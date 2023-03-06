الطحال المتضخِّم، تَضخُّم الطِّحال

تضخُّمُ الطحَال ليس مَرضًا في حدِّ ذاته، ولكنَّه نتيجة لاضطرابٍ كامن.يمكن أن يؤدِّي العديدُ من الاضطرابات إلى تضخُّم الطحَال.

يمكن أن يسبِّب العديدُ من الاضطرابات، بما في ذلك العدوى وحالات فقر الدَّم والسرطانات، تضخُّمَ الطحال.

وتكون الأَعرَاضُ غيرَ محدَّدة أو غير نوعيَّة جدًّا عادة؛ ولكن، يمكن أن تشتمل على الشعور بالامتلاء أو ألم الجزء العلوي الأيسر من البطن أو الظهر.

يمكن أن يشعرَ الأطباء بضخامة الطحال عادة، ولكن التصوير بالأمواج فوق الصوتية وغيرها من الاختبارات التصويرية قد يجري استخدامُها لتحديد درجة الضخامة الطحالية.

يشفي علاجُ الاضطراب الذي يسبِّب تضخُّم الطحَال من المشكلة عادة، ولكن في بعض الأحيان يجب استِئصَالُ الطِّحال.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الطِّحال).

ولتحديد سبب تضخّم الطحال، يجب على الأطبّاء التفكير في الاضطرابات التي تتراوح بين حالات العدوى المزمنة وسرطانات الدم.

هل تعلم...

قد يحتاج تضخمُ الطحال إلى إمدادٍ بالدَّم يَفوق ما هو خاص به.عندما لا تحصل أجزاء من الطحال على ما يكفي من الدم، فإنَّها قد تتضرَّر، مما يؤدِّي إلى نزف أو تَموُّت فيها.

الجدول أسبابُ تضخُّم الطحال

فرطُ نشاط الطحال يزيل الطحالُ عادة خَلايا الدَّم الحمراء القديمة أو التالفة من مجرى الدَّم.ولكن، عندما يتضخَّم الطحال، فهو يحتجز ويقوم بتخزين عددٍ كبير من خلايا الدَّم الحمراء، ممَّا يسبِّب فقرَ الدم.وفي بعض الأحيان، يُخرِّب الطحالُ الكريَّات البيض أو الصُّفَيحات الدَّمويَّة أيضًا، مما يؤدي إلى نقص تعداد البيض (قلّة البيض) وتعداد الصفيحات (قلّة الصفيحات).وتخلق هذه العملية حلقة مفرغة: فكلَّما زادَ عدد الخلايا التي يحتجزها الطحال، وزادت ضخامته، زادت خلايا الدَّم التي يحتجزها ويخرِّبها.

أعراض تضخم الطحال لا يسبِّب تضخم الطحال عادةً الكثيرَ من الأَعرَاض، كما إن الأَعرَاضُ التي يسبِّبها قد تلتبسَ مع الكثير من الحالات الطبية الأخرى.وبما أنَّ الطحالَ المتضخِّم يقع بجوار المعدة، ويضغط عليها أحيَانًا، لذلك قد يشعر الأشخاص بالامتِلاء بعد تناول وجبة خفيفة أو صغيرة أو حتى من دون تناول الطعام.قد يكون لدى المرضى أيضًا ألَم في البَطن أو الظهر في منطقة الطحال، في الجزء الأيسر العلوي من البطن أو الجانب الأيسر من الظهر.وقد ينتشر الألم إلى الكتف الأيسر، وخاصَّة إذا لم تحصل أجزاء من الطحال على ما يكفي من الدَّم وبدأت في التموُّت. إذا تسبَّب فرط نشاط الطحال بفقر الدَّم الشديد، قد يشعر الأشخاص بالتعب وضيق التنفُّس.كما قد يكون لدى المرضى أيضًا حالاتُ عدوى متكرِّرة نتيجة لنقص الشَّديد في خلايا الدَّم البيض، وميل إلى النزف نتيجة للنقص الشَّديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة.