا أن الكوكسيبات تكون أقل خطرًا للتسبب بغثيان، أو نفخة، أو حرقة فؤاد، أو نزف، أو قرحات معدية.كما تكون الكوكسيبات أقل احتمالاً للتأثير في تخثير الدم بالمقارنة مع باقي أنواع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
وبسبب هذه الفوارق، فقد تكون الكوكسيبات أكثر فائدة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الأنواع الأخرى من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والأشخاص الذين يواجهون خطرًا مرتفعًا للإصابة بمضاعفات معينة لها (مثل النزف المعدي المعوي).يتضمن هؤلاء الأشخاص الفئات التالية:
المُسنون
الأشخاص الذين يستعملون مضادات التخثر
الأشخاص الذين لديهم تاريخ للإصابة بالقرحات
الأشخاص الذين يستعملون المُسكنات لفترة طويلة
ولكن، يبدو بأن الكوكسيبات، شأنها شأن غيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، تزيد من خطر النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وتشكل الخثرات في الساقين.نتيجةً لذلك، ينبغي إبلاغ الأشخاص الذين يعانون من حالات محددة بهذا الخطر قبل إعطائهم أحد الأدوية التي تنتمي لزمرة الكوكسيبات، ومراقبتهم عن كثب.تتضمن هذه الحالات كلاً من:
الاضطرابات القلبية الوعائية (مثل مرض الشريان التاجي)
السكتات الدماغيَّة
وجود عوامل خطر لهذه الأمراض
إن الكوكسيبات، شأنها شأن باقي أنواع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، غير ملائمة للأشخاص الذين يعانون من فشل قلبي أو يواجهون خطرًا مرتفعًا للإصابة به (مثل الأشخاص الذين سبقت لهم الإصابة بنوبة قلبية).
آلية عمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية
تعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بطريقتين:
تمتلك مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هذه التأثيرات لأنها تُقلل من إنتاج مواد شبيهة بالهرمونات تُسمى البروستاغلاندينات prostaglandins.تختلف وظائف البروستاغلاندينات فيما بينها، مثل جعل الخلايا العصبية أكثر قابلية للاستجابة للإشارات الألمية والتسبب بتوسع الأوعية الدموية.
تُقلل معظم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من إنتاج البروستاغلاندينات عن طريق تثبيط كلٍّ من أنزيمي COX (وهما COX-1 و COX-2)، واللذين يكونان أساسيان في تشكل البروستاغلاندينات.يميل أحد أنواع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، الكوكسيبات (مثبطات COX-2)، إلى تثبيط إنتاج إنزيمات COX-2 بشكل رئيسي.
فقط إنزيمات COX-2 هي التي تُشارك في إنتاج البروستاغلاندينات التي تُحفز حدوث الالتهاب وبالتالي تُسبب الألم.يجري تحرير هذه البروستاغلاندينات كاستجابة للأذية، سواءً كانت حرقًا، أو كسرًا، أو شدًا، أو وثيًا، أو عدوى.وتكون النتيجة هي الالتهاب، والذي يكون بمثابة رد فعل دفاعي من الجسم، حيث تزداد التروية الدموية للمنطقة المُصابة، وتجلب معها المزيد من السوائل وكريات الدم البيضاء
تساعد البروستاغلاندينات التي تتشكل من خلال فعل إنزيمات COX-1 على وقاية السبيل الهضمي من تأثيرات الحموض المعدية، وتمارس دورًا هامًا في تخثر الدم.وبما أن معظم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تُثبط إنزيمات COX-1 وبالتالي تُقلل من إنتاج هذه البروستاغلاندينات، فقد تُسبب بالتالي تخريش بطانة المعدة.يمكن لمثل هذا التخريش أن يُسبب انزعاجًا معويًا، وقرحات معدية، ونزفًا في السبيل الهضمي.
بما أن الكوكسيبات تُثبط إنزيمات COX-2 بشكل رئيسي، فإنها تكون أقل احتمالاً للتسبب بتخريش المعدة.ولكن، بما أن الكوكسيبات تثبط بعض إنزيمات COX-1، فقد تساهم بزيادة بسيطة في خطر هذه المشاكل.
الأسيتامينوفين Acetaminophen
يُعد الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) من الأدوية المكافئة للأسبرين من حيث قدرته على تسكين الألم وخفض الحرارة.
