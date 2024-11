C. pneumoniae có thể gây viêm phổi (đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên) có thể không có biểu hiện rõ ràng về lâm sàng như viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae. Ở một số bệnh nhân C. pneumoniae, viêm phổi, khàn giọng, và đau họng có thể biểu hiện trước khi có triệu chứng ho, có thể liên tục và phức tạp do co thắt phế quản.

Khoảng 6% đến 19% số các trường hợp viêm phổi do mắc phải ở cộng đồng là do C. pneumoniae. Bùng phát bệnh viêm phổi do C. pneumoniae gây ra nguy cơ đặc biệt cho những người sống trong môi trường tập trung đông người (ví dụ: viện dưỡng lão, trường học, cơ sở quân sự, nhà tù). Không có sự khác biệt theo mùa nào được ghi nhận.

C. pneumoniae cũng đã được coi như là một tác nhân truyền nhiễm của bệnh đường thở phản ứng.