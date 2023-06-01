Dengue là loài đặc hữu của vùng nhiệt đới trên thế giới theo vĩ độ từ khoảng 35° bắc đến 35° nam. Sự bùng phát phổ biến nhất ở Đông Nam Á nhưng cũng xảy ra ở Caribê, bao gồm Puerto Rico và Quần đảo Virgin, Châu Đại Dương và tiểu lục địa Ấn Độ; gần đây, tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng ở Trung và Nam Mỹ. Mỗi năm, chỉ có khoảng 100 đến 200 trường hợp từ nơi khác vào Hoa Kỳ do khách du lịch quay trở lại, nhưng ước tính có khoảng 50 đến 100 triệu trường hợp xảy ra trên toàn thế giới, với khoảng 20.000 trường hợp tử vong. Tình trạng lây truyền cục bộ hạn chế đã xảy ra gần đây nhất ở Hawaii (2015), Florida (2013, 2020, 2022) và Texas (2013).
Các tác nhân gây bệnh, virus RNA sợi đơn bao bọc từ chi Flavivirus với 4 loại huyết thanh, được truyền qua vết cắn của muỗi Aedes. Mỗi con muỗi có thể cắn nhiều lần, có khả năng khiến nhiều người bị nhiễm bệnh. Vi rút lưu hành trong máu của người bệnh từ 2 đến 7 ngày; Aedes muỗi có thể mắc bệnh khi chúng hút máu người trong giai đoạn này.
Một phụ nữ mang thai có thể truyền vi rút sốt xuất huyết cho thai nhi trong khi mang thai hoặc trong khoảng thời gian sinh, mặc dù tỷ lệ lây truyền theo chiều dọc có vẻ thấp (xem World Health Organization [WHO]: Dengue and severe dengue). Đã có một báo cáo về khả năng lây truyền bệnh sốt xuất huyết qua sữa mẹ (1).
Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết
Sau giai đoạn ủ bệnh từ 3 đến 15 ngày, sốt, rét run, đau đầu, nhức hốc mắt, đau vùng thắt lưng, và sự mệt nhiều xảy ra đột ngột. Vô cùng đau nhức ở chân và các khớp xảy ra trong những giờ đầu tiên, nguyên nhân được gọi là sốt gãy xương. Nhiệt độ tăng nhanh lên đến 40°C, với nhịp tim chậm. Viêm kết mạc mí mắt và sưng phù nề mặt thoáng qua hoặc xuất hiện ban hồng nhạt (đặc biệt ở mặt). Các hạch bạch huyết ở cổ tử cung, mỏm lồi cầu trong xương cánh tay và bẹn thường to ra.
Sốt và các triệu chứng khác vẫn tồn tại 48 đến 96 giờ, tiếp theo là giảm sốt nhanh kèm theo đổ mồ hôi nhiều. Sau đó, bệnh nhân sẽ cảm thấy khoẻ mạnh trong khoảng 24 giờ, sau đó sốt có thể xuất hiện trở lại (mô hình hồi yên ngựa), thường với nhiệt độ đỉnh thấp hơn lần đầu tiên. Đồng thời, phát ban dát sẩn nhạt màu xuất hiện từ thân mình lan tới đầu và mặt.
Đau họng, các triệu chứng tiêu hóa (như buồn nôn, nôn) và các triệu chứng xuất huyết có thể xảy ra. Một số bệnh nhân phát triển sốt xuất huyết dengue.
Triệu chứng thần kinh không phổ biến và có thể bao gồm bệnh lí não và động kinh; một số bệnh nhân phát triển Hội chứng Guillain Barre.
Các trường hợp sốt dengue nhẹ, thường thiếu biểu hiện hạch to, thuyên giảm trong < 72 giờ. Trong bệnh trầm trọng hơn, biểu hiện suy nhược có thể kéo dài vài tuần. Hiếm khi tử vong. Miễn dịch đối với chủng gây bệnh kéo dài, trong khi khả năng miễn dịch đối với các chủng khác kéo dài chỉ từ 2 đến 12 tháng.
Bệnh nặng hơn có thể là kết quả của sự gia tăng nhiễm trùng phụ thuộc kháng thể, trong đó bệnh nhân có một kháng thể không trung hòa từ một nhiễm trùng trước đó và sau đó có một nhiễm trùng khác với huyết thanh khác.
Chẩn đoán sốt xuất huyết
Xét nghiệm huyết thanh học giai đoạn cấp tính và hồi phục
Sốt dengue bị nghi ngờ ở những bệnh nhân sống ở hoặc đi du lịch đến các vùng lưu hành của bệnh nếu họ biểu hiện sốt đột ngột, đau nhức hốc mắt nặng, đau cơ và hạch to, đặc biệt với ban đặc trưng hoặc sốt tái phát. Đánh giá nên loại trừ các chẩn đoán thay thế, đặc biệt là sốt rét, nhiễm vi rút Zika, bệnh chikungunya và bệnh do leptospira.