ولكن خلافًا لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، فإن الأسيتامينوفين يتميز بالخصائص التالية:
لا توجد لديه أية خصائص مضادة للالتهاب
لا يؤثر في قدرة الدم على التخثر
لا توجد له آثار سلبية على المعدة
من غير الواضح تمامًا ما هي آلية عمل الأسيتامينوفين.
يؤخذ الأسيتامينوفين عن طريق الفم، أو بشكل تحاميل شرجية، ويدوم مفعوله عادةً لمدة 4-6 ساعات.
يُعد الأسيتامينوفين من الأدوية التي تتمتع بهامش أمان مرتفع جداً.ولكن، يمكن للجرعات العالية من الأسيتامينوفين أن تُسبب أذية كبدية، قد تكون غير عكوسة (انظر التسمم بالأسيتامينوفين).ينبغي على المرضى الذين يعانون من اضطرابات كبدية استخدام الأسيتامينوفين بجرعات أكثر انخفاضًا من تلك التي يجري وصفها عادةً.من غير المؤكد ما إذا كانت الجرعات المنخفضة التي تؤخذ لمدة طويلة قادرة على إلحاق الضرر بالكبد أم لا.قد يواجه الأشخاص الذين يستهلكون الكحول بكميات كبيرة وبشكل منتظم أكثر عرضة للأذية الكبدية جراء تناول فرط استخدام الأسيتامينوفين.قد يكون المرضى الذين يتناولون الأسيتامينوفين ويتوقفون عن تناول الطعام بسبب حالة زكام شديدة، أو أنفلونزا، أو غير ذلك من الأسباب، أكثر عرضةً للأذية الكبدية.
مُسكِّنات الألم الأفيوينة
تُعد مسكنات الألم الأفيونية—تُسمى أحيانًا بالمخدرات (narcotics)—من الأدوية الفعالة في تسكين أنواع مختلفة من الألم.وعادةً ما تكون مسكنات الألم الأكثر قوة.
ترتبط المُسكنات الأفيونية بالمورفين، وهو مادة طبيعية تُستخرج من نبات الخشخاش.تُستخرج بعض أنواع الأفيونات من نباتات أخرى، في حين يجري تصنيع بعض أنواعها مخبريًا.
غالبًا ما تُوصف الأفيونيات لبضعة أيام لعلاج الألم الشديد الذي من المرجح أن بتحسن بسرعة (مثل الألم الناجم عن الإصابة أو بعد الجراحة).يقوم الأطباء عادةً بالتبديل إلى مسكنات الألم غير الأفيونية في أقرب وقت ممكن، لأن الأفيونيات قد يكون لها آثار جانبية وتحتمل خطر إساءة الاستعمال أو الإدمان.لا يُنصح باستخدام الأفيونيات في علاج الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن.
يصف الأطباء في بعض الأحيان الأفيونيات لفترات أطول للأشخاص الذين يعانون من ألم شديد بسبب السرطان أو مرض عضال، وخاصة كجزء من رعاية نهاية الحياة، بما في ذلك رعاية المحتضرين.وفي هذه الحالات، يمكن عادةً الوقاية من التأثيرات الجانبية أو التعامل معها، وتكون إساءة الاستعمال أو الإدمان أقل مدعاةً للقلق.
قبل وصف الأفيونيّات لعلاج أي نوع من الألم المزمن، سوف يأخذ الطبيب بعين الاعتبار
ما هي المقاربة العلاجية الاعتيادية
ما إذا كان من الممكن استعمال علاجات أخرى
ما إذا كان لدى الشخص خطر مرتفع للتأثيرات الجانبية الناجمة عن استعمال مسكن أفيوني
ما إذا كان هناك احتمال لإساءة استعمال الدواء الأفيوني أو الإدمان عليه أو أن استخدام الأدوية لأهداف أخرى غير قانونية (مثل بيعها أو إعطاءها للآخرين)
قد يقوم الطبيب بإحالة الشخص إلى اختصاصي في معالجة الألم أو ممارس رعاية صحية نفسية يمتلك خبرة في معالجة حالات إساءة استعمال المواد إذا كان خطر حدوث ذلك عاليًا.على سبيل المثال، عادةً ما يحتاج الأشخاص الذين سبق لهم المرور بتجربة إدمان إلى مثل هذه الإحالة.
