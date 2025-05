* Phân loại run do hành động có thể được chia thành run do tư thế và do run động học (bao gồm run do động học đơn giản và run chủ ý). Run do động học đơn giản xảy ra trong quá trình cử động có chủ ý và gần như giống nhau trong suốt quá trình cử động. Run có chủ ý xảy ra trong quá trình cử động có chủ ý với mức độ run tăng dần khi chi bị ảnh hưởng tiếp cận mục tiêu. Run tư thế là tối đa khi một chi được duy trì ở một vị trí cố định chống lại trọng lực.