Tổng quan về viêm mạch

Bệnh sử và khám lâm sàng

Xét nghiệm cơ bản trong phòng thí nghiệm để phát hiện tình trạng viêm và rối loạn chức năng cơ quan (ví dụ: công thức máu [CBC], tốc độ lắng hồng cầu [ESR] hoặc protein C phản ứng, albumin huyết thanh và protein tổng số, aspartate aminotransferase [AST] và alanine aminotransferase [ALT], nitơ urê máu [BUN] và creatinine, phân tích nước tiểu) và để phân giai đoạn quá trình bệnh

Các xét nghiệm giúp xác định loại viêm mạch máu (ví dụ, các kháng thể kháng tương bào của bạch cầu đoạn trung tính [ANCA]) được chỉ định sau khi đánh trên lâm sàng

Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và chẩn đoán hình ảnh có thể giúp xác định nguyên nhân gây viêm mạch (ví dụ: cryoglobulin, xét nghiệm kháng nguyên bề mặt viêm gan B, xét nghiệm lõi viêm gan B và kháng thể bề mặt viêm gan B, xét nghiệm kháng thể vi rút viêm gan C, nuôi cấy máu) và mức độ thương tổn của cơ quan

Sinh thiết

Viêm mạch hệ thống được nghĩ tới ở những bệnh nhân có các đặc điểm sau:

Các triệu chứng hoặc dấu hiệu gợi ý viêm mạch (ví dụ, đau đầu vùng thái dương và đau hàm khi nhai gợi ý viêm động mạch tế bào khổng lồ)

Biểu hiện của tình trạng thiếu máu cục bộ (ví dụ: đột quỵ do thiếu máu cục bộ, khập khiễng chân tay, thiếu máu cục bộ mạc treo) không tương xứng với các yếu tố nguy cơ xơ vữa động mạch của bệnh nhân

Các triệu chứng xuất hiện cùng lúc ở nhiều cơ quan mà không giải thích được nhưng phù hợp với đặc điểm của viêm mạch (ví dụ, cao huyết áp, đau cơ, ho máu), đặc biệt khi các triệu chứng của bệnh có tính chất hệ thống

Các tổn thương mạch nguyên phát được chẩn đoán dựa trên các triệu chứng đặc trưng, dấu hiệu thực thể, các kết quả xét nghiệm tương ứng, và loại trừ các nguyên nhân khác (như viêm mạch thứ phát). Kiểm tra mô học được thực hiện bất cứ khi nào có thể và có thể hỗ trợ chẩn đoán một rối loạn mạch máu cụ thể (xem bảng Dấu hiệu mô học chẩn đoán rối loạn mạch máu). Các dấu hiệu lâm sàng gợi ý các bệnh cần chẩn đoán phân biệt và từ đó chỉ định các xét nghiệm cần thiết.

Hầu hết các xét nghiệm thông thường trong phòng thí nghiệm đều mang lại kết quả không đặc hiệu và phải được giải thích trong bối cảnh của toàn bộ biểu hiện lâm sàng. Tuy nhiên, các kết quả này có thể giúp hỗ trợ việc chẩn đoán, xác định vị trí và mức độ tổn thương của cơ quan, hoặc gợi ý các chẩn đoán khác. Các xét nghiệm thường bao gồm CBC, ESR và/hoặc protein C phản ứng, albumin huyết thanh và protein toàn phần, AST và ALT. Thông thường, bệnh nhân có biểu hiện tăng ESR hoặc protein C phản ứng, thiếu máu do viêm mạn tính, tăng tiểu cầu và giảm albumin huyết thanh. Xét nghiệm nước tiểu cần kiểm tra xem có hồng cầu, trụ hồng cầu, và protein hay không để xác định tổn thương thận. Kiểm tra và theo dõi nồng độ creatinin trong huyết thanh. Giảm bạch cầu và giảm tiểu cầu không phải là dấu hiệu điển hình của viêm mạch nguyên phát, do đó cần tìm nguyên nhân khác.