عندما يصف الأطباء الأفيونيات لعلاج الألم المزمن، فسوف يشرحون طبيعة الاضطراب الذي يعاني منه الشخص (إذا كان معروفًا) ومخاطر وفوائد العلاجات الأخرى المحتملة، بما في ذلك استعمال الأدوية غير الأفيونية وعدم المعالجة.يستفسر الأطبَّاء من الأشخاص حول أهدافهم وتوقعاتهم من العلاجعادةً ما يعطون الشخص تعليمات مكتوبة تصف مخاطر استعمال الأفيونيات.بعد أن يناقش الأشخاص هذه المعلومات مع أطبائهم ويفهمونها، يُطلب منهم التوقيع على وثيقة الموافقة المستنيرة.
عندما يصف الطبيب دواءًا أفيونيًا لعلاج الألم المزمن، فسوف يشرح للشخص المخاطر والتأثيرات الجانبية للأفيونيات.يُنصح المرضى بالقيام بما يلي
تجنب المشروبات الكحولية أو أية أدوية مضادة للقلق أو أدوية منومة بالتزامن مع استخدام الأفيونيّات
تناول الجرعات المحددة في الأوقات المحددة، وعدم تعديل أي من ذلك دون استشارة الطبيب
تخزين الُمسكنات الأفيونية في مكان آمن ومغلق بإحكام
عدم مشاركة الأدوية الأفيونية مع أي شخص آخر
الاتصال بالطبيب إذا سبب الدواء النعاس للمريض، أو سبب أي آثار جانبية أخرى (مثل التشوش الذهنِي، أو الإمساك، أو الغثيان)
التخلص من حبات الدواء غير المستخدمة وفق التعليمات المنصوص عليها لذلك
الإبقاء على دواء نالوكسون (ترياق أفيوني) في متناول اليد، وتعليم أفراد الأسرة كيفية إعطاؤه في حال أخذ جرعة أفيونية زائدة
إذا جرى وصف أحد المسكنات الأفيونية، فسوف يتبع الأطباء ممارسات معتادة لضمان سلامة الشخص.يطلب الأطباء من الأشخاص أن يحصلوا على وصفات المواد الأفيوينة من طبيب واحد فقط، وأن تُصرف الوصفات الطبية من نفس الصيدلية في كل مرة.سوف يقومون برؤية الشخص بشكل متكرر من خلال زيارات المتابعة ويراقبون استخدام الدواء للتأكد من أنه آمن وفعال.على سبيل المثال، قد يطلب الطبيب إجراء تحليل دوري لبول الشخص للتحقق مما إذا كان الدواء يؤخذ بصورة صحيحة.كما يطلب الطبيب من الشخص توقيع إقرار يوضح فيها الشروط الواجب توفرها لاستخدام الأفيونيات، بما في ذلك أية مراقبة ضرورية.ولتجنب إساءة الاستعمال من قبل الآخرين، يجب على الشخص الاحتفاظ بالأدوية الأفيونيّة في مكان آمن والتخلص من أي أدوية غير مستخدمة إعادتها إلى الصيدلية.
التأثيرات الجانبية للمسكنات الأفيونية
تترك المُسكنات الأفيونية تأثيرات جانبية.يمكن لهذه التأثيرات الجانبية أن تحدث عند بعض المُصابين بأمراض محددة، مثل الفشل الكلوي، أو الاضطرابات الكبدية، أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن COPD، أو توقف التنفس في أثناء النوم غير المعالج، أو الخرف، أو غيره من الاضطرابات الدماغية.
من الشائع حدوث الأعراض التالية عند استخدام المُسكنات الأفيونية:
النعُاس
التشوش الذهني
الغثيان والتقيّؤ
الإمساك
تتضمن التأثيرات الجانبية الأقل شيوعًا للأفيونيّات
احتباس البول
التقلص اللاإرادي للعضلات (الرّمَع العضلي myoclonus)
الحكة
التباطؤ الخطير في معدل التنفس
الوفاة
يُعد النعاس التأثير الجانبي الشائع للمُسكنات الأفيونية.تتراجع شدة النعاس عند بعض الأشخاص الذين يتناولون المُسكنات الأفيونية في غضون أيام قليلة من بدء تناول المُسكن.إذا استمر الشخص بالشعور بالنعاس، فيمكن استبدال المُسكن الأفيوني بمُسكن أفيوني آخر، وذلك لأن درجة النعاس التي تُسببها المُسكنات الأفيونية تتباين من دواء إلى آخر.قبل حدث مهم يتطلب اليقظة والانتباه، يمكن وصف دواء مُنبه للشخص (مثل ميثيل فينيدات methylphenidate أو مودافينيل modafinil) للتغلب على النعاس.بالنسبة لبعض الأشخاص، يساعد شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين على مقاومة النعاس.في حال الشعور بالنعاس بعد تناول المُسكن الأفيوني، ينبغي على الشخص تجنب قيادة المركبات، والانتباه لعدم السقوط أو الوقوع في حوادث.
