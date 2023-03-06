الطحال المتضخِّم، تَضخُّم الطِّحال

تضخُّمُ الطحَال ليس مَرضًا في حدِّ ذاته، ولكنَّه نتيجة لاضطرابٍ كامن.يمكن أن يؤدِّي العديدُ من الاضطرابات إلى تضخُّم الطحَال.
يمكن أن يسبِّب العديدُ من الاضطرابات، بما في ذلك العدوى وحالات فقر الدَّم والسرطانات، تضخُّمَ الطحال.
وتكون الأَعرَاضُ غيرَ محدَّدة أو غير نوعيَّة جدًّا عادة؛ ولكن، يمكن أن تشتمل على الشعور بالامتلاء أو ألم الجزء العلوي الأيسر من البطن أو الظهر.
يمكن أن يشعرَ الأطباء بضخامة الطحال عادة، ولكن التصوير بالأمواج فوق الصوتية وغيرها من الاختبارات التصويرية قد يجري استخدامُها لتحديد درجة الضخامة الطحالية.
يشفي علاجُ الاضطراب الذي يسبِّب تضخُّم الطحَال من المشكلة عادة، ولكن في بعض الأحيان يجب استِئصَالُ الطِّحال.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الطِّحال).
ولتحديد سبب تضخّم الطحال، يجب على الأطبّاء التفكير في الاضطرابات التي تتراوح بين حالات العدوى المزمنة وسرطانات الدم.
هل تعلم...
قد يحتاج تضخمُ الطحال إلى إمدادٍ بالدَّم يَفوق ما هو خاص به.عندما لا تحصل أجزاء من الطحال على ما يكفي من الدم، فإنَّها قد تتضرَّر، مما يؤدِّي إلى نزف أو تَموُّت فيها.
فرطُ نشاط الطحال
يزيل الطحالُ عادة خَلايا الدَّم الحمراء القديمة أو التالفة من مجرى الدَّم.ولكن، عندما يتضخَّم الطحال، فهو يحتجز ويقوم بتخزين عددٍ كبير من خلايا الدَّم الحمراء، ممَّا يسبِّب فقرَ الدم.وفي بعض الأحيان، يُخرِّب الطحالُ الكريَّات البيض أو الصُّفَيحات الدَّمويَّة أيضًا، مما يؤدي إلى نقص تعداد البيض (قلّة البيض) وتعداد الصفيحات (قلّة الصفيحات).وتخلق هذه العملية حلقة مفرغة: فكلَّما زادَ عدد الخلايا التي يحتجزها الطحال، وزادت ضخامته، زادت خلايا الدَّم التي يحتجزها ويخرِّبها.
أعراض تضخم الطحال
لا يسبِّب تضخم الطحال عادةً الكثيرَ من الأَعرَاض، كما إن الأَعرَاضُ التي يسبِّبها قد تلتبسَ مع الكثير من الحالات الطبية الأخرى.وبما أنَّ الطحالَ المتضخِّم يقع بجوار المعدة، ويضغط عليها أحيَانًا، لذلك قد يشعر الأشخاص بالامتِلاء بعد تناول وجبة خفيفة أو صغيرة أو حتى من دون تناول الطعام.قد يكون لدى المرضى أيضًا ألَم في البَطن أو الظهر في منطقة الطحال، في الجزء الأيسر العلوي من البطن أو الجانب الأيسر من الظهر.وقد ينتشر الألم إلى الكتف الأيسر، وخاصَّة إذا لم تحصل أجزاء من الطحال على ما يكفي من الدَّم وبدأت في التموُّت.
إذا تسبَّب فرط نشاط الطحال بفقر الدَّم الشديد، قد يشعر الأشخاص بالتعب وضيق التنفُّس.كما قد يكون لدى المرضى أيضًا حالاتُ عدوى متكرِّرة نتيجة لنقص الشَّديد في خلايا الدَّم البيض، وميل إلى النزف نتيجة للنقص الشَّديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة.
تشخيص تضخّم الطحال
تصوير البطن
الاختبارات الدموية
قد يشتبه الأطباءُ في أنَّ الطحال متضخِّم عندما يشكو الأشخاص من الامتلاء أو الألم في الجزء العلوي الأيسر من البطن أو الظهر.ويمكن أن يشعرَ الأطباء بتضخُّم الطحال في أثناء الفَحص السَّريري عادة.
كما يمكن أن تظهرَ الأشعَّة السِّينية للبطن، المجراة لأسباب أخرى، ضخامةَ الطحال أيضًا.تكون هناك حاجةٌ إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب عادةً لتحديد درجة الضخامة الطحالية، وما إذا كانت تضغط على الأعضاء الأخرى.يقدِّم التصويرُ بالرنين المغناطيسي (MRI) معلوماتٍ مماثلة، وكذلك يتتبَّع تدفُّقَ الدَّم عبرَ الطحال.وتستخدم تقنيَّات أو طرائق التفرُّس المتخصِّصة الأخرى جزيئاتٍ مشعَّة قليلًا لتقييم حجم الطحال ووظيفته، وتحديد ما إذا كان يخزِّن أو يخرِّب أعدادًا كبيرة من خلايا الدم.
