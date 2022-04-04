اعتِلالُ الأَعصابِ المُتعدِّد Polyneuropathy

قد تظهر أعراض اعتلال الأعصاب المتعدد بشكل مفاجئ (حاد، يحدث على مدى بضعة أيام إلى بضعة أسابيع) أو تظهر ببطء وتحدث على مدى فترة من الزمن (مزمنة، تحدث على مدى أشهر إلى سنوات) وذلك بحسب السبب.

كثيرًا ما يبدأ اعتلالُ الأعصاب المتعدد الحاد (مثلما يحدث في مُتلازمة غيلان باريه أو في حال التسمم) فجأة في كلا الساقين، ويتقدَّم بسرعة نحو الأعلى إلى الذراعين.تشتمل الأعراضُ على الشُّعور بالضّعف والإحساس بوخزٍ يشبه وخز الدبابيس والإبر أو فقدان الإحساس.قد تُصاب العضلاتُ التي تتحَّكم في التنفس، ممَّا يؤدي إلى حدوث فشلٍ في الجهاز التنفسي.

تؤثر الكثير من حالات اعتلال الأعصاب المتعدد المزمن في الإحساس بشكلٍ رئيسي.تُصابُ القدمان في البداية عادةً، ولكن تُصابُ اليدان أولًا في بعض الأحيان.وتكون الأعراضُ البارزة هي الإحساس بوخزٍ يشبه وخز الدبابيس والإبر والاخدرار والألم الحارق وفقدان الإحساس بالاهتزاز والوضعية (معرفة مكان الذراعين والساقين).ونتيجةً لفقدان الشعور بالوضعية، يُصبح المشي وحتى الوقوف غير مستقر.وبذلك، قد لا تُستخدَم العضلات؛وفي نهاية المطاف، قد تضعُف وتضمحل.بعدَ ذلك، قد تصبح العضلات مُتيبِّسة وقصيرة بشكلٍ دائم (تسمى الحالة بالتقفُّعات contractures).

من الشَّائع أن يُسبِّب الاعتِلال العَصَبِيُّ السُكَّرِيّ نخزًا مؤلمًا أو إحساسًا بالحُرقة في اليدين والقدمين - وهي حالة تسمّى اعتلال الأعصاب المتعدِّد القاصي distal polyneuropathy.يتفاقم الألمُ خلال الليل غالبًا، ويمكن أن تزداد شدَّته باللمس أو تغيّر درجة الحرارة.قد يفقد المرضى الإحساسَ بالحرارة والألم، لذلك غالبًا ما يحرقون أنفسهم، وقد يكون لديهم تقرّحات مفتوحة ناجمة عن الضغط المُطوّل أو إصاباتٍ أُخرى.ومن دون وجود الألم، كتحذيرٍ بأنَّ الإجهاد أصبح أكثر من اللازم، تكون المَفاصِل عُرضةً للإصابات.يسمَّى هذا النوعُ من إصابة المَفاصِل بالاعتِلال المَفصِلِيِّ العَصَبِيِّ المَنشَأ (مفاصل شاركو Charcot joints).

يُصيبُ اعتلالُ الأعصاب المتعدِّد أعصاب الجهاز العصبي اللاإرادي غالبًا، والتي تتحكَّم في الوظائف اللاإرادية في الجسم (مثل ضغط الدَّم ومعدَّل ضربات القلب والهضم واللعاب والتَّبوُّل).تنطوي الأعراضُ النموذجيّة على الإمساك والضُّعف الجنسي وتقلُّب ضغط الدَّم - وأبرزها الهبوط المفاجئ في ضغط الدَّم عند نهوض الشخص (انخفاض ضغط الدَّم الانتصابي orthostatic hypotension).قد يُصبح الجلدُ شاحبًا وجافًا، ويمكن أن يقلّ التَّعرُّق.يمكن في بعض الأحيان أن يُفقَدَ التَّحكُّم في التَّبرُّز أو التَّبوُّل، مما يؤدي إلى حدوث سلسٍ للبراز أو البول.

قد يكون لدى المُصابين بالشكل الوراثي من اعتلال الأعصاب المتعدد (مثل داء شاركو-ماري-توث) أصابعُ قدمٍ تشبه المطرقة وأقواس قدم مرتفعة وتقوُّس في العمود الفقري (الجَنف).ويمكن أن يكونَ الإحساس غيرَ الطبيعي وضُعف العضلات خفيفًا.قد لا يلاحظ الأشخاص المُصابونَ بأعراضٍ خفيفة هذه الأعراضَ، أو قد يعدّونها غير مهمَّة.بينما يمكن أن تكون إصابة الأشخاص الآخرين شديدة.

تختلف درجةُ شفاء الأشخاص بشكلٍ كامل باختلاف سبب اعتلال الأعصاب المتعدِّد.