التاريخ الطبّي والفَحص السَّريري في الاضطرابات العَضَلِيَّةِ الهَيكَلِيَّة

يتحرَّى الطبيبُ عن أشياء معينة في أثناء الفَحص السَّريري وفقًا لنوع الاضطراب أو الإصابة المُشتَبه بها.

وعندَ تقييم العظام، إذا كان يُشتبه بالكسر، قد يلاحظ الطبيب أن الجزء المصاب (مثل الذراع أو الساق) يأخذ شكلاً مُشوهًا، ممّا يشيرُ إلى عدم تراصُف قطعتي العظم المكسور.

يمكن أن يفَحص الطَّبيب (أو يجسّ) أسطح العظام والمَفاصِل للتَّحرِّي عن الإيلام أو الدِّفء أو وجود سائل في المَفصِل أو تشوّه في الشكل، لاسيَّما عندَ الاشتباه بوجود كسر أو ورم أو عدوى عظمية (التِهاب العَظمِ والنِّقي osteomyelitis).قد تكون الكسورُ الانضغاطية في العمود الفقري ناجمةٌ عن هشاشة العَظم، كما قد تكون كسور الإجهاد مؤلمةً بشكلٍ كبيرٍ في البداية، ولكن لا يمكن كشف أيّ شكلٍ مُشوَّه.تشير التَّحدُّباتُ غير الطبيعية في العظام أحيانًا إلى وجود ورم.يقوم الطبيبُ أو الممرضة بقياس درجة حرارة المريض عند الاشتباه بالتِهابِ العَظمِ والنِّقي.

وعندما يشتكي الشخصُ من ضَعف العضلات، يتحسس الطبيب كتلة العضلات وتوتُّرها (مدى استرخاء العضلات في حال الرَّاحة) وقوَّتها وحدوث الألم عندَ لمسها.كما تُفحَص العضلات للتَّحرِّي عن النفضات والحركات اللاإرادية، والتي قد تُشير إلى الإصابة بمرضٍ عصبي بدلًا من مرضٍ عضلي (انظر الأعصاب الحركيَّة).كما يتحرَّون ضمورَ العضلات، الذي قد ينجم عن تضرُّر العضلات أو أعصابها أو نقص استعمالها (ضُمور عَدَمِ الاستِعمال)، كما يحدث في حالة الراحة في الفراش لمدة طويلة في بعض الأحيان.

ويتحرَّون أيضًا عن تضخُّم العضلات (تضخُّم hypertrophy)، الذي ينجم عادة عن الأنشطة أو التمارين التي توتِّر العضلات بشكلٍ متكررٍ، مثل رياضة رفع الأثقال.ولكن، عندما يكون الشخصُ شخصًا، قد يحدُث التضخّم بسبب إجهاد إحدى العضلات التي تعمل أكثر للتعويض عن ضَعف العضلة الأخرى.كما يمكن أن تتضخَّم العضلات عندَ استبدال أنسجة العضلات الطبيعية بنسيج غير طبيعي، ممَّا يزيد من حجم العضلات وليس من قوتها.ويمكن للأنسجة الشاذة أن تحلَّ مَحَلَّ العضلات في الدَّاء النشواني وفي بعض الاضطرابات العضلية الموروثة، مثل الحَثَل العَضَلِيّ مِن نَمَطِ دوشين Duchenne muscular dystrophy.

يحاول الأطباءُ تحديد العضلات الضعيفة (إن وجدت) ومدى ضَعفها.يمكن فحصُ العضلات بِشكل منهجي، حيث يُبدأ عادةً من الوجه والرقبة ثمَّ الطرفين العلويين، فالطرفين السفليين أخيرًا.يجب أن يكونَ الشخص قادرًا عادةً على المحافظة على الذراعين ممدوتين، وجعل الراحتين إلى الأعلى، لمدة دقيقة واحدة دون ارتخاء أو دوران أو ارتعاش.يدلُّ انحناء الذراعين نحو الأسفل وتحوّل راحتي اليدين إلى الداخل على الضَّعف.

يجري اختِبارُ القوة عن طريق الدَّفع أو السحب، بينما يدفع الطبيب ويسحب في الاتجاه المعاكس.كما يُجرى اختبارُ القوّة من خلال قيام الشَّخص بإجراء مناوراتٍ مُعيَّنة، مثل المشي على الكعبين أو أطراف أصابع القدم أو الوقوف من وضع القرفصاء أو الوقوف والجلوس على الكرسي عشرَ مرّات بسرعة.

ويقوم الطبيبُ بفحص مجال الحركة الفاعلة عند الشخص.مجال الحركة الفاعلة active range of motion هو المجال الأقصى الذي يستطيع الشخصُ من خلاله تحريك المفصل من تلقاء نفسه.قد يشير المجال الفاعل المحدود للحركة إلى وجود ضَعفٍ أو ألمٍ أو تيبُّسٍ، كما يُشيرُ إلى وجود شذوذاتٍ ميكانيكية (مثل التَّندُّب والتَّورُّم).يقومُ الطبيبُ بعدَ ذلك بفحص مجال الحَرَكَة اللَافاعِلَة (passive range of motion) عند الشخص.ومجال الحَرَكَة اللَافاعِلَة هو المدى الأقصى الذي يستطيعُ الطبيبُ من خلاله تحريك مفصل الشخص وهو في استرخاء كامل.

كما يقومُ الطبيبُ بفحص قوة العضلات من خلال تحريك الطرف بشكلٍ لَاَفاعِل.يمكن أن تنخفضَ مقاومة الحركة اللَاَفاعِلة (تُسمَّى المقاومة اللَاَفاعِلة) عندما تتضرَّر الأعصاب المتًّصلة بالعضلة.وقد تزداد مقاومة هذه الحركة عندَ تضرُّر الحبل الشوكي أو الدماغ.

وإذا كان الشخصُ ضعيفًا، يقوم الأطباء أيضًا بالنقرِ فوق أوتار عضلاته بمطرقة مطاطية لفحص المُنعَكَسات .قد تكون المُنعَكَساتُ أبطأ ممَّا هو متوقع عندَ تضرُّر العصب المؤدي إلى العضلة.ويمكن أن تكون المُنعَكَساتُ أسرعَ من المتوقع عند تضرُّر الحبل الشوكي أو الدِّماغ.

يقوم الأطبَّاء بمراقبة المَفاصِل أو الأطراف المُصابة.ويمكن أن تساعدَ معرفة نمط المَفاصِل والأطراف المصابة الأطباءَ على معرفة السبب.

كما يقوم الأطباءُ بفحص المَفاصِل المُتضرِّرة بدقَّةٍ أكبر؛فمثلًا، يقومون بفحص المَفاصِل للتَّحرِّي عن وجود سائِل في المَفصِل (يسمّى الانصباب المَفصِلي joint effusion).وقد يختبرون الحركات النوعية، الفاعلة أو اللافاعلة.كما يمكن أن يقوموا بالجرّ أو تطبيق قوة لمعرفة ما إذا كان المَفصِل مستقرًا.