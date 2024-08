Giảm bạch cầu trung tính thứ phát có thể là kết quả của việc sử dụng một số loại thuốc nhất định, thâm nhiễm tủy xương hoặc thay thế, nhiễm trùng hoặc phản ứng miễn dịch.

Các nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm

Thuốc

Nhiễm trùng và phản ứng miễn dịch

Quá trình thâm nhiễm tủy xương

Giảm bạch cầu trung tính do thuốc là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây giảm bạch cầu trung tính. Thuốc có thể làm giảm quá trình sản sinh bạch cầu thông qua các cơ chế gây độc, đặc ứng hoặc quá mẫn; hoặc chúng có thể làm gia tăng sự phá hủy bạch cầu trung tính ngoại vi thông qua các cơ chế miễn dịch. Chỉ có cơ chế gây độc gây giảm bạch cầu trung tính liên quan đến liều lượng.

Giảm bạch cầu trung tính nặng liên quan đến liều xảy ra có thể dự đoán được sau khi dùng thuốc trị ung thư gây độc tế bào, phenothiazin hoặc xạ trị do ức chế quá trình sản sinh tủy xương.

Các phản ứng đặc trưng là không thể đoán trước được và sẽ xảy ra với nhiều loại thuốc khác nhau, bao gồm các chế phẩm thuốc hoặc chiết xuất, và độc tố.

Phản ứng quá mẫn rất hiếm và đôi khi có liên quan đến thuốc chống co giật (ví dụ, phenytoin, phenobarbital), methimazole, or propylthiouracil. Những phản ứng này có thể kéo dài chỉ trong vài ngày hoặc vài tháng hoặc vài năm. Viêm gan, viêm thận, viêm phổi hoặc thiếu máu bất sản thường đi kèm với giảm bạch cầu trung tính do quá mẫn.

Giảm bạch cầu trung tính do thuốc do trung gian miễn dịch gây ra, được cho là phát sinh từ các loại thuốc hoạt động như hapten để kích thích sự hình thành kháng thể, thường kéo dài khoảng 1 tuần sau khi dừng thuốc. Nó có thể là kết quả của aminopyrine, propylthiouracil, penicillin, hoặc các kháng sinh khác.

Giảm bạch cầu trung tính do sản xuất tủy xương không hiệu quả có thể xảy ra ở thiếu máu tăng nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu vitamin B12 hoặc thiếu chất folate. Thiếu máu hồng cầu to và đôi khi có giảm tiểu cầu nhẹ, thường xảy ra đồng thời. Sản xuất tế bào không hiệu quả gây rarối loạn sinh tủy và bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính.

Thâm nhiễm tủy xương bởi bệnh bạch cầu, u tủy, u lympho, hoặc khối u di căn (ví dụ, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt) có thể làm giảm sản xuất bạch cầu trung tính. Xơ tủy do khối u gây ra có thể làm trầm trọng thêm chứng giảm bạch cầu trung tính. Xơ tủy cũng có thể xảy ra do nhiễm trùng u hạt, bệnh Gaucher, và xạ trị.

Cường lách do nguyên nhân nào cũng có thể dẫn đến giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, và thiếu máu.

Nhiễm trùng có thể gây giảm bạch cầu trung tính bằng cách làm giảm sản xuất bạch cầu trung tính hoặc bằng cách gây ra sự hủy hoại miễn dịch hoặc sử dụng nhanh các bạch cầu trung tính. Sepsis là một nguyên nhân nghiêm trọng. Giảm bạch cầu trung tính xảy ra với các bệnh do virut ở trẻ em, từ 1 đến 2 ngày đầu sau khi bị ốm và có thể kéo dài từ 3 đến 8 ngày. Giảm bạch cầu trung tính thoáng qua cũng phát sinh từ sự tái phân bổ các bạch cầu trung tính từ tuần hoàn máu tới vùng ven do virus hoặc nội độc tố. Rượu có thể góp phần làm giảm bạch cầu trung tính bằng cách ức chế phản ứng hoá học của bạch cầu trung tính ở tủy trong một số trường hợp nhiễm trùng (ví dụ, viêm phổi do phế cầu).

Lỗ hổng trong hệ miễn dịch có thể gây giảm bạch cầu trung tính. Giảm bạch cầu trung tính đồng miễn dịch ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra với tình trạng không tương thích kháng nguyên bạch cầu trung tính của thai nhi/mẹ liên quan đến việc truyền kháng thể IgG qua nhau thai chống lại bạch cầu trung tính của trẻ sơ sinh (phổ biến nhất là kháng nguyên bạch cầu trung tính ở người [HNA-1]). Giảm bạch cầu trung tính tự miễn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và có thể là nguyên nhân của giảm bạch cầu trung tính mạn tính vô căn. Xét nghiệm kháng thể kháng bạch cầu trung tính (miễn dịch huỳnh quang, ngưng kết hoặc đếm tế bào dòng chảy) không phải lúc nào cũng sẵn có hoặc đáng tin cậy.

Giảm bạch cầu trung tính tự miễn có thể là cấp tính, mạn tính, hoặc tái diễn. Bênh có thể liên quan đến kháng thể chống lại các bạch cầu trung tính đang lưu thông hoặc các tế bào tiền thân trung tính. Bệnh cũng có thể liên quan đến các cytokine (ví dụ, interferon gamma, yếu tố hoại tử khối u) có thể gây ra chết tế bào theo chương trình (apoptosis) của bạch cầu trung tính. Hầu hết bệnh nhân bị giảm bạch cầu trung tính tự miễn bị rối loạn tự miễn cơ bản hoặc rối loạn tăng sinh bạch huyết (ví dụ, tế bào lympho kích thước lớn [hội chứng LGL [một bệnh vô tính của tế bào lympho hạt lớn], lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng Felty). Giảm bạch cầu trung tính thứ phát mạn tính thường đi kèm với nhiễm HIV do giảm sản sinh bạch cầu trung tính và tăng tốc độ tiêu hủy bạch cầu trung tính bởi kháng thể.