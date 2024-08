Nhiễm T.cruzi cấp tính ở các vùng lưu hành thường xảy ra ở thời thơ ấu và có thể không có triệu chứng. Khi xuất hiện, các triệu chứng bắt đầu sau khi phơi nhiễm từ 1 đến 2 tuần. Một tổn thương da ban đỏ gây tổn thương, ban đỏ (chagoma) xuất hiện tại vị trí nhập ký sinh trùng. Khi có phù kết mạc, ngoại vi đơn thuần và phù lòng bàn tay kết hợp với viêm kết mạc và viêm hạch bạch huyết được gọi chung là dấu hiệu Romaña.

Dấu hiệu Romana Hình ảnh Hình ảnh CDC do Thư viện hình ảnh WHO/TDR cung cấp.

Bệnh Chagas cấp tính gây tử vong ở một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân; tử vong do viêm cơ tim cấp tính có suy tim hay viêm màng não. Trong phần còn lại, các triệu chứng giảm dần mà không cần điều trị.

Bệnh Chagas cấp tính ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, ví dụ những bệnh nhân AIDS, có thể nặng và không điển hình, có tổn thương da và, hiếm khi, tổn thương não ngấm thuốc dạng vòng.

Nhiễm bệnh bẩm sinh hầu hết không có triệu chứng, nhưng trong 10 đến 40% số trường hợp có các biểu hiện không đặc hiệu xảy ra, bao gồm sinh non, nhẹ cân, sốt, gan lách to, thiếu máu và giảm tiểu cầu. Hiếm khi tử vong do bệnh tối cấp. Các dấu hiệu của nhiễm bệnh cấp tính khỏi ngay cả khi không điều trị trong phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh bẩm sinh.