Các nghiên cứu chẩn đoán bao gồm xét nghiệm huyết thanh học ở giai đoạn cấp tính và giai đoạn hồi phục, phát hiện kháng nguyên và phát hiện bộ gen của vi rút bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) của máu (1). Xét nghiệm huyết thanh bao gồm xét nghiệm cố định huyết thanh ức chế hoặc bổ thể bằng cách sử dụng huyết thanh ghép đôi, nhưng có thể xảy ra phản ứng chéo với các kháng thể flavivirus khác, đặc biệt là với virus Zika. Các xét nghiệm trung hòa giảm mảng bám đặc hiệu hơn và được coi là tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán huyết thanh học. Phát hiện kháng nguyên có ở một số nơi trên thế giới (không phải ở Hoa Kỳ) và PCR thường chỉ được thực hiện ở các phòng thí nghiệm có chuyên môn đặc biệt.
Mặc dù hiếm khi và khó thực hiện, nhưng việc nuôi cấy có thể được thực hiện bằng cách sử dụng muỗi Toxorhynchites đã cấy hoặc các dòng tế bào chuyên biệt trong các phòng thí nghiệm chuyên biệt.
Công thức máu có thể thấy giảm bạch cầu vào ngày thứ 2 của sốt; vào ngày 4 hoặc 5, số lượng bạch cầu có thể là 2000 đến 4000/mcL với chỉ 20 đến 40% bạch cầu đa nhân trung tính Xét nghiệm nước tiểu có thể cho thấy albumin niệu trung bình và một vài trụ niệu Giảm tiểu cầu cũng có thể được thấy. Phân tích nước tiểu có thể thấy albumin niệu vừa phải và một vài phân. Giảm tiểu cầu cũng có thể có.
Điều trị sốt xuất huyết
Chăm sóc hỗ trợ
Điều trị sốt xuất huyết là điều trị triệu chứng. Có thể dùng acetaminophen, nhưng nên tránh dùng NSAID (thuốc chống viêm không steroid), bao gồm cả aspirin vì nguy cơ chảy máu. Aspirin làm tăng nguy cơ hội chứng Reye ở trẻ em và nên tránh vì lý do đó.
Phòng ngừa sốt xuất huyết
Người dân trong vùng lưu hành nên cố gắng ngăn ngừa muỗi đốt. Các khu vực lưu hành sốt xuất huyết bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ Samoa thuộc Mỹ, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và các quốc gia liên kết tự do, bao gồm Liên bang Micronesia, Cộng hòa Quần đảo Marshall và Cộng hòa Palau. Để ngăn ngừa lây truyền thêm bởi muỗi, bệnh nhân sốt xuất huyết phải được giữ dưới màn chống muỗi cho đến khi cơn sốt thứ 2 đã được giải quyết.
Tại Hoa Kỳ, vắc xin phòng sốt xuất huyết CYD-TDV được phê duyệt sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 9 tuổi đến 16 tuổi đã nhiễm vi rút sốt xuất huyết trước đó được phòng thí nghiệm xác nhận và đang sống trong khu vực lưu hành bệnh sốt xuất huyết (1). Vắc xin làm giảm nguy cơ nhập viện và bệnh nặng ở người nhận huyết thanh dương tính. Tuy nhiên, việc tiêm phòng cho trẻ chưa từng mắc sốt xuất huyết dường như dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng hơn nếu sau này trẻ bị nhiễm sốt xuất huyết. Tổ chức Y tế Thế giới (2) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị thực hiện sàng lọc trước khi tiêm vắc xin để tìm bằng chứng huyết thanh học về việc nhiễm sốt xuất huyết trước đó và chỉ tiêm vắc xin cho những bệnh nhân có huyết thanh dương tính. Ba liều được tiêm trong khoảng thời gian 6 tháng.
FDA đang đánh giá một ứng viên vắc xin sốt xuất huyết khác (TAK-003) để phòng ngừa bệnh do vi rút gây ra bởi bất kỳ loại huyết thanh nào. TAK-003 được phê duyệt sử dụng ở Indonesia, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh. Xem CDC: TAK-003 (ứng cử viên vắc-xin sốt xuất huyết bốn giá).
Những điểm chính
Vi rút dengue lây truyền qua vết đốt của Aedes muỗi.
Sốt xuất huyết thường là nguyên nhân gây sốt đột ngột, đau hức hốc mắt, mệt mỏi, sưng hạch ngoại biên, phát ban đặc trưng, và đau nhức ở chân và khớp trong những giờ đầu tiên.
Sốt Dengue có thể gây sốt xuất huyết tử vong với xu hướng chảy máu và sốc (sốt xuất huyết dengue).
Nghi ngờ sốt xuất huyết nếu bệnh nhân sống trong hoặc đã đi đến các vùng lưu hành nếu họ có các triệu chứng điển hình; chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh học, xét nghiệm kháng nguyên, hoặc PCR của máu.