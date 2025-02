Nhiễm vi rút Zika (ZV)

Xét nghiệm huyết thanh học

Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT) với xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược (RT-PCR)

Nhiễm virus Zika được nghi ngờ dựa trên các triệu chứng và nơi và ngày đi du lịch. Tuy nhiên, các biểu hiện lâm sàng của nhiễm vi rút Zika giống với biểu hiện của nhiều bệnh nhiệt đới gây sốt (ví dụ: sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh do leptospira, các bệnh nhiễm arbovirus khác) và sự phân bố địa lý của nó giống với các arbovirus khác. Do đó, chẩn đoán nhiễm vi-rút Zika cần có xác nhận của phòng thí nghiệm bằng một trong những điều sau đây (xem CDC: Dengue and Zika Virus Diagnostic Testing for Patients with a Clinically Compatible Illness and Risk for Infection with Both Viruses):

NAAT để phát hiện RNA của vi rút trong huyết thanh hoặc trong nước tiểu

Xét nghiệm huyết thanh học (ELISA) đối với IgM, xét nghiệm trung hòa giảm mảng (PRNT) đối với kháng thể virus Zika)

Vi rút Zika thường có thể được phát hiện bằng NAAT trong huyết thanh trong vòng 1 tuần sau khi khởi phát triệu chứng và tối đa 14 ngày trong mẫu nước tiểu. NAAT có thể phát hiện vi rút Zika trong máu toàn phần trong tối đa 3 tháng (1).

Tại Hoa Kỳ, giấy phép sử dụng khẩn cấp đã được cấp cho Trioplex real-time RT-PCR, đây là xét nghiệm PCR đa thành phần có thể phát hiện RNA của vi rút sốt xuất huyết, chikungunya và vi rút zika trong huyết thanh, máu và dịch não tủy, và có thể phát hiện RNA của vi rút zika trong nước tiểu và trong nước ối.

Vi rút đặc hiệu IgM và kháng thể trung hoà thường phát triển vào cuối tuần đầu của bệnh, nhưng phản ứng chéo với các flavivirus có liên quan (ví dụ: sốt xuất huyết dengue và sốt vàng). PRNT với các cặp huyết thanh giai đoạn cấp tính và giai đoạn dưỡng bệnh đánh giá các kháng thể trung hòa vi rút cụ thể và giúp phân biệt các kháng thể phản ứng chéo từ các flavivirus có liên quan chặt chẽ. Sự gia tăng gấp bốn lần hoặc lớn hơn của kháng thể PRNT là dấu hiệu chẩn đoán.

Chẩn đoán bằng xét nghiệm IgM bị hạn chế vì IgM có thể tồn tại hàng tháng sau khi nhiễm bệnh. Do đó, kết quả xét nghiệm IgM không phải lúc nào cũng có thể phân biệt một cách đáng tin cậy giữa nhiễm bệnh xảy ra trong lần mang thai hiện tại và nhiễm bệnh xảy ra trước lần mang thai hiện tại, đặc biệt đối với phụ nữ có khả năng phơi nhiễm vi rút Zika trước lần mang thai hiện tại.

Các khuyến nghị về xét nghiệm vi rút Zika khác nhau tùy theo nhóm bệnh nhân và tổ chức y tế (xem CDC: Zika and Dengue Testing Guidance; WHO: Laboratory testing for Zika virus and dengue virus infections: interim guidance).

Xét nghiệm định kỳ để phát hiện nhiễm vi rút Zika không được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai không có triệu chứng. Tuy nhiên, đối với những người đang hoặc mới đi du lịch đến các khu vực có mức độ lây truyền dịch bệnh cao hoặc những người có quan hệ tình dục với người có nguy cơ phơi nhiễm cao, có thể cân nhắc xét nghiệm RT-PCR (sau khi phơi nhiễm tối đa là 12 tuần theo hướng dẫn của CDC).

Đối với phụ nữ mang thai có triệu chứng mới có phơi nhiễm với Zika:

CDC: sau khi khởi phát triệu chứng < 12 tuần, RT-PCR vi rút Zika trong máu và trong nước tiểu (nếu xét nghiệm dương tính, lặp lại RNA mới chiết xuất từ cùng một mẫu bệnh phẩm); Xét nghiệm kháng thể IgM không được khuyến nghị

WHO: sau khi khởi phát triệu chứng ≤ 14 ngày, xét nghiệm RT-PCR vi rút Zika trong máu và nước tiểu và xét nghiệm IgM nếu âm tính; > 14 ngày, xét nghiệm IgM

Đối với phụ nữ mang thai có thai nhi có kết quả siêu âm trước khi sinh phù hợp với nhiễm vi rút Zika bẩm sinh, đang sống hoặc đi đến các khu vực có nguy cơ nhiễm Zika trong thời kỳ mang thai, CDC khuyến nghị cả xét nghiệm RT-PCR và IgM. Nếu RT-PCR âm tính và IgM dương tính, nên thực hiện PRNT xác nhận. Xét nghiệm RT-PCR vi rút Zika đối với mẫu bệnh phẩm chọc dò ối và xét nghiệm các mô của nhau thai và thai nhi cũng có thể được xem xét. Trẻ sơ sinh nghi ngờ mắc hội chứng vi rút Zika cần phải được xét nghiệm (xem CDC: Infants and Children: Evaluation & Testing for Zika Virus và CDC: Zika: Caring for Infants & Children).

Những bệnh nhân không mang thai cần phải được xét nghiệm nếu họ nghi ngờ nhiễm vi rút Zika và có các triệu chứng nặng. Không nên xét nghiệm cho nam giới không có triệu chứng để đánh giá nguy cơ lây truyền qua đường tình dục (xem CDC: Clinical Guidance for Healthcare Providers for Prevention of Sexual Transmission of Zika Virus). Những người đàn ông cư trú hoặc đi đến khu vực lây truyền virus Zika hoạt động và những người có bạn tình đang mang thai nên tránh quan hệ tình dục hoặc sử dụng bao cao su đúng cách và chính xác trong suốt thời gian quan hệ tình dục (ví dụ như quan hệ tình dục qua đường âm đạo, quan hệ tình dục qua đường hậu môn, đường miệng) trong suốt quá trình mang thai.

Các bác sĩ lâm sàng ở Hoa Kỳ phải thông báo cho CDC nếu họ xác định được một trường hợp nhiễm vi rút Zika. (Xem thêm CDC: Diagnostic Tests for Zika Virus.)