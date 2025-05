Tổng quan về kém hấp thu

Các xét nghiệm chẩn đoán cụ thể hơn (ví dụ, nội soi đường tiêu hóa trên, nội soi đại tràng, chụp X-quang có bari) được chỉ định để chẩn đoán một số nguyên nhân gây ra chứng kém hấp thu.

Nội soi đường tiêu hóa trên có sinh thiết ruột non được thực hiện khi nghi ngờ bệnh ở niêm mạc của ruột non hoặc nếu kết quả xét nghiệm D-xylose bất thường ở bệnh nhân bị chứng phân mỡ nhiều. Nội soi cho phép đánh giá trực quan niêm mạc ruột non và giúp sinh thiết trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng. Chọc hút từ ruột non có thể được gửi đi để nuôi cấy vi khuẩn và đếm khuẩn lạc để ghi lại sự phát triển quá mức của vi khuẩn nếu có nghi ngờ trên lâm sàng.

Nội soi video viên nang có thể được sử dụng để tìm các bệnh ở phần xa ruột non mà ống nội soi thông thường không thể tiếp cận được.

Các đặc điểm mô học trên sinh thiết ruột non (xem bảng Mô học niêm mạc ruột non trong một số rối loạn hấp thu kém) có thể xác định bệnh niêm mạc cụ thể.

Bảng

Chụp X-quang ruột non (ví dụ: theo dõi ruột non, chụp cắt lớp vi tính ruột non, chụp cộng hưởng từ ruột non) có thể phát hiện các tình trạng giải phẫu dẫn đến tình trạng vi khuẩn phát triển quá mức. Tình trạng này bao gồm túi thừa hỗng tràng, lỗ rò, quai ruột mù được tạo ra bằng phẫu thuật và các miệng nối, loét và chít hẹp. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh này cũng có thể phát hiện các bất thường ở niêm mạc. Chụp X-quang thận niệu quản bàng quan thấy vôi hóa tụy là dấu hiệu của viêm tụy mạn tính. Các nghiên cứu có dùng chất cản quang barium ở ruột non không nhạy cảm cũng không đặc hiệu nhưng có thể cho thấy những dấu hiệu gợi ý bệnh niêm mạc (ví dụ: các quai ruột non giãn ra, các nếp gấp niêm mạc mỏng hoặc dày lên, cột barium bị phân mảnh thô). CT, chụp mật tụy bằng cộng hưởng từ (MRCP) và chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi có thể xác định chẩn đoán viêm tụy mạn tính.

Các xét nghiệm phát hiện suy tụy (ví dụ: nghiệm pháp kích thích secretin, xét nghiệm bentiromide, xét nghiệm pancreolauryl, trypsinogen huyết thanh, elastase trong phân, chymotrypsin trong phân) được thực hiện nếu có tiền sử gợi ý nhưng không nhạy cảm với bệnh tụy nhẹ.

Kiểm tra hơi thở giúp chẩn đoán sự phát triển quá mức của vi khuẩn. Các xét nghiệm hơi thở glucose-hydro và lactulose-hydro được sử dụng phổ biến nhất. Các xét nghiệm này được thực hiện để đo lượng khí hydro và khí mê-tan thở ra được tạo ra do quá trình phân hủy carbohydrate của vi khuẩn. Ở những bệnh nhân bị thiếu hụt disaccharidase, vi khuẩn đường ruột phân giải các carbohydrate không được hấp thụ trong ruột kết, làm tăng hydro thở ra. Các xét nghiệm hơi thở bằng hydro đã thay thế việc nuôi cấy vi khuẩn của dịch hút được lấy trong quá trình nội soi để chẩn đoán phát triển quá mức của vi khuẩn ở ruột non. Xét nghiệm hơi thở lactose-hydro chỉ hữu ích để xác nhận thiếu hụt lactase và không được sử dụng như một xét nghiệm chẩn đoán ban đầu để đánh giá tình trạng kém hấp thu.

Nghiệm pháp Schilling đánh giá tình trạng kém hấp thu vitamin B12. 4 giai đoạn của nghiệm pháp này được sử dụng để xác định xem thiếu hụt có phải do thiếu máu ác tính, suy tụy ngoại tiết, phát triển quá mức của vi khuẩn hoặc bệnh ở hồi tràng hay không.

Giai đoạn 1: Bệnh nhân được cho uống 1 mcg cyanocobalamin có đánh dấu phóng xạ đồng thời với 1000 mcg cobalamin không đánh dấu tiêm bắp để bão hòa các vị trí gắn kết ở gan. Việc thu thập nước tiểu trong 24 giờ được phân tích để tìm phóng xạ; bài tiết qua nước tiểu < 8% liều uống cho thấy cobalamin kém hấp thu.

Giai đoạn 2: Nếu giai đoạn 1 là bất thường, thử nghiệm được lặp lại với việc bổ sung yếu tố nội sinh. Thiếu máu ác tính xuất hiện nếu yếu tố nội tại bình thường hóa sự hấp thu.

Giai đoạn 3: Giai đoạn 3 được thực hiện sau khi bổ sung các enzym tuyến tụy; bình thường hóa trong giai đoạn này cho thấy kém hấp thu cobalamin thứ phát sau suy tụy.

Giai đoạn 4: Giai đoạn 4 được thực hiện sau khi điều trị bằng kháng sinh có tác dụng với vi khuẩn yếm khí; bình thường sau khi kháng sinh gợi ý phát triển quá mức của vi khuẩn ở ruột non .

Thiếu cobalamin thứ phát sau bệnh hồi tràng hoặc sau cắt hồi tràng dẫn đến bất thường trong tất cả các giai đoạn.

Các xét nghiệm tìm nguyên nhân kém hấp thu ít phổ biến hơn bao gồm gastrin huyết thanh (hội chứng Zollinger-Ellison), yếu tố nội tại và kháng thể tế bào thành (thiếu máu ác tính), clorua mồ hôi (xơ nang), điện di lipoprotein (không có betalipoprotein trong máu) và cortisol huyết thanh (bệnh Addison).

Để chẩn đoán tình trạng kém hấp thu axit mật, có thể xảy ra với các bệnh của hồi tràng đoạn cuối (ví dụ, bệnh Crohn, cắt bỏ rộng hồi tràng đoạn cuối), bệnh nhân có thể được dùng thử nghiệm điều trị bằng resin gắn kết axit mật (ví dụ, cholestyramine). Ngoài ra, có thể thực hiện xét nghiệm taurine axit đồng nhất có đánh dấu selen-75 (SeHCAT). Trong xét nghiệm này, axit mật tổng hợp có nhãn selen-75 được cho uống và sau 7 ngày, axit mật giữ lại được đo bằng máy chụp toàn thân hoặc máy ảnh gamma. Nếu hấp thu axit mật không bình thường, khả năng lưu giữ ít hơn 5%. Thử nghiệm SeHCAT không có sẵn ở nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ.