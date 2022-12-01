يمكن أن يُعاني المصابون بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي من الأعراض التالية:

أعراض خفيفة نسبيًّا

حدوث نوبات بعد فتراتٍ طويلةٍ من الهَدأَة (يكون المرض خلالها غير نشط) في بعض الأحيان

تفاقم مستمرّ وشديد للمرض، قد يكون بطيئًا أو سريعًا

يمكن أن يبدأ التهاب المَفاصِل الروماتويدي فجأة، مع حدوث الالتهاب في عددٍ من المَفاصِل في الوقت نفسه.يبدأ الالتهاب بشكلٍ غير ملحوظ في كثيرٍ من الأحيان، حيث يُصيبُ مفاصلَ مختلفة بشكلٍ تدريجي.تكون الإصابة بهذا الالتهاب متناظرة عادةً، حيث يُصيبُ نفس المَفاصِل من جانبي الجسم بنفس الشِّدَّة تقريبًا.يمكن أن يُصابَ أيُّ مفصلٍ بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي، ولكنَّ الالتهاب يبدأ في المَفاصِل الصغيرة في معظم الأحيان:

اليدين

المعصمين

أصابع اليد

القدمين

أصابع القدم

تشتمل المَفاصِلُ المصابة الأخرى عادةً على ما يلي:

الركبة

الكتفان

المرفقان

الكاحلان

الوركان

كما قد تُصاب الرقبة بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي.لا تحدث الإصابة في الجزء السفلي من العمود الفقري وفي مفاصل رؤوس أصابع اليد.

التهاب المفاصل الروماتويدي المبكر في اليد نموذج ثلاثيّ الأبعاد

تكون المَفاصِل المُلتهبة مؤلمة عادةً ومتيبِّسة غالبًا، لاسيَّما بعد الاستيقاظ (يستمرُّ هذا التيبُّس لأكثر من 60 دقيقة عادةً) أو بعد فترات الخمول الطويلة.يشعر بعضُ الأشخاص بالتَّعب والضَّعف، وخصوصًا في بداية فترة ما بعد الظهر.يمكن أن تُسبِّب الإصابة بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي نَقصًا في الشَّهية مع نقص الوَزن والشُّعور بحمَّى منخفضة الدرجة.

تُسبِّبُ المَفاصِل المصابة عادةً شعورًا بالإيلام والدفء مع ازدياد حجمها نتيجة تورُّم الأنسجة الرخوة المُبطِّنة للمفاصل (التهاب الزليل) والسائل داخل المَفصِل (السائل الزليلي) في بعض الأحيان.يمكن أن تصبح المَفاصِل مشوَّهة بسرعة.قد تَثبُتُ المَفاصِل على وضعيَّةٍ واحدة بحيث لا يمكن ثنيها أو فتحها بالكامل، ممَّا يؤدي تقييدِ مجال حركتها.قد تميل الأصابع إلى الانزياح بعض الشيء عن وضعها الطبيعي باتجاه الإصبع الصغير من كلِّ يد، مؤدِّيةً إلى انزلاق الأوتار في الأصابع من مكانها، أو قد تحدث تشوُّهاتٌ أخرى (انظر تشوُّه عنق البجعة وتشوُّه العروة).

عندما تكون الأصابع منحنية بشكلٍ غير طبيعي

يمكن للمعصمين المتورِّمين أن يقرصا العصب ممَّا يؤدي إلى الشعور باخدرارٍ أو نخزٍ نتيجة الإصابة بمُتلازمة النفق الرسغي.

يمكن أن تتمزَّق الكيسات التي قد تتشكَّل خلف الركبتين المصابتين، ممَّا يُسبِّبُ شعورًا بالألم وتورمًا في الجزء السفلي من السَّاقين.تصل نسبة المصابين بالتهاب المَفاصِل الروماتويديَّة الذين لديهم تحدُّبات قاسيَّة (تُسمى العُقيدات الروماتوديَّة) تحت الجلد مباشرةً، والقريبة من مواضع الضَّغط عادةً (كما في الجزء الخلفي من الساعد بالقرب من المرفق)، إلى 30%.

يتسبَّبُ التهاب المَفاصِل الروماتويدي في حدوثِ التهاب الأوعية الدَّمويَّة في حالاتٍ نادرة.يُقلِّلُ التهاب الأوعية الدموية من إمدادات الدَّم إلى الأنسجة، ويمكن أن يُلحقَ ضَرَرًا بالأعصاب أو يُسبِّبَ ظهور قرحاتٍ في الساق.يمكن أن يؤدي التهابُ الأغشية المُغلِّفة للرئتين (غشاء الجنب) أو الكيس المحيط بالقلب (التأمور) أو التهاب وتندُّب الرئتين أو القلب إلى الشعور بألم في الصدر أو ضيق النَّفَس.تظهر عند بعض الأشخاص غددٌ لمفاويَّة مُتورِّمة (تَضَخُّمُ العُقَدِ اللِّمفِيَّة) أو مُتلازمة فيلتي (انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء وتضخُّم الطحال) أو مُتلازمة شوغرن (جفاف الفم والعينين) أو ترقُّق بياض العين (الصُّّلبة) أو احمرار وتهيُّج العيون النَّاجم عن التهاب (التِهابُ ظاهِرِ الصُّلبَة).

كما قد تُصاب عظام الرقبة بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي، مما يجعل العظام غير مستقرة ويزداد خطر ضغط العظام (انضغاط) على الحبل الشوكي.تُعدُّ إصابة الرقبة شائعةً عند الإصابة بالتهاب المَفاصِل الروماتويدي النشط، الذي يُسبِّبُ الصُّدَاع والألم والتيبُّس عادةً، ويترافق أحيانًا مع الألم الذي ينتشر إلى الذراعين أو الساقين.

يكون الأشخاص الذين يعانون من التهاب المَفاصِل الروماتويدي أكثرَ عُرضةً لخطر الإصابة المبكرة بدَاء الشِّريَان التاجي وأمراض العظام، مثل قلة العظم و هشاشة العظام.