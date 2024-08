Người và động vật có vú cắn

Ngoài các tổn thương mô, nhiễm trùng do hệ vi khuẩn của cơ chế cắn là một mối quan tâm lớn. Các vết cắn người có thể truyền bệnh lý về virus viêm gan và HIV. Tuy nhiên, lây truyền HIV là không thể bởi vì nồng độ HIV trong nước bọt thấp hơn nhiều so với trong máu và các chất ức chế nước bọt làm cho virus không hiệu quả.

Bệnh dại là một nguy cơ với một số động vật có vú bị cắn. Khỉ cắn, thường bị hạn chế ở Mỹ cho nhân viên phòng thí nghiệm động vật, mang một nguy cơ nhỏ của virus gây bệnh mụn rộp (Herpesvirus simiae), gây tổn thương da ngoài da ở nơi tiêm chủng và có thể tiến triển đến viêm não, thường gây tử vong.

Cắn ở tay có nguy cơ lây nhiễm cao hơn cắn đến các vị trí khác. Nhiễm trùng đặc biệt bao gồm

Vết cắn do tấn công là vết thương thường gặp nhất do người cắn. Nó là hậu quả khi tay đè lên miệng và có nguy cơ cao nhiễm trùng. Trong vết thương cắn do tấn công, vết thương da di chuyển ra khỏi các cấu trúc bị hư hỏng bên dưới khi bàn tay được mở ra, bẫy vi khuẩn bên trong. Bệnh nhân thường trì hoãn điều trị, cho phép vi khuẩn nhân lên.

Mèo cắn vào tay cũng có nguy cơ lây nhiễm cao vì răng dài, thon mảnh thường xuyên xuyên qua các cấu trúc sâu, chẳng hạn như khớp xương và gân, và các vết nứt nhỏ sau đó được đóng kín lại.

Vết cắn do người vào các vị trí khác ngoài bàn tay đã không được chứng minh là có nguy cơ lây nhiễm cao hơn các vết cắn của các động vật có vú khác.