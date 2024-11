Tổng quan về Thiếu máu tan máu

Tiêu bản máu ngoại vi và đếm số lượng hồng cầu lưới

Bilirubin huyết thanh (gián tiếp), lactic dehydrogenase (LDH) và haptoglobin

Đôi khi xét nghiệm antiglobulin (Coombs) và/hoặc sàng lọc bệnh huyết sắc tố

Xét nghiệm nước tiểu

Cần nghĩ đến tan máu ở bệnh nhân có thiếu máu, tăng hồng cầu lưới. Nếu nghi ngờ tan máu, phết máu ngoại vi sẽ được kiểm tra và đo bilirubin huyết thanh, LDH và haptoglobin. Nhũng xét nghiệm quan trọng nhất để chẩn đoán tan máu: tiêu bản máu ngoại vi và hồng cầu lưới. Xét nghiệm kháng thể kháng globulin hoặc sàng lọc bệnh lý huyết sắc tố (ví dụ: sắc ký lỏng hiệu năng cao [HPLC]) có thể giúp xác định nguyên nhân gây tan máu dựa trên kết quả của các xét nghiệm ở trên. Tuy nhiên, ở một số bệnh nhân bị thiếu máu tan máu, số lượng hồng cầu lưới không tăng do các yếu tố như là suy thận, nhiễm trùng hoặc suy tủy xương, tạo ra tình trạng cấp cứu về huyết học. Việc thiếu bù dự kiến (giảm bạch cầu lưới) này đòi hỏi phải điều trị truyền máu kịp thời.

Hồng cầu tròn Hình ảnh Được sự cho phép của nhà xuất bản. Từ Tefferi A, Li C. Trong Tập ảnh về Huyết học lâm sàng. Biên tập bởi JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Mảnh vỡ hồng cầu (Mảnh tế bào hồng cầu) Hình ảnh Được sự cho phép của nhà xuất bản. Từ Tefferi A, Li C. Trong Tập ảnh về Huyết học lâm sàng. Biên tập bởi JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Sự xuất hiện các hồng cầu bất thường thường báo hiệu bệnh tan máu và nguyên nhân (xem bảng Thay đổi hình thái hồng cầu trong thiếu máu tan máu). Sự hiện diện của tế bào hình cầu trên phết tế bào ngoại vi gợi ý nguyên nhân ngoại mạch gây tan máu như là thiếu máu tan máu tự miễn hoặc bệnh tăng hồng cầu hình cầu do di truyền, trong khi sự hiện diện của các mảnh vỡ hồng cầu hoặc các hồng cầu bị phân mảnh khác gợi ý và nguyên nhân nội mạch như là thiếu máu tán huyết do bệnh vi mạch (ví dụ: ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối, hội chứng tan máu-tăng urê huyết hoặc tan máu do van tim). Các phát hiện gợi ý khác bao gồm tăng nồng độ LDH huyết thanh và bilirubin gián tiếp, giảm haptoglobin và có urobilinogen trong nước tiểu.

Nồng độ haptoglobin có thể giảm do rối loạn chức năng tế bào gan và có thể tăng do viêm hệ thống. Gợi ý tan máu nội mạch bởi hemosiderin trong nước tiểu. Phân biệt hemoglobin niệu với tiểu máu, myoglobin niệu bằng test phản ứng benzidin dương tính, ngoài ra nếu tiểu máu có thể thấy hồng cầu niệu trên soi kính hiển vi. Hemoglobin tự do có thể làm cho huyết tương màu nâu đỏ, thường thấy khi ly tâm máu; còn myoglobin thì không.

Cần tìm nguyên nhân khi đã xác định tan máu. Để thu hẹp chẩn đoán phân biệt trong thiếu máu tan máu cần:

Xem xét các yếu tố nguy cơ (ví dụ: vị trí địa lý, di truyền học, bệnh nền)

Khám lách xem có to không (splenomegaly)

Làm xét nghiệm kháng globulin trực tiếp (Coombs trực tiếp) nếu nguyên nhân không được gợi ý bằng các xét nghiệm ban đầu

Hầu hết các chứng thiếu máu tan máu đều gây ra bất thường ở một trong những biến số này, và do đó, kết quả xét nghiệm có thể chỉ đạo xét nghiệm thêm.

Có thể làm thêm các xét nghiệm:

Điện di định lượng hemoglobin và HPLC

Xét nghiệm enzym hồng cầu

Đếm tế bào dòng chảy

Ngưng kết hồng cầu do lạnh

Sức bền hồng cầu

Xét nghiệm di truyền cho bệnh lý màng hồng cầu và bệnh enzym

Nếu đang nghĩ đến bệnh vi mạch huyết khối, hoạt tính ADAMTS13, xét nghiệm độc tố shiga nếu tiêu chảy và nếu âm tính, hãy xem xét giải trình tự các gen điều hòa bổ thể và xét nghiệm tự kháng thể yếu tố H

Nghiệm pháp kháng globulin trực tiếp (Coombs trực tiếp).

