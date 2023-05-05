لمحة عامة عن أورام الدماغ

يمكن أن تحدث الأَعرَاض سواءٌ أكان الورم الدماغي غيرَ سرطانيّ أم سرطانيًّا.تنمُو الأورام السرطانية ببطءٍ، وقد تُصبِح كبيرةً جدًا قبل أن تُسبِّب أعراضًا،عادةً ما تنمو الأورام السرطانية بسرعة.

ويمكن أن يُؤدِّي الورم في الدِّمَاغ إلى العديد من الأَعرَاض المختلفة، وقد تحدث الأَعرَاض فجأة أو بشكلٍ تدريجيّ.يُمارس حجمُ الورم ومُعدَّل نموّه وموضعه دورًا في تحديد أيَّة أعراض ستظهر أولًا، وكيف ستحدُث؛وفي بعض أجزاء الدماغ، يُمكن أن يُؤدِّي مُجرَّد ورم صغير إلى تأثيرات مُدمِّرة؛وفي أجزاء أخرى من الدماغ، يمكن أن تُصبح الأورَام كبيرةً نسبيًا قبل أن تظهر أيَّة أعرَاض.عندما ينمُو الورم، يقوم بدفع وتمطيط النسيج العصبيّ ولكنَّه لا يُخرِّبه عادةً، ويستطيع هذا النسيج التعويض عن هذه التغيُّرات بشكلٍ جيدٍ جدًا؛ولذلك قد لا تظهر الأعراض في البِداية.

ينجُم العديدُ من الأَعرَاض عن زيادة الضغط في داخل الجمجمة:

الصُّدَاع

تراجُع الوظيفة الذهنية

مشاكل بسبب الضغط على بنى محدَّدة في الدماغ أو بالقرب منه، مثل عصب العين (العصَب البصريّ)

يُعدُّ الصُّدَاع العرض الأكثر شُيُوعًا، وغالبًا ما يكون العرض الأوَّل،ولكن لا يحدُث الصداع عندَ بعض أشخاص أورام الدِّماغ، ولا تنجم معظمُ حالات الصُّدَاع عن أورام الدِّماغ؛حيث يتكرَّر الصُّدَاع الناجم عن ورم في الدماغ بشكلٍ أكثر عادةً وذلك مع مرور الزمن.يتفاقم الصُّدَاعُ عندما يستلقي الشخص غالبًا،وقد يكون الصُّدَاع أكثر شدة عندما يستيقظ الأشخاص من النوم، ثُمَّ يخفّ في وقت لاحق من اليوم.وإذا بدأ الصُّدَاع الذي يحمل هذه السِّمات عند أشخاص لم يحدث لهم صُداع من قبل، قد يكُون السبب هُو ورم في الدِّماغ.

كما تُؤدِّي زيادة الضغط في داخل الجمجمة إلى تراجع في الوظيفة الذهنية وإلى تفاقم المزاج غالبًا،وقد تحدث تغيُّرات في شخصية الشخص؛فعلى سبيل المثال، قد يُصبح الشخص انطوائيًا ومزاجيًا، وغالبًا غير كفؤ في العمل،وقد يشعر بالنعاس والتخليط الذهني وعدم القدرة على التفكير؛وغالبًا ما تكُون هذه الأعراض أكثر وُضوحًا بالنسبة إلى أفراد العائلة أو زملاء العمل، بالمُقارنة مع الشخص نفسه.قد يكون الاكتئاب والقلق من الأعراض المُبكِّرة لورمٍ في الدِّماغ، خُصوصًا إذا حدث أيّ منهما بشكلٍ مُفاجئ.قد يتصرف المرضى بطريقةٍ غريبةٍ،وقد يخلو سلوكُهم من أي رادعٍ أو يتصرَّفون بطريقةٍ لم يقوموا بها من قبل مُطلقًا.بالنسبة إلى كبار السنّ، تُؤدِّي أورام معيَّنة في الدِّماغ إلى أعرَاض قد يجري الخلط بينها وبين أعرَاض الخرف.

ولاحقًا مع زيادة الضغط في داخل الجمجمة، قد يحدُث غثيان وتقيُّؤ وخُمول وزيادة في النعاس وحُمَّى مُتقطِّعة وحتى غيبوبة.وقد تتغيَّم الرؤية فجأةً عندما يُغير الأشخاص مواضعهم.