يمكن للشخص أن يعاني أيضًا من التشوش الذهني بعد تناول المُسكن الأفيوني، وخاصةً إذا كان كبيرًا في السن.تزيد المُسكنات الأفيونية من خطر السقوط عند كبار السن.
قد يحدث الغثيان أحيانًا عند الأشخاص الذين يعانون من الألم، ويمكن للمُسكنات الأفيونية أن تزيد من هذا الغثيان.يمكن للأدوية المضادة للقيء التي تؤخذ عن طريق الفم، أو بشكل تحاميل، أو حقن أن تساعد على تخفيف الغثيان.نذكر من الأدوية الشائعة المضادة للتقيؤ كلاً من ميتاكلوبراميد metoclopramide، وهيدروكسيزين hydroxyzine، وبروكلوببيرازين prochlorperazine.
يمكن تخفيف الحكة الناجمة عن تناول المُسكنات الأفيونية عن طريق تناول مُضادات الهيستامين، مثل ديفينهيدرامين diphenhydramine عن طريق الفم أو بالطريق الوريدي.
كثيرًا ما يُصاب الأشخاص بالإمساك، وخاصةً إذا كانوا كبارًا في السن.يمكن استخدام ِالأدوية المُليّنة، مثل سينا senna، للمساعدة على تجنب الإمساك أو علاجه.كما إنه من المفيد في هذا الصدد الإكثار من السوائل أو زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي.يمكن للعوامل التناضحية، مثل بولي إيثيلين غليكول polyethylene glycol، أن تكون مفيدة أيضًا.تعمل هذه العَوامِل على سحب كمياتٍ كبيرةٍ من الماء إلى الأمعاء الغليظة، لتحفيز عملية التغوّط.قد يحتاج بعض الأشخاص للحقن الشرجية enemas.عندما لا تكون هذه الإجراءات فعالة، فيمكن للطبيب وصف دواء يثبط التأثيرات المعدية والمعوية للمُسكنات الأفيونية دون أن يؤثر على فعاليتها المُسكنة للألم (مثل ميثيل نالتريكوسن methylnaltrexone).
قد ينجم احتباس البول عن تناول الأفيونيّات، وخاصةً عند الرجال الذين يعانون من تضخم البروستات.كما قد يكون من المفيد أن يحاول المريض التبول مرة أخرى بعد انقطاع بسيط (إفراغ مزودج double voiding) أو تطبيق ضغط بسيط على الجزء الأسفل من البطن (المنطقة فوق المثانة) في أثناء التبول.يمكن أحيانًا استخدام أدوية مرخية لعضلات المثانة (مثل تامسولوسين tamsulosin).
تتراجع شدة الغثيان والحكة عند معظم الأشخاص في غضون بضعة أيام.ولكن الإمساك واحتباس البول عادة ما يكون تحسنهما بطيئًا أكثر، وقد لا يتحسنا مطلقًا.
يمكن أن تحدث تأثيرات جانبية خطيرة عندما يتناول الشخص جرعات عالية من المُسكنات الأفيونية.يمكن لهذه الأعراض الجانبية أن تتضمن التباطؤ الخطير في معدل التنفس (التثبيط التنفسي) أو حتى السبات.يزيد ما يلي من خطر التثبيط التنفُّسي والوفاة جراء النوبة التنفُّسية:
وجود اضطرابات مُعيَّنة (مثل الاضطرابات الكبدية، أو الكلويَّة، أو التنفسية، أو اضطرابات الصحة النفسية)
تناول أدوية أخرى تُسبب النعاس (مثل البنزوديازيبينات)
شرب الكحول
يمكن عكس بعض هذه التأثيرات الجانبية بإعطاء النالوكسون naloxone، وهو ترياق يُعطى عادةً عن طريق الوريد أو كبخاخ عن طريق الأنف.
بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون زيادةً في خطر الآثار الجانبية للأفيون (بما في ذلك التثبيط التنفُّسي)، قد يصف الأطباء النالوكسون مع المسكنات الأفيونية.يجب على الممرضات مع أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية مراقبة الآثار الجانبية الخطيرة للأفيونيّات، وإذا حدثت مثل هذه الآثار الجانبية، فينبغي أن يكونوا مستعدين لحقن النالوكسون أو رشه في أنف الشخص.يقوم الأطباء أو الصيادلة عادةً بتدريب الشخص على استعمال المُسكِّن الأفيوني، وتدريب أفراد أسرته أو مقدمي الرعاية على كيفية إعطائه النالوكسون.
