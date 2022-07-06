أورامُ العظام السَّرطانيَّة الأوَّليَّة

السَّاركومَات الغضروفيَّة chondrosarcomas هي أورامٌ مُكوَّنة من خلايا غضروفية سرطانية.تميلُ هذه الأورامُ إلى أن تُصيبَ كبار السِّن.وهي تحدثُ في العظام غالبًا، مثل الحوض أو لوح الكتف، ولكن يمكن أن تَحدُثَ في أي جزءٍ من أيِّ عظم، كما يمكن أن تَحدُثَ في الأنسجة المحيطة بالعظام أيضًا.تكون الكثيرُ من أنواع السَّاركومَة الغضروفيَّة أورامًا بطيئة النمو أو منخفضة الدرجة، ممَّا يعني أنها أقلُّ عرضةً للانتشار (الانتقال) من بعض الأورام الأخرى.لكنَّ بعضَ أنواع السَّاركومَة الغضروفيَّة هي أورام سريعة النمو أو مرتفعة الدرجة، وهي تميل إلى الانتقال.

يستدعي تشخيصُ السَّاركومَة الغضروفيَّة قيام الأطبَّاء بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينيَّة ومسحٍ للعظام وصورة بالرَّنين المغناطيسي (MRI).كما يقوم الأطباء باستئصال عَيِّنَة نسيجيَّة للفحص تحت المجهر (خزعة).

تُستأصلُ السَّاركومَة الغضروفيَّة المنخفضة الدَّرجة للعظم من خلال كشطها باستعمال أداة تجريف حادَّة (تجريف curettage) غالبًا، وباستعمال النتروجين السَّائِل أو الفينول أو الملاط العظمي (ميثيل ميثاكريلات)، أو شعاع الأرغون للقضاء على خلايا الورم السطحية المُنطمرة في العظم.تُعالَج جميع الأورام المنخفضة الدرجة تقريبًا بهذه المُعالجَات الجراحية.

تُعدُّ السَّاركومَةُ الغضروفيَّة المرتفعة الدرجة أو السَّريعة النُّمو من الأورام العدوانيَّة، وتكون أكثر ميلًا للانتقال مقارنةً ببعض أنواع الأورام الأخرى.يجب استئصالها جراحيًّا بشكلٍ كامل مع الحرص على عدم بضع الورم، وذلك تجنُّبًا لخطر تسرُّب خلايا الورم.يمكن أن تعودَ الإصابة بالورم إذا ما تسرَّبت الخلايا.

لا تستجيب السَّاركومَةُ الغضروفيَّة من أيَّة درجة للعلاج الكيميائي أو الشعاعي.وليس من الضروري إجراء استئصالٍ جراحيٍّ للذراع أو الساق المصابة (البتر amputation) إلَّا في حالاتٍ نادرة.