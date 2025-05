Mô tả các tổn thương da

Các dát là những tổn thương phẳng, không sờ thấy được, thường có đường kính < 10 mm. Dát biểu hiện là thay đổi sắc tố, không nồi cao hoặc lõm xuống hơn so với bề mặt da. Đám là một dát lớn. Ví dụ như tàn nhang, nốt ruồi phẳng, hình xăm, và bớt rượu vang, và các ban nhiễm trùng rickettsial, rubella, bệnh sởi (cũng có thể có sẩn và mảng), và một số dị ứng phát ban do dị ứng thuốc.

Dát hắc tố ở môi Dấu các chi tiết Tổn thương trong bức ảnh này là một dát vì nó phẳng, không sờ thấy được và có đường kính nhỏ. Hình ảnh do bác sĩ Robert MacNeal cung cấp.

Sẩn thường là thương tổn thường nổi cao hơn so với mặt da, đường kính < 10 mm có thể cảm nhận được hoặc sờ thấy. Các ví dụ bao gồm nốt ruồi, mụn cóc, lichen phẳng, vết côn trùng cắn, dày sừng tiết bã, dày sừng quang hóa, một số tổn thương do mụn trứng cá và ung thư da. Thuật ngữ dát sẩn thường được sử dụng không chắc chắn và không chính xác để mô tả nhiều vết ban đỏ; vì thuật ngữ này không đặc hiệu và dễ bị sử dụng sai nên cần phải tránh.

Tổn thương da (sẩn) Dấu các chi tiết Các sẩn là các tổn thương nổi cao, thường sờ thấy, có đường kính < 10 mm. Lichen phẳng (trong hình) có thể biểu hiện là phát ban dạng sẩn. Hình ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp

Mảng là những tổn thương sờ thấy có đường kính > 10 mm, nhô cao hoặc lõm xuống so với bề mặt da. Các mảng có thể có đỉnh phẳng hoặc tròn. Thương tổn của bệnh vảy nến và u hạt hình đồng xu thường là các mảng.

Bệnh vảy nến thể mảng Dấu các chi tiết Bệnh vảy nến thường biểu hiện dưới dạng mảng phủ vảy dày, màu bạc, sáng bóng. Các mảng vảy nến là những tổn thương nổi lên, sờ thấy có đường kính > 10 mm. Hình ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp

Cục là các sẩn chắc hoặc tổn thương lan rộng vào trung bì hoặc hạ bì. Ví dụ bao gồm u nang, u mỡ, và u xơ.

Mụn nước là những mụn nước nhỏ chứa đầy dịch, đường kính < 10 mm. Thương tổn mụn nước đặc trưng của các bệnh như nhiễm virus herpes, viêm da tiếp xúc cấp tính, và một số bệnh da bọng nước tự miễn (ví dụ, viêm da dạng herpes).

Tổn thương da (mụn nước) Dấu các chi tiết Mụn nước là những mụn nước nhỏ, chứa đầy dịch, có đường kính < 10 mm. Viêm da dạng herpes (trong hình) thường biểu hiện dưới dạng các mụn nước. Hình ảnh do Thư viện Hình ảnh Y tế Công cộng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cung cấp.

Bọng nước là những mụn nước chứa đầy dịch, đường kính > 10 mm. Thương tổn bọng nước có thể được hình thành do bỏng, côn trùng đốt, viêm da tiếp xúc dị ứng và kích ứng, và các phản ứng do thuốc. Các bệnh da bọng nước tự miễn kinh điển bao gồm: pemphigus thông thường và pemphigus bọng nước. Bọng nước cũng có thể được hình thành do bệnh di truyền gây tính dễ đứt gãy trong cấu trúc da.

Tổn thương da (bọng nước) Dấu các chi tiết Bọng nước là những mụn nước chứa đầy dịch, đường kính > 10 mm. Dạng pemphigus bọng nước (trong hình) được đặc trưng bởi tình trạng bùng phát của bọng nước căng trên vùng da có vẻ bình thường hoặc ban đỏ ở người cao tuổi. Hình ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp

Mụn mủ là các thương tổn mụn nước nhưng chứa mủ. Thương tổn mụn mủ gặp phổ biến trong các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và viêm nang lông và có thể xuất hiện trong một số bệnh da viêm bao gồm bệnh vảy nến thể mủ.

Tổn thương da (mụn mủ) Dấu các chi tiết Mụn mủ là các tổn thương nổi cao, thường là có chỏm màu vàng, có chứa mủ. Trên mặt của người bị mụn trứng cá này xuất hiện những mụn mủ rải rác. Hình ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp

Mày đay (nổi cục sẩn hoặc nổi mề đay) có đặc trưng là các tổn thương nổi cao do phù nề khu trú. Các nốt mẩn ngứa và có ban đỏ. Sẩn phù là biểu hiện phổ biến của tình trạng quá mẫn cảm với thuốc, các vết đốt hoặc vết cắn, khả năng tự miễn dịch và ít gặp hơn là các kích thích vật lý bao gồm nhiệt độ, áp suất và ánh sáng mặt trời. Sẩn phù điển hình kéo dài < 24 giờ.

Tổn thương da (mày đay) Dấu các chi tiết Mề đay (sẩn phù hoặc nổi mề đay) là những tổn thương di chuyển, nổi lên, ngứa, ban đỏ do phù da cục bộ. Hình ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp

Vảy là sự tích tụ chất đống của biểu mô sừng (tầng sừng) xảy ra trong các rối loạn như bệnh vảy nến, viêm da tiết bã và nhiễm nấm. Bệnh vảy phấn hồng và viêm da mạn tính ở bất kỳ dạng nào cũng có thể hình thành vảy.

Tổn thương da (vảy) Dấu các chi tiết Vảy là sự tích tụ chồng chất của biểu mô sừng. Bong vảy là đặc điểm đặc trưng của nhiều bệnh nấm ngoài da, bao gồm cả bệnh nấm da đầu, dẫn đến các mảng hói lớn. Trong hình ảnh này, vảy đặc biệt đáng chú ý ở nếp da gáy. Hình ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp

Vảy tiết (vảy) bao gồm huyết thanh, máu, hoặc mủ khô. Vảy tiết có ở các bệnh da viêm hoặc da nhiễm trùng (ví dụ: chốc).

Trợt là các vùng da bị tổn thương do mất một phần hoặc toàn bộ lớp thượng bì. Trợt có thể do chấn thương hoặc có thể xảy ra trong các bệnh viêm hoặc nhiễm trùng da khác nhau. Vết xước là một vết trợt thành dải do gãi, chà xát hoặc xé.

Loét hậu quả của mất lớp thượng bì và ít nhất là một phần của lớp trung bì. Các nguyên nhân bao gồm viêm da ứ trệ tĩnh mạch, chấn thương thực tổn có hoặc không có sự tổn thương mạch máu (ví dụ, do loét tì đè hoặc bệnh động mạch ngoại vi), nhiễm trùng và viêm mạch.

Các chấm xuất huyết là những điểm xuất huyết ấn kính không mất màu Các chấm xuất huyết là những điểm xuất huyết ấn kính không mất màu Các nguyên nhân bao gồm các bất thường tiểu cầu (ví dụ như giảm tiểu cầu, rối loạn chức năng tiểu cầu), viêm mạch, và nhiễm trùng (ví dụ, bệnh màng não mô cầu, sốt màng não miền núi, các nhiễm trùng do rickettsia).

Ban xuất huyết là một vùng xuất huyết lớn có thể sờ thấy. Ban xuất huyết không nhạt màu. Ban xuất huyết có thể sờ thấy được coi là dấu hiệu vàng của viêm mạch máu có mảnh vỡ bạch cầu. Xuất huyết có thể là chỉ điểm một bệnh lý rối loạn đông máu Xuất huyết có thể là chỉ điểm một bệnh lý rối loạn đông máu Xuất huyết lớn có thể được gọi là vết bầm máu hoặc vết thâm tím.

Teo da là sự mỏng đi của da, có thể xuất hiện khô và nếp nhăn gần giống như giấy cuốn thuốc lá. Teo da có thể do tiếp xúc với ánh nắng mạn tính, lão hóa, và một số bệnh lý viêm và ung thư da, như ung thư tế bào T tại da và Lupus ban đỏ. Teo da cũng có thể là kết quả của việc bôi corticosteroid lâu dài.

Sẹo là những vùng xơ hóa thay thế da bình thường sau chấn thương. Một số sẹo trở nên phì đại hoặc dày lên. Sẹo lồi là những vết sẹo phì đại phát triển vượt ra ngoài ranh giới vết thương ban đầu.

Giãn mao mạch là giãn các mao mạch nhỏ vĩnh viễn, do ánh nắng mặt trời, trứng cá đỏ, các bệnh hệ thống (đặc biệt là xơ cứng hệ thống), hoặc bệnh di truyền (ví dụ, chứng thất điều giãn mạch, giãn mao mạch xuất huyết di truyền) hoặc sau khi điều trị lâu dài bằng corticosteroid tại chỗ.