قد يحدث تَحمّل عند بعض الأشخاص الذين يتناولون الأفيونيّات مع مرور الوقت (تراجع فعالية الدواء).وفي هذه الحالة، قد يحتاج المريض إلى تناول جرعة أكبر من الدواء، وذلك لأن جسمه اعتاد على الدواء، وأصبح يستجيب بصورة أضعف له.ولكن، بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن نفس الدواء الأفيوني يبقى فعالاً لديهم لفترة طويلة.في كثير من الحالات، تكون الحاجة لاستخدام جرعة أعلى من الدواء تعني بأن المرض يتفاقم، وليس أن المريض قد حدث لديه تحمل للدواء.
كثيرًا ما يحدث اعتماد جسدي على الأفيونيّات عند الأشخاص الذين يتناولونها لفترة طويلة.ويعني ذلك حدوث أعراض سحب في حال التوقف عن تناول الدواء.تشمل أعراض السحب كلاً من القشعريرة، والتشنجات البطنية، والإسهال، ومشاكل النوم، والإحساس بالتوتر العصبي.عند الحاجة للتوقف عن تناول المُسكنات الأفيونية بعد فترة طويلة من استخدامها، قد يلجأ الطبيب إلى إنقاص جرعتها بالتدريج عبر مدة من الزمن، للتقليل من خطر حدوث مثل هذه الأعراض.
ويختلف الاعتماد الجسدي عن اضطراب استعمال الأفيونيات (الإدمان)يتسم الاعتماد بتوق كبير لتناول الدواء، واستخدامه بصورة قهرية، وغير منضبطة، على الرغم من الضرر الذي قد لحق بالشخص وغيره من الأشخاص.إن معظم الأشخاص الذين يتناولون المُسكنات الأفيونية للسيطرة على آلامهم ولم تكن لديهم مشكلة سابقة في الإدمان على العقاقير، لا يُدمنون على المُسكنات الأفيونية.بغض النظر عن ذلك كله، يقوم الطبيب بمراقبة الأشخاص الذين يتناولون المُسكنات الأفيونية بشكل دوري لتحري ظهور أية علامات على الإدمان.
إعطاء المُسكنات الأفيونية
ينبغي إعطاء الأفيونيّات فمويًا عندما يكون ذلك ممكنًا (عن طريق الفم).حيث إن إعطاء المُسكنات الأفيونية عن طريق الفم يُساعد على تعديل جرعاتها ومواعيد تناولها بشكل أسهل.وعند الحاجة لتناول الأفيونيّات لفترة طويلة، فقد تُعطى عن طريق الفم أو عن طريق لُصاقات توضع فوق الجلد (عبر الجلد).تُعطى الأفيونيّات عن طريق الحقن (في العضلة أو الوريد) عندما يحدث الألم بشكل مفاجئ، أو عندما لا يتمكن الشخص من تناول المُسكن الأفيوني عن طريق الفم أو عن طريق اللُصاقات الجلدية.
لا يمكن للأشخاص الذين يحتاجون لاستعمال الأفيونيات لفترة طويلة وتجري مساعدتهم بالأفيونيات التي تؤخذ عن طريق الفم تحمل تأثيراتها الجانبية.بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يمكن حقن أحد الأفيونيات بشكل مباشر في الحيِّز حول الحبل الشوكيّ عن طريق مضخة (داخل القراب).
مشاكل تترافق مع استخدام الأفيونيّات
أصبحت الأفيونيّات في هذه الأيام السبب الرئيسي لوفيات الحوادث والجرعات المفرطة المميتة في الولايات المتحدة.تتضمن مشاكل استخدام الأفيونيّات أخطاء استخدامها، وإحالتها، وإساءة استخدامها.
أخطاء استخدام الأفيونيّات قد تكون مقصودة أو غير مقصودة.وهي تنطوي على أيِّ استخدام مخالف لما وصفه الطبيب.
الإحالة تنطوي على بيع أو إعطاء دواء مصروف بموجب وصفة طبية لأشخاص آخرين لم يُوصف لهم.
إساءة الاستخدام تشير إلى الاستخدام الترويحي للدواء.ويعني ذلك تناول الأدوية للحصول على شعور المتعة أو السعادة الذي ينتج عن تعاطيها، وليس لتسكين ألم أو علاج حالة طبية.
