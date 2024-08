Trẻ Sơ sinh Tuổi Nhỏ (GAP)

Trẻ nhẹ cân so với tuổi thai đủ tháng không có các biến chứng liên quan đến sự chưa trưởng thành của hệ thống cơ quan trong cơ thể như trẻ đẻ non có kích thước tương tự mắc phải. Tuy nhiên, chúng có nguy cơ

Ngạt chu sinh trong quá trình chuyển dạ là biến chứng nghiêm trọng nhất. Có nguy cơ nếu vấn đề chậm tăng trưởng trong tử cung gây ra do tình trạng nhau thai thoái hóa làm cho tình trạng tưới máu của nhau thai kém dẫn đến khi tử cung co bóp làm hạn chể máu cung cấp cho thai gây ra tình trạng thiếu máu, thiếu oxy ở thai nhi. Do đó, khi nghi ngờ suy thai, thai nên được đánh giá trước khi chuyển dạ và nhịp tim của thai nhi nên được theo dõi trong thời gian chuyển dạ. Nếu phát hiện thấy có dáu hiệu suy thai tăng lên nhanh chóng mổ lấy thai nên được chỉ định.

Hít phân su có thể xảy ra khi ngạt chu sinh. Trẻ sơ sinh nhỏ so với tuổi thai, đặc biệt là những đứa trẻ già tháng, có thể thải phân su vào nước ối và có nguy cơ hít phải phân su đó khi trẻ có động tác thở hoặc thở nấc. Hít nước ối lẫn phân su vào phổi dẫn đến hội chứng hít phải phân su. Hội chứng hít phân su thường nghiêm trọng nhất ở trẻ già tháng và thai chậm phát triển trong tử cung vì khi đó lượng nước ối giảm, nguy cơ phân su bị cô đặc trong nước ối đó làm tình trạng phổi nặng nề hơn.

Hạ đường huyết thường xảy ra vào những giờ đầu sau sinh vì thiếu tổng hợp glycogen và do đó làm giảm dự trữ glycogen và phải được điều trị nhanh chóng với glucose truyền tĩnh mạch.

Đa hồng cầu có thể xảy ra ở trẻ nhỏ so với tuổi thai do tình trạng thiếu oxy mạn tính trong tử cung gây ra do tình trạng bánh rau bị thoái hóa. Việc giải phóng Erythropoietin tăng lên, dẫn đến tăng sản xuất hồng cầu. Trẻ sơ sinh bị đa hồng cầu khi sinh ra có màu đỏ và có thể thở nhanh hoặc li bì.

Hạ thân nhiệt có thể xảy ra do khả năng điều chỉnh nhiệt bị suy giảm, liên quan đến nhiều yếu tố bao gồm tăng mất nhiệt do giảm mỡ dưới da, giảm sản sinh nhiệt do căng thẳng trong tử cung và cạn kiệt nguồn dự trữ chất dinh dưỡng và tăng tỷ lệ bề mặt trên thể tích do kích thước nhỏ. Trẻ nhỏ so với tuổi thai nên được chăm sóc trong môi trường nhiệt tối ưu để giảm bớt nguy cơ hạ nhiệt độ và giảm tiêu thụ năng lượng sinh nhiệt.