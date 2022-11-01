حمض اليُوريك هو مُنتَج ثانوي لتفكيك الأحماض النووية (حمض الريبونوكليك RNA) و (حمض الديوكسي ريبونوكلييك DNA) في الخلايا.يكون موجودًا بكميات صغيرة في الدَّم، لأنَّ الجسم يفكك الخلايا باستمرار ويُشكل خلايا جديدة.كما يقوم الجسم بتحويل موادٍ في الأطعمة تُسمَّى البيورينات purines إلى حمض اليوريك بشكلٍ سريع.والبيورينات هي لَبِنات بناء الحمض النووي الريبي RNA والحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين DNA.يجري تخليص الدم من حمض اليوريك بشكلٍ رئيسي من خلال الكُلى، وبدرجة أقل من خلال الجهاز المعدي المعوي.

يحدث الارتفاعُ غير الطبيعي في مستويات حمض اليُوريك في الدَّم بسبب ما يلي:

في معظم الأحيان، نتيجة تراجع إطراح حمض اليوريك عبر الكلى أو الجهاز المعدي المعوي

في بعض الأحيان، نتيجة استهلاك الكثير من الطعام الغني بالبيورين، مثل المحار أو اللحوم الحمراء و/أو الكحول، وخاصة البيرة

في حالات نادرة، نتيجة إنتاج كميات كبيرة من حمض اليوريك

في أغلب الأحيان، يصبح مستوى حمض اليُوريك في الدَّم مرتفعًا بشكلٍ غير طبيعي عندما لا تستطيع الكلى طرحَ ما يكفي منه في البول، حتى وإن كانت الكلى تعمل خلاف ذلك بصورة طبيعية.يُحدَّدُ هذا السبب عن طريق جينات الشَّخص عادةً.قد يؤدي وجود نسبة مرتفعة من حمض اليُوريك في الدَّم إلى تكوين بلورات حمض البول وترسُبها في المَفاصِل وحولها.

تشمل الحالاتُ التي يمكن أن تُضعف قدرة الكلى على طرح حمض اليُوريك أيضًا

بعض أنواع أمراض الكلى

بعض الأدوية

التَّسمُّم بالرصاص

يمكن أن يؤدّي استهلاكُ الكثير من الطعام الغني بالبورينات (مثل المحار، واللحوم الحمراء، والكبد، والكلى، وسمك الأنشوجة، والهليون، وشوربة اللحم consommé، وسمك الرنكة، ومرق وحساء اللحم، والفطر، والمحار، والسردين، والخبز الحلو) إلى زيادة مستوى حمض اليُوريك في الدَّم.ولكن اتباعَ نظام غذائي دقيق منخفض البورين يُخفِّض مستوى حمض اليُوريك بمقدار بسيط فقط ونادرًا ما يكون علاجًا كافيًا للأشخاص المصابين بالنقرس.وفي الماضي، وعندما كانت اللحوم والأسماك نادرة، كان داء النقرس يُعدُّ من أمراض الأغنياء.

يمكن أن يؤدي الجمع بين نظام غذائي غني بالبورين والكحول (خاصة البيرة) أو السوائل التي تحتوي على شراب الذرة الغني بالفركتوز إلى تفاقم الأمور، لأنَّه يمكن لجميع هذه المشروبات أن تزيد من إنتاج حمض اليُوريك وتتداخل في طرحه عن طريق الكلى.

ولأسبابٍ غير معروفة، لا يحدث النقرس عند جميع الذين لديهم مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من حمض اليوريك في الدم.

عواملُ خطر الإصابة بالنِّقرِس

تُؤدي المستوياتُ المرتفعة من حمض اليُوريك في الدَّم غالبًا إلى ارتفاع مستوياته في المَفاصِل.وقد تؤدي هذه الحالة بعدَ ذلك إلى تشكيل بلورات حمض اليُوريك في أنسجة المَفصِل وفي السائل الذي داخله، الذي يُسمى السائل الزليلي.

يُصيبُ النقرسُ مَفاصِل القدمين غالبًا، لاسيَّما عند قاعدة إصبع القدم الكبير.يُسمَّى التَّورُّم والألم والاحمرار في إصبع القدم الكبير بسبب النقرس بنقرس إبهام القدم (podagra).كما أن النقرس يُصيبُ مناطق أخرى عادةً، مثل الكاحل، ومُشط القَدَم، والركبة، والمعصم، والمرفق.يميل النقرس إلى أن يحدث في المناطق الأكثر برودة، لأنَّ بلورات حمض اليُوريك تتشكّل بسرعةٍ أكبر في المناطق الباردة أكثر من المناطق الدافئة.وفي حالاتٍ نادرة، يُصيبُ النقرس مفاصلَ الجزء الأكثر دفئًا من الجسم مثل الجزء المركزي من الجسم كالعمود الفقري أو الوركين أو الكتفين.

نقرس إبهام القدم الصورة © Springer Science+Business Media

يمكن أن تحدثَ نوبات شديدة مفاجئة من النقرس تسمى التِهاب المَفصِلِ النِّقرِسِيّ الحَادّ، دون سابق إنذار.وقد يكون سببُ تحريضها: