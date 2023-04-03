متى تستدعي الحالة زيارة الطبيب

عندما تحدث الأَعرَاض أو المشاكل الطبية الأخرى بين الزيارات الوقائية، قد يكون المَرضَى غير متأكدين ممَّا إذا كانوا بحاجة إلى زيارَة الطَّبيب؛فالعديدُ من الأَعرَاض والمشاكل يمكن التعاملُ معها في المنزل؛وعلى سَبيل المثال، لا تتطلَّب معظمُ نزلات البرد الروتينية الرعايةَ من الطبيب أو علاج بالمضادات الحيوية.كما أنَّ العديدَ من الجروح الصغيرة والسحجات يمكن التعامل معها عن طريق تنظيفها أوَّلاً بالصابون الخفيف والماء، ثم تطبيق مرهم مُضادّ حَيَويّ وغطاء واقٍ (انظر الجروح: الإسعافات الأولية).

ولكن، يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معيَّنة أن يزوروا الطبيب - عاجلاً وليس آجلاً - عندَ ظهور أعراض جديدة؛فعلى سَبيل المثال، إذا بدأ الأشخاصُ الذين يعانون من اضطراب رئويّ مزمن (مثل الربو أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن) بالشعور بصعوبة في التنفُّس، أو إذا أصيب الأشخاصُ الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي بالحمَّى، يجب عليهم زيارَة الطَّبيب فورًا.قد يضعف الجهازُ المناعي بسبب مرض السكَّري أو عدوى فيروس العوز المناعي البشري أو استخدام عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة أو غير ذلك من الحالات.ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مزمنة أن يناقشوا مع الطبيب مقدماً ما هي الأَعراض الجديدة أو المتغيرة التي يجب أن تدفع إلى إجراء زيارة غير روتينية.

عندما لا يكون الشخص متأكدًا من الحاجة إلى زيارَة الطَّبيب أو ممارس آخر، فينبغي عليه التواصل مع طبيب الرعاية الأوَّلية الخاص به للحصول على التوجيه.كما يمكن الاتصالُ ببعض الأطباء عن طريق الإنترنت أو البريد الإلكتروني للحصول على أسئلة غير طارئة.ويفضِّل البعضُ الآخر الاتصالَ هاتفيًا.لا يمكن للأطباء إعطاء مبادئ توجيهية شاملة وتفصيلية حول متى تكون الزيارة ضرورية ومتى لا تكون كذلك، لأنَّ الأَعرَاضَ الناجمة عن نفس السبب تختلف كثيرا، كما أنَّ الأَعرَاضَ الناجمة عن أسبابٍ مختلفة تتداخل كثيرًا أيضًا.ولكنَّ بعضَ المشاكل تتطلَّب الاتصالَ بممارس الرعاية الصحية مباشرة.