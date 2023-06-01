Sau giai đoạn ủ bệnh từ 3 đến 15 ngày, sốt, rét run, đau đầu, nhức hốc mắt, đau vùng thắt lưng, và sự mệt nhiều xảy ra đột ngột. Vô cùng đau nhức ở chân và các khớp xảy ra trong những giờ đầu tiên, nguyên nhân được gọi là sốt gãy xương. Nhiệt độ tăng nhanh lên đến 40°C, với nhịp tim chậm. Viêm kết mạc mí mắt và sưng phù nề mặt thoáng qua hoặc xuất hiện ban hồng nhạt (đặc biệt ở mặt). Các hạch bạch huyết ở cổ tử cung, mỏm lồi cầu trong xương cánh tay và bẹn thường to ra.

Sốt và các triệu chứng khác vẫn tồn tại 48 đến 96 giờ, tiếp theo là giảm sốt nhanh kèm theo đổ mồ hôi nhiều. Sau đó, bệnh nhân sẽ cảm thấy khoẻ mạnh trong khoảng 24 giờ, sau đó sốt có thể xuất hiện trở lại (mô hình hồi yên ngựa), thường với nhiệt độ đỉnh thấp hơn lần đầu tiên. Đồng thời, phát ban dát sẩn nhạt màu xuất hiện từ thân mình lan tới đầu và mặt.

Đau họng, các triệu chứng tiêu hóa (như buồn nôn, nôn) và các triệu chứng xuất huyết có thể xảy ra. Một số bệnh nhân phát triển sốt xuất huyết dengue.

Triệu chứng thần kinh không phổ biến và có thể bao gồm bệnh lí não và động kinh; một số bệnh nhân phát triển Hội chứng Guillain Barre.

Các trường hợp sốt dengue nhẹ, thường thiếu biểu hiện hạch to, thuyên giảm trong < 72 giờ. Trong bệnh trầm trọng hơn, biểu hiện suy nhược có thể kéo dài vài tuần. Hiếm khi tử vong. Miễn dịch đối với chủng gây bệnh kéo dài, trong khi khả năng miễn dịch đối với các chủng khác kéo dài chỉ từ 2 đến 12 tháng.

Bệnh nặng hơn có thể là kết quả của sự gia tăng nhiễm trùng phụ thuộc kháng thể, trong đó bệnh nhân có một kháng thể không trung hòa từ một nhiễm trùng trước đó và sau đó có một nhiễm trùng khác với huyết thanh khác.