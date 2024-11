أورامُ العظام السَّرطانيَّة الأوَّليَّة

تُصيبُ السَّاركومَات الليفيَّة والساركومات المتعددة الأشكال غير المتمايزة للعظم Fibrosarcomas and undifferentiated pleomorphic sarcomas of bone (المعروفة سابقًا باسم ورم المنسِّجات الليفي الخبيث للعظام malignant fibrous histiocytoma of bone) نفس الفئة العمرية، وتشبه السَّاركومَات العظميَّة في المظهر والموضع والأَعرَاض.توجد في هذه الأورام السرطانية خلايا تُنتج أنسجة ليفية سرطانية (النسيج الضام) بدلًا من الأنسجة العظمية السرطانية.

وتكون مُعدَّلات العلاج والبقاء على قيد الحياة مماثلة لمعدَّلات السَّاركومة العظميَّة.