تظهر اختباراتُ الدَّم انخفاضَ أعداد خلايا الدَّم الحمراء وخلايا الدَّم البيضاء والصُّفَيحات الدَّمويَّة.وعندما يَجرِي فحصُ خلايا الدَّم تحت المجهر، قد يوفِّر شكلُها وحَجمُها أدلةً على تضخُّم الطحال.قد يظهر فحص نقِي العِظام سرطان خلايا الدَّم (مثل ابيِضَاض الدَّم أو سرطان العُقَد اللِّمفِية "اللمفومة")، أو تراكم مواد غير مرغوب فيها (مثلما يحدث في أمراض الاختِزان).يمكن أن لقياسُ البروتين في الدَّم أن يقترح ما إذا كانت هناك حالاتٌ أخرى قد تسبِّب تضخُّم الطحَال، مثل الداء النشواني والسَّاركويد والمَلاريا والكلازار (داء الليشمانيَّات الحشوي) وداء البروسيلات (الحمَّى المالطيَّة) والسلّ.وتساعد اختباراتُ الكبد على تحديد ما إذا كان الكبدُ مريضًا أيضًا.
لا يستطيع الأطباءُ أخذَ عيِّنة من الطحال بسهولة، للفحص، لأنَّ إدخالَ إبرة أو قَطع أنسجة من الطحال قد يتسبَّب في نزف لا يمكن السيطرة عليه.إذا جرى استئصالُ الطحال المتضخِّم في أثناء الجراحة، لتشخيص أو مُعالَجَة أمراض معيَّنة، يَجرِي إرسالُ الطحال إلى المختبر، حيث يمكن تحديدُ سبب التضخُّم عادة.
علاج تضخم الطحال
علاج الاضطراب الكامِن
استِئصَال الطِّحال في بعض الأحيان
يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة الاضطراب الكامن الذي تَسبَّب في تضخُّم الطحال، عندما يكون ذلك ممكنًا.يجب على المرضى المصابين بتضخُّم الطحال أن يتجنَّبوا الرياضات الاحتكاكيَّة، ورفع الأثقال لأنَّ الطحالَ المتضخِّم هو أكثر عرضة للتمُّزق، ممَّا يَتسبَّب في نزف لا يمكن السيطرة عليه.
هل تعلم...
قد يحتاج الطحالُ إلى الاستئصال جراحيًا عندما يسبِّب فرط نشاطه مشاكلَ شَديدة.أنَّه ينبغي تجنُّبُ الاستئصال الجراحي للطحال كلما أمكن ذلك، لأنَّه يمكن أن يسبِّب مشاكل، بما في ذلك زيادةُ التعرُّض للعدوى ببعض البكتيريا.ولكنَّ هذه المخاطرَ يجب أخذُها بعين الاعتبار في بعض الحالات الحرجَة:
عندما يتضرر الطحال بشدة بعد التعرض لإصابة
عندما يُخرِّب الطحال خلايا الدَّم الحمراء بسرعةٍ كبيرة، بحيث يحدث فقر دم شديد
عندما يستنفد الطحال مخازنه من الكريَّات البيض، بحيث يصبح احتمالُ حدوث العدوى كبيرًا
عندما يستنفِد الطحال مخازنه من الصُّفَيحات الدَّمويَّة، بحيث يصبح احتمالُ حدوث النزف كبيرًا
عندما يكون الطحالُ كبيرًا لدرجة أنه يسبِّب الألم، أو يمارس ضغطًا على أعضاء أخرى، أو يسبب شعورًا مبكرًا بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام
عندما يتضخَّم الطحالُ بدرجة كبيرة جدًّا بحيث إنَّ أجزاءً منه تنزف أو تموت
وكبديل للجراحة، يمكن أن تُستخدَم المُعالجَة الشعاعيَّة في بعض الأحيان لتقليص حجم الطحال.
بالنسبة للمرضى الذين استؤصِل لديهم الطحال، لابدَّ من أخذ التطعيمات ضد حالات العدوى التي تسبِّبها العقديَّة الرئويَّة Streptococcus pneumoniae والنيسريَّة السَّحائيَّة Neisseria meningitidis والمستدمية النزلية Haemophilus influenzae.كما ينبغي أن نتأكَّدَ أيضًا من حصولهم على لقاح الأنفلونزا كلَّ عام، بالإضافة إلى لقاح كوفيد-19.
بعدَ استئصال الطحال، يكون الأشخاص عرضةً بشكلٍ خاص للإصابة بحالة إنتان شَديد، لاسيَّما إذا كانوا على تواصل منتظم بالأطفال؛ وقد يكون عليهم تناول المضادَّات الحيوية يوميًا لمنع حالات العدوى.