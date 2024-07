Điều trị và phòng ngừa các biến chứng nhiễm trùng

Phục hồi chức năng lạm dụng chất gây nghiện

Những người sử dụng ma túy, đặc biệt là những người có tiền sử tiêm chích ma túy, nên được đánh giá kỹ lưỡng về viêm gan vi rút, nhiễm HIV và nhiều bệnh truyền nhiễm khác phổ biến ở những bệnh nhân này (ví dụ: bệnh lao, giang mai, các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khác). Đồng thời, tiêm chủng để phòng ngừa nhiễm bệnh viêm gan, cúm, nhiễm phế cầu, uốn ván, và các bệnh nhiễm trùng khác nên được cung cấp cho tất cả các bệnh nhân thích hợp.

Đại dịch AIDS đã khởi phát phong trào giảm thiểu tác hại nhằm mục đích giảm thiểu tác hại của việc sử dụng ma túy mà không nhất thiết phải chấm dứt. Ví dụ, cung cấp bơm kim tiêm sạch cho con nghiện những người không thể ngừng tiêm chích ma tuý làm giảm sự lây lan của HIV và viêm gan.

Điều trị các biến chứng nhiễm trùng cũng giống như điều trị các nhiễm trùng tương tự do các tình trạng khác; nó bao gồm việc sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn và rạch và dẫn lưu áp xe. Việc điều trị có thể phức tạp do khó tiếp cận tĩnh mạch và do tuân thủ phác đồ điều trị kém.