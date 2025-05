* Đôi khi nôn mạnh (do bất kỳ rối loạn hoặc tình trạng bệnh lý nào gây ra) gây ra các chấm xuất huyết trên thân mình và mặt, có thể giống với chấm xuất huyết của nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu. Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu thường rất ốm yếu, trong khi những người có các chấm xuất huyết do nôn thường thể trạng khá tốt.