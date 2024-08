Hỗ trợ hô hấp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi

Có thể cung cấp oxy bằng canun mũi hoặc mặt nạ. Nồng độ O2 được thiết lập để đạt được PaO2 50 đến 70 mm Hg ở trẻ non tháng và 50 đến 80 mm Hg ở trẻ đủ tháng hoặc bão hoà O2 từ 90 đến 94% ở trẻ non tháng và 92 đến 96% ở trẻ đủ tháng. PaO2 thấp hơn ở trẻ sơ sinh cung cấp độ bão hòa gần như hoàn toàn của hemoglobin, vì hemoglobin của thai nhi có ái lực với oxy cao hơn; duy trì PaO2 cao hơn làm tăng nguy cơ mắc bệnh võng mạc ở trẻ sinh non và loạn sản phế quản phổi. Dù được cung cấp bằng cách nào, Oxygen cần được làm ấm (36 đến 37°C) và làm ẩm để ngăn ngừa sự xuất tiết do lạnh và khô nhằm ngăn ngừa co thắt phế quản.

Một catheter động mạch rốn thường được đặt để lấy khí máu ở trẻ sơ sinh mà cần thở nồng độ Oxy (Fio2) ≥ 40%. Nếu không thể đặt ống thông ở động mạch rốn, có thể sử dụng ống thông ở động mạch quay qua da để theo dõi huyết áp liên tục và lấy mẫu máu nếu kết quả xét nghiệm Allen, việc này được thực hiện để đánh giá mức độ đầy đủ của tuần hoàn bàng hệ, có bình thường hay không.

Những trẻ sơ sinh không đáp ứng với những nghiệm pháp này có thể cần bổ sung dịch để tăng cung lương tim và có thể thông khí CPAP hoặc bóp bóng với oxy mask túi (40 đến 60 lần/phút). CPAP, có nguồn gốc từ máy thở hoặc bong bóng, có thể giúp tránh đặt nội khí quản (và do đó giảm thiểu tổn thương phổi do máy thở) ngay cả ở trẻ cực non tháng. Tuy nhiên, nếu trẻ không cải thiện oxy máu với, hoặc cần bóp bóng kéo dài, cần chỉ định đặt nội khí quản và thở máy, mặc dù những trẻ sơ sinh rất non tháng (ví dụ: < 28 tuần hoặc < 1000 g) thi thoảng bắt đầu thông khí hỗ trợ ngay sau khi sinh để có thể kết hợp điều trị chất bề mặt phòng ngừa (xem thêm 1). Vì nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn là nguyên nhân phổ biến gây suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, nên thường cho cấy máu và điểu trị kháng sinh cho những trẻ cần hỗ trợ Oxygen nhiều trong khi chờ kết quả cấy máu.