Xét nghiệm kháng thể tương bào kháng bạch cầu trung tính (ANCA) có thể hỗ trợ chẩn đoán u hạt với viêm đa mạch (GPA), u hạt bạch cầu ái toan kèm theo viêm đa mạch (EGPA), hoặc viêm đa vi mạch (đôi khi được gọi là viêm mạch liên quan tới ANCA). Các xét nghiệm chuẩn để phát hiện ANCA bao gồm kỹ thuật nhuộm miễn dịch huỳnh quang và kỹ thuật chất hấp phụ miễn dịch gắn enzym (ELISA). Nhuộm miễn dịch huỳnh quang các bạch cầu trung tính cố định bằng ethanol có thể phát hiện kiểu tế bào chất của c-ANCA hoặc kiểu quanh nhân của p-ANCA. Sau đó, ELISA được sử dụng để kiểm tra các kháng thể đặc hiệu cho các tự kháng nguyên chính: proteinase-3 (PR3), tạo ra kiểu nhuộm c-ANCA, hoặc myeloperoxidase (MPO), tạo ra kiểu nhuộm p-ANCA thấy trên bạch cầu trung tính cố định bằng ethanol. Vì viêm mạch liên quan đến ANCA rất hiếm và xét nghiệm ANCA không hoàn toàn đặc hiệu, do đó chỉ nên làm xét nghiệm ANCA khi các xét nghiệm trước đó cho thấy xác suất viêm mạch do ANCA tương đối cao. Xét nghiệm ANCA dương tính có thể xảy ra trong các trường hợp nhiễm trùng có thể gây viêm mạch thứ phát, bao gồm cả viêm nội tâm mạc.

Các xét nghiệm hữu ích khác bao gồm xét nghiệm huyết thanh viêm gan B và viêm gan C, điện di protein huyết thanh và nước tiểu, xét nghiệm kháng thể kháng nhân và bảng kháng nguyên nhân chiết xuất được, xét nghiệm sự hiện diện của cryoglobulin và nồng độ bổ thể. Nồng độ bổ thể có thể thấp trong viêm mạch do virus, viêm mạch do cryoglobulin huyết, bệnh lý tăng sinh lympho bào, hoặc viêm mạch thứ phát do các bệnh tự miễn nhiễm khác.

Các xét nghiệm tiếp theo được chỉ định tùy theo các dấu hiệu lâm sàng. Nếu được chỉ định dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, cần có phim chụp X-quang ngực để kiểm tra các thâm nhiễm, nhưng có thể cần chụp CT ngực không có chất cản quang độ phân giải cao để kiểm tra các dấu hiệu khó phát hiện, chẳng hạn như các nốt nhỏ hoặc các khoang. Thâm nhiễm lan tỏa cả hai phế trường có thể gặp trong chảy máu phế nang, cần phải được chẩn đoán và điều trị ngay lập tức. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác có thể cần thiết. Ví dụ, chụp cộng hưởng mạch máu các mạch lớn và động mạch chủ để chẩn đoán và theo dõi khi các mạch máu đó bị tổn thương. Nếu có các triệu chứng gợi ý có tổn thương thần kinh, điện cơ có thể có giá trị.

Vì các bệnh lý mạch máu là hiếm gặp và điều trị có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, nên cần sinh thiết mô để khẳng định chẩn đoán bất cứ khi nào có thể. Khám lâm sàng để lựa chọn vị trí sinh thiết tốt nhất. Sinh thiết cho kết quả dương tính cao nhất nếu được lấy từ mô phổi, da và thận bị tổn thương. Sinh thiết các cơ quan không có biểu hiện lâm sàng hoặc không có gợi ý về tình trạng liên quan của xét nghiệm thì khả năng mang lại kết quả dương tính là rất thấp.