استنادًا إلى منطقة الدماغ التي تتأثر بالحالة (انظر صفحة الخلل الوظيفي للدماغ حسب الموضع)، يُمكن أن يُسبب الورم أيًا من المشاكل الآتية:

يُؤدِّي إلى ضعفٍ أو شللٍ في ذراعٍ أو ساقٍ أو جانبٍ واحد من الجسم

يُؤدِّي إلى إضعاف القُدرة على الشعور بالحرارة أو البرودة أو الضغط أو اللمس الخفيف أو الأجسام الحادَّة

يجعل الأشخاص غيرَ قادرين على التعبير عن اللغة أو فهمها

يزيد أو يُقلِّل من النبض ومعدَّل التنفُّس إذا كان الورم يضغط على جذع الدِّماغ

يُقلِّل من اليقظة

يُضعِفُ القدرة على السَّمع أوالشمّ أو الرؤية (ممَّا يَتسبَّب في أعراض مثل الرؤية المُزدَوجة وضعف الرؤية)؛

فعلى سبيل المثال، قَد يضغط ورم الغُدَّة النخامية على الأعصاب البصرية القريبة (الأعصاب القحفية الثانية) والتي تُسهِمُ في الرؤية، وبذلك يُضعِفُ الرؤية المُحيطيَّة.تُشيرُ أيّة من الأَعرَاض المذكورة آنفًا إلى اضطراب خطير، وهي تحتاج إلى رعاية طبية مُباشَرة.

تنطوي الأَعرَاض الشائعة الأخرى لورم الدِّمَاغ على الدوار وفقدان التوازن وعدم التنسيق.تُؤدِّي بعضُ أورام الدِّماغ، وهي الأورام الأوليَّة عادةً، إلى الاختلاجات.

إذا أدَّى الورمُ إلى انسداد في تدفقّ السَّائِل النخاعيّ عبر الأحياز في الدَّماغ (البطينات)، قد يتراكم السَّائِل في البطينات ويجعلها تتضخَّم أو تتوسَّع (حالة تُسمَّى استسقاء أو مَوَه الرأس hydrocephalus)،ونتيجة لهذا، يزداد الضغطُ داخل الجمجمة؛وبالإضافة إلى أعراض أخرى لزيادة الضغط، يجعل مَوه الرأس توجيه النظر إلى أعلى صعبًا؛وبالنسبة إلى الرُّضَّع والصغار، يتضخَّم الرأس.

إذا ازداد الضغط في داخل الجمجمة بشكلٍ كبيرٍ، قد يندفع الدِّماغ للأسفل، لأنَّ الجمجمة لا يُمكن أن تتوسَّع،وقد يحدث انفتاقٌ في الدَّماغ.هناك نوعان شائعان للانفتاق هُما:

انفتاق خلال الخيمة : حيث يخرج الجزء العلويّ من الدِّمَاغ (المخ) عبر الفتحة الضيِّقة (الثُّلمة الخيمية tentorial notch) في النسيج الصلب نسبيًا الذي يفصل المخّ عن الأجزاء السفليَّة للدِّماغ (المخيخ وجذع الدِّماغ)؛وينخفض الوعي عندَ الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الانفتاق،وقد يُصبِح جانب الجسم المُقابل للورم مشلولًا.

الانفتاق اللوزيّ: يقوم الورمُ الذي ينشأ في الجزء السفليّ من الدماغ بدفع الجزء الاسفل من المخيخ (اللوزتان المخيخيتان cerebellar tonsils) عبر الفتحة في جذر الجمجمة (الثُّقبة العُظمى foramen magnum)؛ونتيجةً لذلك، يحدُث انضغاط وخلل وظيفيّ في جذر الدِّماغ الذي يضبط التنفُّس ومعدَّل ضربات القلب وضغط الدَّم،وإذا لم يجر تشخيصُ ومُعالجة الانفتاق اللوزيّ مباشرةً، يُؤدِّي إلى الغيبوبة والوفاة بسرعة.

بالنسبة إلى المرضى الذي يُعانون من سرطانات انتقلت إلى الدماغ، قد تظهر لديهم أعراض ترتبط بالسرطان الأصليّ أيضًا؛فعلى سبيل المثال، إذا نشأ السرطانُ في الرئتين، قد يخرج مع السُّعَال مُخاط مُدمَّى.من الشائع أن يحدث نقصٌ في الوزن مع النقائل،

وتتفاقم الأَعرَاضُ مع مرور الزمن إلّا إذا جرت مُعالَجَة الورم؛ومع المُعالَجة، خُصوصًا للأورام الحميدة، يحدث شفاء كامل عند بعض الأشخاص،بينما يُصبِح مدى العمر قصيرًا، وإلى درجة كبيرة عندَ مرضى آخرين أحيانًا؛ويستنِدُ المآلُ إلى نوع الورم وموضعه.