Giảm bão hòa oxy

Lượng oxy cung cấp được dẫn hướng theo khí máu động mạch (ABG) hoặc đo độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi để duy trì PaO2 trong khoảng từ 60 đến 80 mm Hg (tức là độ bão hòa từ 92 đến 100%) mà không gây ngộ độc oxy. Mức độ này thỏa mãn nhu cầu oxy; bởi vì đường cong phân tách oxyhemoglobin có hình sigma, tăng PaO2 đến > 80 mm Hg làm tăng sự cung cấp oxy rất ít và không cần thiết. Nên cung cấp phân lượng oxy hít vào thấp nhất (FiO2) để có PaO2 có thể chấp nhận được. Ngộ độc oxy là

Phụ thuộc vào nồng độ

Phụ thuộc vào thời gian

FiO2 tăng cao kéo dài > 60% dẫn đến các thay đổi do viêm, thâm nhiễm phế nang và cuối cùng là xơ hóa phổi. Cần tránh FiO2 > 60% trừ khi cần để duy trì sự sống. FiO2 < 60% được dung nạp tốt trong thời gian dài.

Có thể cung cấp FiO2 < 40% qua canuyn mũi hoặc qua mặt nạ đơn thuần. Một ống thông mũi sử dụng dòng oxy từ 1 đến 6 L/phút. Vì 6 L/phút là đủ để lấp đầy khoang mũi họng, tốc độ cao hơn mức đó là không cần thiết. Mặt nạ đơn thuần và canuyn mũi không cung cấp FiO2 chính xác do sự kết hợp oxy không nhất quán với không khí trong phòng do rò rỉ và do thở bằng miệng. Tuy nhiên, mặt nạ Venturi có thể cung cấp nồng độ oxy rất chính xác.

FIO2 > 40% cần sử dụng một mặt nạ oxy có túi chứa được nguồn cấp bơm phồng oxy. Trong mặt nạ không hít lại điển hình, bệnh nhân hít thở oxy 100% từ hồ túi chứa, nhưng trong quá trình thở ra, một van cao su lái khí thở ra môi trường, ngăn ngừa sự trộn trở lại CO2 và hơi nước với oxy thở vào. Tuy nhiên, do rò rỉ, những loại mặt nạ như vậy cung cấp FiO2 nhiều nhất là từ 80 đến 90%.

Liệu pháp oxy qua canuyn mũi lưu lượng cao (HFNC), trái ngược với oxy qua mũi truyền thống, cung cấp oxy với tốc độ từ 20 đến 60 L/phút; oxy được làm ẩm. Tạo độ ẩm giúp ngăn ngừa khô và viêm đường thở, duy trì chức năng niêm mạc và cải thiện khả năng thanh thải chất nhầy. Liệu pháp HFNC có xu hướng loại bỏ không gian chết của đường hô hấp trên và giảm công hô hấp hơn so với mặt nạ không tái thở. Liệu pháp này có thể giúp những bệnh nhân bị suy hô hấp giảm oxy máu không phải do suy tim và những người không bị tăng CO2 máu.

Tình trạng giảm oxy kháng trị có thể cần phải có phong bế thần kinh cơ, nghiệm pháp huy động phế nang, thông khí nằm sấp hoặc oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) tĩnh mạch-tĩnh mạch.