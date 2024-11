Tổng quan các rối loạn dị ứng và Atopi

Xét nghiệm da sử dụng các nồng độ chuẩn của dị nguyên được đưa trực tiếp vào da và được chỉ định khi khai thác bệnh sử và khám thực thể chi tiết không xác định nguyên nhân và yếu tố khởi phát gây nên các triệu chứng dai dẳng hoặc trầm trọng. Xét nghiệm da có giá trị dự đoán dương tính viêm mũi dị ứng và viêm kết mạc cao hơn so với hen dị ứng hoặc dị ứng thức ăn; giá trị dự đoán âm tính cao trong dị ứng thức ăn.

Các kháng nguyên được sử dụng phổ biến nhất là phấn (cây, cỏ, cỏ dại), mốc, phân mạt bụi nhà, động vật và huyết thanh, thuốc diệt côn trùng, thực phẩm, kháng sinh beta-lactam. Lựa chọn kháng nguyên dựa vào bệnh sử của bệnh nhân và tỷ lệ lưu hành.

Hai kỹ thuật thực hiện xét nghiệm da có thể được sử dụng:

Lẩy da (lẩy)

Nội bì

Xét nghiệm lẩy có thể phát hiện hầu hết các tình trạng dị ứng, nó thường được thực hiện đầu tiên. Xét nghiệm nội bì nhạy hơn nhưng kém đặc hiệu hơn; nó có thể được chỉ định để đánh giá độ nhạy cảm đối với dị nguyên khi kết quả xét nghiệm lẩy âm tính hoặc không rõ ràng.

Thực hiện xét nghiệm lẩy , nhỏ một giọt chiết xuất kháng nguyên trên da, sau đó lẩy lên bằng chích hoặc đâm qua giọt chiết xuất bằng đầu của kim 27 gauge với góc 20°hoặc sử dụng kim lẩy chuyên dụng.

Nếu không có chất gây dị ứng được xác định trong xét nghiệm lẩy da, thử nghiệm trong da được thực hiện.

Thực hiệnxét nghiệm nội bì, cần lượng chiết xuất đủ để tạo một sẩn 1 hoặc 2 mm (bình thường 0,02 mL) được tiêm vào trong da với bơm tiêm 0,5 hoặc 1mL và mũi kim vát 27 gauge.

Xét nghiệm lẩy da và xét nghiệm nội bì trong da cần có chứng âm với chất pha loãng riêng và histamine (10 mg/mL với xét nghiệm lẩy, 0,01 mL dung dịch với tỷ lệ 1:1000 với xét nghiệm nội bì) như chứng dương. Đối với bệnh nhân đã từng (< 1 năm) phản ứng toàn thân đối với kháng nguyên làm xét nghiệm, xét nghiệm bắt đầu với chất thử được pha loãng 100 lần, sau đó 10 lần, và tiếp đến là nồng độ tiêu chuẩn.

xét nghiệm được đánh giá là dương nếu xảy ra phản ứng sẩn phù và dát đỏ và đường kính sẩn phù lớn hơn 3 đến 5 mm so với chứng âm sau 15 đến 20 phút.

Dương tính giả xảy ra trong bệnh da liễu (phản ứng sẩn phù và dát đỏ do gãi hoặc chà da). Âm tính giả xảy ra khi các chất chiết xuất từ ​​chất gây dị ứng đã được bảo quản không đúng cách hoặc đã quá hạn.

Một số loại thuốc có thể gây trở ngại cho kết quả và nên dừng lại vài ngày đến một tuần trước khi thử nghiệm. Các thuốc này bao gồm các thuốc kháng histamine không kê đơn (OTC) và theo toa, thuốc chống trầm cảm ba vòng, omalizumab và thuốc ức chế monoamin oxidase. Một số bác sĩ lâm sàng cho rằng nên tránh làm xét nghiệm ở những bệnh nhân sử dụng thuốc chẹn beta vì những bệnh nhân này thường có nguy cơ bị phản ứng nặng. Những yếu tố nguy cơ này có thể dự đoán xảy ra khi có giảm chức năng tim phổi và bao gồm bệnh mạch vành, loạn nhịp tim và người cao tuổi. Ngoài ra, thuốc chẹn beta có thể gây trở ngại cho việc điều trị các phản ứng nặng bằng cách tác động làm giảm đáp ứng với các thuốc chủ vận beta-adrenergic như epinephrine.

Các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với dị nguyên sử dụng kháng thể kháng IgE gắn nhãn enzyme để phát hiện sự gắn kết của IgE huyết thanh với một dị nguyên đã biết. Các xét nghiệm này được thực hiện khi xét nghiệm da có thể không đạt hiệu quả hoặc nguy hiểm-ví dụ như khi thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm không thể tạm dừng trước khi làm xét nghiệm hoặc khi một chứng rối loạn da như chàm hay bệnh vảy nến làm cho việc xét nghiệm da trở nên khó khăn. Đối với các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với dị nguyên, dị nguyên được cố định trên bề mặt tổng hợp. Sau khi có trong huyết thanh bệnh nhân và kháng thể kháng IgE có gắn nhãn enzyme, chất nền của enzyme được thêm vào; chất nền cung cấp khả năng phát hiện huỳnh quang hoặc phát quang hóa học. Các xét nghiệm IgE đặc hiệu cho chất gây dị ứng đã thay thế xét nghiệm chất hấp thụ dị ứng phóng xạ (RAST), sử dụng kháng thể kháng IgE 125-I được đánh dấu. Mặc dù các xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với chất gây dị ứng không phải là chất phóng xạ, nhưng đôi khi chúng vẫn được gọi là RAST.

Thử nghiệm tiền kích thích bao gồm một thử thách bằng miệng, liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp của niêm mạc với chất gây dị ứng; nó được chỉ định cho những bệnh nhân phải ghi lại phản ứng của họ (ví dụ, đối với các yêu cầu về nghề nghiệp hoặc khuyết tật) và để loại trừ dị ứng qua trung gian IgE ở những bệnh nhân được cho là có nguy cơ dị ứng thấp. Thử nghiệm này thường được thực hiện để loại trừ dị ứng thức ăn và thuốc. Các loại xét nghiệm tiền kích thích khác bao gồm yêu cầu bệnh nhân tập thể dục để chẩn đoán bệnh hen suyễn do gắng sức. Các thử nghiệm tiền kích thích khác nhau đối với chứng mày đay thực thể có thể được thực hiện tại phòng khám; chúng bao gồm đặt một cục nước đá lên da trong 4 phút để chẩn đoán mày đay do lạnh, yêu cầu bệnh nhân tập thể dục để tăng nhiệt độ cơ thể và do đó xác nhận mày đay cholinergic và đặt một xoáy (thiết bị rung trong phòng thí nghiệm) trên cánh tay hoặc bàn tay của bệnh nhân để xác định mày đay rung qua trung gian tế bào mast.

Xét nghiệm nhãn khoa không thuận lợi hơn so với xét nghiệm da và hiếm khi được chỉ định.

Xét nghiệm kích thích mũi và phế quản chủ yếu là các công cụ nghiên cứu, nhưng xét nghiệm kích thích phế quản đôi khi được sử dụng khi ý nghĩa lâm sàng của xét nghiệm da dương tính không rõ ràng hoặc khi không có chiết xuất kháng nguyên (ví dụ như bệnh hen liên quan đến nghề nghiệp).