حوالى ثلث الأشخاص الذين يستعملون الأفيونيّات لفترة طويلة لعلاج الألم المزمن يُسيؤون استعمالها.
اضطراب استخدام الأفيون هو المصطلح المفضل لما كان يُسمَّى سابقًا الإدمان على الأفيونيّات.وهو يشير إلى الاستخدام القهري للأفيونيّات على الرغم من وجود مشاكل ناجمة عن أخذها.كما قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب إلى جرعات أعلى لتحقيق نفس التأثيرات، وقد يعانون من أعراض السحب عند التوقف عن تناول المادة الأفيونيّة.وقد يحاولون التوقف عن تناول الأفيونيّات أو التقليل من الكمية التي يتناولونها، دون أن ينجحوا في ذلك.يُؤدِّي أخذ جرعات عالية من الأفيونيّات لمدة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب إساءة استخدام الأفيون.
المُسكنات المُساندة
المُسكنات المُساندة هي أدوية تُستخدم عادةً لعلاج اضطرابات أخرى، وقد تُستخدم في تسكين الألم.
يُعتقد بأن التأثير المُسكن لهذه الأدوية يكون عن طريق تعديل طريقة تعامل الأعصاب مع الألم.
يزداد شيوع استخدام المُسكنات المساندة كخيار أول ووحيد لعلاج الألم الناجم عن الأذية العصبية (ألم الاعتلال العصبي) وحالات أخرى مثل الألم الليفي العضلي.
المُسكنات المُساندة الأكثر شيوعًا في علاج الألم هي:
مضادات الاكتئاب (مثل أميتربتيلين amitriptyline، بوبروبيون bupropion، ديسيبرامين desipramine، دولوكسيتين duloxetine، نورتريبتيلين nortriptyline، و فينلافاكسين venlafaxine)
مضادات الاختلاجات (مثل غابابنتين وبريغابالين)
المواد المخدرة الفموية والموضعية
مضادَّات الاكتئاب
كثيرًا ما يمكن لمضادات الاكتئاب أن تساعد على تسكين الألم عند الأشخاص حتى وإن كانوا لا يعانون من الاكتئاب.تكون مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل أميتربتيلين amitriptyline، نورتريبتيلين nortriptyline، ديسيبرامين desipramine) أكثر فعالية عند استخدامها لهذا الهدف من مضادات الاكتئاب الأخرى، إلا أن الأجيال الأحدث من مضادات الاكتئاب، مثل مثبِّطات استرداد السِّيروتونين الانتقائية (SSRIs)، ومثبطات مستقبلات النورإيبنفرين (SNRIs) (بما فيها دولوكسيتين duloxetine، و فينلافاكسين venlafaxine، و ميلناسيبران milnacipran) قد تكون تأثيراتها الجانبية أقل، الأمر الذي يحدد الكمية المسموح بتناولها من هذه الأدوية.
تكون مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات فعَّالةً في علاج: ألم الاعتلال العصبي، والصداع، والألم العضلي الليفي fibromyalgia، ومتلازمات فرط الحساسية الحَشوية (مثل الألم البطني المزمن أو الألم الحوضي).عادةً ما تكون جرعات مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات المُستخدمة في علاج الألم منخفضة جدًّا، بحيث لا تكفي لعلاج الاكتئاب أو القلق.وبالتالي، إذا جرى استخدام مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات في معالجة الألم، فعادةً ما يستدعي الأمر استخدام أدوية إضافية لعلاج الاكتئاب أو القلق إذا كان موجودًا.
يبدو بأن الدولوكسيتين فعال في علاج ألم الاعتلال العصبي الناجم عن السكري (الاعتلال العصبي السكري diabetic neuropathy)، والألم الليفي العضلي fibromyalgia، وألم أسفل الظهر المزمن، والألم العضلي الهيكلي المزمن، والألم العصبي الناجم عن العلاج الكيميائي.تُعدُّ جرعات دولوكسيتين المستخدمة لعلاج الألم كافية أيضًا لعلاج الاكتئاب أو القلق إذا كان موجودًا.يمتلك فينلافاكسين venlafaxine آثار مماثلة.يُعد ميلناسيبران milnacipran فعالاً في معالجة الألم الليفي العضلي.
قد يستجيب بعض المرضى لأحد مضادات الاكتئاب ولا يستجيبون لأنواع أخرى منها، وهكذا يمكن أحيانًا للأطباء تجربة بعض الأدوية إلى حين العثور على الدواء الفعال.
