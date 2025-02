Cách điều trị chảy máu cam mũi sau bằng bóng

Bắt đầu điều trị bất kỳ tình trạng giảm thể tích tuần hoàn hoặc sốc trước khi điều trị chảy máu cam.

Hỏi về việc sử dụng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu.

Kiểm tra công thức máu (CBC), thời gian prothrombin (PT) và thời gian thromboplastin riêng phần (PTT) nếu có các triệu chứng hoặc dấu hiệu của rối loạn chảy máu hoặc bệnh nhân bị chảy máu cam nặng hoặc tái phát.

Nếu nhét bấc mũi sau không kiểm soát được tình trạng xuất huyết mũi, có thể cần đến các phương pháp xâm lấn do bác sĩ chuyên khoa thực hiện:

Thắt động mạch xương bướm khẩu cái (SPA), thường được thực hiện bằng phương pháp nội soi qua mũi; tỷ lệ thành công vượt quá 85% (1)

Bịt SPA nội mạch; tỷ lệ thành công được báo cáo là 88% (2).

Thắt SPA nội soi do bác sĩ tai mũi họng thực hiện và có ít nguy cơ bị các biến chứng nặng (ví dụ, đột quỵ, mù lòa) hơn so với bịt SPA nội mạch và có thể thích hợp hơn cho những bệnh nhân có thể chịu được gây mê toàn thân một cách an toàn hoặc nếu không thực hiện được thủ thuật bịt mạch.

Bịt SPA nội mạch do một bác sĩ X quang can thiệp thực hiện khi có gây tê cục bộ và có thể tốt hơn cho những bệnh nhân mắc nhiều bệnh kèm theo không thể gây mê toàn thân an toàn, cho những người đang điều trị thuốc chống đông máu và cho những bệnh nhân có biểu hiện chảy máu sau khi thắt SPA nội soi trước đó.