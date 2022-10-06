ألم أسفل الظهر

تنطوي التدابير على:

تعديل الأنشطة

استعمال الأدوية التي تُخفف شدَّة الألم

تطبيق الحرارة أو البرودة على المنطقة المؤلمة

ممارسة التمارين الرياضيَّة الخفيفة إلى الحدِّ الذي يمكن تحمُّله.

بالنسبة لألم أسفل الظهر الذي حدث مؤخرًا، تبدأ المعالجة بتجنُّب القيام بالأنشطة التي تضغط على العمود الفقري وتٌسبِّبُ الألم - مثل رفع الأشياء الثقيلة والانحناء.لا تؤدِّي الراحة في السرير إلى تسريع زوال الألم، ويوصي معظم الخبراء بمواصلة النشاط الخفيف؛فالراحة في السرير، إذا كانت مطلوبة لتخفيف شدَّة الألم الشديد، يجب ألَّا تستمرَّ لأكثر من يوم أو يومين؛حيثُ تُضعف طول مدّة الراحة في السرير العضلات الرئيسيَّة وتزيد من التَّيبّس، وبذلك تُفاقِم آلام الظهر وتُطيلُ فترة الشفاء.ولا يكون استعمالُ المشدّات الفقرية والجرُّ مفيدًا؛حيث إنَّ الجرَّ قد يُؤخِّر الشفاء.

يُوصى باستخدام دواء الأسيتامينوفين Acetaminophen عادةً لتخفيف شدَّة الآلام، ما لم توجد حالة التهابيَّة؛يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية التي تُصرف بوصفة طبية (NSAIDS) أن تُخفَّضَ شدَّة الألم وتُنقصَ شدَّة الالتهاب.إذا لم يؤدِ الأسيتامينوفين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إلى خفض شدَّة الألم بشكلٍ كافٍ، فقد تُوصف المسكنات الأفيونية أحيانًا، ولكن ينبغي أن تُستعمل لفترةٍ قصيرة فقط، لأنَّ الاستخدام طويل الأمد للمسكنات الأفيونية يمكن أن يزيد فعليًا من الحساسية للألم ويُسبِّبَ آثارًا جانبيَّة، ويُعرِّض الشخص لخطر اضطراب تعاطي المواد.

وتُستخدم في بعض الأحيان المُرخياتُ العضليَّة، مثل كاريزوبرودول carisoprodol أو سيكلوبنزابرين cyclobenzaprine أو ديازيبام diazepam أو ميتاكسالون metaxalone أو ميثوكاربامول methocarbamol، لتخفيف تشنّجات العضلات، ولكن يوجد خلافٌ حول فائدتها.يُنصَحُ بتجنّب هذه الأدوية عند كبار السن الذين هم أكثرُ عرضةً للآثار الجانبيَّة، مثل النُّعاس والتَّخليط الذهني.يحاول الأطباء عدم وصف مرخيات العضلات ما لم يُعانِ الأشخاص من تشنُّجات عضليَّة واضحة وملموسة.إذا جرى وصفها، فينبغي عدم استخدام المرخيات العضلية لأكثر من 72 ساعة، باستثناء بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ينشأ فيها الألم في الدماغ أو النخاع الشوكي (متلازمة الألم المركزي).على سبيل المثال، قد يحسن سيكلوبنزابرين من جودة النوم ويقلل من الألم عند الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي.يُوصي الأطباء الأشخاص في بعض الأحيان بأن يقتصروا على استعمالها وقتَ النوم.

قد يساعد تطبيق الحرارة أو البرودة (أنظر أيضًا علاج الألم والالتهاب)يُفَضَّل تطبيق البرودة عن الحرارة عادةً خلال أول يومين من الإصابة.ولكن، يجب عدمُ تطبيق كمَّادات الثلج والكمادات الباردة على الجلد مباشرةً؛ينبغي وضع الثلج في كيس (بلاستيكي على سبيل المثال) ووضع الكيس فوق منشفة أو قطعة قماش.يجري رفع الثلجُ بعد 20 دقيقة، ثمَّ يُعاد تطبيقه لمدة 20 دقيقة على مدى 60 إلى 90 دقيقة.ويمكن تكرار هذه العملية عدّة مرَّات خلال أوَّل 24 ساعة.ويمكن تطبيقُ الحرارة، وذلك باستخدام كمادة دافئة، بنفس الفترات الزمنية.ونظرًا لأنَّ جلد الظهر قد يكون غيرَ حسَّاسٍ للحرارة، فينبغي استخدام الكمادات الدَّفئة بحذرٍ لتفادي حدوث الحروق.ويجب على الأشخاص عدم تطبيق الكمَّادات الساخنة وقت النوم لتجنُّب خطر النوم مع إبقاء الكمادة على ظهورهم.

قد يُوفِّر التدليك بعض الرَّاحة المؤقتة لألم أسفل الظهر.تشير بعضُ الدراسات إلى أنَّ الوَخز الإبرِيّ قد تكون له فوائد مماثلة، ولكنَّ البعض الآخر يشير إلى ضآلة فائدته أو انعدامها.وقد يؤدي التَّدبير اليدوي للعمود الفقري، الذي يُجريه أختصاصيُّو تقويم العمود الفقري أو بعض الأطباء الآخرين (مثل أطباء تقويم العظام)، إلى توفير الرَّاحة عند إجرائه بالتَّزامن مع برنامج للتمارين الرياضيَّة.ولكنَّ التَّدبير اليدوي للعمود الفقري قد يزيد من خطر حدوث المزيد من الإصابة، وينبغي تجنّبه عند المصابين التهاب المَفاصِل الالتهابي، ومشاكل الرقبة التي تسبب عدم استقرار فقرات الرقبة أو حدوث انفتاق القرص.

وبعد أن يزول الألم، يمكن للنشاط الخفيف، حسب ما يوصي به الطبيب أو المعالج الفيزيائي، أن يُسرِّع الشفاء والتَّعافي.وفي بعض الحالات، قد يكون من المفيد اللجوء إلى العلاج الطبيعي.يُنصح بإجراء تمارين نوعيَّة عادةً لتقوية وتمطيط الظهر وتقوية العضلات الأساسية للمساعدة على منع ألم الظهر من أن تُصبح مزمنة أو متكرّرة.

يُنصَح بالنوم في وضعٍ مريحٍ على فراشٍ متوسط القساوة.ويمكن للأشخاص الذين ينامون على ظهرهم وضع وسادة تحت ركبهم.ويجب على الذين ينامون على جانبهم استعمال وسادة لدعم رأسهم في وضعيَّة معتدلة (بحيث لا يميل نحو السرير أو نحو السقف).كما يجب أن يضعوا وسادة أخرى بين ركبهم مع جعل الوركين والركبتين مثنيتين قليلاً إذا كان ذلك يخفف من شدَّة آلام الظهر.يمكن للأشخاص الاستمرار في النوم على بطونهم إذا كانوا يشعرون بالراحة عند القيام بذلك.

وضعيات النوم المناسبة لألم الظهر الصورة

وينبغي البَدء باتِّخاذ تدابير وقائية أخرى (الحفاظ على وضعيَّة جيدة، الرَّفع بشكل صحيح) أو الاستمرار في تنفيذها.يؤدي القيام بهذه التَّدابير إلى زوال معظم عوارض ألم الظهر خلال عدّة أيام إلى أسبوعين.وبغضِّ النظر عن المعالجة، تشفى 80-90٪ من هذه العوارض في غضون 6 أسابيع.