الأدوية المضادة للاختلاجات
قد تُستخدم الأدوية المضادة للاختلاجات في تسكين ألم الاعتلال العصبي.يستخدم كل من غابابنتين وبريغابالين بشكل شائع، ولكن العديد من مضادات الاختلاجات الأخرى، مثل كاربامازيبين، كلونازيبام، لاكوساميد، لاموتريغين، أوكسكاربازيبين، فينيتوئين، تياغابين، توبيراميت، زونيساميد، تساعد على تخفيف الألم لدى بعض الأشخاص.
يمكن استخدام غابابنتين gabapentin في علاج الألم الذي يمكن أن ينجم عن الهربس النطاقيالألم العصبي التالي للهربس postherpetic neuralgia) والعديد من الأنواع الأخرى للمرض ألم الاعتلال العصبي.
يمكن استخدام بريغابالين لتسكين الألم الليفي العضلي أو الأذية العصبية الناجمة عن السكري (ألم الاعتلال العصبي السكري)، أو الألم العصبي التالي للهربس postherpetic neuralgia، أو أذيات الحبل الشوكي.
يمكن للأدوية المضادة للاختلاجات، مثل توبيراميت topiramate أن تقي من صداع الشقيقة.
المواد المُخدرة
قد يجري حقن أحد المخدرات الموضعية، مثل ليدوكائين ، يمكن حقنه في الجلد للسيطرة على الألم الناتج عن إصابة أو حتى ألم الأعصاب.يمكن أيضًا حقن المخدرات الموضعية حول الأعصاب لمنع الألم، وهو إجراء يُسمى بتخدير الأعصاب.كثيرًا ما يُستخدم في علاج الألم الناجم عن أذية أعصاب كبيرة محددة.على سبيل المثال، يتضمن تخدير أحد الأعصاب الودية حقن مخدر موضعي حول مجموعة من الأعصاب بجوار الحبل الشوكي - في الرقبة بالنسبة للألم في أعلى الجسم، أو في أسفل الظهر بالنسبة للألم في أسفل الجسم.(يمكن لإحصار العصب الودي أن يساعد على تخفيف الألم الناجم عن فرط نشاط الجهاز العصبي الودي، والذي يُهيِّئ الجسم لحالات الشدَّة أو الطوارئ).
يمكن تطبيق المخدرات الموضعية، مثل الليدوكائين lidocaine بشكل غسول، أو مرهم، أو لُصاقة جلدية بهدف السيطرة على الألم الناجم عن بعض الحالات.
يُستخدم ميكسيلتين mexiletine في علاج النظم القلبي الشاذ، ويُستخدم أحيانًا في علاج ألم الاعتلال العصبي.
عادةً ما تُستخدم هذه المخدرات لفترة قصيرة.على سبيل المثال، يمكن لاستخدام غسول فموي يحتوي على كمية قليلة من مادة مخدرة لبضع مرات في اليوم أن يساعد على تسكين الألم الناجم عن القرحات الفموية.ولكن، يمكن لبعض الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن الاستفادة من استخدام المخدرات الموضعية لفترة طويلة من الزمن.على سبيل المثال، يمكن استخدام لُصاقات أو هلام الليدوكائين للمساعدة على تسكين الألم العصبي التالي للهربس.
الأدوية الأخرى
يمكن أخذ الستيرويدات القشرية corticosteroids عن طريق الفم، مثل بريدنيزون prednisone و ديكساميثازون dexamethasone، لعلاج حالات الألم الشديد الناجم عن الالتهاب (كما يحدث في سياق الإصابة بالنقرس gout).
تقترح بعض الأدلة بأن دواء باكلوفين baclofen (مُرخي عضلي) يمكن أن يُسكن ألم الاعتلال العصبي الناجم عن ألم العصب ثلاثي التوائم trigeminal neuralgia.
ويمكن لدواء باميدرونيت (المُستخدم في علاج بعض الاضطرابات العظمية) أن يُساعد على تخفيف ألم الاعتلال العصبي الناجم عن متلازمة الألم النطاقي المعقد
تُعطى أحيانًا جرعات منخفضة من الكيتامين (مخدِّر) عن طريق الوريد في المستشفى للأشخاص الذين يعانون من مُتلازمة الألم النطاقي المعقد، وذلك عندما تكون المُعالجَات الأخرى غير فعالة.
يمكن لدواء تيزانيدين (لإرخاء العضلات) الذي يؤخذ عن طريق الفم، ودواء كلونيدين (لعلاج ارتفاع ضغط الدم) الذي يؤخذ عن طريق الفم أو بشكل لُصاقة جلدية، أن يساعد على تسكين ألم الاعتلال العصبي أو الوقاية من صداع الشقيقة.
