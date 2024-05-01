Tổng quan về vi khuẩn

Vi khuẩn là những vi sinh vật có DNA sợi đôi dạng tròn (trừ loài Streptomyces) và thành tế bào (trừ loài mycoplasma). Hầu hết vi khuẩn sống ngoại bào, nhưng một số lại ưu tiên cư trú và nhân lên trong nội bào.

Các mầm bệnh nội bào bắt buộc chỉ có thể phát triển, sinh sản và gây bệnh trong tế bào của vật chủ. Ví dụ về các mầm bệnh này bao gồm chlamydia và rickettsia.

Các mầm bệnh nội bào tùy ý có thể sống và sinh sản bên trong hoặc bên ngoài tế bào chủ. Ví dụ về các mầm bệnh này bao gồm Salmonella typhi, loài Brucella, Francisella tularensis, N. gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Legionella và loài Listeria, Mycobacterium tuberculosis.

Nhiều vi khuẩn hiện diện ở người dưới dạng hệ vi sinh vật bình thường, thường có số lượng lớn và ở nhiều khu vực (ví dụ, trong đường tiêu hóa và da). Chỉ có một vài loài vi khuẩn là mầm bệnh của con người.

Vi khuẩn được phân loại theo các tiêu chí sau (xem thêm bảng phân loại: Phân loại các vi khuẩn gây bệnh thông thường.):

Hình thái học

Nhuộm soi

Sự bao bọc

Sự yêu cầu oxy

Hình thái học Vi khuẩn có thể có dạng Hình trụ (bacilli)

Hình cầu (cocci)

Xoắn ốc (spirochetes) Một vài cầu khuẩn, nhiều loại trực khuẩn,và phần lớn xoắn khuẩn đều di chuyển được.

Nhuộm soi Nhuộm Gram là vết nhuộm phổ biến nhất để xác định vi khuẩn nói chung. Vi khuẩn Gram dương giữ lại thuốc nhuộm tinh thể màu tím (có màu xanh đậm) sau khi cố định bằng iod, khử màu bằng cồn và nhuộm tương phản bằng safranin; vi khuẩn gram âm, không bắt thuốc nhuộm màu tím, thể hiện màu đỏ. Vi khuẩn gram âm có thêm màng ngoài chứa lipopolysaccharide (nội độc tố), làm tăng độc lực và khả năng kháng kháng sinh của các vi khuẩn này. (Đối với các yếu tố khác làm tăng tính gây bệnh của vi khuẩn, xem Các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm lấn của vi sinh vật.) Nhuộm Ziehl-Neelsen stain và nhuộm Kinyoun là các loại nhuộm axit nhanh được sử dụng để xác định chủ yếu là vi khuẩn mycobacteria, đặc biệt là M. tuberculosis. Họ cũng có thể xác định được vi khuẩn gram dương Nocardia và các động vật đơn bào Cryptosporidia, Cyclosporavà Cystoisospora. Carbolfuchsin được áp dụng, tiếp theo là khử màu bằng axit clohidric và ethanol và sau đó phản quang với màu xanh methylene. Nhuộm huỳnh quang (ví dụ, auramine-rhodamine) cũng xác định các sinh vật có tính axit, nhưng cần một kính hiển vi huỳnh quang đặc biệt. (Xem thêm Soi kính hiển vi.)

Sự bao bọc Một số vi khuẩn được bao bọc trong vỏ nang; đối với một số vi khuẩn có vỏ nang (ví dụ, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae), vỏ nang này giúp bảo vệ chúng khỏi bị nuốt bởi các tế bào thực bào. Vỏ nang làm gia tăng sự độc tính của vi khuẩn.