Thiếu máu chu sinh

Thiếu máu có thể phát sinh do xuất huyết ở thai nhi hoặc trẻ sơ sinh trước khi sinh, quanh sinh hoặc sau sinh. Ở trẻ sơ sinh, tổng lượng máu thấp (1, 2); do đó, mất máu cấp tính chỉ từ 15 đến 20 mL máu cũng có thể dẫn đến thiếu máu. Một trẻ sơ sinh bị mất máu mãn tính có thể được bù đắp một cách sinh lý và lâm sàng thường ổn định hơn so với một trẻ sơ sinh bị mất máu cấp tính.

Xuất huyết trước khi sinh có thể là do

Xuất huyết của mẹ ảnh hưởng đến thai

Truyền máu thai đôi

Dị dạng dây rốn

Các bất thường về bánh rau

Thủ thuật chẩn đoán

Xuất huyết từ thai nhi sang mẹ thường xảy ra tự nhiên hoặc có thể là do chấn thương của mẹ, chọc ối, xoay đầu ngoài hoặc hiếm khi là khối u nhau thai. Nó ảnh hưởng đến khoảng 50% số trường hợp mang thai, mặc dù trong hầu hết các trường hợp lượng máu mất đi cực kỳ nhỏ (khoảng 2 mL); mất máu "lớn", được định nghĩa là > 30 mL, xảy ra trong 3/1000 trường hợp mang thai.

Truyền máu thai đôi là sự chia sẻ không đều của máu cung cấp giữa hai thai đôi, xảy ra từ 13 đến 33% số ca sinh đôi cùng trứng, cùng màng đệm. Khi sự truyền máu thai đôi xảy ra đáng kể, thai cho máu có thể trở nên thiếu máu nặng và suy tim, trong khi thai nhận có thể trở nên đa hồng cầu và phát triển hội chứng tăng độ nhớt máu.

Các dị dạng dây rốn như dây rốn bám màng, vasa previa, hoặc thai dính bụng hoặc chung bánh rau; cơ chế chảy máu trong trường hợp này thường rất nhiều, nhanh chóng và nguy hiểm đến tính mạng, bởi việc cắt hoặc vỡ mạch máu dây rốn.

2 bất thường nhau thai phổ biến nhất gây xuất huyết sản khoa là nhau bong non và nhau tiền đạo. Những bất thường này gây chảy máu ở mẹ, nhưng mất diện tích bề mặt nhau thai hoặc thiếu máu ở mẹ có thể dẫn đến thiếu máu ở thai nhi hoặc ở trẻ sơ sinh.

Các thủ thuật chẩn đoán có thể gây xuất huyết bao gồm chọc ối, lấy mẫu nhung mao màng đệm và lấy mẫu máu dây rốn.

Xuất huyết chu sinh có thể là do

Sinh sớm

Chấn thương trẻ sơ sinh hoặc chấn thương nhau thai

Bệnh lý rối loạn đông máu

Sinh non (tức là sinh nhanh và tự nhiên) có thể gây xuất huyết do rách dây rốn.

Chấn thương ở trẻ sơ sinh hoặc chấn thương nhau thai trong khi sinh (ví dụ: rạch nhau thai khi sinh mổ, chấn thương khi sinh) đôi khi xảy ra và có thể dẫn đến xuất huyết. Khối tụ máu não do các thủ thuật như hút chân không hoặc kẹp kéo thai thì thường ít gây hại, nhưng chảy máu có thể nhanh chóng lan rộng ra mô mềm, làm mất máu đủ để gây ra thiếu máu, hạ huyết áp, sốc và tử vong. Trẻ sơ sinh bị xuất huyết nội sọ có thể mất đủ máu vào khoang nội sọ gây thiếu máu và đôi khi gây rối loạn huyết động (không giống như trẻ lớn hơn, có tỷ lệ đầu so với thân thấp hơn và xuất huyết nội sọ bị hạn chế về thể tích vì các đường khớp sọ liền lại không cho hộp sọ mở rộng; thay vào đó, áp lực nội sọ tăng lên và thường ngăn chặn chảy máu). Thường ít hơn, vỡ gan, lá lách, hoặc tuyến thượng thận trong khi sinh có thể dẫn đến xuất huyết nội. Xuất huyết não thất, phổ biến nhất ở trẻ sinh non, cũng như chảy máu dưới nhện và chảy máu dưới màng cứng cũng có thể dẫn đến giảm đáng kể hematocrit.

Bệnh xuất huyết ở trẻ sơ sinh (xem thêm Thiếu hụt vitamin K) là tình trạng xuất huyết xảy ra trong vòng vài ngày sau khi sinh thường do thiếu hụt sinh lý tạm thời các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K (yếu tố II, VII, IX và X). Những yếu tố này được chuyển giao qua ruột non, và do vitamin K được tổng hợp bởi vi khuẩn đường ruột, rất ít sản phẩm được sản xuất ở ruột non vô trùng ban đầu của trẻ sơ sinh. Chảy máu do thiếu vitamin K có 3 dạng:

Sớm (24 giờ đầu)

Cổ điển (tuần đầu tiên của cuộc đời)

Muộn (từ 2 đến 12 tuần tuổi)

Dạng ban đầu là do mẹ sử dụng thuốc ức chế vitamin K (ví dụ, một số thuốc chống co giật; isoniazid; rifampin; warfarin; mẹ sử dụng kháng sinh phổ rộng trong thời gian dài, ức chế sự phát triển của vi khuẩn đường ruột).

Tiêm bắp vitamin K 0,5 đến 1 mg sau khi sinh giúp kích hoạt nhanh các yếu tố đông máu và ngăn ngừa bệnh xuất huyết ở trẻ sơ sinh (3).

Thể cổ điển xảy ra ở trẻ sơ sinh không được bổ sung vitamin K sau khi sinh. Thể muộn xảy ra ở trẻ sơ sinh được bú mẹ hoàn toàn không được bổ sung vitamin K sau khi sinh.

Các nguyên nhân khác gây ra xuất huyết trong những ngày đầu tiên của cuộc đời là bệnh lý đông máu (ví dụ, bệnh hemophilia), đông máu nội mạch rải rác gây ra bởi nhiễm trùng huyết, hoặc dị dạng mạch máu.

Trẻ sinh non hoặc những trẻ khác có biến chứng ở trẻ sơ sinh có thể mất một lượng máu đáng kể thông qua việc lấy máu để xét nghiệm máu thường xuyên (4).