يساعد الكابسايسين مرتفع التركيز capsaicin (مادة توجد في الفلفل)، والذي يُعطى عن طريق لُصاقات جلدية، على تسكين ألم الاعتلال العصبي الناجم عن الألم العصبي التالي للهربس postherpetic neuralgia.كما قد يُساعد كريم كابسايسين منخفض التركيز على الحدّ من الألم الناجم عن الألم العصبي التالي للهربس أو غيره من الاضطرابات مثل الفصال العظمي osteoarthritis.كثيرًا ما يُستخدم الكريم من قبل الأشخاص الذين يعانون من ألم موضعي ناجم عن التهاب المفاصل.ينبغي تطبيق هذا الكريم بمعدل عدة مرات في اليوم الواحد.
معالجات الألم غير الدوائية
بالإضافة إلى الأدوية، تتوفر عدة معالجات غير دوائية لتسكين الألم.
قد يُساعد تطبيق الكمادات الحارة أو الباردة بشكل مباشر على موضع الألم في تسكينه (أنظر أيضًا علاج الألم والالتهاب)
تستخدم طرائق التعديل العصبي التحفيز الكهربائي لتغيير طريقة تعامل الأعصاب مع الألم.تشتمل التقنيات على ما يلي:
التحفيز الكهربائي العصبي عبر الجلد (TENS)
تحفيز الحبل الشوكي
تحفيز الأعصاب المحيطية
قد يُستخدم العلاج الفيزيائي أو المهني لتخفيف الآلام المزمنة ومساعدة الأشخاص على القيام بوظائفهم على نحو أفضل.من المفيد أحيانًا القيام ببعض التمارين أو زيادة مستوى النشاط البدني.على سبيل المثال، يمكن للمشي المنتظم أن يساعد على تخفيف آلام أسفل الظهر بشكل أكثر فعالية من الاستراحة في السرير.
قد يُستخدم الطب التكميلي والتكاملي في علاج الألم المزمن.فعلى سبيل المثال، قد يقترح الأطباءُ واحدًا أو أكثر مما يلي:
العلاج بالإبر الصينية
تقنيات العقل والجسد (مثل: التأمل، واليوغا، والتاي تشي)
العلاج اليدوي والمعالجات القائمة على الجسد (مثل: العلاج اليدوي (كيروبراكتيك) أو العلاج التقويمي للاعتلال العظمي، العلاج بالتدليك)
العلاجات القائمة على الطاقة (مثل اللمسة العلاجية و الريكي)
ينطوي الوخز بالإبر الصينية على غرز إبر رفيعة ودقيقة في مناطق معينة من الجسم.لا يزال هناك الكثير من الغموض الذي يغطي آلية عمل الإبر الصينية، كما إن الكثير من الخبراء لا يزالون يُشككون بفعالية هذا الإجراء.يشعر بعض الأشخاص بتحسن كبير بعد الخضوع لهذا الإجراء، على الأقل لفترة قصيرة من الزمن.
يمكن للتغذية الراجعة البيولوجية والتقنيات الإدراكية الأخرى (مثل التمرين على الاسترخاء، والتنويم المغناطيسي، وتقنيات تشتيت الانتباه) أن تساعد على السيطرة على الألم، والحدّ منه، والتعامل معه، عن طريق تغيير الطريقة التي يركز فيها الشخص انتباهه على ألمه.في إحدى هذه التقنيات، قد يتعلم الشخص تخيل نفسه في مكان هادئ، ومريح (مثل شاطئ البحر) عندما يشعر بالألم.
يمكن للعلاج السلوكي المعرفي أن يخفف من الألم والإعاقة المرتبطة بالألم، ويساعد الأشخاص على التأقلم.ينطوي هذا النوع من العلاج على تقديم المشورة لمساعدة الأشخاص على التركيز على التعامل مع الألم، بدلاً من التركيز على آثارها والإعاقات التي تسببها.وقد يتضمن ذلك تقديم المشورة لمساعدة الأشخاص وأسرهم على العمل معًا لمعالجة الألم.
ينبغي عدم التقليل من أهمية الدعم النفسي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الألم.ينبغي على أفراد أسرة وأصدقاء الشخص الذي يعاني من الألم إدراك حاجته إلى الدعم، وأنه قد يُصاب بالاكتئاب والقلق، ما قد يستوجب طلب استشارة نفسية.